Play Fútbol: El fado de Mou (03/09/2018)

Voz 2 00:00 a retrasarlo gritó

Voz 0301 00:14 para la radio

Voz 2 00:18 a la mierda marearía prende dos sin no es contra el militar

Voz 3 00:26 qué tal buenos bienvenidos a Play Fútbol los habla Bruno Alemany en nombre de todo el equipo que hace posible este programa yo sé Mourinho sea salvado con la victoria del pasado domingo ante el Marley de dos semanas de críticas feroces tres puntos con los que suma su segunda victoria de la temporada

Voz 0301 00:43 y acalla los rumores sobre su posible destitución yo creo rumores algo infundados sea armado mucho revuelo en redes sociales con debate sobre si Mourinho está acabado como técnico sobre si su libreto está obsoleto o no yo creo que no que comete errores e alguno de manera frecuente en mi humilde opinión José Mourinho pero que sigue siendo como demuestra en varios partidos durante cada temporada uno de los mejores entrenadores del mundo pero con nuestro analista portugués por excelencia con Luis Cristóbal queremos analizar esta semana que han hecho mal Mourinho ya el United para que en dos años el equipo apenas haya podido competir por los títulos más importantes un gigante en lo económico un gigante en lo social como es el United en las dos últimas temporadas no ha tenido visos de luchar por Champions ni Premier League los títulos más importantes y de hecho si nos ponemos a mirar casas de apuestas de esta temporada ni mucho menos está entre los cinco ni siquiera entre los siete máximos favoritos el conjunto de Mourinho trataremos de responder así va a ser capaz de volver a pelear por esos títulos votantes Jose Mourinho como decimos con Luis Cristóbal pero nuestro programa a pesar de que la portada el tema central es ese va a tener mucho más vamos a hablar ya en nuestra tercera semana ya de enciclopedia táctica la sección ha con Enric Soriano precisamente de las transiciones por relacionarlo con Mourinho se va a pasar el programa Axel Torres con el que vamos a hablar de la nueva Roma como siempre Alberto en tres toques la UEFA Nations LIC a debate ya sabéis que empieza este nuevo torneo que ha ideado la UEFA este próximo jueves Se va a jugar ni más ni menos que un Alemania Francia hay un partidazo entre España e Inglaterra el el sábado en en Wembley bueno vamos a debatir con Aritz Gabilondo y con José David López CIES el formato adecuado si hace bien la UEFA con impulsando este nuevo torneo esta UEFA Nations League eso y mucho más en un programa al que le hemos llamado el fado de Mou

Voz 4 02:48 en la Cadena Ser hizo lo Internet Play Fútbol

Voz 6 03:08 min Luis I want Morten si no depende de mí

Voz 7 03:19 J

Voz 0301 03:21 no

Voz 7 03:24 sí

Voz 8 03:25 sí

Voz 0301 03:28 por este José Mourinho hace una semana ayer bueno el United por cero goles a dos pero ese cero a tres contra el Tottenham encendió las señales de alarma en Old Trafford y nos obliga a un análisis un poquito más profundo como os decíamos del momento del United sobre todo del momento futbolístico de de Mou niño ya sabéis la la línea que seguimos habitualmente en en Play Fútbol el United del año pasado acabó segundo de de la Premier League hay gente que se ha acostumbrado a decir que quedar segundos un fracaso que todo lo que no sea ganar es fracasar no es nuestra línea ya ya lo sabéis pero también es cierto que no llegó a pelear de verdad por el título creo con el Manchester City en ningún momento y por eso queremos analizar un poquito cuál es el momento futbolístico del llueve te dice por todo el momento de de Mourinho lo vamos a hacer con nuestro analista de fútbol portugués por excelencia Luise Cristóbal o que ya me escucha o la Luis qué tal muy

Voz 9 04:27 tras la Bruno qué tal primero todo agradecerte que estés con nosotros porque sabemos que estás eh

Voz 0301 04:33 ahí justito con con la voz como me pasa a mí también por cierto en el día de hoy pero bueno vamos tirando como con Podemos así que nada gracias por estar aquí otra vez eh

Voz 9 04:43 gracias a mí bueno a la verdad es que he podéis leer ella os lo digo siempre a a podéis escuchar a Luis

