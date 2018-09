Episodios nacionales | Nos gusta el jamón

Voz 3 00:00 eh

Voz 1312 00:34 bonita forma de de empezar tu última sección en el A vivir de verano con Vigo

Voz 6 00:39 te angosta mucho esta no las canciones que estás a casi toda casi todas caso que la semana pasada me purista Julio Iglesias una canción preciosa los colores exacto bueno vamos enfilando Just juntitos y a la recta final desde a vivir cuántos años lleva

Voz 0359 00:55 o sea juntos pues yo he perdido la cuenta eh pero no

Voz 6 00:58 estás durando más tú que los maridos

Voz 0359 01:01 ya no sé cuantos años llevo sin veranear sin vacaciones en verano pero oye tan contento de estar

Voz 1312 01:06 de que si este año me me siempre me gusta mucho lo lo que nos trae para compartir con nuestros oyentes pero este año especialmente esta estos episodios nacionales me ha encantado tratar y conocer a gente tan maja como las Abuelas de la semana pasada que defendían el diálogo en Cataluña una de Sevilla otra catalán auge un beso

Voz 0359 01:26 o con los aforos You So con el agente guardia sino que maravilla de persona qué tipo tan grande se vino abajo

Voz 1312 01:36 o con Pilar del Río Javier Rioyo que fue un momentazo hablando de la Unión con Portugal

Voz 0359 01:41 yo creo que no se había oído en la radio que en los pasillos que se este año se empieza a hablar de de conceder el primer Ondas al colaborador

Voz 6 01:48 yo no sé nada ahí lo dejas bueno venga lo hacen Reyes más y cuéntanos de que va a tu última entrega de premios

Voz 0336 01:53 así que todos sentimos hemos estado intentando entender España desde ángulos más o menos atípicos hoy va al contrario vamos a hablar de una de las pocas cosas en las que creo que todos o casi todos los que tenemos pasaporte español coincidimos a todos nos gusta el jamón ibérico mejor

Voz 1312 02:11 pues con permiso de gano si vegetarianos creo que tienes toda la razón del mundo ya sea no hay fiesta familiar boda entierro victoria electoral no hay celebración en este país que se precie que no se coma o que no haya un buen jamón vamos que sin jamón no hay alegrías

Voz 0359 02:26 quitando y por eso mismo porque el jamón

Voz 0336 02:29 son más que nadie por la Formación del Espíritu Nacional porque hoy había que terminar por todo lo alto hemos invitado al estudio directamente al hombre que más sabe de jamón del mundo afirma que todo lo que sabe lo aprendió de las amas de casa esas señoras que sabían latín dice la señoras que iban al puesto que sus padres tenían en un mercado de Badalona en el que él trabajaba a los dieciséis años empezó con dieciséis años hoy treinta y tantos años después aún que dirige una cadena de establecimientos que lleva su nombre maneja cifras de facturación millonarias ya cuenta con más de cien locales abiertos en España y fuera para el sigue definiéndose asimismo como tender su penúltima iniciativa ha sido escribir todo lo que sabe sobre el jamón y sobre su gran pasión el jamón ibérico en un libro Jamón para Davis su nombre Enrique Tomás

Voz 7 03:18 Enrique buenos días muy buenos días

Voz 1312 03:20 oye que la la pasión tú jamón el el el jamón

Voz 7 03:22 ya ya vale tonto no bueno pero es que estaba escuchando mi madre mía y he vuelto a los dieciséis años cuando está en el mercado de la salud de la lona sí claro y es que fue muy fácil fue muy fácil porque el jamón quién no se enamora y que lo rozan que lo huele el que lo toca Il que tiene buena directora asumir tiene la suerte de vivir de del pues fíjate

Voz 1312 03:46 mejor productor es la tienes tú estás de acuerdo con lo que nos decía salvar de de que que el jamón les gusta a todos los españoles seamos deseamos que hay es la es la bandera que nos una a todos se podría decir

Voz 7 03:59 si la menor duda fíjate que donde no hay fisuras de podemos discutir si te gusta más el de Jabugo el Guijuelo el de Extremadura entre los Pedroche pero de lo que no vamos a discutir es quizás el mejor producto del mundo y también tengo que deciros que ya no sólo a los españoles

