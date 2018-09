Pedro Sánchez asume que su Gobierno depende de aprobar nuevos Presupuestos

Voz 1727 00:00 son las nueve de la mañana las ocho en Canarias presidente buenos días sino consigue aprobar los presupuestos convocará elecciones generales yo espero

Voz 1722 00:08 que los vayamos a aprobar de hecho ya le digo que la intención del Gobierno de España es presentar el anteproyecto de presupuestos a finales de noviembre principios de diciembre para que en el primer trimestre de dos mil diecinueve tengamos eh

Voz 1727 00:21 los presupuestos aprobados comienza el curso político de verdad presidente estamos en Moncloa después de un periodo de gracia de su llegada al poder y la salida de de Moncloa de un Gobierno sustentado en un partido condenado por corrupción pero ahora toca materializar de verdad la esperanza de los españoles a los que dijo que su vida iba a mejorar cuáles son las líneas rojas de Pedro Sánchez sino no consigue que considerará que tiene que disolver y convocar

Voz 1722 00:46 el Gobierno español cuando presentó su hoja de ruta era muy clara muy definida después del cambio de época que supuso la moción de censura es decir sacar la política de de la corrupción de la ligazón la corrupción y que la había sostenido la anterior administración creo que lo importante es lograr una senda de estabilidad tanto en lo político lo económico lo social como lo territorial y una vez lograda al menos esa estabilidad y convocar elecciones

Voz 1727 01:15 el presidente nos ha dado una fecha finales de noviembre primeros de diciembre para presentarle el anteproyecto de presupuestos luego iremos a Cataluña eh pero como es tan condicionante hoy en El País el vicepresidente catalán Pere Aragones le pide al presidente del Gobierno que oriente la posición de la Fiscalía General del Estado de la Abogacía del Estado en el procedimiento judicial que se sigue contra los líderes independentistas que están encarcelados preventivamente usted interpreta esto como un chantaje

Voz 1722 01:43 yo lo que lo que siempre he defendido es que el Gobierno de España en por un lado tiene la ley Por otro lado tiene a una vocación inequívoca de dialogar con las partes en Catalunya es decir nosotros queremos dialogar queremos resolver una crisis política y para eso manifestamos nuestra digamos voluntad inequívoca de explorar todas las opciones políticas para lograr ese consenso que nos permita resolver esta crisis que dura más de una década pero por otro lado el Gobierno español lo que va a hacer es respetar la legalidad y la legalidad es significa también respetar la autonomía del Poder Judicial de la Fiscalía General del Estado

Voz 1727 02:20 presidente va a orientar a la Fiscalía a la Abogacía en el sentido que le pide Pere Aragones

Voz 1722 02:25 el Gobierno de España es claro en esto la autonomía de la Fiscalía General del Estado así está reconocido en la Constitución e insisto ley diálogo esa es la fórmula del Gobierno de España para resolver una crisis política que es la que ahora mismo está condicionando en buena medida la política no solamente catalanes sino también la política española fíjese yo creo que en Cataluña el independentismo también tiene que hacer un ejercicio de autocrítica y esa autocrítica pasa en muchas ocasiones cuando yo escucho a los cata al independentismo catalán hablar de que lo que tienen que hacer es materializar el mandato del uno de octubre eh el uno de octubre hay que recordar primero que que la democracia no es solamente meter una papeleta en una urna hay que hacerlo con garantías pero en segundo lugar si nos vamos a las cifras de participación en Cataluña participó en torno al cuarenta y tres por ciento del censo

Voz 1722 03:15 el veintiuno de diciembre del año pasado participó el setenta y nueve por ciento en unas elecciones autonómicas es decir si hay un mandato claro si hay un reflejo claro de la voluntad de la sociedad catalana es precisamente uno que tenemos una sociedad profundamente dividida dos que está partida en dos bloques y que tres la única forma de poder solucionar esta crisis política en Cataluña es trascender la dinámica de bloques eso es lo que está haciendo el Gobierno de España por primera vez lo que se está haciendo es materializar el diálogo a través de las comisiones bilaterales en beneficio de los catalanes y catalanas sin en segundo lugar intentar buscar una solución política que ya le digo cuál es el hecho final el hecho final tiene que ser una votación pero esa votación no puede ser por la independencia o por la autodeterminación tiene que ser por un fortalecimiento del autogobierno de Catalunya que en definitiva a mi juicio es lo que mayoritariamente aglutina al conjunto de la sociedad catalana

Voz 1727 04:11 esta votación es un referéndum como el está pidiendo el presidente Quim Torra en los encuentros que tiene

Voz 1722 04:17 sin duda alguna es un referéndum por el autogobierno no por la autodeterminación te acaba

Voz 1727 04:22 es decir ahora mismo en TV tres que se han intercambiado varios mensajes el presidente de Gobierno de España el presidente de la Generalitat nos puede decir que sea dice

Voz 1722 04:30 no sea que se refiere el presidente Ador

Voz 1727 04:33 no han intercambiado mensajes a lo largo mensajes de teléfono este verano varios mensajes con Pedro Sánchez

Voz 1722 04:38 claro pero eso es lógico no solamente hemos intercambiado mensajes hemos también ha hablado por teléfono en distintas ocasiones por ejemplo a propósito el diecisiete de agosto de la conmemoración de los atentados de Barcelona y Cambrils sabe algo de la conferencia que me