Voz 0301 04:51 en línea lateral pocas de fútbol en Portugal es que que sienten el portugués muy muy recomendable también hemos comentado además partidos de la Liga española así que nada muy identificado con el fútbol de la Liga este año Luis hablando ya de del United Luis eh yo no sé si Mourinho seguramente ahora tiene una plantilla ató para luchar con los mejores la primera pregunta que que nos podemos hacer no sé si es más o menos culpa suya pero a mi me parece que la plantilla de del United es para mí claramente peor que la del City la semana pasada Luis haciendo un poco análisis de de lo que había deparado el sorteo de la Champions League yo miro la plantilla de del United y no me parece una plantilla preparada para competir con Madrid con Burt con Juventus comparecen Jermaine con City con los mejores de Europa no sé cómo lo ves esto

Voz 10 05:46 sí la verdad es que la plantilla está en una segunda línea no es una plantilla de de top de la plantilla hay que tiene problemas en en diferentes ediciones de desde el campo pero creo que eso es sobre todo un problema que ya tiene todos de tres años cuando Mourinho le llega alguna es que el equipo no estaba en la Champions tuvo que que prepara una plantilla jugando de Europa League ya chico que que no eran muy atractivo a cambiar separa para eludir una vez que yo creo que ahí sea hemos cometido algunos errores través del principal la contratación de Paul Pogba los no costo que que ha sido a buscar a poco va a todos ir por la consecuencia que ahora lo podemos comprender mejor de que Mourinho y poco va no son dos personas que que se comprendan que que gobiernan políticamente así que probarlos no está trayendo para para eludir una X lo que Mourinho esperaba que que puede decir venir con este jugador

Voz 0301 06:56 esto es que iba a decir eso que que condiciona Si tu fichaje de ciento diez ciento quince millones de euros si no se lleva bien futbolísticamente con la idea futbolística de Mourinho te condiciona todo el plan

Voz 10 07:09 sí es verdad después hay problemas en la defensa la la contratación de de Lindelof y que fue hecha también por un precio auto de un juzgado de que diferentes análisis de cien que no tenía las condiciones para jugar en Orly eh en el medio campo tal vez sea la posición las provisiones donde en el equipo tiene algunas opciones pero no Teide no tiene profundidad la plantilla y así que es difícil de competir de cara al Manchester City que además con competir con Real Madrid será aún peor creo yo a un equipo que que tiene tantas tantos programas

Voz 0301 07:51 luego desde la cúpula de del Manchester United se considera hay por eso no han hecho tampoco tantos fichajes este último verano que Mourinho no es capaz por diferentes razones se pero no es capaz de sacar todo el provecho a los jugadores que que tiene y esa es una buena pregunta sobre dos jugadores jóvenes tampoco se recuerda a Mourinho mejorando mucho el el rendimiento de de futbolistas mira me viene a la cabeza en el caso de Mesut Ozil que claramente sí que lo consiguió Mourinho lo lo empieza a entrenar bastante joven y la mejor versión sin ninguna duda de dos mil la hemos visto en el en el Madrid de Mourinho creo yo pero no hemos es más jugadores que digas ostras lo Mourinho lo cogió joven IS futurista experimentó un una mejora brutal al menos de los últimos años a esta parte Luis no hemos visto casos así

Voz 10 08:45 sí la verdad es que la lo mejor que que Mourinho hace es un jugador que ha sido mal comprendido en otro equipo Jaycee a a buscarles sus pies no propiamente con jóvenes pero con jugadores que ya han fallado una oportunidad que buscan a Godiño para para encontrar su verdadero yo deje de decidiría si a trabajar codo con los jóvenes además para Mourinho en este momento que es un problema y el propio ha hablado de eso qué que tiene algunas dificultades para comprender el mundo úteros jóvenes para comprender e la manera como en en el grupo E la gente no se les relaciona sin estar en las redes sociales dos sin estar con sus móviles ingleses dos problemas porque la verdad es que ese ese tienes que trabajar con con gente de veinte veintiuno veintidós daños tienes que comprender cómo es su mundo no puede esperar que que venga hasta aquí quieres que hacen el camino contrario encontramos otros de entrenadores para para quien eso parece ser muy muy fácil para Klopp para Pep Guardiola es muy fácil de la comprender el joven y a hablar con el IBI conocer su mundo para Mourinho creo que ese mantiene ese problema esa diferencia es que para mantener su línea de suceso tenía que trabajar un poco más

