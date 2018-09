Punto de Fuga: Los secretos de la Iglesia (02/09/18)

Voz 1900 00:00 Punto de Fuga

Voz 1667 00:12 hola a todos el infierno sigue instalado en la Iglesia sólo así lo entienden mil es de supervivientes de abusos sexuales cometidos dentro de las diócesis católicas repartidas portó todo el mundo los últimos conocidos en Pensilvania chao

Voz 3 00:32 más de mil menores fueron identificados como víctimas de abusos aunque este jurado cree que fueron miles las en cada diócesis los sacerdotes tenían la llave archivos secretos archivos que contenían las denuncias y los reconocimientos de esos abusos su encubridor

Voz 4 00:50 Diez meses Pius

Voz 1667 00:57 la Iglesia española también tiene capacidad de guardar sus casos de pederastia en secreto en expedientes confidenciales y protegidos por los acuerdos con el Vaticano sabemos que aquí también ha habido abusos durante décadas pero ni conocemos su alcance ni la Iglesia adaptado su protocolo para atender a las víctimas a las directrices marcadas por el Vaticano y Naciones Unidas

Voz 6 01:17 este protocolo desde el año dos mil diez va en contra de la carta circular a la Congregación de la Doctrina de la Fe que vive a todas las diócesis del mundo Conferencias episcopales que hagan protocolos integrales un protocolo desfasado y luego protocolo donde la está hecho para proteger vamos a decirlo así entre comillas a proteger al al presunto abusador ir proteger también a la institución la víctima queda totalmente olvidada

Voz 1667 01:49 un protocolo que textualmente Se lo voy a leer aconseja no ceder al clima de sospecha de acusaciones infundadas de denuncias muy tardías con sabor a montaje de aprovechamiento con objetivos económicos de la confusión y nerviosismo que con frecuencia asegura este protocolo acompañan estas oleadas de escándalos públicos hoy estrenamos nueva temporada de Punto de Fuga con una pregunta está España libre de escándalos como el de Pensilvania

Voz 1667 02:19 vamos a intentar responder a esa complicada pregunta con Juanín Fazio Cortés autor del libro lobos con piel de Pastor que disecciona los casos de pederastia dentro de la Iglesia y que enseguida entrará el estudio para hablarnos del tema además acompañado de dos expertos Gemma Varona investigadora del Instituto Vasco de Criminología irresponsable de un estudio sobre la incidencia de los abusos sexuales dentro de la Iglesia española aquí también vendrá Gil Sáez canon insta vicario judicial de la diócesis de Cartagena además vamos a detallar el alcance del último escándalo de la Iglesia el de Pensilvania lo haremos con Carlos Pérez Cruz ese asunto va a ocupar la mayor parte de nuestro programa de hoy pero Javier Bañuelos que también vuelve un año más vendrá con más asuntos en Mundo Express Ile presta haremos atención a dos historias más la del tránsito por Marruecos y los inmigrantes perseguidos

Voz 1667 03:44 la Sonia Moreno entenderemos mejor los reparos que se han planteado al Gobierno por las devoluciones de inmigrantes a Marruecos y también conoceremos el proyecto de un joven senegalés que regresó a su casa después de comprobar que el viaje al norte pues no era como esperaba

Voz 10 03:58 ese es el verdadero viaje más duro que coger un coger un cayuco que este viaje a lo largo pueden durar diez días pero el viaje de sobrevivir en pleno territorio europeo es un viaje que puede durar diez años sin papeles esa años sin puede tener una vivienda digna diez años siempre justificando que no eres peligroso que no va a atentar contra la vida de los demás

Voz 1667 04:19 se llama Mamadou día y no es lo va a presentar Isabel León pues estamos de vuelta ya aunque pasen los años estamos felices de que nos acompañen porque ya saben este mundo también importa bienvenidos

Voz 11 04:31 el himno o en tal jo quién Pipa Haring sin duda harina

Voz 1667 06:17 Tung el Papa Benedicto dieciséis la calificó como la mayor crisis de la Iglesia católica los escándalos de pederastia se extienden al menos Estados Unidos Irlanda Austria Australia Alemania Bélgica en España los casos todavía son aislados pero a día de hoy resultaría arriesgado que la Iglesia esté a salvo en nuestro país ahora nos explicamos por qué pero antes vamos a recordar algún detalle del último escándalo que hemos conocido este verano en Pensilvania nos va a ayudar a ello Carlos Pérez Cruz Carlos buenas noches

Voz 12 06:50 qué tal Pablo cómo estás este caso es tremendo

Voz 1667 06:52 son más de mil folios de investigación de un tribunal de ese Estado norteamericano repletas de barbaridades cometidas contra más de

Voz 12 06:58 mil niños y niñas y adolescentes una de las víctimas uno de los supervivientes es Jim Van con el reverendo David pulsos su guía espiritual y amigo tal y como lo define abusó sexualmente de él

Voz 13 07:12 hombre aquí

Voz 12 07:13 sí pensé que tenía un amigo pensé que tenía a alguien con el que podía compartir alguien a quién podría acudir con cualquier asunto que tuviera lo hice pero cuanta más información le daba más sacaba su lado de depredador no mantuve en secreto más de treinta y seis años explicaba así que entre los dieciséis y los dieciocho años sufrió los abusos de David son sólo su caso y otro más ha llegado a juicio al resto de los más de mil niños que presuntamente sufrieron abusos de manos de más de trescientos curas católicos en Pensilvania que son los que refleja el informe han prescrito

Voz 14 07:50 has esa norma crecer a pie

Voz 15 07:53 Sampras

Voz 12 07:57 el hijo del Judith deben Joy murió hace tres años y ya dice que a consecuencia de las secuelas de lo que califica de violación no de abuso cuando su hijo tenía diecisiete

Voz 15 08:06 daños está trazada tenga es que Tirso de chico eh

Voz 12 08:10 entonces explica Judy sufrió lesiones en su espalda y no se pudo hacer nada quirúrgicamente las pastillas con las que combatir el dolor le provocaron la muerte por sobredosis

Voz 4 08:19 en este cinta

Voz 12 08:22 mataron algo algo murió dice Juliane Bosch que sufrió violaciones cuando tenía trece catorce