Voz 1727 04:51 llegada era el presidente de la Generalitat según La Vanguardia puede anunciar incluso que en caso de sentencia condenatoria en el caso del plus es abriría las cárceles que son de su competencia por otra parte

Voz 1722 05:03 no lo sé yo lo único que espero es que acierte que muestre compromiso compromiso significa trascender esa dinámica de bloques compromiso significa ser consciente de que Cataluña tiene que hablar con Cataluña de que tenemos que poner punto y final a este enfrentamiento que catalanes contra catalanes que en otoño de dos mil dieciocho y lo que tenemos que hacer no es abundar las heridas provocadas en el otoño de dos mil diecisiete sino cobrarlas fíjese la polémica que hay sobre los lazos amarillos side tras algo las dos agresiones que se han producido una a la mujer que quitaba lazos amarillos y otra el cámara que fue confundido con un cámara de TV3 es que en Cataluña e hacen falta menos gestos y más responsabilidad por tanto lo que tiene que abrir el gobierno de la Generalitat de Cataluña un diálogo con la otra parte de Catalunya lo que no tiene ningún sentido que el Parlamento de Cataluña permanezca cerrado en el mes de septiembre usted imagina lo que ocurriría en España si el Gobierno de España decidiera que el Congreso de los Diputados no tuviera actividad parlamentaria en el mes de septiembre

Voz 1727 06:05 ya cuando se anunciaba que que íbamos a entrevistar al presidente del Gobierno que le iba a entrevistar durante varios oyentes de la SER catalanes me escribían en la misma en el mismo sentido con distintas palabras pregúntele porque nos ha abandonado porque hay una parte considerable de catalanes que no son independentistas que se sienten abandonados por el Estado español pues fíjese

Voz 1722 06:28 el Gobierno de España no solamente ha puesto en marcha las comisiones bilaterales que llevan siete años sin reunirse esas comisiones bilaterales entre el Gobierno de la Generalitat y el Gobierno de España lo que tratan es por ejemplo de las infraestructuras que necesita Cataluña por ejemplo de la sanidad que necesita ser financiada en Cataluña por ejemplo de la educación por ejemplo de acabar con todos los recursos de inconstitucional presentados por la anterior administración y que en definitiva lo que hacían era enrarecer en buena medida digamos la relación entre ambos gobiernos el Gobierno de España también ha manifestado su voluntad de acudir a Barcelona en un Consejo de Ministros

Voz 1727 07:01 cuando se tiene fecha preferente será dentro

Voz 1722 07:04 tuve y noviembre ya veremos es la fecha pero la vocación del Gobierno de España sacar el Consejo de Ministros de Madrid llevarlo Andalucía Cataluña antes de que finalice el año

Voz 1727 07:12 ustedes han dicho lo acaba de decir presidente de nuevo que a quién corresponde coser la grieta que se ha abierto entre catalanes ese desde luego a quién lidera la comunidad autónoma el presidente de la Generalitat y por supuesto el sitio donde hacerlos el Parlament que está cerrado pero el Gobierno de España tiene algo que acceden está en esta peligrosa deriva de quiebra de la convivencia que estamos viendo en iba mucho en Cataluña

Voz 1722 07:36 mucho yo lo dicho en reiteradas ocasiones la crisis en Cataluña no se va a resolver ni en un mes dos meses menos tres meses desgraciadamente tampoco en un año dos años tres años es decir vamos a una solución en el medio plazo para eso lo primero que necesitamos es primero reconstruir la confianza y la lealtad institucional quebrada durante esta éramos más de una década que llevamos de crisis en Cataluña entre catalanes por tanto que es lo que tenemos que hacer sentar las bases para ese diálogo institucional esa es la el horizonte en el que trabaja el Gobierno de España en lo que queda de legislatura

Voz 1727 08:09 preguntaba una cosa muy concretitos usted cree como presidente del Gobierno

Voz 1722 08:12 es como la fiscal general del Estado que poner y quitar lazos amarillos es libertad de expresión el Gobierno de España de yo particular está en contra de todo los los símbolos que dividan que separen no unos sí y otros no de todos y sobre todo cuando estamos hablando de instituciones públicas donde tiene que estar representada la voluntad del conjunto en este caso de catalanes y catalanas ahora mismo no está representada porque solamente hay símbolos de una parte por tanto yo creo que es importante la Junta de Seguridad que se va a producir este próximo jueves donde se va a hablar de la seguridad ciudadana en Cataluña y en un amplio sentido también se tratará esta cuestión pero insisto lo que está ahora mismo en juego en Cataluña no es la independencia es la convivencia y por tanto yo insto a al gobierno de la Generalitat de Cataluña a abrir un diálogo con la otra parte de catalanes y catalanas que no se sienten representados en muchas ocasiones cuando escuchan al presidente de la Generalitat es decir que quiere obedecer a la voluntad del pueblo catalán pues si quiere obedecer a la voluntad del pueblo catalán lo que tiene que hacer es referirse a la voluntad expresada el pasado veintiuno de diciembre no la del uno de octubre insisto el uno de octubre según sus propias cifras ya estamos hablando de una votación sin ningún tipo de garantías participó el cuarenta y tres por ciento de la población catalana el veintiuno de diciembre participó el setenta y nueve por ciento de la población catalana con lo cual si hay una voluntad expresada por la sociedad catalana es precisamente la el veintiuno de diciembre y en ese sentido creo que la fórmula del Gobierno de España la propuesta para Cataluña del Gobierno de España que se puede sintetizar en tres palabras autogobierno Constitución y Europa es el camino por el que transitar eso