Voz 0359 04:14 ahora te preguntaremos sobre eso es por cierto cuál es tu bar es la preferida porque he leído por ahí incluso que yo no la conocía en Galicia que se hace con cero que cómicas

Voz 7 04:23 no sé si voy a ver yo yo soy el jamón ibérico está por encima está por encima de yo creo que no no no hay dudas no pero fíjate decir cuál es el mejor guión me atrevería no queremos lo que más me gusta a mí por suaves de Guijuelo lo que en Salamanca L dejan lo protege Marc Coma tocino lo dejan más suave y está bueno pues eso mal más suavito suave tengo de un colaborador vi que el si me dice que eso en como una película de Walt Disney no son tremendo preguntar oye es interesante

Voz 1312 04:58 pero hablas de la historia o no desde producto de la el jamón en España desde cuándo existe constancia de que de que se hacía así el jamón de exista jamón bueno mira a ver

Voz 7 05:09 como todos los temas de ciencia no cada dos por tres sale alguien que te dice te tira por tierra todo lo anterior me acuerdo pero bueno sobre todo está muy documentado en los tiempos de de del Imperio romano donde donde yo creo que lo que más le apetecía de la Hispania sin la menor era jamón

Voz 0359 05:26 el aceite no

Voz 7 05:28 ya digo pero vamos lo cierto es que a mí me gusta recordar que jamón nace como una necesidad en la necesidad de tiempo donde no había la modernidad ni nevera ni congeladores cuando de alguna forma se sacrifica para no que era una forma de vida decían oye cómo podemos mantener de acuerdo bueno primero me tengo que comer la sangre y por tanto las vísceras y todos aquellos hincado las piezas más nobles sobre todo el jamón como lo mantenemos pues alguien tuvo la genial idea y meterlos

Voz 0359 05:57 Home español o alguien de aquí porque por lógica esa ese problema la han tenido en otras partes del mundo en el que también hay cerdos también es sal incluso hay unas condiciones climatológicas similares porque fue aquí no hay en esta parte del mundo ocurrió algo parecido

Voz 7 06:09 mire yo creo que se dan dos circunstancias de acuerdo una es el clima y otra es tres diría yo el clima la raza ibérica tiene este caso claro trata la península Ibérica y luego por qué no decirlo la Patxi que tenemos los españoles porque hay que tener para chorros para cogiera decir poner allí relata colgarla actriz son cuatro años y mirando de vez en cuando cómo está eso me a los American no lo entiende comprar un una multinacional deja poco tiempo dice el decreto yo tan acostumbrado un cerdo salchichas

Voz 0359 06:43 claro basadas en otros lugares

Voz 1312 06:45 Moon donde también curan el jamón pero nada se compara a jamón en España

Voz 7 06:50 mira yo yo no diría que nada se compara hay jamón muy bueno yo soy un defensor del pues es es un gran producto pero tengo que decir que que no admite comparación era buen jamón ibérico de bellota admite comparaciones que es algo totalmente diferente pero es que diferente por por muchos motivos de acuerdo porque vuelvo a lo de antes que lo que nosotros hacemos lo hemos normal pero a la gente le parece una locura dos años de Hernani mal y cuatro años para curar una tela marinera

Voz 1312 07:20 oye que te tengo aquí te voy a hacer una pregunta que ha mía yendo por la calle es la que me hago porque ahora están de moda un montón de establecimientos de la cadena funciona muy bien pero ahora en todos sitios hay bocadillos de jamón las boca allí de heridas lo lo lo promocionan con grandes escaparates y Jamón Jamón jamón estamos viendo un Guzmán hora una no sé si la de la burbuja el jamón

Voz 7 07:45 de hecho hay hay un programa de nuestra amiga Gloria Serra que que le llama la burbuja de jamón de acuerdo mira sus afiliados no no hay bueno ha subido un programa que además tuvo un éxito tremendo no mira no hay una burbuja ahí dicho ya bajado el suflé lo que sigue es que hay un interés creciente por la gastronomía de queda por tanto decir la instruidas jabones tan bonita estampa bonita o sea es decir lo que lo que hay detrás del mundo es como es tan bonito que cualquiera que los roce lógicamente luego lo prevé oye pues yo creo que los como le pasa en el falta subir dos escalones que son los subido del vino por todo lo que hay alrededor del mundo del vino jamón también