Voz 4 08:28 huy

Voz 12 08:30 todo en lo que creía murió sentencia UD

Voz 8 08:34 es

Voz 12 08:36 Mike Mc Donell extrajo una moraleja de su experiencia de abusos las religiones para los que tienen miedo de ir al infierno la espiritualidad para quiénes han estado allí reflexiones y emociones palo de algunos de los supervivientes de estos abusos que sistemáticamente cometió la Iglesia católica de Pensilvania durante siete décadas

Voz 1667 08:54 no es el único caso que conocemos en Estados Unidos Carlos hace bien poco la película Spotlight unos contó los abusos en la Iglesia de Boston

Voz 12 09:01 en el caso de Pensilvania estamos hablando del mayor y más completo informe sobre abusos sexuales de la Iglesia católica en Estados Unidos realizado por una institución pública abarca seis de las ocho diócesis de Pensilvania

Voz 4 09:13 eso es

Voz 12 09:26 dius el fiscal general de Pensilvania Josh Shapiro cumplía con esta investigación realizada por un gran jurado durante prácticamente dos años una promesa a las mil víctimas identificadas aunque el jurado no descarta que fuera miles Hinault mil los niños que durante setenta años sufrieron todo tipo de abusos físicos psicológicos de de un cura que abusó de cinco hermanos de una misma familia a otro que violó a quince menores y fue felicitado por el obispo de su diócesis por reconocerlo y por lo tanto según su criterio portaron paso para superar su adicción

Voz 16 10:01 acá he echado yo pero en el Camp Nou ha sembrado sembrado tu está expuesto Pius es cazo Church

Voz 12 10:09 la es la más famosa de las investigaciones realizadas hasta ahora era la que llevó a cabo un periódico el Boston Globe una investigación que les supuso un premio Pulitzer en dos mil tres y una investigación que fue llevada a la gran pantalla en la película Spot David el padre John Keegan llegó a recibir acusaciones de hasta ciento cincuenta niños acabó en prisión al igual que otros cuatro curas y en su caso asesinado a los pocos meses de entrar por otro río la archidiócesis de Boston que mantuvo un patrón de silencio y encubrimiento semejante a que ha conocido de Pensilvania pagó indemnizaciones a centenares de víctimas

Voz 0978 10:47 arduas

Voz 12 10:50 dos mil dos con los casos destapados por el Boston Globe fue el año del despertar a una realidad que sin embargo llevaba amordazada por décadas

Voz 1667 10:59 uno de los primeros casos en los que un cura acabó siendo

Voz 12 11:01 condenado por abusos tuvo lugar en mil novecientos ochenta y tres uno de los primeros de los que se tuvo noticia el reverendo Gere goce fue condenado dos años más tarde

Voz 4 11:12 por abusar de XXXIX niños

Voz 12 11:15 de mil novecientos setenta y dos mil novecientos ochenta y tres

Voz 17 11:18 ah sí

Voz 1667 11:22 Nos acompaña quiero saludarlo Juan Ignacio Cortés periodista autor del libro lobos con piel de pastor de la editorial San Pablo buenas noches Juan Ignacio buenas noches Pablo un libro que repasa todos y cada uno de los escándalos de abusos sexuales a menores que se han conocido en la Iglesia católica cuántos crees que pueden quedar por conocer Ignacio gran queda muchísimo no de hecho da afirmaciones un poco exagerada no porque son miles y miles de casos

Voz 18 11:47 en en todo el mundo son medio centenar de casos en España de los que tengamos más o menos conocimiento pero se sospecha que hay muchísimos más la cifra nunca la cifra nunca sabremos a las historias tampoco las conoceremos todas no y hablando con con Gemma Barahona con quien también vamos a hablar en el en el programa preparando este libro no me decía bueno mucha gente se ha ido con con sus historias de dolor de horror a la a la a la tumba no

Voz 1667 12:16 y tristemente es así bueno libro eh

Voz 18 12:21 intento de evitar que esto que esto siga sucediendo no poner el tema sobre la mesa para que bueno por lo menos se hable del en programas como éste

Voz 1667 12:29 enseguida vamos a hablar de España pero el patrón de este último caso que hemos conocido el de Pensilvania Juan Ignacio es similar al de la mayoría no estamos hablando de abusos cometidos durante décadas dentro de Centros Católicos tapados por la Iglesia durante décadas también como ha podido tapar la Iglesia estos crímenes durante tanto tiempo sí bueno es un patrón es antes

Voz 18 12:50 esta mente esas repetidos ha repetido en Estados Unidos ha repetido en Irlanda a repetir en Australia y también se ha repetido efectivamente en la inculpación en el encubrimiento y también el quitar importancia al asunto no es decir bueno esto es un son tres o cuatro casos aislados no cosa que a las víctimas

Voz 19 13:04 las las víctimas Luisa siempre les duele no porque sabe que no que no son tres o cuatro casos aislados que es una es una epidemia muy muy extendida bueno la podido la podido ocultar porque bueno de alguna manera el secreto forma parte

Voz 1667 13:18 de la Iglesia no hay

Voz 19 13:21 lo que pasa que ya va siendo hora de que de que deje de hacerlo no sobre todo en esta historia no el mismo cardenal lo Mail y el el el presidente de la Comisión Pontificia para la tutela de menores ha reclamado el mismo Papa incluso en la carta que dirigió al al pueblo de Dios el el el lunes reconoce que son necesarios cambios culturales y es verdad que lo son es verdad que desde el Vaticano están impulsando se están promoviendo por lo menos de palabra yo creo que algo más de que de palabra pero que en otros sitios en otros en otras iglesias como la de España o la de Italia o la de Polonia tras muchas también el mensaje no ha calado

Voz 20 13:56 ah sí

Voz 21 14:00 sí

Voz 14 14:03 eh tú

Voz 22 14:06 yo ellos empiezo a coger un accidente pues a través de la propia o grupos de amigos de siempre tenemos un líder siempre hay alguien que destaca más que otros y a través de esas personas como al final pues todos somos amigos terminamos yendo al mismo sitio como amigos ir de esa forma va campando por utilizaba pues artimañas que yo creo que son conocidas habituales en cierto modo pues aprovechando que va en un entorno de iglesia de de de una misa un párroco joven que llega se acerca a la juventud de esa forma pues te invita aprovechando como el determinados eventos que puedan existir ya sean religiosos o sociales un partido de fútbol un festival de Eurovisión una película en televisión es más o menos de esa forma pues te va captando a través de esa relación es como él ya empieza a ofrecerte el hecho de charla contiguo a solas o invitarte a determinados sitios con lo cual ya eh hay una complicidad que él puede aprovechar lo que en cierto modo pude vivir él fue destinado a una parroquia en un barrio de Granada barrios más grande dijo nada más populoso barrio del Zaidín fue destinada a una parroquia Miguel poco o sea acercó a a los jóvenes de la parroquia lo mismo que eso hacer eso a jóvenes lo hizo con el resto de parroquia en la que estuvo destinado que era era algo habitual en él no tenía absolutamente a nadie que me acompañara solamente era el él tenía tenía una casa una casa allí