Voz 1727 09:55 como ha dicho usted es de larguísimo recorrido puede aguantar Pedro Sánchez va a tener margen para practicar esta política de apaciguamiento y de reconstrucción que es lenta de largo recorrido mientras por lo menos retóricamente escuchamos a quién Torre habla permanente de República anunciar de mañana que abriría las puertas de las cárceles sea puede el presidente del Gobierno de España aguantar una escalada de ese tipo yo

Voz 1722 10:22 lo que en esta nueva etapa que se ha abierto en la política española implica corresponsabilidad por ejemplo el Gobierno de España y ha aprobado una serie de reales decretos leyes que lógicamente van al Parlamento y tienen que ser convalidado hay una corresponsabilidad por parte del Gobierno y el Parlamento cuando estamos hablando de la relación de la solución a la crisis política en Cataluña existe una corresponsabilidad de gobierno de la Generalitat de Cataluña del Gobierno de España idea ambas cámaras también del Parlament de Catalunya en del Congreso de los Diputados por tanto nosotros podemos digamos hasta dónde podemos llegar que es el ámbito del Poder Ejecutivo que es mucho que es mucho pero lógicamente también la otra parte tiene que poner digamos la voluntad y sobre todo manifestar algo que creo que es muy importante su voluntad de no repetir los errores de otoño de dos mil diecisiete ya insisto no ahondar las heridas del otoño de dos mil diecisiete el otoño de dos mil dieciocho lo que tiene que hacer es curar esas heridas y en ese sentido del Gobierno de España manifiesta su voluntad de dialogar Le digo una cosa con independencia de lo que diga el presidente de la Generalitat el Gobierno de España no se levantará de la mesa de las comisiones bilaterales porque el Gobierno de España tiene un proyecto para España tiene un proyecto para Cataluña y sobretodo nosotros lo que tenemos que hacer es proteger al conjunto de catalanes sean independentistas o no sean independentistas

Voz 1727 11:46 de algo de lo que va a decir mañana Torrado a últimas horas a las últimos tres o cuatro días le hemos visto por primera vez a usted no amagar pero sí en fin decir una obviedad no que que si alguien incumple la ley pues encontrará al estado enfrente en qué circunstancia aplicaría de nuevo el ciento cincuenta y cinco presidente Bono

Voz 1722 12:06 yo creo que él ciento cincuenta y cinco es un artículo constitucional es un artículo político en el sentido de que exige un debate político en el Senado exige un debate político por tanto en el plano federal por decirlo de alguna manera porque están involucradas también el conjunto de las autonomías representadas en los grupos parlamentarios en el Senado importar esto es un instrumento perfectamente digamos constitucional perfectamente legítimo para volver a reubicar a Cataluña en el Estatuto en la legalidad y en la Constitución eso a día de hoy no se ha producido más allá de una retórica la materia por parte de los independentistas en el momento en el que se produzca pues lógicamente el Gobierno de España actora

Voz 1727 12:49 dice la portavoz del PP que no lo hará porque usted es presidente porque pactó con los independentistas no aplicar más el ciento cincuenta y cinco

Voz 1722 12:57 yo en fíjese va vayamos a al hecho de la moción de censura la moción de censura porque se provoca se provoca una sentencia de la Gürtel donde se condena al Partido Popular reconoce la financiación irregular del Partido Popular durante décadas yo en esa moción de censura le dije al Partido Popular y al Gobierno de entonces que si dimitía el presidente Mariano Rajoy se acababa la moción de censura negaron la posibilidad de asumir su responsabilidad política cuando ciudadanos también porque en esto a base de intentar diferenciarse el uno del otro acaban cada día pareciéndose más cuando ciudadanos apoya vota en contra apoye al Gobierno porque vota en contra de esa moción de censura en realidad la pregunta no es quiénes son los hipotéticos socios parlamentarios del del nuevo Gobierno de España derivados de esa moción de censura la pregunta es porque un partido que surgió dicen para regenerar la vida democrática acaba votando en contra de una moción de censura que propició precisamente esa regeneración democrática

Voz 1727 13:57 lo que me quede claro usted no se comprometió con los independentistas en una aplicar nunca el ciento cincuenta y cinco es el debutaban esta es la reunión del en el PP

Voz 1722 14:04 pero es que es que algunas veces uno se encuentra en la necesidad de tener que responder a cuestiones que ni tan siquiera se han planteado porque fíjese yo la religión le hago tanto al Partido Popular como ciudadanos es que algunas veces a hacer oposición al Gobierno es apoyar al Gobierno para fortalecer al Estado fíjese usted los tres elementos de oposición que hace el Partido Popular y Ciudadanos País Vasco ETA Catalunya la inmigración es decir tres cuestiones donde yo en el ejercicio de mi digamos de mi responsabilidad como líder de la oposición entonces nunca entre al contrario el ex presidente Rajoy siempre tuvo el apoyo del Partido Socialista

Voz 1727 14:46 Se equivocó la ministra Delgado se equivocó el Gobierno no aclarar de entrada que incluían a Llarena en el paquete de defensa que iban a hacer mañana