Voz 0359 08:25 tú tienes establecimientos en España un montón más de decíamos antes creo que estas en Francia en Reino Unido en México gas abierta en Italia por tu experiencia en estos países o en general con los guiris y con los extranjeros que que entran en contacto con el jamón crees que lo están disfrutando y lo sabe en Qatar en condiciones o hacen aberraciones

Voz 7 08:45 no no mira si a ver yo creo que aquí está el reto el reto está en que jamón no se manda sino cómo se lleva acuerdos tienes que ir tú tienes que ir explicando que es algo muy dar porque sino te puedes encontrar que haya gente que incluso en una olla de acompañarme sucio me acuerdo el a no me acuerdo primera vez que yo le llevé LEB jamón con tal cual es decir que no te no entendía muy bien si tiene que cocer meterla en la oye idea de es decir no

Voz 1312 09:12 qué noté que no te entraba no le entraba la olla

Voz 7 09:15 es algo mira por eso precisamente por eso precisamente digo que el jamón no acuerdo entonces tú lo llevas hilo explica hice cuando la gente entiende que ya está cocinado esquivó tres cuatro años cocinando lo de acuerdo entonces es decir lo que hay que hacer es disfrutarlo mira yo vengo de un resonante que como siempre como siempre pido jamón si hay en la carta era hecho una barbaridad una barbaridad que yo ya llevo mucho tiempo dicen por favor que no caliente los platos que lo queman como del calientan el planeta en el plato pasó mil veces recuerda los que lo hacen para que salga para lo que tiene que pasar de una forma natural en tu paladar que pase en el plato

Voz 0359 09:53 Josep calienta el el plato no es que salga del plato

Voz 7 09:57 es un truco es un mal truco caliente en el plato normalito y

Voz 1312 10:05 calor calor tu pasión por el jamón es especialmente intensa cuando hablas del ibérico que lo hace bueno es que pregunta te porque me parece que que es lo que lo hace tan indiferente

Voz 7 10:19 bueno pero mira mira te quería dar un paso atrás yo soy un defensor del buen jamón blanco hay un jamón que no les Segovia o que se hace en jarro se en Teruel que buenísimo de acuerdo pero pero bueno de verdad pero claro es que el jamón ibérico de bellota vuelvo a repetir yo estoy convencido lo que es el mejor producto gastronómico del mundo y lo comparo con lo que quién lo comparo y te lo demuestro yo te demuestro yo demuestro que tú dirás cinco seis veces al día si si no lo pediría pero si alguien te lo pone al lago está bueno eso depende de lo come eso no pasa nada pero mucho de la trufa por mucho de UTE la gamba con mucho de útero percebe yo debuté el caviar lo que quiera tú no eres capaz de comerse al día el jamón te apetece recién levantado permítame desde a media mañana a media tarde la comida y la merienda en la cena en el resultado decimos en Cataluña así de cuando ya aunque ya no sabe qué recuerda tu cena de Navidad en la medida de la casa gracias a Dios es obra de todos el día de Navidad sobre todo la Nochebuena vale venga bailar villancicos que cuando luego te vuelve a picar fíjate lo primero termina el va a sorprender iba saber cómo lo fiambre lo los bogavante no se las costumbre que hay en cada caso fiambre yo recuerdo que decir bueno a mi casa siempre quedaba absolutamente dos Von y de la el jamón el lo primero que cuando volviese a ganar le metía

Voz 1312 11:49 no me casa así entró como por navidad cada vez que entraba uno la cocina tiembla el jamón porque él sabe que Maazel violinista en cualquier momento no ya te va a poner a cortar la clave la claro

Voz 7 11:59 yo yo el primer libro que escribí grande me tienen que decir pero cuando tú tienes un jamón leña al mono cuando termine y cuando lo terminan mira cuando termina la primera es que te apetezca una reedita la segunda vez otra cosa es decir mira que te parezca de verdad

