Antonio Romero: “No encuentro una razón deportiva por la que Jordi Alba no deba estar en la selección”

Voz 1670 00:00 eh pues con esto y un bizcocho están por allí a todos los compañeros el Sanedrín eh además de los que había saludaba antes hola Antonio Romero muy buenas a todos hola Jesús Gallego qué tal qué tal buenas noches Don Pulido Julio muy buenas qué tal buenas noches están en Barcelona Jordi Martí hola Jordi

Voz 0985 00:16 señor buenas noches esta Marcos López qué tal Marcos

Voz 1670 00:18 muy buenas noches a todos hasta el partido del Barça o la Flaqué por Eid buenas noches además de Talavera a Pablo Pinto y Mario Torrejón que más les saludaba muy guapos por ahí está también Iturralde González está don Álvaro Benito entrenador de los juveniles del Madrid comentarista de la Cadena Ser que además este año se va a incorporar para meteros caña como debe ser

Voz 1501 00:38 sí

Voz 1670 00:38 y que además guapo además los andarines el domingo aquí iba a estar Álvaro Benito con nosotros un auténtico lujo un placer Álvaro Benito muy buenas

Voz 1670 00:52 que cierre el campo en Sevilla Santi Ortega y Ron que ya no queda nadie por ahí no

Voz 1135 00:58 comunicado importante porque salió del campo Gabi mercado en camilla con ostensibles gestos de dolor no es mercado publica precisamente de quejarse ya tenemos el ya tenemos el el parte médico fractura en el hueso cúbito de su brazo derecho pasa la noche en el hospital tendrá que ser intervenido mañana así que no va con la selección argentina ya veremos cuánto tiene

Voz 1135 01:19 eh Escudero Escudero y ahora el mercado el cúbito desde luego lesiones lesiones que son de otro deporte que no Giuseppe no del fútbol

Voz 1670 01:26 esa lesiones que no suelen ser muy habituales pero ahí están Escudero primero y ahora mercado

Voz 1201 01:30 un abrazo hasta luego aunque a un abrazo mano para luego enhorabuena

Voz 1670 01:34 béticos por uno cero ante el Sevilla hoy empieza esa jugada que ya han opinado Talavera Torrejón y Pablo Pinto eh Romero para ti las visto la de la expulsión a Roque Mesa

Voz 0239 01:44 es una jugada yo creo que juzgó hago mío ese tiene verdad si no si el considera que Roque Mesa se pone delante para interferir en el saque de del portero Le tiene que sacar la segunda amarilla así como de que Iturralde no hay duda ahora que Pau compra papeleta que le piten penaltis yo de eso tampoco tengo ninguna duda me parece una jugada muy muy muy muy complicada para el árbitro hubiera pitado penalti del portero a mí tampoco ha sorprendido porque tiene repito para mí este Trinca todas la papeleta porque lo que hace es agredirle que no vale porque considera que me suena pues podrán de pero yo viendo fríamente la jugada Sicilia penaltis sólo tiene que comer

Voz 1670 02:23 es posible que los que no os estéis oyendo estéis igual divididos que nosotros que gualda decimos cincuenta por ciento penalti cincuenta por ciento expulsión de Roque Mesa gallego para ti

Voz 0295 02:30 es es difícil yo yo pida no siempre desigual hubiera si hubiera dejado lo huyó hubiera JAXA que es lo que dejó Talavera deber ha dicho

Voz 2 02:37 al al portero Venga levántate

Voz 0295 02:40 de Roque tú a lo tuyo venga jueguen rápido y luego no puede dejar seguir el portero electa intenta pegarle un puñetazo

Voz 2 02:46 el portero del echar por encima porque se encontrando

Voz 0295 02:49 Sabino Cuadra nuestro Rafa por encima

Voz 0239 02:51 encima y me pegaba con codicia pero el portero escoge la papeleta

Voz 1576 02:56 de meteros un poquito en nuestra piel y hay que decidir eso de dejarse

Voz 3 02:59 de esos de tramposos tramposos y de mí

Voz 1670 03:02 dos alguna

Voz 0295 03:04 después se está metiendo

Voz 1005 03:09 nuestra piel Hubble cosa que espero no hacer muchos domingos en la fe de los árbitros me parece increíble que Roque Mesa de un partido como un derbi Betis Sevilla por esa es sinceramente osea analizando la jugada viendo lo que hace Rok MS viendo lo que hace poco López me parece increíble que eso ha terminado con una expulsión de lo que me parece una injusticia total dentro del campo con el árbitro y luego que no estará el supuesto que Sir supuestos no sirve para nada esta historia esa el caso es que Roque Mesa está en la caseta Pau López que hace una acción para mi punible está en el campo increíble

Voz 1296 03:50 pero penalti de lo sabéis que yo yo pito penalti me parece mucho más grave lo que hace Pau López que es lo que hace Roque Mesa adaptable al final lo que salva Pablo López es la es el orden cronológico pero me da la impresión de que la es todo tan seguido que la gravedad de lo de Pau López tiene que imponerse a un Roque Mesa que al final tan vacía

Voz 4 04:06 tanto la gravedad es la misma porque es un libre directo los dos sí sí pero uno va con el codo a la a la cabeza y el otro simplemente interponer en la verdad que es la gravedad en cuántas faltas no se mide por lo que es una amarilla

Voz 2 04:17 en ese directo o libre indirecto se tiene acaba de decir

Voz 1670 04:20 dice no pero lo primero es lo primero que se interrumpe Roque Mesa

Voz 1501 04:23 ah bueno

Voz 2 04:24 a quién falta a Salva Jordi Marcos yo soy Machín hay Roque Mesa tiene una semana dura y complicada

Voz 1670 04:30 no semana sin postre no es que sí

Voz 2 04:33 es que es verdad es verdad estamos debatiendo sobre esta jugada pero si no pasa por allí se evita todos estos problemas es totalmente te lo compro hay recuerdo que ha pedido disculpas en el ha dicho injusto uno injusto pides