Voz 0301 10:15 de Mejorada Mourinho a jugadores que no se me entienda mal el caso por ejemplo de Luka Modric me parece que le hizo un futbolista mucho más completo Ander Herrera por ejemplo de viene en ese primer año en el Manchester United sobre todo sin balón experimenta una una mejora creo muy muy notable pero bueno en el United insisto de ponían el acento en que a jugadores como Marcial incluso se hablaba de de Lukaku del que hemos visto su rendimiento este verano en el Mundial era superior a lo que lo hemos visto en el United pues ponían el acento en eso aunque de momento Mourinho incluso con el caso de Alexis Sánchez ha sido incapaz de sacar todas las virtudes y a sus propios futbolistas

Voz 10 10:54 yo creo que que a él también que que juntar del contexto de de Luna que después de la salida al extraer condición en Ignatius nunca más a este mito un contexto de de comer

Voz 11 11:07 piensa en el equipo inglés

Voz 10 11:10 eso creo que es no no es sólo un problema de Mourinho es un problema de toda la estructura idea de la manera cómo se gestiona quién es el entrenador quien toma las decisiones yo creo que no es propiamente una unidad de pensamiento que hace muchos veranos es ya

Voz 0301 11:28 dedicamos un especial de Play Fútbol hablábamos contigo del método de entrenamiento es que utiliza a Mourinho la periodicidad con táctica a charlaba vamos me me contabas Luis no tiene que ver directamente con la periodista acción táctica pero sí que me explicaba es que hay algunos teóricos de de la priorización táctica como el propio Víctor Frade que que es el alma mater que consideran que Mourinho estaba algo obsesionado con minimizar las virtudes del rival

Voz 10 11:59 sí yo creo que que Mourinho ha perdido en pocos sureñas de identidad en en lo que es lo que es claro el juego de fútbol Si vas a pensar en el Mourinho de de Oporto el Mourinho de de los primeros daños tensión si el Mourinho del Inter su de equipo en equipo es muy fuertes saliendo de la Transición y es pues muy fuertes en su capacidad de de luchas de dedicación a los objetivos y eso cuando llega a Madrid eh tiene de la parte de del Barça un opositor muy fuerte y hay que cambiar Adif allá un poco sus su identidad y creo que se ha perdido después de salir de Madrid nunca más sabemos de encontrado ese Mourinho inicial en este momento lo que pasa con con su equipo es que creo que lo haga lo no teniendo esa identidad de base de todo lo que prepara parado dos partidos se queda muy influenciado por pues iba Days Inn creo que los no veo problema en trabajar condicionado por el pueblo que vas a encontrar pero veo un problema que lo tengan una idéntica la de base y el Manchester United de Mourinho no tiene no tiene algo que que tú digas bueno estas dos tres cuadros características del Manchester United en todos los partidos eso no existe ya que eran problemas porque no hay dónde volver cuando en en el partido tienes problemas para para volver para intentar ganar el partido

Voz 0301 13:35 se habla también de la importancia de haber perdido arruinaría toda la carrera de Mourinho como entrenador ha sido con Henry Fariña como mano derecha de hecho ya hemos ha hablado de la cantidad de conocimientos sobre fútbol preparación en los entrenamientos que tiene el asistente portugués que ahora va a hacer carrera en en solitario pero al final es también un mundo nuevo para Mourinho estar sin la que ha sido su alma gemela en en los banquillos en los últimos tiempos sí bueno en este caso si hablamos de priorización táctica también la las personas con más conocimientos ya no sólo en Portugal sino en en todo el mundo de del fútbol sobre este aspecto

Voz 10 14:17 sí grifería importantísimo en la que estén del entrenamiento a co dejando a Mourinho más de al trabajo de del cohete de decisiones para los partidos de para preparar los partidos no tener esa esa ayuda creo que es un cambio radical también para para Mourinho es su primera vez en cuanto ha entrenado sin tener la ayuda de de Rui Faria creo que también al coste pasara internamente en el proceso de de estoy equipa técnica en que el en términos de de pensar quién hace qué qué decisiones hay que tomar sobre todo para el entrenamiento y cómo encontrar maneras de Luis en el entrenamiento que hay sí creo que Aranjuez Faria el hombre que tenía una responsabilidad muy grande en este momento imagino que que han trabajo aún que ese es que se va construyendo para encontrar manera de poder existir sino jif haría

