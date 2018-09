Valentín García, un ejemplo de superación y de vida

Voz 1

00:00

yo tengo un cáncer me lo dicen y ya al principio pues pasas por la fase de bueno esto que va a ser de Medio Oriente y hay un día cada uno tiene su propio calendario que dices bueno fíjate es que por mucho que me están diciendo a los médicos que estimen me voy a jurar me han operado ta ta ta hay un día que dice espérate es que yo tengo un cada cero ya que tengo cáncer que evidentemente no puedo hacer nada por evitarlo pues si hay cosas que que me traen y que puedo disfrutar ver a mi familia o de otra manera ver a mis amigos de otra manera sentir amistad hijos como el viento en la cara de otra manera sentir a las personas Si quitarme capas que se quita unas cuantas con el cáncer llama de quitar recae pasó o quitar tonterías incidir con más piel