Voz 1722 14:54 Bruselas es fíjese hay dos cuestiones en este asunto la primera siempre tuvimos claro que el Gobierno y el Estado tenía que defender su soberanía jurisdiccional que estaba siendo puesta en cuestión por esta demanda de Puigdemont

Voz 1727 15:07 te pregunto porque Llarena sí sí por supuesto pero es que esto

Voz 1722 15:10 la es que esta es una cuestión de Estado no no es una cuestión de del nombre y apellido del juez sino defender la soberanía jurisdiccional en este caso del Estado español que estaba siendo puesta en cuestión en este caso por el ex pobre por el señor Puigdemont dos nosotros siempre respondemos positivamente en los requerimientos del Consejo General del Poder Judicial cuál es el debate pero no solamente el debate dentro del Gobierno sino también en el en el ámbito judicial el debate era si era posible o no diferenciar los aspectos vinculados con su actividad privada del juez Llarena de los aspectos vinculados con el ejercicio de a digamos de de su condición de juez concluimos que no era posible diferenciarlo y por eso y decidimos al final después de escuchar pues lógicamente todas las opiniones que se divirtieron ser conscientes de que teníamos que defender por completo en este caso al juez Llarena

Voz 1727 16:08 el el Gobierno de España se plantea acudir y con esto terminamos sobre sobre Cataluña se plantea acudir a instancias superiores al Tribunal Europeo si se cuestiona por un juez de otro país la jurisdicción y la soberanía jurisdiccional española lo sé siempre lo hemos hecho siempre lo hemos acudido a dicho lo va a hacer preside nosotros este proceso preámbulo es esto que se inicia mañana a propósito del juez

Voz 1722 16:31 eh ella en este procedimiento concluye concluye contra la instrucción española es que es que defender la soberanía jurisdiccional es una cuestión de Estado más allá del nombre ya Bellido del juez y eso siempre lo ha tenido claro el Gobierno

Voz 1727 16:48 porque confía que esta vez Unidos Podemos elevó a aprobar los presupuestos y le tumbó el techo de gasto en el mes de julio la senda de estabilidad la estabilidad es distinta el techo de astros

Voz 1722 16:59 importante porque en algunas naciones los los eh

Voz 1727 17:02 digamos en el análisis nos equivocamos no

Voz 1722 17:05 bueno yo creo que Unidos Podemos si el Gobierno hemos estado hablando durante este este verano hemos hemos entendido también que creo que es la responsabilidad de las fuerzas progresistas proponer un presupuesto distinto con una política económica diferente a la planteada durante estos últimos años y en ese sentido con los límites que también marca la Unión Europea pues el Gobierno de España insisto presentará su anteproyecto de presupuestos ya les diré la palabra o las palabras que van a sintetizar la voluntad manifiesta del Gobierno en esos presupuestos a la justicia social

Voz 1727 17:40 el adelantado en la SER esta mañana que desde Podemos

Voz 1722 17:42 Nos cuentan que ellos pretende

Voz 1727 17:45 directamente a la negociación del presupuesto sin negociar la senda del déficit presidente

Voz 1722 17:51 bueno es que hay estamos pendientes de de esa modificación que tiene que haber de la Ley de Estabilidad Presupuestaria digamos que metido de rondón la mayoría absoluta de la Administración del Partido Popular en la primera legislatura de Mariano Rajoy donde de manera inédita una ley lo que hace es propiciar si te quieres la incapacidad

Voz 1727 18:09 pero no estaría de acuerdo Bebeto en saltarse el procedimiento de reformar el ser el déficit la escena

Voz 1722 18:13 sí sí bueno vamos a ver nosotros lo que queremos es que esa ley de estabilidad presupuestaria con rojo corrige una anomalía sí creo que es muy importante porque existe una anomalía en donde el Senado precisamente lo que hace es vetar la capacidad de decisión que tenga el Congreso dicho esto si no es posible desde luego eso no significará que el Gobierno de España no plantee ese anteproyecto de presupuestos como les digo a finales de noviembre

Voz 1727 18:37 quién habla de Podemos sólo con Pablo Iglesias

Voz 1722 18:39 bueno hay equipos negociadores que están ahora mismo se han hecho públicos en distintos ámbitos no solamente de política social sino también en materia impositiva

Voz 1727 18:47 ya percibido en Podemos en Pablo Iglesias personalmente un aterrizaje en el pragmatismo

Voz 1722 18:52 bueno eso tendrá que responder lo él yo lo que sí que le puedo asegurar es que durante estos meses hemos hablado hemos hablado mucho ya hemos compartido también reflexiones sobre la situación política española sobre el deber que tenemos las fuerzas progresistas si hay una demanda ahora mismo en buena parte de la mayoría social de este país es el de la justicia social justicia social significa justicia fiscal y en ese sentido creo que las izquierdas lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo en en un objetivo compartido y es reconstruir el Estado del bienestar ensanchar los derechos y las libertades de la sociedad que durante estos diez años de digamos de crisis económica han sufrido mucho y lógicamente también propiciar una fiscalidad justa

Voz 1727 19:31 el Gobierno en su partido ha enviado señales contradictorias presidente estos meses sobre la reforma de la financiación autonómica si no hay margen si no hay tiempo para algo tan complicado en esta legislatura porque no lo dicen a las claras no habrá reforma de la financiación