Voz 0301 15:23 luego hay otra cuestión importante es que la Premier League en los últimos años se ha dado cuenta que a nivel táctico estaba un paso por detrás sobre todos los equipos españoles podríamos poner más ejemplos también incluso de el Bayern de Múnich en Alemania y demás han ido llegando a la emergente como Klopp como Conte ahora Sari a Guardiola a Marco Silva ejemplo de un portugués que es buenísimo también a nivel de gestión táctica ahí demás el regreso de Benítez Javi Gracia que es un pedazo de entrenador como estamos viendo con el Watford en este inicio de temporada y seguramente ya para cerrar a Luis digamos que han complicado un poquito también más las cosas a nivel local para para Mourinho porque luego hemos visto también que en Champions el United ha sido incapaz de de competir a pesar de esa Europa League ganada hace un par de temporadas

Voz 10 16:13 si la breve Leaks siempre ha tenido un punto que es la competitividad de de los equipos la la intensidad de los partidos que que hará su marca de diferenciación y que creo se mantiene ahora además las que han un de eso que dice es que es un campeonato en en este momento que tiene mucha carrera táctica mucha calidad de los jugadores porque tienes plantilla es muy fuertes e mismo en equipo es que está luchando para parar lo decías desde billón esto hace que la competitividad en desde pensar cómo preparar cada partido cada semana es muy más entre para para empresas de entrenadores lo creo que eso sea un problema podría ser hasta una unas facilidades para Mourinho porque a él le gusta mucho ese tipo de desafíos la verdad es que su equipo su tranquilidad no está preparada para para este nivel de competición lector no lo es es una cuestión de dinero

Voz 0301 17:22 es una cuestión de decisiones

Voz 10 17:25 quién que es jugadores buscar qué idea tienes para trabajar en tu equipo lo problema está aquí en la que extiende malas decisiones de pocas ideas para él equipo de otro equipo esconde con menos dinero que hacen buenos resultados así que no no voy a culpar leer el dinero pues pues dada la falta de estos centros de Morín en estas últimas temporadas

Voz 0301 17:48 correcto a esta al United ahora mismo a seis puntos por esas dos derrotas en la Premier a seis puntos de los líderes recordamos en la Champions le ha tocado un grupo étnico está la Juventus y está el Valencia sigue atento son van a ser muy importantes estos próximos dos tres meses para para José Mourinho en el banquillo del United Luis como siempre un placer charlar con digo te invitamos a hacerlo en en otra ocasión en en breve que hay mucho que comentar y el fútbol portugués además está de moda con grandes entrenadores allende los mares en en Europa rindiendo a gran nivel así que nada en en breve volvemos a hablar gracias un abrazo hemos elegido a hablar de Mourinho en nuestro tema troncal de esta semana han nuestra portada de fútbol de esta semana si nos ponemos a mirar el fútbol de los equipos de Mourinho bueno me corregirá Henri Soriano que es el que sabe de verdad de de esto pero la transición ofensa viva del Real Madrid de Mourinho es de las cosas más bestias que hoy yo en el fútbol mundial en los últimos años y por eso en nuestra tercera edición nuestro tercer capítulo ya de enciclopedia táctica de la sección que hacemos con Enric Soriano queríamos hablar de de transiciones por ahí anda ya el gran Rey cómo estás muy buenas

Voz 1619 19:06 bueno alguno todo bien con ganas de hablar de de transiciones

Voz 0301 19:09 me me me he equivocado bueno he oído también entrevistas se de el propio Xabi Alonso en el balón por ejemplo que que decía que que bueno que es que tenía había un córner en contra

Voz 12 19:19 de del rival a ir

Voz 0301 19:22 sabían que tenían un cincuenta por ciento de posibilidades seguramente de si sacaban el balón de su área acabar en en una ocasión clara para para el Madrid para que el Madrid de Mourinho

Voz 1619 19:34 si al final era un poco como gestionaban los descolgados para activar todo bien recuerdo a a Benzema ya así el muy separados de sus marcas y siempre siendo primeros receptores ya