Voz 1670 04:44 el al equipo y a la afición Jordi no

Voz 0985 04:46 los compran boletos pero hay uno que Lesoto abrazo yo creo que Pau López le suelta el brazo me estoy dejando guiar por algunos precedentes en los que Pau López también alguna vez se ha podido equivocar

Voz 1201 04:57 ya bueno serlo

Voz 0985 05:02 no era y es que para los árbitros también es fundamental a la hora de examinan una jugada ver un poco la trayectoria de cada uno de ellos

Voz 0295 05:09 a la gente que vete a dormir ya tenía vetada los veías a las doce y a ver como un arbitro va a pensar lo que hizo por López a yo sé yo sé lo que te refieres te refieres a un pisotón que le dio a Messi no entonces dejas de ser Arruti te metes periodista

Voz 2 05:24 bueno bueno no

Voz 0295 05:24 pero creo que ver un árbitro no puede pensar en la piel de los periodistas

Voz 0985 05:31 bueno pues yo creo yo creo Eduardo que tú cuando analizas una jugada a veces la situada en un contexto y mira si el jugador yo creo que en este en esta ocasión Pau López les su les suelta el brazo

Voz 1670 05:42 para día tiene que mirar los antecedentes del jugador igual ya dos jugadores

Voz 1576 05:48 teniendo un concierto con una factura alta que estaba faltaba por cobrar Ilha sacado

Voz 1296 05:53 anoche no son jugadores muy pistolero el árbitro tiene en cuenta luego han ido un poco esos sus acciones no

Voz 0210 05:59 con Luis Suárez por ejemplo no

Voz 1296 06:01 Haro con cada vez que Dani Alves se cae

Voz 0985 06:04 irá tres volteretas pues uno tiene dudas en ella esto yo creo que los hábitos lo conocen ha hecho los árbitros toman matrícula Álvaro García hemos empezado hoy

Voz 1670 06:11 Álvaro Benito tú has sido el único futbolista de los que estamos aquí y que ahora eres entrenador pero bueno algunos somos futbolistas de otro del estrado tú que ha sido jugador y ahora les entrenador que pitas ahí

Voz 0104 06:24 mi opinión es que Roque Mesa está lo suficientemente lejos de Pau como para que pueda evitar Pau va por el para mí es penalti está más cerca el penalti del otro

Voz 1 06:33 como jugador de acuerdo pues ya está

Voz 1670 06:37 conclusión que la mitad dice penalti la mitad impar de ellos gallego y Talavera dice que no ve hubieran pitado nada y vamos a lo de hoy que os quiero preguntar por algunos nombres propios por algunos detalles del domingo y de la jornada el Barça le ha metido ocho al Huesca y eso que empezó adelantándose en el Camp Nou con un buen partido de Jordi Alba que yo a esta hora de la noche sigue sin entender cómo no está en la selección española convocado por Luis Enrique Salvo que cuenten las cuentas personales que es posible por eso Luis Enrique lo haya tachado lo cual me parecería tristísimo a lo mejor no a lo mejor en la próxima lista de convocar Luis Enrique llama Jordi Alba pero no me huele bien esto porque si es por estado de forma o Jordi Alba demostraba que tiene que estar en la selección española lleva siendo muchos años el titular Hinault e hemos visto ninguno que no esté para ir a la selección excepto Luis Enrique con quién ya tuvo sus más y eso es menos en el Barça le han preguntado a Jordi muy reducido ante lo hemos escuchado más extenso esto ha dicho Jordi Alba

Voz 0977 07:31 no sé muy bien porque no ha ido yo lo que veo cuando estoy mal lo digo cuando estoy bien pues lo veo igual que todo el mundo no no es una decisión del seleccionador hoy sabemos pregunta será para él llevaba muchos años en la selección quizá sorprendió mucho mucho más juego también ayudado que también pues cuando estaba aquí no jugar todos los minutos de la temporada ahí quedamos ha dado mucho más bombo del del que hay pero yo es una prueba con con nadie a nivel profesional y ya está

Voz 1670 07:58 pregunto enseguida por el partido del Barça pero Jordi Marcos Lucky empiece por allí también Álvaro Benito y el que quiera pedir la palabra con poquito verde que son muchos pero queréis que sólo ha cargado por temas persona

Voz 2 08:07 el ex hombre pues por tema de rendimiento es evidente que no sé yo no conozco al izquierdo mejor que Jordi Alba en el fútbol español quizá en Marcos Alonso está su nivel pero el rendimiento que ha dado durante estos últimos cinco seis años en la selección española en el Barcelona Teatre considera a Jordi Alba como uno de los cinco mejores lateral izquierdo que en el mundo no encuentro una razón deportiva en la cual ellos no merezca están selección que luego entraron los los asuntos personales pues vamos a ver ahora cómo lo gestiona porque creo que las declaraciones que acabamos de escuchar es el primer paso para que hago

Voz 1670 08:40 vuelve a la selección

Voz 1296 08:43 desconozco si si si Luis Enrique realmente sea motivado por temas personales futbolísticos pero desde fuera y no hay ningún argumento con el balón de por medio que explique la ausencia de Jordi Alba y estoy de acuerdo con Marcos Jordi Alba que en han habitualmente en la zona mixta tiende a incendiar más que apagar poseen hoy ha intentado calmar las cosas no sé si el mensaje Luis Enrique es un mensaje para intentar calmarle y a partir de ahí eh restablecer puentes pero estoy convencido que si Luis Enrique se guía por aspectos futbolísticos más pronto que tarde Jordi selección

Voz 0985 09:16 sobre todo porque Luis Enrique cae en una contradicción el dicen yo convoco a jugadores al margen de si me llevo peor o mejor si son más simpáticos más antipáticos más guapos más feo los pongo porque son los mejores entonces que hay una contradicción porque

Voz 2 09:32 exacto eso no lo dijo Luis Enrique no yo creo que Luis Enrique no nos dice Rico