Voz 1722 19:46 bueno es que yo lo que dije es que no parece verosímil que durante este periodo de legislatura cuando prácticamente estamos entrando en año preelectoral sea posible otra cosa es que nosotros renunciemos al debate debates está dando en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera donde hay un grupo de trabajo pero también lidera una cosa fíjese cuando estamos hablando de la senda de estabilidad el Gobierno de España ha propuesto tres ámbitos de mejora de la financiación para las comunidades autónomas una

Voz 1727 20:11 el peligro

Voz 1722 20:12 en dos mil quinientos millones de euros más a las comunidades autónomas dos una senda de estabilidad que aumentaría también esa capacidad de financiación de las comunidades autónomas tres una mejora de la financiación de cuatro mil millones de euros para el conjunto de las comunidades autónomas Noemí millones de euros nueve mil millones de euros puestas en manos del las CCAA si también se aprueba esa senda de estabilidad fíjese no no es una cuestión de del reparto de la senda de estabilidad entre administraciones es sobretodo qué es lo que se pretende con ese reparto para nosotros lo fundamental es blindar el Estado de bienestar hoy la sanidad la educación la dependencia los servicios sociales están en manos de las comunidades autónomas con lo cual un Gobierno socialdemócrata que lo que quiere es fortalecer ese estado de bienestar lo que tiene que poner es en manos de las comunidades autónomas una mayor capacidad de financiación

Voz 1727 21:02 si no lo consigue presidentes no tiene presupuestos disolverá y convocará elecciones generales bueno es que

Voz 1722 21:07 verlo en España trabaja con un solo escenario es precisamente el de aprobar esos presupuestos pero insisto es es una corresponsabilidad es decir el Gobierno de España va a hacer su parte lo que tendrá que hacer el Parlamento también es su parte entrar en un legítimo debate pero lógicamente ser conscientes de que puede haber una mayoría altar nativa que plantee una política económica y social alternativa a la que hemos sufrido durante estos últimos seis años

Voz 1727 21:32 los con varias cuestiones concretas de de Economía mantiene su promesa de aplicar un impuesto a la banca en las últimas semanas habíamos creído entender que había habido presiones y que el Gobierno podía desistir lo mantiene

Voz 1722 21:44 nosotros vamos a aprobar esa es la propuesta que estamos haciendo ha Unidos Podemos un impuesto sobre transacciones financieras la banca para esa es la propuesta que va a hacer el Gobierno

Voz 1727 21:54 impuesto al diésel el anunciado impuesto al de ese Irán ese anteproyecto de presupuestos sí

Voz 1722 21:59 sí porque sí porque por una sencilla razón el diésel es digamos ahora un combustible altamente contaminante Éste es un Gobierno ecologista Éste es un Gobierno comprometido con la transición energética y en consecuencia nosotros somos muy digamos y conscientes de que tenemos un reto que es el del cambio climático que va a afectar en particular un país como el nuestro y por tanto todo lo que tenga que ver con la Transición el energética con la sostenibilidad de nuestro país sobre todo en un asunto tan particular como es la movilidad privada que es altamente contaminante pues lógicamente será digamos tendrá su traducción en la creación de o la subida a destiempo

Voz 1727 22:38 y quedarán exentos los profesionales de la carretera

Voz 1722 22:41 es impresión por supuesto eso ya lo ha dicho la ministra

Voz 1727 22:44 hablando de profesionales de la carretera presidente su Gobierno va a garantizar que se cumple un coche por cada licencia de WC porque un coche con licencia de V TC por cada treinta taxis o eso ya es imposible

Voz 1722 22:57 bueno lo que es posible es lo que ha planteado el ministro de Fomento ya es que un sector que está hiper regulado como es el del taxi y un sector que no están nada regulado como son la súbete heces encuentren un punto de equilibrio y en eso está el Gobierno

Voz 1727 23:12 no hay nada para compensar el actual desequilibrio que hay en el en el sector entre licencia súbete y taxistas se le digo porque comienza el curso y se van a movilizar de nuevo los taxistas ya algunos alguna tener va a tener este otoño caliente también por esto presidente no sólo por Cataluña

Voz 1722 23:26 bueno yo creo que el sector del taxi después de la propuesta que hizo el ministro de Fomento en la comparecencia de hace escasos días en la Diputación Permanente quedó razonablemente satisfecho en cuanto a los anuncios que se pueden hacer las medidas que va a poner en marcha el Gobierno ya le digo que que en breves días esa propuesta se materializará por parte del Ministerio de Fomento vistas

Voz 1727 23:45 han diciendo que se pongan los auriculares porque quiero que escuche el presidente a un oyente de la SER que esta mañana ha tenido a bien inaugurar el curso con nosotros y escribir una página del diario de Hoy por hoy se llama Claudia presidente escucharla

Voz 1 24:00 soy Claudia hacer nada tengo cuarenta y cinco años licenciada en Pedagogía especializan inteligencia emocional ir Puy llevó desde el año dos mil doce y sin trabajo estable y en España debido a estos pues me tocó tomar la triste decisión de salir del país una persona más vieja del país pues hace diez días que estoy viviendo en Inglaterra en Bristol ya tengo trabajo y pues me da mucha tristeza tenerme que haber me tengo que ir dejar a mis hijos pero

Voz 1722 24:34 es lo que hay en las españolas

Voz 1727 24:37 de entre los españoles siguen teniendo que irse de este país porque no encuentran empleo