Voz 0267 19:46 a partir de ahí

Voz 0301 19:47 todos volaban lo primero que hay que explicar Enrique es que el juego es un es un todo pero que tienen que es heterogéneo que hay que distinguir entre las fases es decir lo lo venimos contando siempre cuando tu equipo tiene el balón ni está pagando en estático bueno lo lo explica estuvo mucho mejor pero que hay hay que seguramente saber distinguir entre los momentos diferentes pero no separar las fases y su fases como dices tú eh

Voz 1619 20:17 correcto al final lo que has dicho es un es un todo heterogéneo por tanto a partir de ahí podemos distinguir y sus fases de juego estaban muy acostumbrados a hablar de de momentos de juego de los cuatro momentos de juego donde estaríamos todo con balón el momento sin balón y las transiciones tanto ataque defensa como defensa ataque pero dentro de cada momento también podemos distinguir distinta sur fases distintas secuencias eh que son contextos totalmente diferentes de juego ya a partir de ahí tenemos que tener unos comportamientos u otros en cada una de ellas el como comentabas e una cosa es distinguir y otras separa en el momento que que aislamos cada una de las fases a sus fases y no no estamos permitiendo insertar nos en la fase anterior en el momento anterior para para preparar esa transición al final la clave es entender el juego común todo ello implica que todos los jugadores independientemente de de que espacio estén estén ocupando ya que ya hablaríamos de de espacios de fase dimensionado si el jugador está un espacio de intervención ayuda mudo o de cooperación

Voz 0301 21:23 en cualquier caso siempre estaba jugando

Voz 1619 21:25 es desde es entender que todo el rato todos están jugando en lo que tenemos que inventar para también que esas transiciones sean sean significativas es que los jugadores vayan interpretando en cada momento el rol funcional que que le toca es la manera

Voz 11 21:39 que que nos va a permitir

Voz 1619 21:42 insertamos en momentos anteriores tener esas conductas preventivas que nos permitan

Voz 0301 21:47 en

Voz 1619 21:48 transitar de manera adecuada para que nos entendamos

Voz 0301 21:50 Lucas preventivas se podría ser de tu tu equipo está a punto de de rock dar un balón bueno lo vemos en en muchos equipos el equipo está a punto de robar la cita la sensación de que está a punto de de robar el balón y todavía es la fase anterior es decir todavía está el el rival atacando pero tú ves la posibilidad bastante amplia e importante de que tu compañero robe el balón y en ese momento por ejemplo que decías antes un un descolgado pues gestiona el el momento de bueno en vez de seguir corriendo hacia atrás como estoy casi seguro que mi compañero va a robar el balón avanzo por ejemplo unos unos metros y estoy ya libre de la Marta de del rival es por ejemplo no de lo que estabas hablando

Voz 1619 22:33 exacto tanto a nivel individual como a niveles llamas sectoriales intersectorial incluso colectivos lo que comen las al final es un poco lo lo que hemos hablado anteriormente de que cada jugador identifique cuál es su rol funcional no podemos hablar un momento con balón de del poseedor de los receptores ya sean mediato soy inmediatos de los fijado eres y luego también de de esos con pensadores que está preparando la posible pérdida por tanto el jugador individualmente debía identificar de qué manera puede ayudar ayudará a su equipo en cada momento sino receptor y no está fijando en AVE ni tiene el balón pues sus comportamientos deben ir dirigidos a a preparar la la posible fase posterior que no sabemos si se va a perder el mal o no pero bueno hay que estar hay que estar siempre compensados a partir de ahí lo mismo en en fase defensiva con los descolgados y es importante también que detecten indicios de continuidad hay situaciones que que es ánimos que la afirma la acción se va se va a morir pronto si por ejemplo un extremo en cara lateral e sabemos que esa situación puede acabar en una pérdida del extremo en un centro lateral con remate nuestro en un centro lateral con un despeje rival pero pero la circulación no va a seguir no va a seguir y continuando por tanto pues esos indicios hay que detectarlos para colectivamente ya preparar la fase posterior antes de que de que suceda

Voz 0301 23:58 a habrás también de del ciclo

Voz 12 24:00 lo de del juego no de saber también los momentos de dentro de de lo que

Voz 0301 24:07 qué ocurre en una transición no las diferentes fases porque hay se puede hablar de inicio de progresión ni de finalización por ejemplo no