Voz 23 15:58 aquí se que allí no

Voz 22 16:00 luego a mucha gente relacionada con las marroquíes que llevaban con parroquias que no lleva agua tengo pues en una sensación de que tenía tal poder de persuasión que empiezo a creer que eso había personas que le acompañaban también sean víctimas

Voz 1667 16:20 España no se libra este que acabas de escuchar ese Ernesto es superviviente del clan de los Romanones su nombre es ficticio su voz como acabáis de comprobar fue distorsionada cuando le entrevistó Ángels Barceló en dos mil catorce este caso Juan Ignacio llegó a juicio pero acabó con la

Voz 18 16:37 solución del principal acusado del padre Román verdad sí me mono en la solución de la absolución del del único acusado que llegó a juicio porque todos los otros supuestos crímenes habrían habrían habrían prescrito según la legislación española esto son unos de los problemas de en los casos de abuso sexual a menores no que la la la corta en el corto plazo de prescripción de los delitos sí que es a lo que las víctimas recabaron reclaman que cambia si el caso llega a juicio el juicio fue un juicio un juicio extraño en el que el fiscal Dall retiró las a las acusaciones el día en que estaba leyendo leyendo las conclusiones en las que de repente se empieza a mencionar que existe yo había sido un en fin había sido una conjura en fin una sentencia muy extraña y un juicio muy extraño pero bueno el el el padre Román fue absuelto recientemente el mismo Papa le ha pedido no ha pedido perdón por por por haberle puesto un poco en en en la picota de todas maneras bueno a mí me quedan interrogantes no en hablando con los con el abogado de la acusación popular de Don con Juan Carlos de Prodeni el el me decía una cosa es la verdad jurídica de otra cosa es la verdad no no habrá jurídica está está establecida Ny este señor esos sus compañeros del clan de los Romanones son jurídicamente inocentes pero pero bueno una sombra de duda grande que era

Voz 1667 18:02 Leandro Romanones actuó en Granada pero hay más puntos en los que se han detectado casos de abusos sexuales en nuestro país Juan Ignacio los citan su libro apunten Barcelona León Mallorca Cáceres Córdoba San Sebastián Madrid Badajoz Ciudad Real Gemma Varona es investigadora del Instituto Vasco de Criminología buenas noches Gemma

Voz 14 18:21 buenas noches realiza un estudio sobre

Voz 1667 18:23 los abusos sexuales en la Iglesia el propio título del trabajo aclara que es un estudio exploratorio acaso te encontraste más dificultades de la qué esperabas

Voz 14 18:33 bueno es un tema que evidentemente pues apenas ha estudiado tema además que bueno pues despierta diferente suspicacias lo cual es normal entender que se trata de temas de abusos sexuales en cualquier contexto pero nosotros intentamos como había hecho por ejemplo también John Jay College intentar la colaboración de la propia Iglesia hay entonces que con además apoyo de nuncio papal porque mandamos una carta de apoyo escribimos a todos los tribunales eclesiásticos no da España tuvimos muy pocas muy pocas respuestas poquísimas vamos algunas muy amables algunas colaborativa pero la mayor parte de diciendo que bueno pues que no había información etcétera sobre estas cuestiones nosotros ahora mismo tenemos un trabajo de investigación financiado por el muñeco con la Universidad de Barcelona en la Universidad Oberta de Catalunya en la universidad al País Vasco y estamos intentando ya que no hemos encontrado esa colaboración realizar una encuesta de victimización es decir preguntar directamente a las víctimas por su por su experiencia un poco la vía que estamos utilizando porque realmente ahora mismo no hemos encontrado esa colaboración que yo creo que es necesaria como se ha producido en otros países con toda la seriedad y el rigor científico evidentemente

Voz 1667 19:48 claro porque tú a pesar de todas esas dificultades ya concluye es de que en fin no hay evidencia de abusos sistemáticos pero sí hay evidencia de que los abusos se han producido a lo largo de los años probablemente dices con mayor gravedad en décadas pasadas de la dictadura cuando la actividad y el poder de la iglesia eran mayores háblanos hablarnos de eso cómo ha llegado el poder de la Iglesia ser tal como para poder tapar delitos de esta gravedad no Gmail tan extendidos porque Juan Ignacio cita algunos casos hay padres que no llegaban a creer lo que sus hijos les contaban del cura

Voz 14 20:23 claro bueno hay que evidentemente la situación en dos mil dieciocho no es la misma que podía ceder en los años cincuenta o en los años cuarenta lo habría ahí bueno hay también en una parte de una contextualización histórica que me parece que es importante pero en el fondo lo que vemos son unos patrones que se dan no solamente en iglesias católicas en otros lugares lo que ocurre es luego si no sé si nos dará tiempo a comentarlo

Voz 1667 20:45 si el impacto que tienen las víctimas

Voz 14 20:48 esa es esa traición de la confianza espirituales es lo que es devastador para las víctimas no impidió que lo hace diferente de lo que es el abuso tan extendido como puede ser en la familia por ejemplo también ha habido escándalos de abusos sexuales en campus universitarios se filtran muchas instituciones tener problemas al final esto es lo que vemos son siendo cada caso diferente vemos patrones de abusos de todo de hay un abuso de poder que no tiene tanto que ver con la vulnerabilidad de las víctimas como si fuese una algo achacable a las víctimas que evidentemente cuando son menores está claro esa esa vulnerabilidad no pero hemos un patrón de abuso de abuso de poder de una persona que la mayor parte en gran persona enfermas ni tenía ninguna patología donde de alguna manera acusan de de ese poder en un contexto que lo vemos en el resto de países donde se producen procesos pues de ocultación procesos de encubrimiento y procesos de minimización de lo que ha ocurrido incluso todavía peor de culpabilizar acción de las propias víctimas y es ahí donde creo que es importante hacerse cargo del hacerse cargo es investigar lo que ha pasado colaborando con otras instituciones y por supuesto evaluarse las medidas que se están tomando tiempos recientes están siendo eficaces cómo dar respuesta también a esas victimización es que están prescritas ya pero que creo que deberían tener una respuesta nosotros tenemos personas víctimas que han contestado en nuestra encuesta que por cierto está en la página web de la sociedad vasca de víctima orgía accesible en cualquier persona y bueno son personas que ellos no quieren nada más que de alguna manera se reconozca el daño que se ha hecho nada