Voz 1722 24:41 así es y el Gobierno de España está está comprometido con intensificar la creación de empleo y también estoy yo creo que es importante luchar contra la explotación laboral por el empleo digno fíjese que durante este mes de agosto habrá salido de manera recurrente en distintos medios de comunicación el envío de cartas a empresas por parte del Gobierno de España eh Se estima que entorno a ciento treinta mil falsos autónomos hay ahora mismo en nuestra economía como consecuencia de estas cartas hemos aflorado en torno a ocho mil falsos autónomos que ahora mismo están registrados en la Seguridad Social como lo que son realmente que son trabajadores por cuenta ajena yo creo que la lucha contra la explotación laboral la creación de empleo digno e es una de los principales objetivos del Gobierno de España vamos a hacer eh digamos más medidas en relación con este asunto también lo que tiene que ver con las horas extraordinarias que no son retribuidas por parte de los empresarios los trabajadores y en definitiva creo que hay que crear empleo lógicamente pero hay que crearlo con con con un sueldo digno ícono las condiciones laborales dignas

Voz 1727 25:43 para hacer todo eso presidente si consigue el acuerdo con Unidos Podemos tiene necesariamente que añadir otros otros grupos sin duda si con los independentistas no lo consigue estaba hablando con con el resto de formaciones en la Cámara tratando de pactar un acuerdo por dónde podría ir yo lo veo al partido

Voz 1722 26:04 el área ciudadanos con muchas ganas de pactar absolutamente nada con este Gobierno

Voz 1727 26:07 quiénes son los que le quedan presentes luego ya

Voz 1722 26:10 por supuesto a intentar hablar con ellos pero insisto creo que la reflexión que que habría que hacerle al Partido Popular y a Ciudadanos es que a hacer oposición al Gobierno en muchas ocasiones también significa apoyar al Gobierno para fortalecer al Estado

Voz 1727 26:24 cuánto le preocupa la caída del turismo de este verano la ligera caída pero es nuestra primera industria nacional el once por ciento del PIB tuvimos un monocultivo que fue el ladrillo que desembocó en lo que todos sabemos y ahora volvemos a tener un monocultivo del turismo y encima se desacelera justo cuando se anuncia que el precio del dinero volverá a subir justo cuando el precio del petróleo no deja de hacerlo cuanto les preocupa el presidente en el que la economía se tuerza

Voz 1722 26:49 bueno eso me preocupa por supuesto ya estamos atentos a cualquier tipo de digamos de condicionamiento exógeno exterior que se pueda producir pero en todo caso he de decirle que los registros del sector turístico durante este año son históricamente altos y que por tanto un un un descenso de los mismos no significa que no estemos en registros históricamente altos como tampoco digamos que se vea el impacto en la creación de empleo cuando tenemos en torno a diecinueve millones trescientos mil ocupados las previsiones que hay del crecimiento del empleo de aquí a finales de años pues son también eh susto finalmente positivas y la creación no solamente el crecimiento económico de nuestro país ahora mismo en el diferencial que tenemos positivo respecto a las principales economías europeas la verdad es que es bastante alentador con lo cual yo creo que que lógicamente en un escenario complejo el como el que tenemos digamos a nivel internacional no solamente por la digamos guerra comercial que está abriendo la administración Trump también por el endurecimiento de las condiciones de política monetaria creo que los es digamos los los las bases los pilares sobre los que sustenta el crecimiento económico de nuestro país son sólidos y creo que bastante esperanzadores fíjese que usted hablaba antes del sector turístico pero esa digamos de esa aceleración de unas unas décimas de nuestro crece viento en la que es la previsión respecto al año pasado de de mismo no significa una pérdida de de de las ganancias de competitividad que ha tenido en la economía española durante estos últimos años con lo cual digamos que tenemos buenas bases para para para ver en el medio plazo un crecimiento sostenido de nuestra economía

Voz 1727 28:29 cuál es la política del Gobierno Sánchez en materia de inmigración la que acoge el Aquarius o la que devuelve en caliente a a inmigrantes en la frontera de Ceuta sin garantías jurídicas en qué condiciones están en Marruecos a Grecia

Voz 1722 28:41 bueno es a su apreciación yo la tengo que ir

Voz 1727 28:43 por organizaciones que yo la tengo que cuestiona

Voz 1722 28:46 así que si la la política e este Gobierno con este Gobierno llegó la migración con este Gobierno lo que ha llegado es la política migratoria que no existe hasta entonces esto yo creo que es lo importante nosotros hemos mantenido una política migratoria coherente el primer acuario supuso poner encima de la mesa un llamamiento al conjunto de la Comunidad Europea de la Unión Europea para decirle que la política migratoria un asunto europeo el segundo acuarios supuso ya de facto el reparto de esos migrantes entre los distintos países europeos Le digo el Gobierno de España está trabajando ahora mismo con los principales países de la Unión Europea para institucionalizar sistematizar el reparto digamos entre esos países no los Veintiocho pero sí por lo menos once doce países de los migrantes que lleguen a la Unión Europea y en segundo lugar mire yo le digo una cosa Marruecos es un país seguro es un país seguro es un país con el que estamos colaborando es un país que que lógicamente para nosotros es fundamental en lo que es el control de la migración yo las la la reflexión que era a la opinión pública es España necesita migración sí o no si necesitamos migración somos un país que está envejeciendo somos un país que necesita migración pero necesita una migración legal ordenada y sobre todo lo que no podemos aceptar son actos violentos de asalto a la valla precisamente de ataque a los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado

