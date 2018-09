Voz 1 00:00 hoy por Hoy Punto y Pere

Voz 2 00:08 que estrena sintonía también Pérez buenos días

Voz 1022 00:11 muy buenos días Pepa Bueno y compañía que tan lejanos pues mira muy bien llevo un mes sin acercarme a un periódico y sin encender la radio he pasado directamente de la playa a la entrevista esta que la acabas de hacer al presidente in pues mira no me entero de gran cosa pero una cosa así te voy a decir que de dos pues te voy a decir que me gustaba más el otro pero que de otro el de antes el notario él es que ya ni me acuerdo

Voz 2 00:32 el que llama Rajoy éste no era notario

Voz 1022 00:35 bueno lo que sea pero me gustaba más que fije con ese por lo menos me reía Éste es que coordina muy bien el sujeto verbo pérdidas es como aburridos sólo se ha colado una vez no si te has dado cuenta pues no que ha dicho ha dicho fíjate desgracias y ha dicho fuerzas y cuerpos de seguridad pero yo creo que ha sido un homenaje a Rajoy sabes como un guiño a la derecha para que no se ubiquen por lo de Franco bueno o puede ser el lenguaje inclusivo también puede ser Fuerzas y Cuerpos pues empieza ya a la lentitud del futuro dentro Careta

Voz 2 01:02 los titulares del futuro

Voz 1022 01:05 el chino que hace los lazos amarillos entra en la lista Forbes el empresario cuya fortuna supera ya a la de Amancio Ortega ha bautizado a su primogénito ciento cincuenta y cinco League el Partido Popular no apoyaran la exhumación de Franco porque no quieren movidas en sus cenas de Navidad estas un amplio debate los populares han preferido quedar como unos franquistas a tener bronca con la familia en Nochebuena

Voz 2 01:31 yo oigo estas peticiones sinceramente podría decir arriba España

Voz 1022 01:37 si convocan una concentración contra las agresiones violentas cometidas en concentraciones contra las agresiones violentas preocupación entre las fuerzas de seguridad por si los pacifistas vuelven a aliarse Ile parten la cara alguien no Albert Rivera se pasa a las zapatillas de velcro por es un lazo y se pone malos las ideas del verdadero no descarta pasarse también a las chanclas si Torra no cesa en sus provocaciones

Voz 2 02:04 digamos que es como como ponerme delante un poco de kryptonita

Voz 1022 02:08 Borrell no descarta que cada comunidad autónoma ponga la hora que le de la gana el PNV ha anunciado que sólo garantizara su apoyo a Sánchez Si en Bilbao empieza a anochecer a las once y media los ciento ochenta Llum militares que ensalzaron a Franco firman ahora un documento en defensa de Cárdenas si bien en su momento se hizo la vista gorda el Gobierno considera que esta vez han cruzado todos los límites luces tan la fiel de Pedro Sánchez de Mol traduce el Quijote al francés y ahora vas sobre la opresión de España a las naciones sin Estado el expresident asegura que se trata de un error y luego recuerda que Cervantes nació en el Poble Sec

Voz 2 02:48 es una forma de patriotismo europeo

Voz 1022 02:51 el cuerpo de Franco será trasladado en secreto por un repartidor de Delhi pero el Gobierno ya ha puesto en marcha una mesa técnica para asegurarse de que los restos del dictador caben en la bicicleta

Voz 3 03:03 aquí