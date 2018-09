Viendo obras | Hay un musical para ti

Voz 2 00:00 eh

Voz 3 00:09 más si Pou charla Matt a Pepi más show muy eso a mamá ahora

Voz 4 00:30 ah

Voz 5 00:31 muy ama una semana más si ya la última que levantamos el telón de las obras que nos aconseja cada semana que tenemos que mirar disfrutar Manu buenos días

Voz 6 00:43 a la buenos días Lourdes en una semana

Voz 7 00:46 mala menos de una semana en la última semana y a mi se me parte el corazón es triste porque no estoy vamos a ver es inevitable las despedidas son tristes siempre ya a mí me da mucha pena que acabemos pero por otro lado con esta gran alegría de haber estado este verano contigo una vez más pasándolo en grande como sea

Voz 8 01:02 lo voy a tenemos tenemos la la inmensa fortuna de poder hacer lo que queramos disfrutar de de este rato de radio

Voz 7 01:10 compartirlo con mi extras ayer no nos podemos quejar ya te digo que me quejo es lo que se me acaba bueno ya estoy contando los días para el próximo verano

Voz 8 01:18 y hoy te despide a lo grande no es como se llama el número final

Voz 7 01:24 es la apoteosis de la revista la apoteosis del pasado musical de Ali pues vamos con ya final

Voz 9 01:33 vamos a ver

Voz 10 01:44 vamos a hablar de musicales

Voz 7 01:46 Calais que esté escapa sabéis es una

Voz 10 01:48 mono manía mía que les vamos a hacer porque es que yo es que me engancharon musicales cuando de pequeñitos y por primera vez en mi vida Sombrero de copa y además sabes qué pasó que me parecía normal que la gente se pusiera cantar ya bailar no no sólo normal sino bien sabes es que me parece una gran idea contar cosas cantante bailando desde entonces siempre está enganchado siempre lo he pasado en grande tengo mira esté programas al quiero dedicar un poquito a todos los amigos con los que ha compartido este vicio placer porque me procuró ratos mar

Voz 11 02:24 Javi Llosa el compartir musicales con ellos comentar criticar ha sido una verdadera delicia pero todos sabemos que queda una gran parte de de público que tiende pesar encasillar el musical en en ciertos tópicos no que no son precisamente a su favor sino al contrario no come

Voz 8 02:43 hay gente que Godia no es musicales

Voz 7 02:45 me parece muy bien eh ay mi hay ministros que en el

Voz 11 02:49 las motos os vamos a ver está bien tú puedes elegir lo que te guste lo que no te gusta no hay ningún problema yo lo que quiero es que como en la idea de este programa todo el rato ha sido abrir puertas a disfrutes nuevos gustos es intentar que la gente que está enganchado en ciertos tópicos sobre el musical

Voz 8 03:08 pues se lo pienso otra vez hablemos de de esos tópicos de los de musicales por ejemplo se dicen que son cursis superficiales conservadores infantiles ajenos a la realidad que la música es un poco anticuada

Voz 11 03:21 es verdad todo esto que se dice todo esto se dice

Voz 7 03:24 el Hadopi por otro lado hay que admitir que en algún

Voz 11 03:26 los casos en muchos casos es cierto e sobre todo si pensamos

Voz 7 03:30 en esos musicales de toda la vida que quizás son los que más se vende

Voz 11 03:33 los que más se montan y lo que que la gente conoce más

Voz 7 03:36 es verdad que sonrisas el a lo mejor hemos visto Sonrisas y lágrimas ya demasiadas veces Saleh es verdad que en general por tanto la trama como la partitura son bastante edulcorada dos edulcorado sí aunque te diré una cosa les recomiendo a la gente que se busque en la versión de Sonrisas y lágrimas con Conchita Burt como María cuidado con la barba teñida de rubio para que le vaya el personaje es la que no se sitúa ahora

Voz 8 04:04 la participante un festival de Eurovisión

Voz 7 04:08 sí que es una señora con toda la barba una señora con toda la verdad bueno

Voz 11 04:11 o sea que es verdad que todos esos clásico de todos esos tópicos son ciertos en cierta medida pero también se puede decir lo contrario que hay muchísimas historias que no se ajustan muchísimos musicales que no se ajustan esos tópicos y entonces yo creo que todo el mundo puede elegir su musical por ejemplo hemos empezado a escuchar uno que vamos a dedicarle un poquito más de atención que se carga esa idea de que los musicales no son realistas