Voz 1667 22:21 tú misma decías Gemma la Iglesia tiene que hacerse cargo de esto hasta ahora no se no se ha hecho cargo sino más bien ha cumplido un papel de encubrimiento activo no no sólo con el silencio sino que activamente ha intentado que estos casos no salgan a la luz

Voz 14 22:36 sí de hecho nosotros hicimos un análisis también de sentencias hay pocas para que los casos que han llegado además de durante el franquismo hasta la actualidad son pocas pero tenemos sentencias condenatorias donde se condenaba a la Iglesia también hay una condena la Iglesia por culpa in vigilando no por no haber tomado las medidas adecuadas para la protección después una que había ido bueno pues para para colaborar no yo creo que esto es muy importante es una cultura que que tiene que cambiar porque si ocultamiento además hace muchísimo daño a las víctimas a parte de la res posibles responsabilidades penales que son evidentes no en pero es un ocultamiento que hace muchísimo daño a las víctimas es lo que él víctima elogia llamamos victimización secundaria y muchas veces eran es todavía peor porque muchas víctimas no acuden incluso no acudan a los tribunales de lo que quieren es una respuesta primera de la iglesia encuentran cubano

Voz 24 23:29 sí

Voz 14 23:29 con este tipo de respuesta no que es lo que hace es ahondar a hundir les más utilización

Voz 1667 23:34 ahora se quede más le da cierta importancia en mala falta de asociaciones que agrupen estas víctimas no algo que se ha pasado en otros países y en eso también nos diferenciamos aquí

Voz 14 23:44 sí haber hay varios movimientos realmente varios movimientos pero realmente no están tan organizados como en otros países y luego hay algo diferente también respecto de otros países y es que nuestros países ha habido también un apoyo institucional o un apoyo de la Iglesia es decir se han creado centros financiados en parte por independientes yo creo que esto es muy importante y por profesionales psicoterapeuta investigadores etc que que han sido centros de acogida para las víctimas esta asistido en otros países en esos países incluso

Voz 12 24:15 además Bélgica también problemas

Voz 14 24:18 incluso una iniciativa parlamentaria es decir las propias instituciones darse cuenta de la magnitud del problema pues han creado centros de atención a víctimas y creo que esto también es algo que no ha ocurrido en en nuestro país es complicado también hay que entender a las victimas las máquinas no quieren exponerse es un tema muy delicado idea además muchas personas por ejemplo pues de lo comentado a sus propios familiares etcétera no

Voz 8 24:42 es creo que es importante crear

Voz 14 24:45 esos centros específicos donde las víctimas puedan sentirse escuchadas se puedan crear mecanismos de reparación por supuestísimo de colaboración con la Administración de Justicia pero vemos muchísimos casos que

Voz 1667 24:58 ayudaría que la Iglesia abriera sus archivos Gemma

Voz 14 25:02 sin duda yo tengo alguna algunos compañeros nuestros que colaboran con los estudios que bueno pues ellos trabajan también dentro de tribunales eclesiásticos Nos comentan que bueno que no se conservan algunas cosas bueno yo creo sinceramente que si hubiese una actitud más abierta de honestidad lo cual no significa no salvaguardar la presunción de inocencia es un tema que que es complejo pero su importante la presunción de inocencia es un bien común que nos interesa a todos la protección de las víctimas nos interesa también a todos hay que equilibrar no no es de

Voz 8 25:31 antes muy actual ahora también con el movimiento ni tú etc

Voz 14 25:34 es muy importante es posible es decir es posible desequilibrio tendrá sus complejidades sus dificultades pero pero es posible no es un todo o nada

Voz 8 25:43 hay que encontrar un equilibrio sin duda una actitud de apertura de realmente de honestidad

Voz 14 25:49 mire si estamos con las víctimas estamos con las víctimas no no vale una compasión sin compromiso no vales solamente sentir vergüenza y dolor sino se toman nacería

Voz 25 25:57 en que hay que evaluar si están siendo eficaces lo mejor para evaluar si están siendo ineficaces es preguntar a las propias víctimas la Iglesia juegues

Voz 1667 26:06 efectivamente un papel activo Gemma Varona investigadora del Instituto Vasco de Criminología muchísimo

Voz 25 26:11 la suerte con esta investigación Gemma de verdad pues muchísimas gracias a vosotros buenas noches

Voz 26 26:18 no no

Voz 1667 26:23 quiero que escuchen lo que dice el actual protocolo interno de la Conferencia Episcopal aprobada en dos mil diez sobre cómo tiene que afrontar la iglesia una denuncia por abuso sexual

Voz 1900 26:32 para afrontar estas complejas situaciones la prudencia jurídica aconseja no ceder al clima de sospecha de acusaciones con frecuencia infundadas denuncias muy tardías con sabor a montaje de aprovechamiento con objetivos económicos de la confusión y del nerviosismo que con frecuencia acompañan estas oleadas de escándalos públicos

Voz 1667 26:53 bueno esa declaración de intenciones no dejan muy buen lugar a la Iglesia pero escuchen también el contraste sobre el trato que según ese protocolo hay que dar a la víctima a la que le dar al acusado el señor obispo

Voz 1900 27:04 el subdelegado se entrevistará lo antes posible con el denunciante en presencia de un testigo para cerciorarse de la seguridad de la denuncia y si es posible se ratifique

Voz 1667 27:15 qué dice sobre el acusado dice lo siguiente

Voz 1900 27:17 señor obispo su representante tendrá un encuentro a la mayor brevedad Easy pareciera oportuno con la presencia de un testigo con el sacerdote o religioso denunciado para informarle de los hechos de que esa acusado hoy de los trámites que van a seguirse garantizarle el respeto de sus derechos en especial el de presunción de inocencia ofrecerle la ayuda que necesite prohibirle todo contacto con el denunciante la presunta víctima y su familia e informarle cuando las circunstancias lo aconsejen de las medidas cautelares que se piensan adoptar sobre su persona en relación a sus actuales actividades pastorales

