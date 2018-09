"En las empresas falta perspectiva de género"

Voz 1

00:00

medianos enseña que arquero trabajo un amigo de accidente de trabajo en una abrir y me quedé embarazada debido a los fuertes náuseas vómitos que tenía durante el primer trimestre durante el mes de julio llegué tardé tres veces al trabajo dos de esas veces Puerto un minuto me enviaron una carta desde la central desde Madrid diciendo que tenía una falta leve mi ahí estuvo explicando que tenían que ver mejor las causas del absentismo porque estaba haciendo realmente un esfuerzo sí bastante grande para para poder llegar a tiempo al trabajo pese a que los nabos y niegan en pleno trayecto ya que tengo que hacer ciento veinte kilómetros diarios para llegar a mi trabajo todos los días la respuesta está que me dio mi jefe directo fue desde Madrid y habían dicho que me levantara ante consideró que la perspectiva de género El en esas incluso grandes no se está cumpliendo con eso está dicho no no en absoluto yo hablo desde mi caso y años y años de de ignorar este hecho ID verlo también en otras compañeras claro