Mara Torres vuelve a la SER

Voz 1444 00:00 vuelve a las noches Luis Salas no hora25 mala hostia

Voz 1 00:03 tras ese larguero ahora mira bronca vida moderna

Voz 1444 00:09 pues mira echo de menos a los oyentes de la Cadena SER y he echado de menos esa luz tan particular que dan a las noches así que cuando surgió la oportunidad de volver a la radio pensé sólo me siento Si vuelvo a las madrugadas

Voz 2 00:27 cuando anunciase públicamente que vas a dejar de trabajar en los informativos de La dos de Televisión Española imagino que entonces recibes más de una oferta más de uno y más de dos porque la radio porque volver a las noches que fue precisamente el último trabajo que tuviste antes de irte a los informativos grados

Voz 1444 00:45 hace hace doce años entré en La Ser en el noventa y cinco estuve aquí hasta el dos mil seis me fui a Televisión Española hasta el dieciocho no hay bueno he aprendido en este tiempo a querer a los espectadores de La dos Noticias pero es verdad que que muchas madrugadas me acordaba

Voz 3 01:03 eh del tiempo haciendo el programa de radio

Voz 1444 01:11 así que mira vamos a hacer un programa del que podemos contar muy pocas cosas pero sí puedo adelantar el título como usted lo llama a ver cuántos cuando yo hacía Hablar por hablar una noche del año dos mil dos nos llegó un correo al programa que en el asunto ponía desde el faro el texto decía cuando suena la música del programa El faros iluminada por dentro todo parece igual pero nada es igual es la vida que pasa firmado fallero

Voz 1 01:36 la verdad es que bueno no te estás imaginando y Galán

Voz 1444 01:42 Gobierno poderosa cuando y los dientes le querían tanto que muchas noches decían no escrito Farelo creían que era un personaje del programa pero no era un oyente así que pensé que en homenaje a toda la gente que ha hecho con nosotros las noches a lo largo de tantos años en la Cadena Ser el programa será titular el Faro

Voz 1 01:59 muy bien con Mara Torres está bonito qué te parece bien Ortega era vale bien

Voz 3 02:04 es una noticia yo voy a dar la noticia del día se va a ser una suerte vivir de noche

Voz 1 02:14 porque eso sí

Voz 3 02:17 al ser muy grandes yo en mi memoria radiofónica recuerdo tres grandes noches la noche de Encarna no si la noche del loco una noche de Hablar por hablar que arrancó en su día Gemma y que a la quería dio un giro espectacular Mara hablar por hablar va a agotar sumó su ciclo creo que Macarena Berlín ha hecho un trabajo brillante llevándolo hasta aquí pero en este momento toca hacer otra cosa y ese es el trabajo que va a tener encomendado a Macarena por cierto también tiene encomendado otro trabas que en breve bien ese es el nombre de programa

Voz 1 03:02 eso sí por la noche por la noche va a ser grande El larguero hasta

Voz 4 03:13 a las seis y las cosas súper has has empezamos a cada partido

Voz 1444 03:25 a darnos algún dato más hola ahora bueno hay otra cosa que puedo contar y es que el programa va a ser con oyentes no voy a hacer un magacín de día lleva la noche veces cobraba con oyentes a quiero escuchar a quiero decir que habrá oyentes oyente habrá oyentes oyendo y espero que hablar aquí pensando y divirtiéndose con nosotros sí se trata de que explore hemos ese territorio nocturno que tiene la radio y que como bien sabes Ortega más puede dar muchas alegrías o la

Voz 5 03:54 la tendrás más personas

Voz 1 03:56 tenía muy claro yo creo que ese bien abierto nunca estás hola qué bonito ves todo el mundo hacemos cuñas aquí pero nombrando cuando cuando empiezas

Voz 1444 04:09 bueno querría empezar cuanto antes pero tengo que imaginar el programa y luego construirlo

Voz 6 04:15 eh probablemente a principios de octubre no si cuanto antes cuanto antes bronca hasta entonces no sabrás cuando claro pero es que esto no puede tener así cosas

Voz 1 04:25 mientras tanto tira tira

Voz 7 04:29 pero sí que no gustaría lo que no gustaría no se nuevos tener más tarde porque queremos ir con la gente Mercamadrid claro os a nuestro rollo queremos que nos escuche Pepa levantarse

Voz 1 04:40 que estáis ahí

Voz 8 04:42 la vida moderna tiene alguna no va a costar a los últimos levantar a los primeros trabajos Plenty maravilloso ver como novedad a preparar su trabajo de Kelly habría buenas