Voz 1667 27:55 en quiero saludar a Gil e José Sáez ex canarista es vicario judicial de la diócesis de Cartagena buenas noches señor Sáez

Voz 6 28:04 muy buenas noches Pablo un placer estar con vosotros

Voz 1667 28:07 igualmente le agradecemos que atienda nuestra llamada se ajusta este protocolo del que acabamos de hablar a las directrices del Vaticano

Voz 6 28:14 este protocolo desde el año dos mil diez como muy bien ha dicho oí va en contra de la carta circular de la Congregación de la Doctrina de la C que vive a todas las diócesis del mundo Conferencias episcopales que hagan protocolos integrales el protocolo leídos un protocolo desfasado y luego protocolo donde la está hecho para proteger vamos a decirlo así entre comillas a proteger al al presunto abusador ir protegía también a la institución la víctima queda totalmente olvidada

Voz 1667 28:51 por qué no ha cambiado

Voz 6 28:54 ha habido tiempo para cambiarlo eso no depende de mí

Voz 1667 28:58 desertado sobre todo ha cambiado mucho no el contexto social no sobre todo oí el goteo de escándalos que hemos conocido desde dos mil diez

Voz 6 29:07 sí pero no la Conferencia Episcopal no sé que hacer una aclaración es decir cuando hacer un protocolo la Conferencia Episcopal es el protocolo no es vinculante para la diócesis a no ser que esté aprobado pues Roma entonces pues bueno hay diócesis donde sí que se aplica un protocolo digamos que se trata por igual tanto a la presunta víctima algo el presunto víctima León ya donde no y entonces pues bueno lo que unos encontramos es como una especie de en fin los catalanistas no se encontraba como una especie de de vacío legal de falta de directrices etcétera ir pues bueno pues a lo mejor las respuestas en unas denuncias si son mejores en otras son más acertada menos acertadas

Voz 1667 29:58 sin Sáez háblenos de los archivos de la Iglesia que se guarda exactamente ahí

Voz 6 30:04 vamos a ser los archivos de la Iglesia o lo que es que técnicamente se llama el el archivo secreto que tiene que tener cara Curia cada diócesis en el archivo secreto de lo que se guarda normalmente son pues por ejemplo matrimonios celebrados en forma secreta conforme al al código las actas de los Consejos de Gobierno pero en España a diferencia de Estados Unidos a es que a Inglaterra etcétera no se guardan y no se guardan traslados porque del traslado de una persona que ha sido denunciada por abusos sexuales eso de la cultura en España no tenemos ser que si la justicia no nos pidiera a una diócesis que le entregaran los archivos no iban a encontrar nada

Voz 1667 30:54 claro sus archivos son inviolables gracias a los actuales acuerdos Iglesia Estado no

Voz 8 30:58 perfecto

Voz 6 31:02 está pero no va a encontrar absolutamente en todo esto o bien el obispo saliente se lo dice al entrante o bien el obispo no Saliente saliente no se lo diferente y luego se encuentra con la realidad decir que en ese campo es bastante difícil bastardo difícil sabe verdaderamente es decir la Iglesia lógicamente cada pastor de reconocerlo lo que tiene pero que la inmensa mayoría de los obispos lo saben lo conocen pues falta ahora que eh sin menoscabar el derecho también a a la presunción de inocencia y el derecho a también a la intimidad y muchas víctimas pues que hicieran una una relación de lo que lo que ha pasado de lo que tienen para que así aunque haya prescrito todo incluso a nivel canónico pues haya al menos una reparación para las víctimas y sobretodo es una toma de una toma de conciencia de que todos los cristianos tenemos que estar vinculados que la carta que el Papa Amando antes del día veinte mando a todos los fieles cristianos de todo el mundo diciendo que era una cuestión de que todos tomamos conciencia de que se ha hecho el año y que debemos a cada uno de nosotros tiene que asumir su responsable

Voz 1667 32:21 Nos hablaba usted Gil de el de los expedientes que que están en esos archivos que contienen esos archivos secretos de la iglesia eso del traslado de acusados por abusos sexuales a menores ha sido una práctica común de la Iglesia no en cuanto uno de sus sacerdotes planteaba algún problema este tipo inmediatamente au

Voz 6 32:41 se clasifica como de toda la Iglesia universal y también de la Iglesia española hasta hace en el caso de España pues lo que se investigue adaptado dos mil cinco

Voz 1667 32:54 usted que está dentro como ha podido la Iglesia negar silenciar comportarse de manera tan arrogante ante estos casos ante las víctimas en definitiva

Voz 6 33:04 eh yo creo que el problema es decir el problema de los abusos sexuales es un problema a es dentro de la Iglesia que existe desde el principio sin siglo II eh que es barato con mano muy dura vamos a decirlo así que los siglos por ejemplo catorce quince dieciséis prácticamente hasta el diecinueve ya en el siglo XX pues la Iglesia no lo sé eso estoy en muy diversas es decir probablemente el problema les sobrepasó la protección de la de la institución la y al mismo también que es algo que denuncia el Papa Francisco en la carta que tuvo escribió el lunes ante lo de Pensilvania todo eso hace los arrogante en no sé si digamos el el ser sobrepasada exigir algo que es muy difícil algo que es muy grave verse sobrepasada por eso ir proteger la institución frente al dolor de las víctimas

Voz 1667 34:06 estamos acabando pero no quiero terminar sin plantearos una pregunta hablas en el libro Juan Ignacio del papel que está jugando el Papa Francisco actualmente en atajar este escándalo dentro de la Iglesia pero también hablas de poderes fácticos que no pueden estar del todo por la labor no de ser transparente y de sacar todo a todos estos casos todos estos delitos que todavía está ocultando a la Iglesia le van a dejar a Francisco hacerlo

Voz 18 34:34 pues no lo sé evidentemente el Papa está encontrando muchísimas dificultades yo creo que es la resistencias dificultades no y yo creo que bueno ya Benedicto XVI empezó empieza un poco a limpiar la suciedad que él mismo denunció antes de ser Papa que existía entre la Iglesia incluso entre los sacerdotes

Voz 19 34:52 bueno pues en cierto momento es el acabaron las fuerzas y tuvo tuvo que renunciar no sólo por el tema de abusos sexuales por otros teniendo en las finanzas y bueno a Francisco el está pasando lo que pasa que bueno Francisco