Voz 0295 09:39 no me vais a Luis Enrique

Voz 2 09:42 a Luis Enrique le preguntaron textualmente Jordi Alba no va por rendimiento deportivo o porque usted tiene algún problema personal con el lo que dijo Luis Enrique es no hablo de los que no están aquí

Voz 1670 09:53 además dijo muy buena pregunta dijo

Voz 0295 09:56 no tengo una pregunta sonriendo pero podía haber dicho lo que tu dices pero es que no lo dijo

Voz 0239 10:04 llegamos gallegos perdón no no porque la lo que

Voz 0295 10:07 no lo digo por la noche

Voz 0239 10:09 pero pero luego hay un extracto de la rueda de prensa en la que en la que le vuelven a preguntar creo que es compañero de Telecinco Matías parar

Voz 1670 10:17 sí es eh

Voz 0239 10:19 sí es Luis Enrique contesta textualmente mira yo no me he fijado si son altos bajos si me caen bien o mal es una alusión directa yo lo único que me he fijado es en criterios estrictamente deportivos es verdad que cuando le preguntan directamente por Jordi Alba dice lo que

Voz 2 10:35 yo he acaba de recordar

Voz 0239 10:37 el extracto de la rueda de prensa el deja claro una cosa es verdad o no cuando le preguntan por Coque dice bueno pero la verdad él dice que que sólo se ha basado en criterios

Voz 0985 10:47 el importe por lo tanto aclarado este asunto entonces cae en una contradicción porque sino por ser guapo más auto más feo más simpático Jordi

Voz 0239 10:55 bueno es que a lo mejor no eso depende yo yo creo que Jordi Alba de puede aguantar la comparación ahora mismo Marcos Alonso como empezar la temporada pero con todo el respeto para Gayá la ya de momento no está ni de lejos al nivel de Jordi Alba pero depende porque el criterio deportivo ahora es el de una persona nueva que Luis Enrique por para Enrique Ponce

Voz 0985 11:15 a Pablo y cabo entonces cuál es el pecado de Jordi Alba quizá hacer declaraciones como las que hizo aquí en El Larguero cuando dijo seguro que con Valverde no me irá peor este es el pecado entonces la pista asegura que con Valverde

Voz 2 11:28 iremos a peor porque a Pepe porque peor no imposible bueno pues

Voz 0985 11:30 entonces refiriéndose a Luis Enrique en pues Luis Enrique que está en una posición dominante

Voz 2 11:36 nos está escuchando ahora mismo pues mira tiene que hacer

Voz 0985 11:38 vale cero lo profesional por encima de lo personal y por lo tanto Luis Enrique se equivoca porque además este tipo de conflictos yo siempre al que manda de hoy un plus de responsabilidad

Voz 0210 11:47 ahora mide las tres bajas más sonada Koke Iago Aspas y Jordi Alba para mí esta tiene una justificación deportiva lo digo de verdad estamos hablando más o menos todos de acuerdo de Marcos Alonso a día de hoy está es a su nivel de su modo de esta totalmente distinto en cuanto tiempo pidiendo la quizá más o menos a su nivel y quizá Luis Enrique estar pensando que suta

Voz 1670 12:04 lunar es Marcos abandonó con tres centrales

Voz 0210 12:07 suplente no le merece la pena llevada Jordi Alba como pudo pasar con Lopetegui de Iker Casillas en su día

Voz 2 12:11 se dijo que iba a jugar con el cuatro tres tres con Monica

Voz 0210 12:14 mal cosa vamos a un lateral izquierdo en el Chelsea de hoy en día con cuatro atrás

Voz 1670 12:18 claro no puedo ser perfecta no

Voz 1201 12:20 el ente mejor Gayá un jovencito que no le va a dar problemas sabe cómo se las gasta cuando bien malo Gaspar

Voz 2 12:25 en ese momento deportivo que era de izquierdas y mejor para el cuatro tres tres en el Barça y la selección española

Voz 0210 12:31 pero Marcos Joaquín segundo decías que su rendimiento con la selección con el Barça no hay duda con la selección ha sido espectacular la Eurocopa de dos mil doce es brutal el Mundial de Brasil es un fiasco la Eurocopa de Francia sucia

Voz 1201 12:42 eso y el Mundial de Rusia es un fiasco pelotón bueno vale pero pronto pero me estás vendiendo que ha sido una barbaridad hombre a hombre y que para sí

Voz 2 12:49 a mí para mí es mucho mejor Jordi Alba que Marcos Alonso pero como bien dice Antonio el seleccionador Luis Enrique y Luis Enrique en la primera lista tome una medida drástica para marcar territorio como justo en eso como hizo en su momento con Messi pasan que con Messi le salió mal ahora con Jordi Alba como está en posición de fuerza puede decir Jordi tú te quedas aquí yo creo que ahora me gustaría que lo hiciera con otros jugadores importa

Voz 1501 13:11 te digo que para mí es un mensaje más que otra cosa porque yo creo que Jordi Alba volverá a la selección pero la primera lista que venía ya eh sospechosa precisamente por la decisión te iba a tomar con Jordi Alba y justo los focos estaban en esa decisión la primera te dejo fuera para que sepas que el seleccionados soy yo y aquí mando yo los próximos dos años como mínimo a partir de la próxima una jota llevo porque te lo mereces evidentemente por rendimiento no tengo ni idea de verdad es que es algo que que desconozco no tengo esa información pero eso es obvio que algo pasaba vista las declaraciones de Jordi Alba la relación de Luis Enrique cuando le preguntaron si la pena

Voz 1670 13:43 pero no me acosaba todas las estación sospechosa

Voz 1501 13:46 al final llega un momento que deja de ser sospechosa cuando la toma

Voz 1005 13:48 el Barça estas especulaciones que estamos haciendo a esta hora de la noche las hacemos porque Luis Enrique el viernes no fue capaz de darnos una explicación deportiva de de porqué Jordi Alba no va a la selección