Voz 9 04:49 no

Voz 13 05:03 me vale con que son más

Voz 10 05:23 a ver esta canción Seasons afloja la canción con la que abre el musical Rent vale

Voz 8 05:28 puede defiende es que hay un musical para para cada para mil situaciones

Voz 10 05:32 que no nos imaginamos efectivamente y sobre todo para personas para determinadas personas que creen que no les gusta el musical también hablaremos de musicales que ha gustado a todos los un a todo el público incluido que no les gustan los musicales pero este en concreto me interesaba hablar de él porque para la gente que piensa para los pragmáticos para los realistas para los que les parece que el musical es una historia ñoña en las nubes este musical escrito por John Larson que por cierto murió justo la fecha del estreno uno Dwyane en trata P I está inspirada en La Bohème la ópera La Bohème de acuerdo en todos los temas que trata son dentro de un ambiente de Bohemia de artistas neoyorquinos

Voz 7 06:18 y el consumo de drogas el fracaso y si da exactamente entonces a ver

Voz 10 06:26 está inmerso en la realidad hasta los dientes aquí no hay ninguna fantasía de esas muy muy realista lo mismo podría decirse de otro montón de musicales que sean empeñado en en reflejar la realidad no desde Springfield Week Unnim que es una historia sobre el despertar de la adolescencia en una Alemania del siglo XIX en la que no se informaba absolutamente nada y entonces los temas que tratan son desde la violación la homosexualidad no asumida el suicidio en fin que no todo vale aquí en España también tuvimos este tipo de intentos en musicales como no me puedo levantar que precisamente hablaba de temas muy realistas dentro de un grupo de jóvenes vamos a ir inspirado en estos blando

Voz 11 07:15 a Saigón ni Saigón que también está inspirada eso también no sirve para hablar de los cultureta sincero es cultureta y te parece que musicales muy frívolo on pues que sepas que hay musicales que están inspirados en grandes óperas en el caso de mi Saigón por ejemplo estáis

Voz 7 07:30 tirado Madama Butterfly vale pero trasladado al bien

Voz 10 07:34 nada en guerra con Estados Unidos de acuerdo

Voz 8 07:52 esto me suena lo este estos frenaba oeste

Voz 14 07:55 a ver vamos a ver hemos cambiado de tercio radicalmente porque mira una de las tú sabes cómo somos los seres humanos que no gusta mucho enfrentar

Voz 7 08:02 el ideas no os confrontar ideas

Voz 14 08:05 por ejemplo el aficionado al western normalmente es un gran detractor del musical si te gusta el western es muy difícil que te gusten también los musicales bueno pues resulta que al musical también ha hecho temas del Oeste eh ya ha hecho historias westerns de toda la vida en clave de musical esta canción que cantamos que además es que me parece que es toman como que suda masculinidad vaquera no que se titula pasa la lata de judías la lata de aludía este un musical precioso te gustó mucho a los musicales a la gente que no me gustan los musicales porque decían que no era musical que hará una historia de vaqueros muy bonita

Voz 7 08:43 en la que se cantaba canciones que es la leyenda de la ciudad sin nombre vamos a escuchar

Voz 8 08:58 pues sí puro bueno qué más citaciones tiene se reflejan en el musical

Voz 7 09:05 al haber pues es bueno por ejemplo que un ex peluquero o les gusta la peluquería especialmente no te diré ya Hair que fue musical que en los setenta cambió completamente la historia musical porque fue precisamente en los que se llevaron

Voz 14 09:21 la trama de cosas edulcorar las a cosas mucho más duras no pero si no tienes Hairspray también hemos otro de los grupos que no les suele gustar musicales son los aficionados al

Voz 7 09:33 M a sabes sabía cine negro novela

Voz 14 09:36 la y sin embargo ahí historias tan fascinantes como de Diamond Dick Tracy Caixa Dolls a un montón de historia este noir perdón pero que la francesa viento que también se han hecho musicales maravillosos luego por ejemplo que es Zapatero

Voz 7 09:53 qué o a lo mejor es fetichista de los zapatos de tacón a lo mejor es un poco travesti pues ahora mismo y el musical maravilloso que habla de ello

