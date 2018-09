Palabras bonitas que perpetúan errores

Voz 1389

00:34

de regresar al año décimo con la ley del aborto estamos tratando de fomentar una concordia en libertad para seguir perpetuando una injusticia como es la de la memoria histórica es que yo leído estas esta mañana además en el Diario de Ávila que ese va a ser una fundación que que esa fundación la presidenta del PT una nueva fundar una nueva función el PP Fundación por la concordia por la libertad la preside Adolfo Suárez Ana que es la misma Concorde que será preside o practicamente pero ser Suárez Illana dijo algo que sólo encontré el diario de Dávila que me ha gustado muchísimo no se trata de repetir lo que hicieron otros grandes hombres y mujeres como mi padre o Santa Teresa no vamos a repetir eso me encanta ya a la vuelta de vacaciones es dura para todos también para el PP por lo que vemos pese poco panorama laboral más peliagudo Jabois que es del Gobierno del PSOE has escuchado las condiciones de Podemos en lo que dice Pere Aragones bueno pero son las antes en las que ha llegado también el Partido Socialista el poder si esta es la democracia defiende que ha llegado el poder ejercer todos los mecanismos parlamentarios disponibles y por supuesto lo que haceros llegar a consensos y tratar de gobernar para que tener mayorías mínimas jugó o los asuntos absolutas para poder sacarlo adelante pero esto es la esto es el juego no oí in no lo considero negativo es decir se puede colapsar en algún momento pero me parece que el hecho de tener que dialogar y dialogar además con partidos que tengan posturas muy enfrentadas me parece bastante positivo muy saludable además