Voz 1670 13:59 cosa que siempre ancho dos de trabajo tanto trabajo lo hubiese

Voz 1005 14:02 ha costado al señor Luis Enrique dar una razón deportiva de por qué no convoca Jordi Alba oye y quizás de puede darla lo hubiésemos dado la razón porque no lo hubiese argumentado tuvieron sino

Voz 1201 14:12 barco Pablo toda un argumento deportivo puede que a lo mejor ese argumento

Voz 1670 14:15 quizás bueno pues que lo hubiese dicho que lo hubiese dicho pero

Voz 1005 14:18 tuvo un punto de cobardía cuando se le preguntó escondió dijo no yo no voy a decir nada de porque no comía

Voz 0295 14:24 por qué

Voz 1670 14:25 además perdona a hubo una una pregunta a la que sí que entró al debate creo que fue hablando de Morata David Diego Costa que dijo me encantan los debates futbolísticos me encanta las preguntas futbolística podía haber explicado pues mira Jordi Alba no viene porque en el esquema a me gusta más un carrilero qué tal que su mamá por banda correcto que defiendan los aquello pero no dijo me parece una buena pregunta riéndose pero no te voy a contestar si no es una

Voz 1576 14:43 Mazón Deportiva quiero decir deportiva si no tengo buen feeling no no con henna muy bien nuestro carácter no los oyen en el equipo postales si te lo comes

Voz 1670 14:52 otra cosa pues a eso tampoco es el primer seleccionador será el usted no digo desgraciada pero pero no

Voz 1576 14:59 como dice Julio pues no hay una explicación inglesas IS yo creo que es el el germen de todo esto en cualquier caso yo no tengo dudas yo llevaría Jordi Alba la selección a mi me parece que la izquierda espectacular pero de todas formas los jugadores también son un poco injusto porque él ha dicho en ese corto que hemos escuchado cuando estoy mal lo digo o lo veo no hay ningún jugador que estando mal les llevan a la selección o no jugando que ha habido muchos casos

Voz 1670 15:20 que renuncia no quería bien yo no estoy jugando no me lo diga la selección

Voz 1501 15:25 de Luis Aragonés lo llevó a Raúl seguramente todavía por lo menos para formar parte de una plantilla de veintitrés seguramente estaba en su momento y luego el tiempo le mostró a Luis Aragonés que fue un acierto pleno porque ganó que es lo que va de aquí al final

Voz 1670 15:36 claro que estos has visto como vienen no

Voz 0104 15:38 si se mete modo del dos que yo lo demás es lo que creo que hay que tú me tengo de deportivamente no para mina ninguno lo aguanta la comparación Si si Jordi Alba está estábamos de tal forma Marcos Alonso se pueda acercar es otro tipo de jugador pero yo creo que Jordi Alba está por encima no sé si las razones son creo que son deportivas que al final Luis Enrique que probar otra cosa yo creo que Jordi Alba acabará volviéndose siga a este nivel el que ha demostrado hoy porque para mí es un lateral que además con el estilo y los jugadores que tiene alrededor en la selección es el idóneo no por el dinamismo por cómo se asocia porque hemos capaz de de con tanto jugador que se mete dentro de esa profundidad por banda con el Time bueno lanzar esos desmarques yo creo que no tiene no tiene comparación porque además me parece Marcos que me parece muy diferentes a lo a lo que te puede dar Jordi Alba para mí es necesario en lo deportivo allá de las gracias pero tú ficha áreas como entrenador con el que no te puedes ni ver porque no yo lo que aquí esto es se trata de ganar para ganar necesitas a los mejores

Voz 0295 16:35 a ver si esa sobre todo cuando lo dicho que paga simpático tan grandes eh

Voz 1201 16:41 bueno París tampoco vas a poner hayan torpe botas eh que estamos hablando del lateral

Voz 1670 16:45 no yo otra cosa Pablo esta obsesión

Voz 0985 16:48 Enrique por exhibir demostrar que es el que manda que es el Cherif ya a punto estuvo de pagarlo con el Barça

Voz 1670 16:54 algún disgusto le costó tuvo que recular

Voz 0985 16:57 gestionarlo de otra forma porque a finales su mensaje hoy el quemando soy hoy quién se mueva de la foto pues igual

Voz 0295 17:02 tiene que es que como hay que mandar El Barça hasta que no pero bueno es que estamos hoy

Voz 2 17:08 cuando que con Luis Enrique y Jordi Alba en el Barça fue muchas veces suplente sobre todo cuando pasó a la defensa de tres no no le parecería tan imprescindible cuando en el Barça era muchas veces

Voz 1670 17:20 de suplentes a lo mejor que ya le pasó lo mismo allí que por tema personal lo por lo que les pasara también lo dejó en el banquillo por eso de momento fuera de la primera lista que ha hecho un gran partido hoy en el que destaca que más Jordi Marcos del Barça de hoy de ese ocho dos os con Messi Messi tiene la Liga no no vamos total bueno quiero la Liga aunque dijo que quiera

Voz 2 17:40 pero por eso por eso pues Órbigo quién en la Champions pero quiere la Liga no está para tonterías la primera parte Cacho Messi hoy es espectacular mete mete dos goles da el pase de asistencia a Rakitic

Voz 1 17:51 está enchufadísimo Messi Messi tampoco echa mucho de menos a Cristiano parece eh

Voz 0239 17:56 yo no puedo decir que el de la mejor liga del mundo de los quieren vender que yo creo que no se puede presentar un periodo con una diferencia tan abismal entre dos equipos jugó el Barcelona era West yo creo que para venderla al mundo como la mejor liga del mundo es un partido complicado defender para considerar

Voz 0104 18:14 para la diferencia ha sido hoy yo no creo que la diferencia sea un ocho dos diferencias ya se ha hecho hoy en el en el campo seguramente Si si Leo Franco volviese a jugar el partido a pesar da declaraciones que le he leído pues no estoy seguro si si volvería a hacer lo mismo no es que que juegas contra un equipo que que simplemente por la calidad individual te va a generar muchas situaciones de gol que cualquier otro equipo de la Liga no va a Generali y el Huesca hasta esta jornada había competido fenomenal

