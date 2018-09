Gerardo Vera, director artístico del Teatro Marquina de Madrid

es que tengo tal actividad mental que me lo que me rejuvenece a mí que la capacidad de generar ideas y proyectos y luego también la clave Carlos Si es rodearme de gente extraordinaria yo por ejemplo ahora mismo ya los setenta años cuando entras en nada como los sesenta y uno setenta y uno Carlos amarillos cuatro veces soy inocente no olvida sobre todo la edad te voy a decir más dentro de poco serán setenta cero cuando quería marzo en marzo a todo y a falta todavía falta medio año para él los recuerdos también te rejuvenece muchísimo porque te das cuenta de miras hacia atrás ahora por ejemplo en el caso de mi carrera quimeras atrás y veo Alfredo Alcón Amparo Baró y Anhui Espert ya Concha Velasco Carlos Hipólito a Maxi dijo pero estos estos hemos compartido estamos compartiendo la vida y el trabajo de una manera tan vehemente tan apasionada tan unidos a Massa cosa que tiene esta profesión genial que es que a veces la gente que no es de la profesión dice que falsos son porque parece que que se quieren mucho y luego están dos años sin verse esa si yo por ejemplo eh un ejemplo que no cuento Elena Salgado se que es una mujer de la que que somos muy amigos hemos ido Mi amigo siempre como hermanos Irene Salgado y yo llevábamos tres años o prácticamente desde el final del Gobierno de Zapatero sin hablar hablábamos antes de ayer y en cinco minutos Selena ello parecía hablamos de la cabecera del país hablamos de Tortosa de repente en cinco minutos parecía que parece que llevamos toda la vida entonces esos fantástico esta profesión nuestra lo tiene el recuerdo que va quedando si te va haciendo grande entonces eso a mí me hace levantarme por la mañana con pensando como Sabina pero a la hora ya del segundo café ya pienso que la vida es maravillosa que de repente cuando hay un señor como el señor propietario de un teatro como el Marquina en el centro de Madrid sincero localidades y te dices creo que mi vida la futura como profesional pasa por que venga al teatro y me lo cambios de arriba abajo ICREA lo que tú pienses que tiene que ser un teatro esa obsesión que tienes tú de los teatros privados españoles tienen que ser como los del western de Londres pues yo quiero que lo hagas tú y de repente lo hago y de repente me cierre del teatro tres meses para que yo esté en una función que estrenamos dentro de unos días El curioso presidente del perro a medianoche de la que hay hablaremos porque eso es un suceso que hemos sido los privilegiados encima del de leer los derechos pueblos quería todo el mundo está sí bombazo en en Broadway en Londres premios Olivier por todos los lados siete Tonys una un escándalo de repente tenemos la suerte de conseguir los derechos y entonces claro joder la vida te sonríe tengo El curioso incidente del perro a medianoche en el teatro Marquina que eso es un suceso el otro día un libro has el libro aunque lo recomiendo es lo habéis leído por el tema dice Elena lo he leído pero la hija de mi estén también lo ha leído tío gente de todo tipo de toda extracción social que se emocionan con la historia de ese niño un niño con síndrome de Asperger CNC trastorno neo neurobiólogo biológico cercana al autismo un niño que no le deja que le toque Nuño peculiar que entra en la vida a partir de una realidad tan poética tan misterioso ahí tan profunda que dices tú qué barbaridad qué experiencia me en ese viaje con esa criatura ese pasó grado de la niñez a la adolescencia con esa deslumbrante actitud ante lo nuevo no oye Gerardo tu todas mucho dudas más que antes va lo tienes más certezas tengo muchas cosas también han bipolar tengo muchas dudas en muchas cosas en muy pocas sea en lo que respecta al escenario a la la mecánica e al lado al oficio muy pocas en lo que respecta al concepto de un espectáculo todas sea yo ahora por ejemplo tengo que hacer el primero que hago lo suelo de rojo de Echanove Echanove del pintor más Rothko empieza a ser el día veinticuatro todavía no sé cómo es el espectáculo que cada día me levanto por la mañana pensando que es una manera ir por la tarde que estáis duda fuera del escenario de la vida en general por ejemplo el tema que planteado hace un momentito al abrir la ventana la prostitución no plantea yo soy partidario de legalizar la prostitución evidentemente yo soy partidario de legalizar lo todo porque es una manera de controlarlo en legalizar los tener un miedo a lo desconocido que yo no quiero en ese entonces pero al mismo tiempo tú me dices es que en Baviera no ha funcionado digo pues puede ser también que decidieron si dudo absolutamente no soy no soy muy categórico en ese aspecto