Voz 1727 30:09 cuál es la política del Gobierno a propósito de la prostitución la de la ministra Valerio que dice que le han metido un gol por la escuadra legalizar o el iniciar la legalización de un sindicato de prostitutas o la de su número dos en el ministerio que hace tres años firmó manifiesto aconsejando la regulación mercantil de la prostitución

Voz 1722 30:28 bueno no es un manifiesto un trabajo académico donde ya no era la ponente participaba como decana que participaba como decana de la Universidad Autónoma de la Facultad de Derecho pues nada bueno pero pero si todo todos conocemos cuál es digamos el ámbito académico cuando hay un ponente todas las personas que participa lo firman también ese esa ponencia y eso no significa que uno pueda estar de acuerdo o no con lo que dice o haga el ponente en todo caso

Voz 1727 30:55 los hubieran cuando hablar con ella pero sólo lo en entonces

Voz 1722 30:57 caso Pepa lo que le digo es lo siguiente cuando uno se incorpora a un proyecto político y el Partido Socialista no solamente en el Gobierno siendo también en la oposición tiene una posición bastante clara bastante definida en cuanto lo que representa la abolición de la prostitución Hinault su identificación con un trabajo creo que lo hace con todas las consecuencias la posición del Gobierno sí es clara no no hay que confundir una un incidente administrativo con lo que ha supuesto la reacción por parte del Ministerio de Trabajo en relación con este asunto y en segundo lugar también Le diré no solamente desde el Gobierno ya desde la oposición con la quiénes hoy vicepresidenta del Gobierno encargada de igualdad veníamos trabajando en la propuesta de una ley de trata contra la explotación sexual y eso es uno de los compromisos que tiene este Gobierno vamos a presentar ese anteproyecto de ley porque consideramos que este es un asunto que tiene que estar resuelto

Voz 1727 31:47 Pablo Casado anunció ayer que su partido va a promover una ley de la concordia y a la vez intentar derogar la Ley de la Memoria Histórica porque dice

Voz 1722 31:55 es sectaria muy necesaria usted cree que los españoles están necesitados de concordia a propósito de la dictadura yo creo que la justicia la reparación y la verdad es necesario son condiciones imprescindibles para la concordia no deja de ser llamativo que anuncie un una proposición de ley con el mismo nombre y el mismo título de la fundación que crea yo fíjese algunas veces creo que el Partido Popular no tiene tanto un problema con la memoria histórica sino con su propia historia

Voz 1727 32:27 de preguntaré al Partido Popular cuando lo tenga una vez que me ha respondido sí me interesa saber si el Gobierno

Voz 1722 32:33 va

Voz 1727 32:34 a abrir los archivos del franquismo que permanecen cerrados todavía

Voz 1722 32:39 ese es un debate que ahora mismo hay en el Congreso de los Diputados hay algunos grupos parlamentarios nacionalistas que están intentando digamos abrir el debate sobre los tiempos que se necesitan para la publicación de esos archivos y nosotros estamos abiertos a debatirlo con ellos

Voz 1727 32:54 igual de suposición precisamente hay archivos el franquismo que tengan que estar vedados a los historiadores

Voz 1722 32:58 Mi Mao sin duda pero yo creo que eso el debate no es ese el debate es cuánto tiempo debe transcurrir bueno en ese sentido creo que podemos encontrar un punto intermedio

Voz 1727 33:08 no sé si puedo leer ayer la opinión de de historiadores muy muy prestigiosos que dudan primero de la eficacia segundo de la posibilidad siquiera de una comisión de la verdad que establezca una verdad oficial sobre la Guerra Civil y sobre la dictadura en España

Voz 1722 33:23 nunca hay una verdad pero tampoco lo hubo en Chile tampoco la vida en Argentina

Voz 1727 33:27 las comisiones allí iban muy pegadizas el momento en que ocurrió en el que terminaron las

Voz 1722 33:31 que a duras pero eso significa que no se puede hacer en España de hecho nosotros lo que estamos haciendo es proponer un mandato de la comisión de expertos derivada de la Ley de Memoria Histórica por tanto creo que que es fundamental el que se haga creo que es importante el que se constituya una comisión de la verdad para que en el tiempo prudencial que lógicamente va a trascender esta legislatura pues podamos encontrar aquellos elementos que definan y que aúnen qué es lo que ocurrió durante esos esos cuarenta años de dictadura Iberia cuál

Voz 1727 34:01 es una acción integral y coordinada que saque de las cunetas a los más de cien mil cadáveres de víctimas de la represión franquista que se supone que están ahí todavía

Voz 1722 34:10 pues esta es una de las asignaturas pendientes de la democracia española es que España desgraciadamente lidera el número de desaparecidos no identificados en el mundo junto con países que uno se sorprendería por tanto creo que insisto la reparación la justicia y la verdad son condiciones fundamos Tales para lograr esa concordia no

Voz 1727 34:32 me XXXIV en las que treinta y cuatro en Canarias de momento no porque lo del huso horario lo vamos a cambiar