Voz 1501 18:38 vamos que tenía agua tuvo no tenía cuatro puntos

Voz 0104 18:41 yo creo que la diferencia no es tan grande y de hecho esta Liga así si algo estamos viendo es que es que estaba bastante igualada no que hay mucho nivel yo creo que que la diferencia no nos de ocho a dos ante el Barcelona del Huesca

Voz 0210 18:51 está claro que al final ha al Barcelona

Voz 0104 18:54 hay ciertas facilidades entre comillas a la espalda tu defensa de alta calidad que te penaliza

Voz 1670 19:00 no sé quién me ha dicho hoy que después el partido se mete uno en el Camp Nou te tienes que meter atrás digo pero vamos en el minuto tres te metes atrás está muerto pero también puede que esté muerto si te si sigue siendo igual de valiente y el Huesca ha sido un equipo valiente que con cero uno ha seguido jugando igual y ha dicho voy a ver si metió el segundo

Voz 0295 19:15 sí ya que hizo montó la versión del Barça en la segunda

Voz 1296 19:19 aparte la versión del Barça la segunda parte creo que pocos equipos la resiste eh

Voz 1501 19:22 se ha ido todo añadir algo más positivo incluso del Barcelona es que ha ganado uno más en la causa que desde en Belén se muestran muy entonado que que ya no falla lo esos balones de nerviosismo de de los primeros partidos con el fútbol Barcelona que luego eliminó la lesión creo que ahora está más seguro de sí mismo

Voz 1670 19:38 hombre pues un tipo así seguro de sí mismo es es es casi un fichaje El caso es que oye en relación

Voz 0985 19:43 al rival más poderoso que tuvo en la liga la temporada pasada que es el Atlético de Madrid la distancia de cinco puntos bueno oye pues no está mal para Carla ya en Madrid perdona perdona yo creo que tenemos que ponerlos sobre la mesa es decir que el Barça es líder al que fue su rival que fue el segundo mejor equipo español le sacó les aquella cinco

Voz 1670 20:04 si todo ha jugado el Real Madrid no pudo seguir con la pelota

Voz 0985 20:07 ahora hablamos de Barcelona y se desplomó hasta menos diecisiete

Voz 1201 20:10 ahora hablamos regresaba a al Atlético de Madrid Talavera queda luego lo pasen no

Voz 1576 20:13 es decir de todas formas también ahí quiero decir el Barça yo no le quito mérito porque meter ocho no es nada fácil pero la suerte oro que ha tenido el Barça también para ir acoplando sobre todo a los jóvenes nuevos aunque muchos manteniendo pocos minutos que ha jugado contra dos equipos recién ascendido quiere decir que al final el calendario tanto para Madrid como para el Barça que es que han sacado nueve puntos creo que ha sido bastante benévolo hasta el parón pero bueno luego hay que medirlo con otros rival abierto Dario también está en contra

Voz 1670 20:38 me he hecho sólo Simeone que vas a los que ha cambiado su peor inicio desde que llegó al Atlético de Madrid ayer los seis fichajes en el banquillo un poco rara con Xavi de lateral derecho Sastre desastres de los cambios bastante bueno que él mismo reconoció ayer que el peor que se había equivocado

Voz 1 20:56 luego otro dato que os quiero preguntar también hasta ahora Benzema cinco Cristiano Ronaldo cero verlo para creerlo seguimos en el sanedrín de El Larguero

Voz 5 21:11 buenas noches en el sorteo del sueldo del fin de semana celebrado hoy el número premiado con cinco mil euros al mes durante veinte años y trescientos mil euros al contado ha sido cincuenta y cuatro mil ochocientos sesenta y tres series cincuenta Asimismo otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos puso el dato de dos mil euros al mes durante diez años puedes consultar los en juegos once punto Es mañana como cada día habrá un vendedor muy cerca de ciento ilusión buenas noches y recuerda con los sorteos de la ONCE la ilusión Se cumple

Voz 15 25:18 el Larguero con Manu Carreño

Voz 16 25:22 a la una menos

Voz 1670 25:25 no os veintitrés minutos estamos en El Larguero en el tiempo de opiniones en el sanedrín de todos los domingos

Voz 1201 25:30 con toda la banda habitual y además con Álvaro Benito

Voz 17 25:33 eh que se ha sumado a este sanedrín

Voz 1670 25:36 mira te te primero ahora hablamos del Cholo del Atlético de Madrid que a mí de verdad me parece que lo exige

Voz 17 25:43 de poco y creo que este año al Atlético Madrid hay que exigirle todo hay más pero me parece

Voz 1670 25:50 sí siguen convenciendo a algunos atléticos no que el objetivo es entrar en Champions a mí yo voy el banquillo ayer decía de verdad pero ahora hablamos de eso Benzema se quita un peso de encima le ha beneficiado que no este Cristiano Ronaldo Cristiano del momento una marcado en Italia Benzema lleva cinco desconocidos que lleva uno menos que en toda la temporada pasada no yo le uno menos que todo el año pasado justo

