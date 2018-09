Polemica de Isaisa Lafuente

Voz 0313 00:00 que estamos mirando a Francia porque hoy en ese país ha entrado en vigor una norma que tiene que ver con la educación con la enseñanza y con más cosas también que nos llama mucho la atención desde hoy están prohibidos los teléfonos móviles en los colegios prohibidos

Voz 1546 00:15 así como suena corresponsal Paula Rosas buenas

Voz 0313 00:17 tardes hola hola muy buenas tardes primer día de curso escolar con esta gran novedad con más voces a favor o en contra de la medida

Voz 1 00:27 bueno pues entre los alumnos como os podéis imaginar pues más bien en contra muchos estaban hoy un poco fastidiados con la medida pero entre los demás sobre todo a favor la mayoría reconoce que el móvil pues no tienen lugar en el colegio que una verdadera adicción por parte de los jóvenes que el móvil es una herramienta que fundamentalmente distrae en la escuela en la ley estas aprobó con una mayoría muy amplia la Asamblea Nacional la oposición tanto izquierda como derecha no supuso sino que se abstuvo criticaban que era una operación de comunicación que no va a cambiar nada porque la medida ya existe en los reglamentos interiores de la mayoría de las escuelas y es verdad que la mayoría de los colegios ya lo hacían lo que pasa es que ahora gracias a esta ley que Macron además las llevan en campaña pues hay un marco legal para hacerlo y lo que dice la ley pues bueno pues prohibe el uso del teléfono móvil como dices en las escuelas salvo para usos pedagógicos y en casos específicos para algunos alumnos con discapacidad en caso de urgencia siempre hay un punto en el colegio en el que se puede hacer una llamada pero durante todo el horario escolar el teléfono móvil deberá estar apagado y guardado bien en la mochila o en algún casillero que eso ya va a depender de cada establecimiento cómo se va a organizar pero además no solamente en las clases sino que también en el patio en los pasillos esa es

Voz 0313 01:52 cuenta que en qué nivel de penetración tiene el el móvil smartphone entre chavales de Sada en Francia

Voz 0660 01:57 no sé si están más

Voz 0313 02:00 Nos que aquí en España no sé

Voz 1 02:01 pues no sé la comparativa pero hay diferentes estadísticas todas aquí apuntan un uso muy muy generalizado del móvil entre los adolescentes o hay alguna que hice más de ocho de cada diez chavales de entre trece y diecinueve años tienen móvil eso es un estudio de dos mil diecisiete te he aquí el ministro de Educación también por supuesto defienda Capellades para la ley asegura que una clase sin móviles pues evidentemente va a facilitar la concentración la memoria la reflexión la tensión pero también recuerda qué beneficios tiene tener un patio de recreo si móviles no porque los móviles pues reducen la actividad física porque los chavales juegan menos también limita las interacciones entre los alumnos amplía el rato que están expuestos pues hay imágenes violentas o pornográficas

Voz 0313 02:51 bueno pues estaremos pendientes de cómo discurre la aplicación de esta norma rosas un abrazo compañero

Voz 0660 02:56 una había dado una petición pudiera extender los móviles al teatro a eso sería genial cuando estás en la escena cumbre de la obra que es el grito que no puede decir simula ahí lo mataría hacia más obliga a muchos actores a mirar con una agresión

Voz 0313 03:13 mira al al al espectador tremenda carrera también

Voz 2 03:20 la polémica ahí es la fuente

Voz 0827 03:25 bueno pues es la noticia comienza el curso escolar en Francia y los alumnos de Infantil y de Secundaria no los de Bachillerato no van a poder utilizar en las aulas ni los teléfonos móviles de los que hemos hablado pero tampoco digitales ni relojes conectados a Internet que existe en Francia aunque no los no es para los que utilice es buena deberán estar apagados guardados la verdad es que los datos que no Nos ha dado Paula son muy parecidos a a España es decir el noventa por ciento de los adolescentes mayores de doce años tiene ya un móvil y además concretamente en Francia que esto lo tienen estudiado más del treinta por ciento de las sanciones escolares están relacionadas con este mal uso hombre la virtud de la medida parece evidente Se pretende evitar distracciones en un ámbito en el que la concentración es esencial tampoco los futbolistas llevan teléfonos móviles mientras juegan Michael Robinson cuando la pregunta tan recurrente como el debate es si el sistema educativo debe prohibir su uso o debe enseñar a gestionar estas herramientas que junto a evidentes riesgos cuestionen también inmensas posibilidades y potencialidades y la respuesta no es fácil

Voz 0313 04:25 en Francia al menos han dado una en España

Voz 0827 04:29 su regulación se desenvuelve en estos momentos en un limbo que resuelve cada centro escolar como buenamente puede algo impropio para una realidad que es tan evidente como extendida

Voz 3 04:39 sí

Voz 0313 04:42 Nicolás Fernández buenas tardes

Voz 4 04:44 hola buenas tardes no Fernandes ex presidente de la socia

Voz 0313 04:46 según nacional de profesionales de la enseñanza Anpe que hacemos Nicolás prohibir o regular monos lo pensamos