Voz 15 10:06 de de qué

Voz 7 10:24 si esto que estamos escuchando esto es la canción se llama The Sex el sexo están los tacones musical es Khimki

Voz 14 10:32 Lutz que ahora mismo está en dos escenarios mundiales como con gran exitazo es la adaptación musical de una película fantástica basada en un hecho real que es no si recuerdas una historia de una fábrica de zapatos inglesa que de está en franca decadencia pues al hacer zapatos de agua de esos ingleses hicimos hasta que el heredero de la del negocio conoce a una drag queen de Londres que le propone crear botas enloquecidas bueno y entonces pues tiene esta canción maravillosa que es el sexo está en los taconazos

Voz 3 11:11 Chris

Voz 7 11:13 pero si te parece cambiamos de que de gente y entonces por ejemplo a otro de los cosas que dices que el musical no suele tener una gran conciencia social es verdad esas son los reproches que se le hacen bueno ahora mismo tenemos en cartelera musical que tiene una gran conciencia social que es Billy Elliot que está ambientada en las huelgas mineras y me aterra aclaró

Voz 8 11:34 contra la de Maggie Thatcher

Voz 7 11:36 en números además muy sangrantes Cher pero ya de mucho mucho antes ya en los años cincuenta

Voz 11 11:44 musical que habla precisamente de la lucha

Voz 7 11:46 social

Voz 3 11:48 al

Voz 16 11:53 mira familia apps adecuarse como si no para dos son me he hecho una por Jens solo

Voz 7 12:14 a ver esta canción pertenece a un musical muy conocido porque se hizo una adaptación al cine súper famosa con Doris Day agarrado que era después ya MacCain pijama para dos creo que si te he visto esta historia está ambientada en una fábrica de pijama las que tienen una gran lucha osa en el representante sindical está luchando para que les suban la hora el sueldo un nada siete que es lo que dice esa canción siete céntimos y medio vale entonces en esta canción que están en plena huelga en delante de la fábrica de tal y cual están imaginando lo que esa tontería de siete centavos y medio lo que supondría para ello estos cada uno fantasea con la gente veía este logro no esta subida de salario

Voz 11 13:04 en este musical además hay números estupendos como por ejemplo el escondite de Hernando que son tango que los ha hecho súper famosos fuera del musical también en uno de los últimos montajes lo protagonizó Harry Kane otra de nuestros ídolos musicales

Voz 8 13:18 eh eh pasamos al otro lado el fin el musical sindicalista hay un musical para la patronal

Voz 7 13:26 hombre por supuesto si eres un ejecutivo agresivo y ambicioso hallen musical para Haití

Voz 17 13:39 no más

Voz 18 13:46 aquí

Voz 7 13:48 los chalés ah mira qué monos pero si es esta canción sí absolutamente ya el además cuando la expliqué hemos para quien no lo entienda lo va a disfrutar todavía más esta canción pertenece al musical como triunfar en los negocios sin dar golpe creo que lo harán castellano a tu subsisten Business bien vale es un musical que es como se adaptara un manual de esos de cómo triunfar y de hecho el protagonista se compra un manual dice con esto voy a poner a trabajar ya escalar en una empresa no este número muy reivindicativo yo creo que muy actual no se titula Una secretaria no es un juguete una miento a los ejecutivos para que traten a las secretarias con todo el respeto te voy a poner a prueba a ver yo me viene a la cabeza musical con monjas que es justo al día mente un musical de curas bueno yo musical yo no he sido el musical que es casi un poquito como para acuerdos de Filadelfia

Voz 15 15:12 Yuri

Voz 8 15:51 madre mía qué qué qué tienen los curas no

Voz 7 15:54 eso es la vida echaron al serán hasta el final de la vida loca efectivamente tiene ese tonito hipócrita Ricky Martin no pertenecen musical que se titula All Boys nada si alto Boix que es como monaguillo vale pero no no descubre hacinan para hasta ahí para darle efectivamente en realidad la historia vamos a estará no es tan morbosa es simplemente sí que un poquito como la trayectoria es como un concierto de una boy band que se llaman alzar Boix y es de una cosa que aquí la verdad es que no conocemos mucho pero que en EEUU tiene mucha relevancia que es el pop Cristiano la música cristiana