Voz 1619 24:14 sí haber el ciclo de juego generalmente es asociado simplemente a los cuatro momentos que hemos hablado entonces es importante porque además siempre ese ese habla que después del momento con balón hay una transición ataque defensa después de un ataque defensa hay una situación de momento sin balón y no siempre es así final dentro de ese momento con balón tenemos que diferenciar dos dos contextos muy diferentes unos uno es estando que es mucho más posicional y otros llegan

Voz 0267 24:43 no

Voz 1619 24:44 qué tiene que ver con esa esa superación de de una segunda o de una primera línea de presión IS jugó acelerado portando muchas veces este tipo de situaciones llegando se interpretan como contrataque no son un contraataque pertenecen al momento con balón lo que pasa es que son una su fase dentro de ese momento con balón entonces dentro del ciclo de juego

Voz 0267 25:04 también tenemos que entender

Voz 1619 25:06 qué tipo de transición va a depender del tipo de su fase en la que en la que estemos dentro de momento por tanto igual que que es fácil de entrenar y es fácil también de gestionar una transición

Voz 0267 25:19 pues de un momento posicional igual tenemos que uno

Voz 1619 25:21 a mí también a nuestro equipo y darle recursos para que en esas situaciones llegadas donde el caos es

Voz 10 25:28 mucho más notorio intentar organizar

Voz 1619 25:30 de alguna manera para para poder salir beneficiados de ese tipo de situación final nosotros estamos desarrollando un contraataque pero no tenemos por porque porque finalizar lo igual perdemos el balón en ese contraataque dentro de ese contraataque los quién no van a intervenir como oleadas Cobo intervienen para de dejar todo con pena sabe que en caso de pérdida no venga al rival con mucha más fuerza como dice Lillo al final cuanto más rápido al balón

Voz 0301 25:56 la verdad que no

Voz 1619 25:59 los que intentar y gestionar es para eso hay que entender el ciclo del juego de una manera mucho más amplia del mismo modo con lo que comentabas con Xabi Alonso antes en situaciones de balón parado pero hay una transición posterior eh que puede estar muy facilitada y eso igual hay que organizarlo de alguna manera para que eso fluya mucho más portando lo que hemos comentado luego entender que dentro de un mismo momento de juego también hay transiciones entre sus fases es lo que decías de de dimisión progreso y la finalización cuando yo paso de inicio a progresión el contexto cambia in el equipo se tiene que ajustar a eso y dejarlo compensado cómo nos comportamos los que ya no podemos intervenir con balón después de superar a su línea en ellos eso también es una transacción aunque sabe dentro de un momento de juego que yo le llamo revolución por simplemente a nivel termino lógico hacer la distinción entre una transición dentro de distintas fases y una transición dentro de sus fases a la que llamamos evolución pero hay que entenderlo todo de una manera mucho más global sin perder esa perspectiva aquel juego todo pero siendo heterogéneo podemos distinguir su fases esas transacciones

Voz 0301 27:12 se puede es es la frase me me pareció más interesante hay que saber distinguirlo distinguir los momentos diferentes en un partido para que la gente en nuestra casa en sus caras no nos entienda en perfecto pero no separarlo porque como dicen Ricky lo hemos leído también a Lillo a gente así el juegos un todo hice separarlo pues acaba siendo un un error tercer capítulo ya de enciclopedia ataque dando lecciones aquí en el resto tomando apuntes Si ya aprendiendo bueno que si queréis podéis seguirá Soriano en en Twitter y lo cuelga a podéis seguir el la conversación que tenemos con Enrique además con el texto que va colgando Eli queda de cine así que estáis avisados un placer como siempre Enrique nada volvemos a hablar la la semana que viene habrá fútbol de selecciones pero aquí no paramos