Voz 1312 12:13 claro claro pero es que lo tiene no puede entiendo allí como si

Voz 7 12:16 Si tú lo tiene Vegara que luego no terminas desprende el tiempo que tú consideras oye una hay catas de jamón muchísimo a sine cómo es que no maneataron con alta con jamón pues mira te lo hago en directo si me lo permite ahora mismo se invito a todos a una cata en una tienda preciosa que acababa de abrir aquí al lado que andando no podemos ir a la calle Carretas que aunque obras es decir la tienda es muy bonita idea ya digo hoy está la tienda entonces vamos a hacer una cata hice os parece ya voy a hacer lo pensó que la cata la experincia el jamón a aprobar primero el jamón ese que hablamos antes el jamón Gran Reserva que es un jamón de Segovia buenísimo después un jamón de cebo de acuerdo que es ibérico pero este lógicamente ni se ha criado en libertad ni ha comido bellota y luego que es lo que más suma sorprender vais aprobar jamón de bellota presionó probó a Enrique pero nunca voy probó los cuatro graves el de Guijuelo el de Jabugo de lo Valle de los Pedroches y el de Extremadura yo a sorprender sobre todo que no voy a permitir que digáis cuál gusta más lo Weiss apuntar ya veréis lo sorprendente nunca nunca nunca a todo el mundo me gusta más el mismo cuando yo diga que pongáis un orden cuando digan es os vais a sorprender recordamos que tomamos la palabra no no pero a ver lo hago en directo ideado digo poner fecha a vosotros y a que en carretes

Voz 1312 13:39 las vemos que faltan digo

Voz 7 13:41 tras

Voz 0359 13:42 ella que ha salido el tema de del ibérico que es la madre del cordero de de de este tema no puedo dejar hablar de la materia prima con la que se hace el jamón ibérico que es un producto único e inimitable o eso creía yo hasta hace poco el cerdo ibérico quien mejor puede hablando de este tema es la secretaria técnica de ABC Bieber la Asociación Española de Criadores de cerdo ibérico Elena Diéguez buenos días muy buenos días

Voz 1312 14:08 hola Elena en primer lugar que es lo que define a la raza ibérica como como la reconocemos

Voz 2 14:14 reconocer la muchas factores desde el punto de vista es una apariencia externa es un animal de capa oscura que cuando está en su fase última de la vida ese que luego se sacrifica hijos José toma es obtiene el extraordinario jamón verdad pues animal redondo con una patita muy fina una pezuña casi en un noventa y nueve por ciento de las ocasiones de color negro con hocico alargado y sobre todo cuando lo veáis en el campos tres cuenta de que es un andarín y que va buscando todo lo que encuentra a su paso que además de la bellota por supuesto como parte principal pues es un poco de pasto es este bichito que aparece aquí y sobre todo es que se mueve incansablemente por ser una raza autóctona y además muy rústica

Voz 0359 14:59 yo entiendo que esa tarea principal es velar por la pureza de esta raza ibérica no como lo hacéis que ese sobe el libro genealógico que bueno hay que existe

Voz 2 15:07 el libro pongan todos los libros genealógicos existe para todas las razas puras en el mundo no concretó en nuestro ámbito que se unen europea hablamos de unos libros genealógicos para razas autóctonas como pues es ibérico o podría ser por ejemplo idea por poner otro ejemplo o el caballo español no muy simbólicos todos ellos de nuestra de nuestra agropecuaria española digamos no consta fundamentalmente es un registro de las genealogía es decir de dónde proceden quién han sido sus padres y madres cada uno de los individuos futuro reproductor no tiene el libro genealógico se limita a consignar el origen paterno y materno y sus generaciones ascendientes lógicamente de los futuros reproductores qué hacemos pues aparte de que están debidamente identificados y que comprobamos in situ yo en el campo la veracidad de que este es el padre y esta es la madre bueno pues todo eso luego lo han paramos dentro de una serie de pruebas de genética molecular que hoy en día nos permite este tipo de actuaciones para corroborar que efectivamente el padre dicho mi madre dicha son correctos y que la pureza racial está presente y eso es lo que hace el libro genealógico en lo que se llama su sección principal donde están los verdaderos reproductores con genealogía conocida