Voz 10 16:38 el grupo es una boy band que hace este tipo así de musiquita de todo tipo a lo largo del musical cada uno de los cinco chicos que componen la banda va contando un poquito pues los demonios a los que se tiene que

Voz 7 16:54 enfrentar en su vida diaria vale de los cinco chicos por cierto cuatro son cristianos chinos judío montar también una vale da vamos a ver el la religión ha sido otro tema que se ha tratado un tema muy serio que ha notado el musical desde todos los puntos de vista posibles

Voz 8 17:13 bueno estará llamada que es muy chiquitito protesta

Voz 7 17:16 en ella un pazo y a mí me encantan los musicales de pequeño formato hoy de pequeña producción eh y que funcionan me parece maravilloso pero ya todo esto viene por ejemplo desde es tal que fue el primer musical que trató directamente la la vida la vida de Jesucristo sea la religión pero con un respeto impecable y además que fue muy polémico y que levantó verdaderamente ampollas en su momento había que tocarlo con mucho cuidado también está Gospel por ejemplo ha habido unos cuantos temas sobre religión y ahora ya se ha dado un paso más allá ahora hay un musical por ejemplo que que mucha gente haya visto y también esta es que muy famoso que se ríe de de los mormones de una manera sangrante completamente yo iba a decir cruel pero vamos a ver cruel dentro anti de risa o sea que bueno cruel muy muy divertido

Voz 8 18:10 ahora te voy a pillar casi no hay dos mundos más distantes que se me ocurren ahora mismo que el deporte el mundo del deporte y los musicales

Voz 7 18:18 tienes razón eh normalmente enlace al deporte no es aficionado musical viceversa de hecho suelen ser grandes peleas entre parejas verdad quería veo musical pues hay partido lo al final pues sin embargo también hay musicales con temática deportiva

Voz 4 18:35 pues no pelitos Capio

Voz 20 18:59 exclama ellos ocioso

Voz 4 19:24 que bueno

Voz 7 19:25 todo lo que quiere Lola lo consigue esta canción se la voy a dedicar a esa Lola en la que estás pensando tú que también es una gran aficionada a los musicales igual que también lo pasamos muy bien hablando de musicales viéndolos comentándonos como para que no me gustan los musicales pues si te has al enemigo en casa pues está Lola es un poquito más bueno a ver lo que dice es respecto a esta hora en realidad es el diablo es una día Blesa no es una alianza no en la misma la canción pertenece a un musical que se llama yanquis malditos yanquis y que está ambientada en el en el mundo del béisbol y al mismo tiempo mezcla el mito de Fausto porqué es un hombre muy mayor que de pronto que sueña su gran

Voz 10 20:15 no sería haber sido una estrella de las de John Leaks donde se llama así

Voz 7 20:20 yo esto como las matemáticas los deportes una cosa que no puedo entonces el aparece el diablo le ofrece será una estrella del béisbol vale también demanda está a esta Lolita para reducirle para quedarse con su alma vale pero no es el único musical sobre deportes hay musical precioso un musical muy Country que se llama de P

Voz 10 20:45 el jugador Texas la mejor casita de Texas que es como se trabajo aquí

Voz 7 20:50 en realidad es el mejor delito de Texas y hay un número importantísimo crucial en el musical que es también un equipo de fútbol americano si mal no recuerdo que hacen un numeración en en el vestuario vamos yo no me puedo imaginar nada mejor que un número musical en un vestuario de deportes magnífico y luego ahí tengo que decir que otro de deporte por llamarlo alguna manera qué va obra ajedrez sobre campeonatos internacionales de un musical de ajedrez y quién lo ha compuesto Björn Ulvaeus tú querido amigo de lava anda mira estamos hablando de que estaba ahí cantando nada pero han pedazo de músico sí sí que otra cosa es que se habla que en los musicales que tienen un estilo muy marcado

Voz 8 21:40 pues la la baladí del protagonista de cañón de luz venga un

Voz 7 21:44 el número de de baile y canto de Tin Tin Tin con más ritmo y además hay un tipo de música que se identifica con los musicales que es una música que no es muy definido no es no es ni pop rock negro bueno hay mucho musical Rock desde hace años pero hay un tipo de música que se identifican con el musical que es la que lo que critica la gente una música plan bueno pues no es verdad todos los géneros han entrado en el musical absolutamente todos los géneros y si decíamos que el rock ya tienen un gran hueco hasta el pan lo ha tenido