Voz 11 28:04 un abrazo gracias eh

Voz 13 28:06 en el a Duncan han intentado tanto del obligados a afrontar apunta

Voz 14 28:20 no secuestrada

Voz 13 28:23 nada ha dado

Voz 15 28:27 un príncipe

Voz 14 28:31 enseguida vamos con

Voz 0301 28:32 José Palacio con el repaso de lo mejor que ha ocurrido en las principales ligas internacionales y también con el análisis de Alberto López de las tres cosas que más le han llamado la atención de este fin de semana pero antes como siempre la firma de Axel Torres aquí porque no puede faltar hola qué tal muy buenas bueno quedemos hablaba esta semana de la Roma de su centro del campo focalizando en un poquito en en Javier Pastore un futbolista irregular pero con un talento brutal creo que que indiscutible que eso no se puede discutir y que bueno parece Axel que en en este principio de temporada está siendo una pieza importante para di Francesco y que al final deja bastante claro es la la persona que focaliza el cambio que está habiendo de estilo o incluso podemos decir me apuntabas Axel en el centro del campo del conjunto romanista

Voz 0267 29:22 sí al menos perfiles tan marcada de setas día Tita como como pastor porque hasta que le ha costado acabar de que se le puede situar en varias demarcaciones pero tiene alma de media punta tiene arma de Cacharro clásico tiene esto es yo yo creo que que la ropa está viviendo una transformación para intentar darle el mejor contexto a Pastore sí yo creo que en general son su naturaleza todo su comportamiento en el en el medio a sea modificado no es lo mismo que está supliendo en en en Milán este fin de semana por ejemplo arranca el partido algo parecido va o tres cuatro uno O

Voz 1619 30:15 a repetir

Voz 0267 30:16 Cinia de cinco atrás en realidad pero con dos carrileros altísimos doble pivote pasto libre por detrás de dos puntas y en la segunda parte en un momento determinado pasa el cuatro dos tres uno con pastores de mediapuntas claro también por detrás de él delantero centro no el año pasado nadie podía jugar ahí realmente Osama jugaba era una ofensivo o realmente también unas características muy diferentes también vimos Astrud van llegando mucho pero pero ni uno tenía ese perfil mediapunta y exquisito de media clínico de último pase y sobre todo elegancia cita de Javier Pastore

Voz 0301 31:05 al final son perfiles de jugadores los que han dejado el el club Axel jugadores no sé si decir más cerebral del porque en el caso de la igualdad no pero bueno con actitudes defensivas superiores y seguramente en el caso de dentro de Annecy de Pastores Sin ponemos a a mirar a los dos que están siendo titulares porque ha habido otras incorporaciones también al centro de del campo pero son dos jugadores que lo que decías que con balón le van a dar a Di Francesco bastantes más soluciones seguramente de lo que habíamos visto en en los últimos tiempos

Voz 0267 31:40 si va a ganar capacidad creativa el equipo y habrá que ver si le compensa porque hasta ellos y detectó que ha perdido en agresividad en el arriba por ejemplo no este último partido de su partido

Voz 11 31:54 o sea en el que la habría

Voz 0267 31:57 aparte se va echando atrás el equipo poco a poco si hay una cierta intención de presionar la salida al principio pero con el paso de los minutos el tipo va reculando mucho ilógico hay acciones muy concretas hasta el gol anulado a Higuaín por ejemplo más allá de que al final se de fuera de juego ético el tiempo que tienes ya una aventura para meter ese pase profundidad desde campo propio con pastores cerca con con varios jugadores acerca es es algo que el Joker vamos que era impensable que tampoco está en colar por si les pilla a ellos cerca esa jugada en muerde a una aventura y bueno yo ya te digo yo no sé si irán a peor si esta versión de la Roma más creativa y menos agresiva en el robo tampoco contrario acabará superiores inferior no lo sé igual hasta las ciento mejor equipo el cien por lo que ya pero lo que sí me parece una evidencia es que el el equipo

Voz 1619 32:59 pues distinto también es

Voz 0301 33:01 cierto que es lo que decía sede a a Pastore lo lo acaban sustituyendo en el en el segundo tiempo acaba entrando cristal en cristal por él pero sistema previo ese tres cuatro pero uno dos y luego el cambio a a cuatro dos tres uno hay una apuesta del club muy importante sobre todo por dos futbolistas que juegan en los extremos por Chen y Sunderland Justin Kluivert claro jugando ese tres cuatro uno dos el encaje de del turco y del holandés no no es fácil o te habla bastante de pues eso de la importancia que es el está dando a a Pastor en este nuevo proyecto de de la Roma ya para cerrar Axel