poco ya más debo de mira tú has visto un espectáculo que usted don Juan Echanove se hay que eh que tuviste que era un espectáculo totalmente febril en un espectáculo que lo decimos Juanillo hablando por teléfono de las cuatro de la mañana Echanove y uno llamamos a las cuatro de la mañana estamos despiertos eso es un Echanove es adictivo eh las nueve cuando está ahora con cara está haciendo marró con el personaje de para el español ya está poseído Echanove Se posee sea entonces llega un momento en que como yo también estoy poseído en el proyecto pues somos dos posesos comunicando unos al margen del mundo a unas horas donde toda la ciudad me pero secuestró seguido a las seis de la tarde a las siete de la tarde no ahora cuando la verde para unir a las seis de la tarde ya acabado la jornada villano vivida si esa las cinco las seis de la mañana es donde hay un silencio si yo no cojo un texto las hechos las siete de la mañana es que no me llega al alma lo que me tiene que llegar entonces los duermo mal duermo a las siete una hora que eso lo temo que regularizar pero yo el tiempo también os diré que no no no trabajo tanto es es más una labor intelectual que una labor fija porque luego te conoce equipos descomunales no lo que hago es que no puedo parar de ver el mundo de una manera preocupante entonces cuando me preocupa mucho lo que veo me preocupa mucho me país me he tranquilizado con mi país ahora que ha ganado el Partido Socialista porque estaba yo ya estaba muy asustado con la boina de esa de putrefacción que había en la en la sociedad española por lo menos ahora que hay mucho trabajo por hacer pero por lo menos ahora dentro de las nubes a los pájaros volar no antes pájaros ya antes era sólo una especie de de boina que lo cubría todo con una especie de indignidad moral nos vino muy bien porque ése fue la base del espectáculo de Quevedo se hablando en instrucción se que Second Se con ese hacía una casa es público pero ahora por ejemplo me está pasando con El curioso incidente del perro donde me fascina la aventura de un niño como descubre el mundo me fascina con Rod común pintor de esa envergadura que de repente le dan un encargo para siguieran el restaurante de la sigue Grama en Park Avenue que nunca se ha pagado tanto a un pintor que de repente se da cuenta que le dice su ayudante pero si esos cuadros señor Rothko van a ir a un restaurante de lujo donde está la burguesía financiera neoyorquina que no lo van a mirar ir Roth Co tranquilamente seis meses antes de se coge esos cuadros donde está ya que ha evolucionado del rojo al negro que es maravilloso de repente los da a latir Caler Galerie está la Roth con un ahí tienes esos cuadros que tienen un restaurante esta crisis de que todo en todo empieza fíjate tú en un punto ya vendremos diese nueve yo hablar de este tema brutal se eh Rothko habla de una iglesia en Roma donde el ve un cuadro de Caravaggio La conversión de Saulo IP dentista como en esta iglesia tan tenebrosa cómo pinta que Caravaggio con tan poca luz descubre que la luz viene de la oscuridad directamente entonces ese puntos como la vida la muerte claro retirada viene entonces claro entonces cómo no vas a estar al loro para hacer cosas o por ejemplo cuando tienes razón creo que todos lo estoy habla de la primera historia de violencia de género de un marido terrateniente ruso a través de la Sonata de Croacia desde Beethoven que mata a la mujer por celos la descuartizan que está hablando que dice al final por primera vez la vi como un ser humano cuando es la desangrándose la mujer es su joe es eso te lleva la vida entonces quiere decir que si no estás contento con el mundo que te rodea está siempre buscando mira hay una cosa que yo que estoy también ahora con el idiota de dos hoy es líder espectador va a quedar un poco alucinado dirá aquí tenemos un pirado porque pasa es del idiota de rosco del pero bueno es nuestra vida y sabemos manejar hay un momento en que Dostoievski cuenta una cosa que nos vale para todos los que estamos aquí para todos los que nos oyen dice este sabio enfermo epiléptico en cautiverio de Siberia dice el secreto de la vida está en saber qué vale más Si Shakespeare con bidón de petróleo dirigiendo la humanidad puede prescindir de casi todo la humanidad puede prescindir de la ciencia puede prescindir de la clínica puede prescindir de la política puede prescindir hasta de los franceses no digamos nada de los rusos no puede prescindir sólo una cosa no puede prescindir de la belleza esa es la búsqueda de un artista en nuestra época frente a tanta indignidad moral treinta en tanta putrefacción la búsqueda de la belleza que la búsqueda de la autenticidad por eso El curioso incidente del perro a medianoche este niño está en ese mismo viaje está buscando una belleza que justifiquen el dolor del paso de la infancia adolescencia y esa vida don de repente ve cómo sus padres regañan discuten casi se se se se agreden lo tiene Rot lo tiene todo listo y lo tienes dos tres Viesques y pobre idiota de Dostoievski en un mundo que no entiende entonces tú como pruebas acompaña en ese viaje y luego tengo la ventaja claro de tener un equipo tener Echanove para mí Juan Echanove ha sido porque he trabajado con toda la gente importante pero Echanove y yo hemos llegado a un punto de acción que yo Mi vida había sufrido de igual en Karamazov ya fue así se en los sueños de Quevedo Fassi ahora en rojo será la Sonata creo que también sobre el papel protagonista no entonces claro eso es lo que te hace estar totalmente vivo con setenta y con ganas de de de no parar