Voz 0104 26:15 sí comentaba ayer en Carrusel que que obviamente Benzema aterrizó con Cristiano hace nueve años está su décima temporada creo en el en el club y siempre lo ha tenido que jugar al lado de una bestia que un jugador que te condiciona mucho primero la manera de jugar del equipo y sobre todo al delantero que tienes al lado no Iber Benzema pues supo adaptarse a esa circunstancia con éxito yo creo quizá pues lo lo lo críticas que ha recibido ha sido pues a veces esa esa indolencia ya que a lo mejor ha podido mostrar siempre con todos pensábamos que que tenía más para dar no Benzema tenía tenía mucho más para dar pero bueno el equipo funcionaba de esa manera con esos mecanismos el adaptado a ese depredador que acaparaba un vendaval de fútbol ofensivo para sí mismo y ahora estamos viendo en Benzema que que que no habíamos visto hasta el momento ocupando una parte del espacio mucho espacio el que ha dejado Cristiano en esa delantera y sobre todo sintiéndose líder a mí es lo que más lo que más he visto en en en cómo afronta los partidos no se le ve con ganas de tirar del carro LB implicados LB comprometido y al final la consecuencias que estamos viendo un futbolista mucho más completo no con la capacidad de jugar al fútbol que ha perdido que siempre lo ha tenido como lo ve cómo interpreta a los España todos los espacios donde quema donde donde hay muy poca distancia entre los defensas rivales y encima está está haciendo goles no a mí no me sorprende yo siempre he pensado oí que era un jugador que podía dar mucho más creo que que el techo se lo marca el mismo si es un jugador que está comprometido y está con con la intensidad que tiene ahora con las ganas de trabajar es el primero que inicia la presión pues pues vamos a ver no los encontramos hemos tenido nueve años nueve años que no hemos podido ver al Benzema que puedo

Voz 1501 27:58 es verse beneficiada SL que está muy fino porque cuando tiene que apretar arriba como nuestra es como no haya venido fino en verano lo pasan mal te pasas un rato en verano raros el tres cuatro semanas cuando hasta que te enteras Un poco de bajas temperaturas y te coge la forma pero lo ha venido al fino no tenían mundial ha venido fino sobre la reforma que tiene yo creo que vamos es otro fichaje también

Voz 0239 28:18 bueno a mi me parece que que es evidente que Benzema empezar con un tiro que Gareth Bale también a Marco Asensio fantástico pero también noto una una cierta

Voz 18 28:27 está ciertas ganas

Voz 0239 28:29 sí va para mí de borrar de un plumazo todo lo que ha hecho Cristiano Ronaldo en las últimas temporadas el Real Madrid no hablo de de los compañeros que evidentemente tiene que dar

Voz 1670 28:39 borrón y cuenta nueva que tienen que sacar adelante

Voz 0239 28:42 sin Cristiano Ronaldo pero alrededor de de la T4 del Santiago Bernabéu notó demasiado informe demasiado optimismo para intentar vender que lo de Cristiano Ronaldo no se va a notar bueno pues yo creo que hay que ser muy prudentes que lo de Cristiano Ronaldo del Real Madrid faltaría que se notara contra el Leganés contra Getafe o contra Girona y hay que esperar a cuando lleguen los partidos serios de verdad de la temporada y ahí será el momento de calibrar si realmente se va a notar de Cristiano Ronaldo tanto

Voz 1670 29:11 como has hablado de eso romano

Voz 1201 29:14 pero lo que el tema del debate el debate sí

Voz 19 29:16 es para mí yo creo que el Real Madrid es peor sin Cristiano Ronaldo ya no es es es el jugador que es en el que se ha convertido Benzema

Voz 1670 29:25 otro jugador de cualquier equipo en cualquier equipo dando espiar sin Cristiano

Voz 0295 29:28 pues quiere equipo jugadores

Voz 0239 29:30 les ha convertido Benzema de momento es evidente el jugador que ha convertido Gareth Bale desde que empezó la temporada también es evidente

Voz 2 29:37 no yo lo que quiero ver a Cristiano

Voz 0239 29:40 lo que quiero que Álvaro es si alguno de estos dos jugadores va a ser capaz durante diez meses de mantener el nivel que vean que mantenía Cristiano Ronaldo salvo la pasada temporada de inicio a final y me parece que hay un optimismo exagerado porque acaba de empezar la temporada demasiadas ganas de decir ves sin Cristiano Ronaldo no somos tan malos como creíamos bueno yo creo que hay que esperar

Voz 1670 30:05 pero que tampoco

Voz 0295 30:07 pero es que al menos mal que ha dicho al primero de los tres rivales que no lo sé yo de hecho limo

Voz 20 30:13 coincidamos en que que la misma ganas que algunos tienen de de decir no pasa nada si estamos viesen Cristiano existían con que se la pegara Lopetegui en los dos primeros partidos de Liga Hay

Voz 21 30:25 pero creo hablando ganas que no me lo que a mí me importan es

Voz 0239 30:29 que se transmite desde dentro del club yo lo yo no

Voz 21 30:31 te mandan club lo que el Madrid

Voz 2 30:34 no solamente ganar los partidos sino que he vale si es el Girona legales y hace que por cierto estos equipos otros años al Madrid le daban

Voz 0295 30:42 pero muchísimos problemas otros años no el año pasado el Madrid el anterior ganó la Liga ganando equipo Javi

Voz 2 30:48 me pareció quedó a dominan los partidos como no dominaba los partidos en la primera parte con el Girona no yo creo que tiene que ver con con con lo que hace Lopetegui que hagan los jugadores porque otra de las cosas que ha cambiado en Benzema yo creo que esto lo ha cambiado al entrenador evidentemente hay le han dicho tú tienes una responsabilidad de meter goles que antes no tenía así te lo tienes que hacer es una palabra tienes que demostrar que gotero tienes que currar yo yo voy a Benzema correr en la primera presión que hace el equipo como no he visto nunca bueno a Benzema a Gareth Bale y a todos y en eso está el entrenador

Voz 0239 31:18 por qué

Voz 2 31:19 hay que ver hasta dónde llega Lopetegui pero lo que no se le puede discutir es que está encima de los futbolistas en el área técnica pegando voces y una bronca y dirigiendo siendo pesado yo creo que eso en el equipo yo al menos lo noto encendió yo creo que no he visto un Madrid tan coral en la presión en la recuperación en los últimos cinco años

Voz 0295 31:38 ahora ya no vamos a pedir el Real Madrid ganó la Liga con la gorra jugando un fútbol espectacular pero que no pero lo primero es que yo hablo de lo que yo veo lo lo que tú ves otra cosa Julio otros temporadas desde luego y también ayer en Carrusel haciendo demore el de hace dos temporadas decidan no parecía un equipo oranje jugó al fútbol muy bien sí claro