Voz 1312 16:29 Enrique Elena de todos los saludarte realmente

Voz 7 16:33 buenos días de haber decir que bueno para mí azerí ver si la menor duda está haciendo un trabajo enorme enorme para poner las cosas en esos sitios pero te estaba escuchando ahora fíjate que me venía a la cabeza la canción aquella de hito de quién eres no porque al final fíjate fíjate que todos al final todo lo vimos lectura y tú de quién eres de dónde viene porque sabiendo dónde viene vamos a ver qué se puede hacer contigo dado pues es una eso yo creo que en el fondo lo que antes hecho un paralelismo con el del vino diversidad que que envidia me dan qué bien lo han hecho en el mundo tras lo es en ese debe ser nuestro espejo Elena

Voz 2 17:06 eso es lo que tiene que servirnos de estímulo para que nosotros sepamos cuál es el camino que tenemos que emprender tanto en nuestro mercado interno como nuestro mercado exterior lógicamente ahí al mercado

Voz 1312 17:15 sí yo quería ir perdona que os interrumpa pero es que de un tiempo a esta parte hemos sabido que

Voz 8 17:20 Estados Unidos por ejemplo se están produciendo unos jamones que se venden como ibéricos pero que proceden de cerdos criados allí y alimentados con cacahuetes

Voz 2 17:29 esto como ver eso puede ser Obama haber nadie en contra

Voz 1312 17:35 la esto Elena incontrolable

Voz 2 17:37 domina ibérico está protegido relativamente protegido dentro de nuestro país a través de la norma de calidad del dentro que publicó el ministro de Agricultura en dos mil catorce canales ahora bien el término ibérico puede ser utilizado por cualquier productor y colaborador fuera de nuestras fronteras incluido Portugal cines más lejos verdad podría hacer sobre cualquier cerdo de capa blanca un producto al que llamará jamón ibérico eso es impredecible porque el término ibérico es un término genérico y que se refiere a una raza por tanto nadie puede registrar permita siquiera al Gobierno español puede hacer lo que ha hecho es acudir a una herramienta que hiciera las veces de pero claro se limita sus competencias competencias en el territorio nacional eso procede lo de Estados Unidos concreto en concreto procede unos animales ibéricos que partieron de nuestro país yo recuerdo a los que a los oyentes esta mañana tengan a gusto estar con nosotros que en tiempos estaba prohibida la exportación de Merino fue un momento determinado en el que efectivamente se permitió la salida de estos ejemplares hablamos de ovejas lógicamente iría ir sugiero por ejemplo las grandísimas diarias de ovejas que existen por ejemplo en Australia o en Sudáfrica que sin duda ha sido una competencia femenina para la lana Merino a nuestro país hasta el punto de dejarnos relegados

Voz 1312 19:00 en este caso hemos hablado este programa hemos hablado de entera de las merinas mira curiosamente este verano curiosamente

Voz 2 19:07 pues la analogía es evidente no hay que tener mucho cuidado y había que tratar de habilitar algún procedimiento que efectivamente impidiera es para esto existe una alternativa que no satisface plenamente al sector porque la es tan restrictiva que supone coartar una parte importante de la producción que consiste fundamentalmente en hacer una indicación geográfica vida de que consiste siempre aquello llamo ibérico de la Dehesa a las producciones cien por cien ibéricas en ningún tipo de cruza miento alimentadas en el régimen de montan era eso protege directamente por acuerdos de la OCM con terceros países el término ibérico pero claro qué hacemos con el resto de producciones que no se hacen ese sistema no se podrían llamar ibéricos eso levanta ampollas hoy por hoy creo que finalmente no tendremos más remedio que a recurrir a una figura como esta si queremos dar una protección por lo menos a lo que indiscutiblemente es únicamente en nuestro por supuesto súper diferenciado especial y como decía Enrique el producto mejor del mundo