Voz 21 22:26 y queda diría yo me iría a creyeron

Voz 7 22:54 bueno pues ahí tenemos el que bueno lo que fue el LP The Green Day american indio convertido en dos mil nueve en el musical teatral que tenía una energía espectacular este tema exactamente es que te que te no que has hecho respingada esperaba atrás sí sí pues ahí musical spam

Voz 14 23:15 como hay musicales de de prácticamente todos los géneros uno que probablemente ha tardado más en entrar pero que ha entrado con una fuerza brutal es

Voz 7 23:23 hip hop

Voz 3 23:41 sabes que ellos

Voz 8 23:42 antes que estaban reclamando que pusiera este este musical si hay oyentes que son

Voz 7 23:47 amantes de musical y están y Hamilton bueno pues aquí está Hamilton no los podíamos decepcionar estoy seguro a ver para estos fans estoy seguro que que el viernes dejaré cosas en el tintero porque no podemos hablar de todos los es pero efectivamente Hamilton tenía que entrar por su puesto por qué Lin Manuel Miranda que es el el autor entró hace unos años con un interés AIDS musical hip hop que fue un bombazo que funcionó como no lo podían imaginar es su segundo gran proyecto ha dicho a otras cosas en eh pero el segundo bombazo digamos ha sido esté Hamilton que ahora mismo está petando los teatros del mundo y que trata de Hamilton el padre de la nación estadounidense uno de los de los quién no sólo la música es hip hop sino que además todo el reparto es multirracial con toda la intención sea todos los grandes creadores de la nación norteamericana eh son o o afroamericanos o hispanos asiáticos los apto es todo una mezcla de de razas que él dice que no es porque hayan hecho del reparto sin pensarlo no no tiene toda la intención de que se sume

Voz 8 25:02 que cuál es lo más reciente que viene a mí yo lo estoy

Voz 7 25:05 enamorado no tengo que decir que no lo he visto eh pero estoy enamorado de uno que suena así de bonito

Voz 2 25:25 Button Clovis

Voz 3 25:43 no lo conozco

Voz 7 25:44 quién está en estas seis gargantas privilegiadas toma nota de lo de garganta privilegiada no nos eh pues son las seis mujeres de Enrique VIII en un nuevo musical que se llama así se ha presentado este verano en el Festival de Edimburgo bajo el lema divorciadas degollada más en directo madre ni maravilloso y son las seis mujeres de Enrique VIII que cuentan desde su punto de vista la historia no pero con una música magnífica con una puesta en escena magnífica sin ser un gran un musical apabullante de producción Irene la pinta maravillosa

Voz 8 26:20 bueno ahora me voy a permitir la osadía de corregir a mano verdad y lo voy a pagar lo sé que voy a pagar esto está osadía porque él había previsto un número final para los musicales porque todo muy buen musical tienen

Voz 7 26:32 en cada uno de Ana número

Voz 8 26:35 espectacular de vestuario de de interpretación todos los intérpretes en el escenario y aquí como el gran intérprete Cell pongo

Voz 7 26:44 atención cañón de cañón de luz en escena Manaudou

Voz 22 26:55 les da aún más muy buenas

Voz 7 27:12 me encanta estéis llamando a tu hermana más cosas somos como hermanos de Chicago que hacemos numerito en juntas me acompaña mano por qué

Voz 8 27:29 es un pozo de sabiduría ir da eso una energía de de de buen rollo

Voz 7 27:33 entonces es un pozo de amor

Voz 8 27:36 esta canción es de musical que se llama Chicago este tema se llama aún no lo podría hacer sola este rato de radio no lo podría hacer sola me encanta hacerlo contigo para mí eres el más del verano

Voz 7 27:54 a mí también me encanta hacerlo contigo vamos a dejarlo ahí hasta el verano

Voz 8 27:58 el viernes hasta el verano que viene haga que veremos más obras contigo que no me encanta ver obras sí sí Suárez

Voz 7 28:04 como cualquier otra cosa hola

Voz 8 28:06 es que eso es lo bueno me este lunes Un besito chao

Voz 24 28:10 hay que ha superado

Voz 26 28:30 a vivir que son dos días en verano