Voz 2 31:57 pero por supuesto escucha es que no me he entendido a mí aquel Madrid que por cierto era el Madrid de los cuatro centrocampistas sin sin el cuatro tres tres me parece muy bien pero ahora aparte de jugar bien recupera la pelota con una intensidad que antes no recuperaban yo creo que porque Lopetegui es diferente a Zidane Julia

Voz 1670 32:17 te ahí la palabra yo creo que hay un cambio que es evidente que no sé hasta dónde va a llegar este Real Madrid no sé si Bale y Benzema aguantar el ritmo hasta la jornada treinta y ocho o en la quince no sabemos iban a enamorar al Bernabéu con su juego esos son incógnitas que nos quedan por descubrir durante una temporada pero hay una cosa que ya es cierta que es una realidad que este Madrid está más cohesionado más junto que presiona más sin balón eso es evidente y menos sabemos más arriba no sabemos lo que va a durar pero eso sí que no se ha notado la llegada de Lopetegui que estamos en la jornada tres que ha jugado contra Leganés Getafe llorona y que se va tan rival serio se un tantarantán vale parece que de su entorno

Voz 1201 32:49 en enero pero ya veremos ya veremos

Voz 2 32:52 dar hay que recordar lo lo lo hemos recordó aquí que hasta el minuto ochenta y cinco el Madrid estaba ganando el partido

Voz 1201 32:57 en hasta el minuto noventa y tres El Atleti en Lisboa escribe no no no yo no digo Amina exactamente igual de manera más que nada no vale el gol del Atleti en que no vale vale de Iniesta en Stamford Bridge

Voz 1670 33:19 es que no habléis todos a la vez quién tiene ganas Kepa Pablo pero el Cholo

Voz 0295 33:27 veinte julio lo dio la palabra John John no uniría

Voz 1005 33:31 eh como creo que estamos haciendo el buen momento de forma de Benzema Bale a la salida de Cristiano Ronaldo sea yo creo que Cristiano Ronaldo no era el culpable de que la temporada pasada el anterior y el anterior Benzema y Bale no tuvieron la intensidad que están teniendo este año o las ganas que están demostrando o lo fino que está Benzema con respeto esto a otros años yo no creo que el culpable de lo anterior fuera Cristiano Ronaldo y que ahora con la salida Cristiano de repente se han transformado Benzema y Bale no simplemente Benzema niveles tan metiendo mucha más intensidad que años anteriores están teniendo más acierto que años anteriores está mucho más fino en lo físico Benzema que años anteriores y eso no creo que sea el culpable

Voz 0295 34:12 sí habrá que reconocer no es verdad que volvió Julio que dar ese paso hacia adelante sea ese Avast Sancha Merlo da dos dos años antes citada

Voz 1576 34:21 bueno con digo se les presupone lo debían haberlo hecho

Voz 1670 34:24 por lo deben hacer pero creo yo por lo

Voz 1576 34:26 Nos dudaba que lo hicieran a este nivel yo creo que en eso hay que darle mérito que los dos eh el foco encima sabiendo que no tienen ya el paraguas de Cristiano Ronaldo lo están haciendo realmente bien que no

Voz 0295 34:37 dice que no se le puede poner un no se les puede poner un pero

Voz 1576 34:40 en estos tres partidos de Liga ni a los dos jugadores de forma individual ni en lo que está haciendo el colectivo

Voz 1005 34:45 noticia no es que ahora Benzema y Bale tengan este nivel la noticia es que no lo han tenido durante muchísimo tiempo y lo han debido de tener su ahora están haciendo

Voz 1501 34:54 Julio que corresponden a Madrid tiene una manera de jugar con Cristiano Ronaldo evidentemente que estaba condicionada tenían Un monstruo en en el campo que Hernán un auténtico animal el número uno qué le ha ido muy bien sea no en nueve años la ido muy bien asentado mucho esa forma de jugar ahora tiene a otra distinta aunque el dibujo sea el mismo aunque el resto de la plantilla sea la misma porque sólo ha cambiado Marco Asensio tiene otra manera de jugar tiene crédito efectivamente pero por supuesto

Voz 0985 35:17 que no mira como Julio

Voz 1501 35:20 que no le vamos a echar la culpa Cristiano que lo de manos jueguen bien montado Cristiano jugaba muy bien muchas veces por él y por todos los demás y ahora el Real Madrid ha empezado muy bien entre otras cosas estoy acuerdo venga llegó con la mano del entrenador

Voz 0985 35:31 sí pero Mario no es lo mismo levantar la cabeza Iber la figura de Cristiano eh

Voz 1670 35:37 no no levantar la cabeza ver Laporta

Voz 0985 35:39 sería entonces el nueve de forma natural de haber la portería y esto es lo que está pasando

Voz 0295 35:44 yo estoy de acuerdo sentirte lideraron un total no estoy de acuerdo con una cosa es que ella Manel

Voz 1501 35:50 la renta va mucho es decir que llaman de jugar arrendado mucho cuatro Copas de Europa

Voz 0985 35:53 ahora tenemos que admitir una cosa el miedo el temor la inquietud que producía produce la salida de Cristiano es verdad que con este arranque potente y sólido el Real Madrid pues un tanto se ha disipado y esto es algo que hay que recuadra ya veremos qué pasa en los próximos partidos en los partidos más gordos pero vaya yo creo que Lopetegui y Real Madrid estás hablando muy bien la circunstancia compleja de lo que era una salida de Cristiano que insisto en algún sector provoca a pánico

Voz 1670 36:23 bueno parece que ha vivido muy bien muy cómodo Benzema durante los años de Cristiano porque sabía que las los focos no estaban con él le ha dicho bueno como te va a meter cuarenta yo soy aquí el que juega por detrás de El día que me asocie con el muy bien que lo hace como nadie yo siempre he dicho que era el nueve perfecto para jugar con Cristiano pero sin Cristiano tenía dudas yo siempre he tenido dudas de si Benzema sería el nueve goleador que necesitan el Real Madrid sin que estuviera Cristiano pero momento empezamos bien me lo que aguantes tiene este nivel el asumido la presión de que ahora no está Cristiano le toca además de jugar viene asociarse asumir la responsabilidad de marcar y si sigue a este nivel pues imagínate lo ha resuelto yo siempre he tenido dudas pero no porra sino porque nunca lo ha sido nunca ha sido Benzema un delantero de veinticinco goles nunca