Voz 7 20:14 si a ver si me lo permitiera por por por alusión a los cerdos esto cambió fuera no se están haciendo jamones con ellos por una sencilla razón porque lo bendice además muy bien vendido como carne fresca de acuerdo y por tanto claro una cosa son cerdo ibérico que con toda la dificultad que tenga llevártelo donde tú quiera y otra cosa es la industrialización milagrosa crear fabricamos para que todo el mundo me entienda de de que tuyo hasta que tú puede sacar pecho a lo mejor pasan doce por tanto de lo que lo que tenido esa experiencia que además yo estuve sentado con ellos para ver qué podíamos hacer es decir bueno a día de hoy está muy lejos de fabricar el primero

Voz 1312 20:52 y en China porque está al amenazar esa de los chinos comen jamón proveerá mucho de precio nos quedáramos sin jamón

Voz 7 20:58 por por por quién no lo sepa e ello fabrican todas las copias del mundo pero yo no la compran un pequeño matiz es decir al final yo creo yo creo escuchando Elena vamos límite haríamos tanto el mercado con con con acierto que sólo se llamara ibérico que al final yo no creo que fue bueno para el producto y hablo hablo hablo en general de acuerdo pero al final lo que creo que tiene que tengo que hacer entre todos en dejar muy claro ilegal no sólo a la raza sino al territorio dejar muy claro a ver producto ibérico es bueno al final jamón de trace brinca hecho o incluso me atrevo a ella lo ha nombrado y lo decía Mi primer libro cuidado en la península ibérica Portugal yo una decisión hay mucho cerdo que oye comen en España desayunan en Portugal

Voz 1312 21:44 claro allí no allí no hay animales no tendría Juana entiende te fue breve mente Elena quizás estaría bien y dejar claro de forma muy breve si puede ser para aclarar las diferentes

Voz 8 22:01 formas que tenemos de reconocer los jamones no de de esos precintos no en el color esos principios

Voz 2 22:07 pero un sistema bastante visual y bastante cómodo y muy práctico es decir que se aplican cuatro colores de precintos directamente al producto elaborado vamos a ceñirnos al jamón males el primero de ellos sería el negro el negros digamos que sería el el escalón más alto dentro de las calidades del ibérico el segundo sería rojo ese rojo es para cuando ese animal ha estado Montaner a comiendo bellotas pero no es completamente ibérico tiene una parte de otras razas el tercero sería el verde que es el que se ha criado en campo en un régimen de libertades libertad pero no no comen ni aprovecha la Montaner sí porque yo he dicho sea en épocas distintas simplemente su virtud está en que hace ejercicio aunque come básicamente piensos que por último estaría al precinto blanco ese precinto blanco es el animal que ha estado habitualmente en una instalación cerrada ha comido exclusivamente pienso eso es todo no ha salido al campo por lo tanto no hay ejercicio por supuesto ese alimenta en base a lo que le proporcionan la naturaleza la montañera concretamente quiero añadir que es el consumidor quien debe pensar cuál es el que más se adapta a sus gustos ya su bolsillo obviamente no muchísimas gracias

Voz 1312 23:26 Secretaría Técnica de la Asociación Española de Criadores de cerdo ibérico un saludo

Voz 2 23:30 pero un placer gracias

Voz 0359 23:32 por seguir con el tema aunque es verdad que el cerdo del cerdo se aprovecha todo decía alguno que no le gustaba hasta los andares no

Voz 6 23:38 pero ahí estamos hablando específicamente a sus patas

Voz 0359 23:40 el el dos jamones hice algunas figuras Asencio para disfrutarlo en toda su plenitud yo creo que esa es la del cortador cortar jamón es un arte yo un buen profesional puede dar una dimensión completamente diferente a una pata o una paletilla cortada por ejemplo permite te la hago yo te aseguro que no vas a ver y por eso Lourdes te propongo que hablemos con el mejor con el campeón de España de corte de jamón de este año Juan José Masa días

Voz 1312 24:04 hola buenos días buenos días oye enhorabuena por el por el título cuando cuando fue el campeonato

Voz 9 24:11 pues muchísimas gracias pues el veintiocho de enero en Vejer de la Frontera en Cádiz