Voz 18 35:03 está hecho de parece que está hecho de otra pasta bueno es un tipo educado en digamos entre comillas en el peronismo argentino no es es como un defensa argentino contexto más ha quitado esa enfatizó más esta esta mientras que Ratzinger era digamos un fino teólogo un fino intelectual no entonces pues bueno esperamos que esperamos que resista el tipo

Voz 19 35:23 lo vas salvando el tipo el Papa va salvando

Voz 18 35:27 ha salvado bastantes bolas de partido la de Chile fundó a principios de año son una de ellas bueno el el Pío que se ve cómo tocado supo rectificar bueno en ese camino estamos pero aún pero es es una pelea muy dura Gil

Voz 1667 35:42 Diez le dejarán a Francisco

Voz 6 35:45 yo creo que se dejaran resistencia siempre encuentran los dos los paparazzi podrá el ya que se las resistencias son normales dentro de un aparato una institución como la curia también la resistencia es también se dan por ejemplo en los medios de comunicación en los medios de comunicación de no están preparados todavía para saber llevar este tipo de noticias como la administración de Justicia estatal también mereció magistrado que que la solución para en juicio fiar todo este tipo de delitos que fueran fueran méritos que que llevaran los juzgados de violencia de género o la Fiscalía de Menores puesto que ellos no tienen se en si esa sensibilidad costo que son casos complicado donde son delitos objetivos es la opinión de uno contra la de pero han pasado veinte años recién una alambrada pero reticencias siempre hay dificultades siempre habla de bienestar reforzó para saludar también me gustaría añadir las denuncias de abusos sexuales también hay denuncias falsas eh yo por desgracia he tenido la suerte de en fin que conociera compañeros míos canónicas incluso fueron denunciados hace ocho años falsamente todavía no se han recuperado la pena de banquillo estigma social por haber sido Conde siga acusado de los lugar todo es muy grande también esos al porque también hay que tener en cuenta a la hora de llevar estos asuntos digamos con moderación porque los procedimientos de instrucción tanto con el canónico como a nivel penal que canónico penales total son muy muy complicado puesto que no son relato de los hechos pasado veinte años es una opinión de uno contra otro no tenemos pruebas eh como en otros procedimientos y entonces cuesta muchísimo más

Voz 1667 37:46 sepan nuestros oyentes que en el libro de Juan Ignacio Cortés en lobos con piel de pastor el propio Gil Sáez explica al detalle que hay que hacer que tiene que hacer una víctima de abusos sexuales para para denunciar nosotros lo más que podemos hacer desde aquí es abrir también nuestras vías de comunicación y porque así lo lo tenemos que hacer si hay alguien que nos esté escuchando hay que estén en esa situación también nos puede remitir su caso también a Gemma Varona en ese en esa página web del Instituto de Criminología vasco también pueden escribir Lay Juan Ignacio no sé si crees en una habrían

Voz 18 38:21 muchas otras cosas que añadir pero sobre todo yo creo que hay que destacar la valentía que ha tenido la editorial San Pablo iban que se personifica en su directora editorial que María Ángeles López no en vano en publicar este este libro que estoy seguro que a mucha gente le apareció el libro de de Quintana de un quinta columnista no de que que el apareció casi una traducción una tradición no sea me parece que el que une a periodista a católica al frente una editorial católica tenga la avala la valentía no sólo de publicar el libro sino de insistir para que para que asumiese el reto de describirlo de investigar de hacer la investigación y el escribirlo pues es algo que le honra a María Ángeles y a San Pablo sumamos sí

Voz 1667 39:04 bueno yo creo que para empezar no vendría mal abrir esos archivos esos archivos que tiene la Iglesia española que salga todo lo que tiene que salir de ahí y que había de hoy no sabemos cuánto puede ser Juan Ignacio Cortés gracias por acompañarnos gracias a un lugar Gil Sáez muchísimas gracias por atender la llamada de Punto de Fuga tan algo

Voz 6 39:23 a vosotros y saludos a Juanín ACA

Voz 28 39:32 dentro punta de fuga

Voz 29 39:48 papi Morano

Voz 0375 39:55 desde luego el Gobierno del Partido Socialista lamentablemente acta

Voz 0861 39:59 ha dado muy poco en desvelar su auténtica

Voz 0375 40:01 la política migratoria realmente el Gobierno socialistas está cubriendo de gloria en muy poco tiempo pero somos muchas las asociaciones y los colectivos de muy diferente inspiración que que denunciamos esta política migratoria porque es una política migratoria que no saber

Voz 1667 40:23 que me acerca a la barbarie semejante rapapolvo de las ONGs al Gobierno no es gratuito Marr pocos están lejos de garantizar la seguridad de los inmigrantes que cruzan el país en su tránsito hacia Europa la presión de los últimos meses ha intensificado las redadas de la policía marroquí en busca de estos inmigrantes los buscan en pisos patera en los bosques a las afueras de las ciudades para llevarlos de nuevo al sur escuchen lo que nos cuenta Sonia Moreno

Voz 30 40:53 Sarkozy ha intensificado la presión sobre los migrantes que esperan pasa en Europa cerca de las fronteras de Ceuta y Melilla desde el siete de agosto los militares organizan redadas diariamente en las casas patera en los bosques en los montes cercanos a Tánger y Nador las Fuerzas Auxiliares los despojan de todo los meten en autobuses esposados de dos en dos con vigilancia hasta el sur del país más de ochocientos kilómetros de distancia han sido expulsados alrededor de dos mil migrantes uno de ellos os decía esto

Voz 0861 41:21 no

Voz 9 41:23 Sergi estoy ahora me han empezado es somos más de seiscientas personas porque hay más de veinte autobuses con personas expulsadas es la segunda vez como esta que estoy los militares no entran sólo en las casas de este chico que habla fue detenido su trabajo

Voz 8 41:38 la prima

Voz 9 41:44 la primera vez vinieron indicó mi trabajo no es moría entonces vinieron a casa a las cinco de la madrugada rompieron la puerta querían coger un teléfono cogieron mi dinero y al final tomar nota mi teléfono se lo quité lo rompí