Voz 1501 37:02 igual una vez pero vamos a ver ahora que hace sin este año I después de Cristiano que se es mucho e igual

Voz 0210 37:07 ha sido para él se está reinventando y otro de los que

Voz 1501 37:10 no está en en en las artículos de prensa porque no ha marcado pero para mí el que está aún no que algunas hacen sin ninguna que se se coloca muy bien en todas las posiciones escapar de la banda cambiada de de hacer de falso nueve de meter a la Izquierda centrar bien y que aunque no haya marcado creo que es una pieza muy importantes en garajes

Voz 0985 37:27 ella la is con cómo está aquí la última que se iba a hacer eso

Voz 1670 37:30 disco Jordi me hacía Mille Dani Garrido al empezar el tiempo que hacemos juntos de final de Carrusel inició ayer ayer era un once de gala creéis que los partidos de once de gala el que se queda fuera de Xisco sin duda para mí mi opinión yo no yo no es el favorito de Julen una selección lo va a dejar fuera en el Madrid yo yo creo que a veces jugarán

Voz 0295 37:48 se estrella en España en el Mundial de Rusia va al banquillo que saldrá bueno por eso por eso lo digo era gallego

Voz 1 37:56 sí

Voz 1670 37:56 no yo creo que en el centro

Voz 2 37:59 el campo unas veces saldrá del equipo Isco otra vez te saldrá Cross otra vez de saldrá Modric creo que Julen le va a dar continuidad a Marco Asensio porque se está demostrando que el chaval jugando su partido tras partido crece exponencialmente siempre algo decisivo que hacen los partidos pero lo que lo que lo que yo vi la suplencia de Isco es que ha que ha venido Mariano que son jugador suplente que para que juegue Mariano

Voz 1670 38:24 tiene que dejar de jugar gente muy importantes que no calentó ayer en quede claro eso tiene que dejar de jugar gente muy importante en un partido de gala en un en un partido en un clásico cuando llega el clásico aquí en a quién se crees que se carga

Voz 2 38:38 bueno yo creo que a lo mejor se carga a Kroos Modric y la vela mayor

Voz 1670 38:44 pero eso Álvaro quien cree usted cargo en el que en el once de gala quién crees que se queda fuera

Voz 0104 38:50 yo creo que el once de gala esta Isco por delante de Asensio a día de hoy irá mucho en función de lo que te pida al partido el partido te pide transitar mucho más quizá fíjate por lo que deja de espacios por su propuesta de juego me hace dudar más pero yo creo que la idea que tiene Julen es que disco está por delante de de Asensio tienen un poquito más de paso el equipo con con Isco maneja más no sé si es cierto que al final el campo dicta sentencia si Asensio sigue en este nivel incluso sigue creciendo que todavía creo que tiene mucho margen de mejor a seguir creciendo pues si lo gana pues oye a jugar no hay nada escrito

Voz 0239 39:26 el futbolista el centro del campo gritando mover el que más les gusta lo que se hizo en los partidos en los partido

Voz 22 39:32 por dos es como hacer un jugador fundamental

Voz 1670 39:35 para el hombre también se lo he dicho no no no veo a Julian cargándose con los partidos grandes pero el momento ayer lo que algunos ya dijeron ojo con Courtois titular este es el equipo titular Isco fuera uy yo creo que no he Talavera que dicen los atléticos después de lo del partido en Vigo porque hay muchos si siguen al pie de la letra lo que va diciendo el Cholo que no pasa nada que está muy tranquilo el Cholo y hay otros atléticos muy atléticos impide el Cholo que les veo que torcer un poco el gesto dicen hoy a mí de verdad sólo contigo al fin del mundo y así lo están demostrando porque no una etapa más grande de la historia del Atlético que la del Cholo Simeone pero yo creo pero pero no se puede plantear un partido con la plantilla que tiene este Atlético de Madrid como se planteó en pero yo creo hay menos Jordi yo pero yo no soy menos del Cholo pero yo pero son menos pero yo creo que no

Voz 1576 40:20 es incompatible decir que el Cholo ese practicamente el arquitecto que ha construido el Atlético de Madrid más importante en más de sus cien años de historia con que por ejemplo ayer o en otros partidos pero ayer que es el que nos toca estuvo mal estuvo mal en en el banquillo para mí estuvo muy desacertado con el plan de austeridad con el once sacando que había sido quizá de lo mejor en el arranque liguero para fortalecer el centro del campo creo que es una auténtica ruina el el experimento de saber de lateral derecho y creo que lo remató luego en el cambio que quita Jiménez que para mí estaba siendo poco saludable sobre todo por arriba no tenía tarjeta amarilla dejar a Savic

Voz 1670 40:57 creo que anime ningún mérito al Celta que muy bien sí

Voz 1576 40:59 no el Celta encontró en China y luego pasó por encima del Atlético de Madrid en la segunda parte pero creo que no es incompatible decir todas las virtudes que le ha dado Simeón Atlético de Madrid con decir que también se equivoca que se equivocará muchas veces osea equivocado muchas veces no pocas son las que sea y que haya un partido nefasto del Atlético Madrid sobre todo en la segunda parte perpetró uno yo creo

Voz 0295 41:20 una seis tres Werder Betis donde está uno de los peores

Voz 1670 41:22 a las estrellas

Voz 2 41:26 ha querido también el sorteo no porque es sólo el Cholo pero es decir Griezmann que me parece bien que os campeón del mundo me pregunta pero escúchame

Voz 1576 41:34 no voy a ir a eso si es que el Cholo Cholo pero luego luego

Voz 2 41:38 dónde están esas tallas que aguante su vela