Voz 1312 24:15 oye que te quedan unos meses ahí de reinado de Reinaldo le daría

Voz 9 24:19 está pasando volando la verdad

Voz 1312 24:22 qué consiste en las pruebas para para elegir al mejor cortador bueno ya se cortar el jamón aparte de esa respuesta que habilidades

Voz 9 24:30 ante con lo poco que nada tiene que ver cortar un jamón en un evento en nulo creado para casa para algún cliente que hacerlo en un concurso bloqueado en un evento de sacar la loncha finita que que el comensal pues lo disfruté muchísimo más en un concurso pues bueno hay algo diferente tiene intentar que en el mejor en todo lo que conlleva que la lucha sea perfecta que vaya todo el plato con la economía invitada todo en orden con lo cual no puede hacer el mismo grosor en un evento que en un concurso que lo Alonso un poquito más más grueso un poquito más cuajada para que te salga totalmente perfecta

Voz 1312 25:05 Juan José Toro es capaz de difería de saber

Voz 8 25:08 cuando se ha cortado un jamón a

Voz 1312 25:10 a máquina ahí cuando a mano con chicas chinas

Voz 9 25:12 sí sí sí Zigic y también serían ahí cualquier persona física porque si sería capaz de de verlo en la lucha en las máquinas de sale perfecta pero sí que cuenta con la parte externa exterior en le como embarrada es un lo lo proporcionan la y al quemar la pieza La la Chilla con subsidio no conducido te sale totalmente limpia

Voz 0359 25:33 oye qué consejo Nos das a a los civiles a los torpes así que yo ya sea en el cortado en el emplazado que consejos puede dar para que luzca más el jamón en casa

Voz 9 25:42 a ver pues sobre todo lo más importante a la hora de hacerlo en casa en la seguridad y la seguridad de no cortar no la mano siempre en la trayectoria de de la salida del cuchillo luego que el plato no quede un poquito mejor un poquito peor pues bueno ya viene a ser un poquito y luego con una paciencia Hay mover el cuchillo eh hay que moverle Cillo de nada sirve meterle y arrancar hay que hacer

Voz 1312 26:08 hay que saber hay que saber moverlos Juan José muchísimas gracias si cabe este disfrutar de de tu título

Voz 7 26:16 es que te quedan gracias venga un cuerpo

Voz 9 26:18 muchísimo él él logrando son muchos años de trayectoria pero bueno al final si se consiguen si es positivo nunca esa

Voz 1312 26:26 has echado gracias os voy a contar una cosa en cuando estaban hora25 en un programa que hicimos creo que en San Sebastián hicimos la prueba con dos platos con un cortador de jamón un plato una fuente de jamón cortada a mano y una fuente a cuchillo pedimos a la al público que cogen de una y otra dices en la distinción de cuál era cuál era a máquina y bueno no sé lo que no es por poner en duda Luca dicho Juan José pero nadie o casi nadie supo percibir la diferencia entre lo que

Voz 7 26:57 hoy en el primer lindo Malú corta lo cuchillo ver si mejora bueno entero en fíjate quiso unas reflexiones se decir vamos a ver oye me gano la vida con esto tengo un montón de cortadores y cortando Amano y además se fantástico y maravilloso de decirlo en voz alta un jamón que si el jamón es el mismo título gordas a mano con esa máquina no notan nada en el sabor absoluta también hay canciones bueno bueno pero lo digo al revés para que se entienda eh sí sí coger algún jamón regular y lo cortar a cuchillo mejoraría no

Voz 0359 27:33 pero que se que variará es el el grosor de la loncha Paco

Voz 7 27:37 por esto no no por supuesto pero fíjate que cuando yo lo escuchaba Juan José vamos desde hace muchos años que la Ahmadineyad no queman gracias a Dios de sobre todo porque revela la tienes todo el día de hoy no pasa nada acuerdo porque ya ha mejorado mucho ni claro pero vamos a ver yo yo entiendo lo que quiere decir de Ifema lo respeto si situar a coger un jamón entero lo abres tu cortas a cuchillo y ese mismo jamón el mimo eh tú le cortas un taco grande hilo con esa máquina yo te garantizo que pasa lo que pasó