Voz 1722 34:36 vamos a poner voz a la hora de Portugal de este este es un debate que ha abierto la Comisión Europea nosotros en el Parlamento Europeo sí que hemos como grupo parlamentario hemos estado de acuerdo en la necesidad de no cambiar el horario europeo por tanto lo que vamos a hacer es constituir una comisión de expertos los que nos diga exactamente qué horario es el mejor para uno conciliar o corresponsabilizar los horarios de los hombres y de las mujeres también dos para ver cuál es en términos de paro ductilidad de bienestar social y también de eficiencia energética lo mejor y lo más conveniente para nuestro país nosotros vamos a abrir ese debate pero insisto este debate en unos viene de alguna manera inducido por la Comisión Europea

Voz 2 35:22 yo no quiero que esté aquí en esta mesa de periodistas José Antonio Zarzalejos Mariola Urrea Igor Antón Losada periodistas y politólogos profesores juristas y da sin tener ocasión de preguntar al presidente Zarzalejos cuando quieras gracias Pepa buenos días presidente una pregunta de de precisión ha dicho ha dicho usted un referéndum en Cataluña

Voz 1722 35:46 por el autogobierno eso significa que sería dotar un nuevo estatuto o establecer digamos una pregunta llegamos consultiva al amparo del artículo noventa y dos de la Constitución sin necesidad de refrendar un nuevo Estatuto de qué estamos hablando de un nuevo proceso estatutario o de algo diferente a un proceso estatutario uno Cataluña ahora mismo tiene un estatuto que no votó por tanto hay un problema político si lo hay dos cuando hablamos de autogol no estamos hablando de Estatuto Nido se trata de un estatuto claro

Voz 1727 36:22 un nuevo estatuto Mariola Urrea presidente

Voz 3 36:25 por qué en suscitar una cuestión jurisdiccional en materia de imparcialidad de un juez es una cuestión de Estado

Voz 1722 36:33 precisamente por la por el texto de la demanda el texto de la demanda lo que hace es calificara al Estado como un Estado criminal como un Estado que no respetan los derechos fundamentales España es un Estado social y democrático de derecho con lo cual lo que tiene que hacer es defender su jurisdicción o su soberanía jurisdiccional en este ámbito sobre todo cuando está puesto en cuestión por los demandantes en otro país de la Unión Europea como es Bélgica

Voz 3 36:57 la inmunidad de jurisdicción está claro pero la cuestión de suscitar dudas sobre la imparcialidad del juez verdaderamente es una cuestión de Estado o es una cuestión particular y luego ya discutimos quién paga la factura del abogado que atiende la defensa de ese juez

Voz 1722 37:16 es el debate que ha habido el Gobierno ha escuchado ha madurado también suposición me ha escuchado singularmente al CGPJ ya ha entendido que no se puede disociar lo que es una declaración en el ámbito privado de lo que es la acción pública en este caso el juez Llarena hay con lo cual lo que hemos decidido es bueno pues calificar todo como un asunto de Estado Clinton pues Díaz eh

Voz 0199 37:40 entre veo que anda buscando sitios bonitos para hacer el Consejo de Ministros de lo que en Galicia tenemos unos marcos sean nada menos somos gente hospitalaria no lo haremos cuando llegue el AVE que va a ser bueno llevo quince años haciendo yo y mi millones de gallegos una pregunta fácil de presupuestos no me conteste que no se plantea otro escenario que no sea aprobado los presupuestos porque entonces estamos perdiendo el tiempo la pregunta es si no consigue aprobar los presupuestos se plantea la opción de a intentar agotar la legislatura prorrogando los actuales presupuestos del PP esto es no son mis presupuestos

Voz 1722 38:17 eso es crítico no da igual esto no son mis presupuestos con lo cual el Gobierno tienen una una voluntad clara e inequívoca de presentar sus presupuestos a finales de noviembre a tenemos que ponernos en el escenario que siguen comprende cuarenta y cuatro diputados

Voz 1727 38:30 de que no salgan adelante en ese caso convocaría

Voz 1722 38:33 es ustedes se pueden poner en el escenario que quieran el Gobierno de España manifiesta su voluntad de que solamente tiene una opción aprobar esos presupuestos sea que no se prorrogaría en ningún caso nosotros vamos a intentar aprobar los presupuestos en noviembre en esa tramitación que que esperemos que que que dé fruto a principios de dos mil diecinueve en un nuevo presupuesto para abrir boca quiere Podemos que las empresas

Voz 1727 38:58 el Ibex pagan impuestos en España por los dividendos que consiguen

Voz 1722 39:03 en sus operaciones fuera de España lo pone como condición está de acuerdo el Gobierno yo fíjese en así no mira la recaudación del Impuesto de Sociedades ahora mismo estamos recaudando la mitad menos la mitad de lo que se recaudaba hace diez años es decir durante estos últimos diez años lo que ha habido es una una un suma y de beneficios empresariales lo que lo que ha hecho ha sido perder capacidad recaudación a un impuesto tan fundamental como es el impuesto de sociedades si uno mira cuáles son los tipos efectivos de las grandes corporaciones estamos hablando de un seis coma cinco por ciento menos de un siete por ciento cuando el tipo de sociedades está en el veinticinco por ciento con lo cual hay un margen de mejora en la capacidad recaudación clarísimo nosotros lo hemos defendido hemos dicho que hay que tributar como mínimo al quince por ciento las grandes corporaciones en este país y eso yo creo que es una cuestión de justicia fiscal en muchas veces cuando hablamos de la justicia social o a injusticia fiscal detrás de esa justicia social o no es imposible no es posible una con la otra

Voz 1727 40:04 no prorroga los presupuestos del PP