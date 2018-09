Valentín García, un ejemplo de superación y de vida

Voz 1

00:00

yo tengo un cáncer me lo dicen y ya al principio pues pasas por la fase de bueno esto que va ser de Medio Oriente y hay un día cada uno tiene su propio calendario que dices bueno fíjate es que si por mucho que me están diciendo los médicos que si me voy a jurar me han operado ta ta ta hay un día que dice espérate es que yo tengo un cada cero es que yo me pudo morir es que yo antes era inmortal antes será como los chavales en la el pavo era era inmortal tipo bastante inmaduro pues bueno pues inmortal de El Rey del mambo Hinault ahora ya sé que no ahora sé que tengo que te modo me compra un buen puñado de papeletas Ike Mela juego cada día hay que bueno pues ahora mismo tengo mi cáncer de pulmón que me