Voz 4 04:53 lo deja muy bien su entrenador en cada intervención estamos en un limbo jurídico nosotros somos partidarios entradas de la prohibición somos más partidarios de la regulación pero entre la prohibición la regulación hay un largo trecho es decir los móviles os dadas las trae hablé incluso los relojes son elementos no sólo de comunicación que no solamente valen para llamar sino para muchísimas más cosas para comunicación para entrar en la sede para consultar el e ir en España lo que pasa es que no hemos regulado no mucho este tema en absoluto sí que convendría la regulación porque la prohibición no porque mire primero y Kristin tiren en edades en la escuela con carácter obligatorio desde los seis hasta los dieciocho años no se sabrá hasta dieciocho años no es lo mismo un chico de diez a doce y dieciocho años que uno de digerir dice siete haya teme tenemos mucho concentraciones escolares entró al uno que salen por la mañana por la noche que estar alejados de su familia y en este caso yo creo que no es conveniente prohibir prohibir la comunicación con las familias durante tantas horas árabe en dicho eso de ir de evitar la prisión sí que es verdad que que regular en una clase de matemáticas en una clase profesores explicando el móvil tiene que estar apagado eso es evidente para evitar esa disparidad ese limbo y que cada centro no va a nosotros sí que apelamos como hemos venido reclamando hace años a un plan estratégico de mejora de la convivencia caribeña estatal fijó unas líneas luego las comunidades y por supuesto sin privar a los centros autonomía organizativa y pedagógica negadas por tanto para concluir creemos conveniente que se regule el uso eh pero no se prohiba

Voz 1546 06:39 ir a min un susto muy difícil Villamanín mayor si quieres no pero que los niños entran en clases están enganchados al teléfono pero supongo que el profesor en cuestión ha pues dice oye Jaime también el teléfono que quita el teléfono no existe una educación Barbara entrar una ola mientras el profesor está hablando alguien está pero no expresen con el teléfono móvil

Voz 5 07:08 claro que ahora lo que cabe lo que cabe hacer por parte del profesor y del sistema educativo es enseñar a un chaval que efectivamente cuando entra en un aula no tienes que estar entre al teléfono móvil igual que uno un chaval lleva el balón al colegio lógicamente sabe que no se puede dar clase no creo

Voz 0827 07:24 Ello es muy complicado subrayó que sea fácil pero a mí me parecería más interesante esa vía sabía de qué quiero decir no le vas a quitar a a un niño justo en el horario escolar algo que utiliza las veinticuatro horas lo que tienes que hacer es enseñarle a que perfectamente entre el tiempo lectivo hombres al Roque en paro como acusado y urgente pues no lo puedes útiles

Voz 1546 07:44 a mí me perdería intolerable si alguien está impartiendo una clase inmunes a la ahora que mueve veinticinco hombre titula sabe cuántos alumnos It tres cuartas partes Istán mirando ir jugando con el teléfono de esto tiene que estar prohibido al menos o no todo lo ahorrado por parte

Voz 0660 08:03 eso eso pienso Nicolás

Voz 0313 08:05 no será por ejemplo Rubén dragones

Voz 0660 08:08 yo yo yo por ejemplo veo que tú entras en el metro ahora besa cuatro cinco seis siete adolescentes que mi época hablábamos nos peleábamos ahora está en cada uno con su móvil como autistas marcando mensajes con una velocidad que tiene una práctica que yo a lucir no claro pues soy de otra generación a me cuesta poner los mensajes ellos en todo el rato dándole pero no hay la más mínima comunicación entre ellos es un silencio pero estudio estar un viaje de ocho nueve diez veinte estaciones de metro y no hay nada que se tenga que comunicar mire contar miento

Voz 0313 08:45 a preguntar a Nicolás hacer lo mejor es una Benassi romántica que bueno no creo que sea eso pero por si acaso no la distinción entre el uso del móvil dentro de la clase dónde estás perturbando una actividad académica y molestando y bueno luego lo del patio dices hombre declara dio si lo puedes pero en cambio en el patio en el recreo es donde se pierde esa comunicación directa la que está apelando Gerardo Vera no mereció ligarse a la cara de tocarse de fundamental en esas edades usarse incluso si son edades

Voz 0660 09:14 es que estás descubriendo el mundo y lo que está descubriendo de ellos es el mensaje que están poniendo a otro señor que estaba quinto pino

Voz 0313 09:20 como con eso Nicolas prácticamente

Voz 4 09:22 yo creo que es aplicar el sentido común pero sí que es verdad que las nuevas tecnología irrumpió de una forma el iban a una velocidad de vértigo que se impone ya digo un tipo de regulación estamos totalmente de acuerdo en que en un aula cuando está dando una clase no los tiene qué haber ningún tipo de de elemento diga lo que es la tensión pasó luego el particular que es conveniente mire hoy en España tenemos otros problemas la educación física ahora regulada o quizá algún mal rasgada decir sería conveniente que los niños jugaran que dediquen más tiempo libre menos la Table por tanto yo creo que lo cuestionará regulación y el buen uso de la tecnología pero eso no se lo llevara esa prohibición porque también las es lo contrario Pino utilizadas hoy en unas clases de Geografía e no comparemos le la el bloqueo una tablet puede aportar para conocer a través de un decir lo que es el mundo y lo que son los espacios que que con el antiguo mapa que teníamos anteriormente o en una clase de ciencia sociales tenemos al alcance un montón de conocimiento por tanto ya digo que es regular y efectivamente usado bien usado puede ser una herramienta educativa mal usado Carme problema nosotros a través del Defensor del Profesor cada año constatamos casos de ciberacoso y todo eso genera problema Kim graba actuaciones difunde mensajes en fin eso es lo verdaderamente hippies y por eso yo creo que tenemos que hacer una implicación de toda la comunidad educativa es las administraciones e los profesores y por supuesto las familias para llegar a una regulación incluso conveniente y adecuado distinguir lo que es una herramienta educativa de lo que es un mal uso de la misma si es verdad que sentido común es lo que se les prevalece pero vuelvo a lo mismo lo de Francia es creo que es una medida demasiado drástica y que no sería bien acogida la España