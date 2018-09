Manu Carreño: "Hay un cambio en el Real Madrid que es evidente"

Voz 1375

00:00

yo creo que hay un cambio que es evidente sean no sé hasta dónde va a llegar este Real Madrid no sé si Bale y Benzema van a aguantar el ritmo hasta la jornada treinta y ocho o en la quince no sabemos iban a enamorar al Bernabéu con su juego esos son incógnitas que nos quedan por descubrir durante la temporada pero hay una cosa que ya es cierta que es una realidad que este Madrid está más cohesionado más junto que presiona más sin balón eso es evidente me lo sabemos más arriba no sabemos lo que va a durar pero eso sí que no se ha notado la llegada de Lopetegui que estamos en la jornada tres que ha jugado contra el Getafe llorona y que se agotan rival serio se un tantarantán