Voz 8 41:56 yo a mental yo primo teléfono

Voz 30 42:01 son redadas arbitraria sin tener en cuenta la edad o la situación legal por eso hay personas con papeles entre los expulsados y también mujeres y niños también ha fallecido dos chicos de Mali uno menor de edad llamaban humilde vine tenía dieciséis años Un testigo explica lo ocurrido a la SER el delito de paso durante las expulsiones los militares empujaron a dos hermanos pequeños males que cayeron en el suelo el murieron después vino la ambulancia a esos por ha difundido en redes sociales muestran los dos jóvenes antes de morir heridos esposados el uno al otro y tirados en el suelo tras varios días de Sapa nos encontramos los cuerpos en un amor se la selección Marroquí de Derechos Humanos de Nador ha denunciado que las comisarías Santas formando estos días en mayores centros de detención de inmigrantes subsaharianos desde dos mil quince no sirvieron una las tan exhaustas y desde dos mil once las fuerzas militares no realizaban un despliegue como el estos días con furgonetas antidisturbios y helicópteros las persecuciones comenzaron después de que la Unión Europea acordase pagar treinta y cinco millones de euros a Marruecos en concepto de cooperación al desarrollo

Voz 1667 43:09 a nuestro siguiente protagonista su viaje tampoco les salió como esperaba ahí decidió volver a casa a Senegal ahora lidera un proyecto de cooperación entre su país entre Senegal y España se llama Hatay que significa carcajadas y sonrisas e Isabel León lo ha conocido en persona

Voz 10 43:26 yo soy un chico de aquí nacido aquí enfrente de esta casa donde estamos en el pueblo en el año dos mil dos quería irme a Francia para terminar meses tuyos dos veces me denegaron el visado al final en el año dos mil seis decidí embarcar men uno de esos cayucos porque quería quería vivir Occidente quería vivir los que llegaban desarrollo quería ver civilización

Voz 0821 43:59 quién hablas Mamadou Dia tenía veintiuno años cuando salió desde Dakar por ser hijo de pescador el viaje en cayuco les algo gratis tras diez días de travesía llegaron a La Gomera de ahí a Murcia y luego a Barcelona donde no hubo hoy tierra prometida

Voz 10 44:13 ese es el verdadero viaje más duro que coger un poco es coger un cayuco que este viaje a lo largo pueden durar diez días pero el viaje de sobrevivir en pleno territorio europeo es un viaje que puede durar diez años sin papeles diez años sin puede tener una vivienda digna diez años siempre justificando que no eres peligroso que no va a atentar contra la vida de los demás

Voz 0821 44:33 en su caso sobrevivir fue un punto de inflexión decidió volver a Senegal hagan dio el su pueblo natal ponerse al frente de un proyecto generador de oportunidades

Voz 31 44:42 a su nombre Hatay carcajada con un objetivo claro trabas

Voz 10 44:46 por el desarrollo comunitario de explicar los jóvenes en el desarrollo acompañar su motivación porque no podemos decir que esos jóvenes no estar motivados y no estuviera motivado no estarían dispuesto a acoger cayucos es decir que acompañarlo en esa motivación centrarlo no dibujar les caminos para que pueda implicarse en el desarrollo

Voz 0821 45:07 Hatay nació con muchas manos en dos mil trece Así sigue trabajando buscando fondos de pequeñas empresas de CCAA como es el caso también de territorios como Vizcaya de la Diputación es que Mamadou tiene claro que la solución no viene dada ni aparecerá de repente que nosotros todo la fuerza de todo la

Voz 10 45:23 la seguridad toda la energía que tenemos estamos en el viaje de lo que hacemos en los países sobre pruebas que muchas veces están teniendo políticas para que nosotros no estemos allí creo que también estamos participando en el empobrecimiento en nuestro país es la respuesta no tienes que venir el norte la respuesta no tienes que ve en el sur sino entre el Norte y el Sur entre todos debemos de dar esa respuesta

Voz 0821 45:46 por eso Hatay va sumando proyectos una escuela un centro cultural un botiquín una radio y un intercambio de jóvenes como ya se está haciendo aquí en Bizkaia todo lo que se pueda para evitar mitos y prejuicios

Voz 10 45:57 invitamos a vuestros hijos a que vengan conocerán Gun yo la que venga a conocer nuestros jóvenes a que vengan compartir con nuestros jóvenes para mí también es una respuesta hacia esas fronteras que se están creando invitar el mundo es engañosa regañó el promover

Voz 0861 46:13 otro pensamiento

Voz 32 47:11 Mundo Express

Voz 29 47:14 unos a otros es

Voz 33 47:21 a él le forma estrenamos programa y en nuestro primer viaje de la temporada en Mundo Express no nos queremos olvidar de ellos de los rojillos he un

Voz 8 47:34 uno de los días

Voz 34 47:35 los militares entraron de golpea nuestra ciudad comenzaron a prender fuego a todas las casas mientras unos militares quemaban las casas otros las saque Avan también raptar asesinaban a quiénes encontraban apoyan primero empezaron a tirotear nos

Voz 31 47:51 después Nos esposaron nos obligaron a permanecer de cara al sol bajo un sol abrasador veíamos como a otros les ponían bajo una alfombra de bambú entonces comenzaron a echar gasolina sobre ellos y les prendieron fuego

Voz 0861 48:09 bueno son ahora mismo uno de las poblaciones que más están sufriendo se acaba de cumplir un año del éxodo masivo un año después el relato que nos llega desde el campo de refugiados de Cox's Bazar es catastrófico allí trabaja María Simón coordina las emergencias de Médicos Sin Fronteras en Bangladesh

Voz 35 48:27 la conducción es cuando son son los difícil estar esta población que estamos hablando que estás en campamentos improvisados donde los dos han regresado a sus casas con plásticos van un poco más donde no a las de disponibilidad de agua potable y esto complica mucho la situación estaban expuestos a la violencia ya consideró cuentan historias estiman unos de pueblos quemados es experta esta violencia dormidos hacia traen con ellos historias complicadas dura

Voz 0861 49:05 bueno estas atrocidades han llevado a que un tercio de millón de rejillas hayan huido de su país a Bangladesh Naciones Unidas ha calificado como genocidio la persecución de los rejillas en Birmania Un informe de la ONU que hemos conocido estos días y que apunta incluso a la líder del país a la premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi a quién incluso acusan de utilizar su cargo y la influencia que tiene en el país para frenar o prevenir la persecución de esta minoría

Voz 36 49:31 riña en el niño in los en una situación permanente de opresión severa sistemática e institucionalizada desde que nacen hasta que mueran abrir la misión investigadora concluye que las

Voz 0861 49:47 violaciones fundamentalmente perpetradas por el aparato militar birmano deben ser investigadas por la justicia internacional remitidas al Consejo de Seguridad porque vienes de genocidio crímenes contra la humano