Voz 8 28:06 en San Sebastián rápidamente que se nos acaba el tiempo y no quiero dejar de de comentar algunos algunos puntos de de controversia con el tema de jamón el jamón siempre se toma con vino tinto

Voz 7 28:15 el jamón se toma mira con vino tinto que no se tome vale te lo digo al revés Leandre pones un vino que Eto jamón y queso ya tiene no se toma pero al final yo te digo mira yo te recomiendo que el jamón con lo que limpie antes sumido blanco vinotinto hay pero cantante porque viejo debate el ánimo

Voz 0359 28:32 otra no está muy de moda el cava

Voz 7 28:35 sí sí por eso fíjate que yo lo digo al revés aún con convino Hinault molestias al vino con jamón

Voz 0359 28:40 otra curiosidad por mi parte creo que no eres nada amigo de los locales que tienen colgados del techo los jamón

Voz 1312 28:46 bueno vamos a ver si ahora no se fuma y ahora no se fuma pero imagínate antes vamos a vivir en su sitio

Voz 7 28:53 de acuerdo donde lógicamente te oye bien protegido acuerdo y que no hay colgando colgando eso sitio cobran base Mario oye el jamón una vez abierto hay hay que taparlo con su propia grasas del jamón abierto si puedes centro come muy rápido pues la amiga vamos el coge esa grasa con la que el jamón tapa a que Isabel clase pero lo único estoy haciendo que estas alterando el sabor pero pero es muy simple es decir vamos a él con esas grasa tú lo está dando una explosión de de aceite manteca claro al sea voladores yo te recomiendo un paño que no suelte pelusa y sobre todo lo que va muy rápido si tiene puntitos blancos es que esta malo si tiene puntitos blancos es decir que esté malo o bueno no depende de los puntito blanco de acuerdos es decir vamos a decir que los puntito blanco no no no no no trascienden el sabor de acuerdo nunca me parece bueno lo que tiene que tener es una muy buena materia prima su tiempo

Voz 6 29:49 cazamos a famoso este vamos vamos que tenemos como se recoge en la boca prácticamente prácticamente tienes que hacerlo con el paladar no venga nadie más

Voz 7 30:02 Ikea si al final lo que tienes que hacer es apretando la lengua hacia el paladar arriba y eso te dará así tiene más a lo no lo tiene allí encima hasta están a punto de estos tomando

Voz 0359 30:12 que qué variadas esto

Voz 7 30:14 el caso es uno de los Pedroches de Valle de los Pedroches aprobada yo creo usamos el Valle de los Pedroches es el gran desconocido porque ha sido el último

Voz 0359 30:22 esta históricamente ese es Córdoba y todas las

Voz 7 30:25 yo he Hinojosa del Duque todos los pueblos de alrededor Villanueva donde tenemos nosotros una Villanueva de Córdoba tenemos una fábrica fantástica pero miran una cosa la diferencia es que hasta ahora básicamente ahí sí sí se criaban mucho cerdo te luego se lo vendían a la Sierra de Aracena Igüeña dijeron que no lo hacemos por qué no hacemos nosotros no está delicioso Lourdes íbamos iba bien

Voz 6 30:48 pero una cosa si ves que yo no no es porque sea ultimos programa

Voz 1312 30:52 sí está muy rico Enrique Tomás un placer ir a escuchar hablar de de esa pasión tuya que es hagamos denota que es tu pasión

Voz 7 31:00 la verdad es la verdad es que a ver cómo no como nuevo si sigue crío a mis hijos con ello ahora lógicamente sea lideró un equipazo de Benach ya casi ochocientas personas por cierto déjame decir que abrimos el sábado pasado abrimos en la T uno de Barcelona Estamos en la T4 de Madrid pero abrimos y la tengo pero es que te que te va a comprar un bocadillo o va tienes que picar algo que mejor que picar algo de calidad la XXXVIII personas trabajando hago a todos los que han hecho un esfuerzo brutal pues con jamón Nos despedimos muchísimas gracias de Enrique

Voz 6 31:30 Enrique Salva hasta el año queramos estar superarse todos posible más difícil todavía un año para pensar que gracias a una de esas un beso