Voz 36 49:59 that y crímenes de guerra

Voz 0861 50:03 de Marruecos no ha llegado uno de los relatos más aterradores de las últimas semanas es el testimonio de una menor que ha sido secuestrada violada y torturada durante un mes por un grupo de trece jóvenes se dedicaban a violarla por turnos le quemaron con cigarrillos e incluso lo tatuar en insultos en su propio cuerpo una pesadilla tal y como ella misma ha relatado a suele Moreno nuestra corresponsal en Rabat

Voz 37 50:27 Josep Zone algunos chicos que conozco me secuestraron me subieron por la violaron todo

Voz 1667 50:44 bueno unos abusos execrables por suerte

Voz 0861 50:46 esta joven ha sido liberada la policía ha detenido ya a ocho de estos individuos continuamos nuestro ves que por ese mundo que también importa viaje que lo llevará hasta Hungría el Gobierno de Orbán decidió utilizar hace días una macabra estrategia para reducir la llegada de refugiados directamente optó por no darles de comer ante la gravedad de este escándalo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha mediado por fin parece que al menos en esto el Gobierno húngaro ha entrado en razón Álvaro Zamarreño fue un grupo de derechos el Comité de Finlandia el que sacó el asunto a la luz y pidió la intervención del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para presionar a aquellos peticionarios de asilo cuya solicitud había sido rechazada y que no recurrieran Seles estaba negando el reparto de comida dentro de los campamentos en que estaban encerrados el Gobierno húngaro quería quitarse un problema de encima sin abrir un proceso judicial pensaba que privados de alimento estas personas decidirían ser devueltas a Serbia país desde el que habían cruzado a Hungría el tribunal se dirigió a las autoridades húngaras respecto a cuatro casos de denegación de comida y el propio Comité Helsinki confirma que desde entonces han vuelto a recibir alimento pero antes se vivieron situaciones tándem su humaniza duras como la de varias familias en que había mujeres embarazadas a ellas se les daba alimento pero se les prohibía compartirlas con sus hijos con sus maridos hermanos la situación pone sobre la mesa las consecuencias de la criminalización de refugiados inmigrantes en Hungría estos campamentos en que están son llamados oficialmente zonas de tránsito no son cárceles porque como explica a la SER ántrax le deber de este comité Finlandia

Voz 38 52:17 no me he pues chasis Tron

Voz 0861 52:20 la única manera de que dejen estas zonas de tránsito es volviéndose a Serbia pero entonces pierde en cualquier derecho de protección el problema es que la buena voluntad del Gobierno es la que ha llevado a esto porque una ley aprobada en junio permitía esta privación de entrega de alimentos la Comisión Europea considera que esto no respeta las más mínimas garantías exigibles cualquier país de la Unión y lo ha recurrido pero de momento sin respuesta judicial gracias Álvaro bueno quizás ya lo sabíais nosotros a menos no pero en Delhi en la capital de la India ser mendigo era delito de hecho la pena podría llegar hasta los diez años diez años encerrados en un refugio para mendigos es cierto que casi nunca se aplicaba pero evidentemente hasta ahora ese código penal sea utilizado para amedrentar a los sin techo pues bien todo esto a partir de ahora va a ser historia porque el Tribunal Superior de Delhi ha despenalizado la mendicidad corresponsal addenda Víctor Martín

Voz 0978 53:15 los jueces del Tribunal Superior de Delhi han concluido que la mendicidad es uno

Voz 0861 53:18 el último recurso para la supervivencia no

Voz 0978 53:21 acción o un deseo y que por lo tanto criminalizar lo dicen es enfocar de manera equivocada las causas que hay detrás de este problema además añaden que así se estaban violando los derechos fundamentales de personas en situación de vulnerabilidad en las calles en los mercados en prácticamente todos los semáforos todas las estaciones de tren de la capital india se pueden encontrar personas sin hogar que piden para poder vivir personas que no olvidemos son retiradas temporalmente cuando vienen de visita a mandatarios extranjeros o determinadas personalidades hasta ahora se podían enfrentar a diez años de tensión en los llamados refugios para mendigos un castigo que no se solía aplicar pero que servía para amedrentar a los sin techo hoy a los migrantes que abandonan el campo y se instalan en la ciudad para trabajar ya que muchos de ellos viven en la calle el tribunal ha despenalizado la mendicidad pero mantienen los castigos a aquellos que empleen a personas para mendigar los activistas aplauden la medida y confían en que se traslade a otras ciudades indias

Voz 0861 54:22 y en pleno debate sobre la exhumación de los restos de Franco no hay que olvidar que en España hay ciento catorce mil personas que siguen en paradero desconocido ochenta años después de la Guerra Civil miles de españoles aún perdidos en las cunetas bueno esta semana se ha celebrado precisamente el Día Internacional de las desapariciones forzosas aprovechando ese aniversario varias organizaciones en defensa de los derechos humanos han presentado al Gobierno a la Fiscalía y al poder judicial un programa con medidas concretas para la reparación de las víctimas de la desaparición forzosa durante la Guerra Civil y el franquismo ampliamos con Miguel Crespo según la Asociación Española para el derecho internacional Amnistía Internacional la Asociación proderechos humanos en Haití International la mayoría de estas víctimas olvidadas que el conflicto se encuentran enterradas en cunetas y fosas y las posibilidades de sus familiares de localizarles y en su caso de exhumar los restos y que se abra una investigación es casi nula exigen según Esteban Beltrán director de la sección española de Amnistía tipificar el delito de desaparición forzada en el Código Civil eliminar los obstáculos a las investigaciones y crear una comisión de la verdad

Voz 39 55:24 si cualquier desaparición y cualquier secuestros investiga por qué esto no se investigan impar ante el tiempo transcurrido obviamente muchos responsables estaba muerto pero hay que investigar de oficio cuando alguien me encuentra cuerpos con balas el cráneo pues hay que investigarlo

Voz 0861 55:38 piden decía Beltrán más hechos y menos buenas intenciones

Voz 39 55:41 sólo la exhumación de Franco está bien su paso a línea correcta pero yo creo que las víctimas que están hartos vivió dos obstáculos y segundo de medidas que luego no queden prometedoras intenciones pero no en hechos

Voz 0861 55:51 Amnistía Internacional espera que se pongan en marcha medidas que resuelvan este conflicto proporción en paz a esas personas que todavía hoy desconocen el paradero de los restos de sus familiares