Voz 0267 33:40 sí también hay otro fichaje que Marcano sí parecido dio para pasará a jugar conceptuales tal turco donde especialista a la salida abandone pues no ya que es el jugador que cae en el descanso cuando el equipo pasa cuatros tres uno eh yo creo que es una incorporación también para darles a variar que descubrió contra el Barcelona la temporada pasada y luego acabó cuando varios partidos más con con ese esquema yo creo que va a ir alternando yo creo que es verdad lo que lo lo que comenta sí que que que parece evidente que tenido H quien debía Justin Kluivert el equipo acabará con extremo es yo creo que el equipo está jugando más partidos cuatro tres tres que que no en algo parecido a un tres cuatro uno dos estoy casi convencido perdón más allá de si ese ese esquema es otro al final incluso cuatro tres

Voz 11 34:33 tres que que que bueno a Pastore el cuatro tres tres les puede le puede ubicar como falso interés

Voz 0267 34:41 yo lo puede ubicar incluso en algún momento partiendo de la izquierda juega por ejemplo con tres en el que él no Pastora izquierda derecha el el el problema de esa falta de agresividad seguirá estando ahí hizo bueno el esquema la segunda parte a mí también me parece que es muy es lógico que según se cuatro dos tres uno es el esquema que te permite tener a pastores muy libre

Voz 16 35:07 a usar los puros jugar con checo arriba

Voz 0267 35:11 pero no creo que al final el como tendrá que ajustar eso de Francesco es con con con si juegan estos posiblemente con saliendo más trabajo tanto si ya sea más agresivo en la ida irá al receptor más más probable del primer pase el equipo rival

Voz 11 35:31 es decir si no imposible

Voz 16 35:33 en paralelo con perros para aquí falta agresividad salpicado poquito más arriba de la ronda cuando el rival

Voz 0301 35:42 es una de las claves Bercy entraron si es más relevo de De Rossi que otra cosa o ver qué es lo que bueno con con ese centro del campo de de la Roma tendremos tiempo en la semana en la que arranca la UEFA Champions League de aquí a un par de semanas de analizarlo todo analizar cada grupo y demás pero la Roma Axel es uno de los rivales de del Real Madrid en esta fase de grupos a priori es el equipo llamado a luchar con el Real Madrid por la primera plaza aunque el Madrid evidentemente debería ser favorito pero es que además las señales que no llegan de uno y otro equipo al Madrid quitando seguramente la primera parte de de Girona son bastante positivas del equipo de Lopetegui en cambio las de la Roma bueno podemos decir que es un poquito más irregular el rendimiento de los de la capital de Italia hasta el momento

Voz 11 36:31 sí yo creo que sí

Voz 0267 36:33 el grupo no queda madre y primeros Roma juego da algo raro raro habrá pasado eh porque porque creo que está bastante claro quién es el mejor equipo en ese grupo y quién es el segundo mejor equipo en el grupo muy difícil que a la Roma pasa el AVE ese Katia registros que lo está haciendo no dudaron pocos activo que uno es reconocible o estar lejos aún perversión

Voz 11 36:56 a pesar tiene que estar por encima de victoria Apple te sacaba hemos post coló vi que al final eso también se tiene que

Voz 0267 37:08 notar claro

Voz 11 37:11 ese grupo es

Voz 0267 37:12 en realidad los menos emocionantes de la primera fase de de los que tienen menos Picoc quita quita la plaza Europa League está ahí en Urda pero pero todo lo demás y creo que podríamos hacer un pronóstico poco miedo equivocarnos poco margen de error

Voz 0301 37:29 durante la semana que viene más y bueno en en breve más de análisis de la Champions también ha aquí en Play Fútbol con Axel Torres Axel gracias hasta la semana que viene un abrazo

Voz 0267 37:38 un abrazo

Voz 0301 37:52 enseguida vamos con Alberto López a descubrir sus claves de este fin de semana el fútbol internacional en las principales ligas pero como hacemos siempre le pegamos un repaso a lo mejor de la jornada también clasificaciones lo más importante en las principales ligas de la mano del gran José Palacio que ya anda por ahí qué tal las muy buenas hola qué tal muy buenas Bruno hoy Le hemos puesto deberes extra Palacio Si no sabéis cómo funciona la UEFA Nations League os lo va a explicar el Gran Palas pero eso lo va a ser dentro de unos minutos porque antes hay que hablar Palacio de de lo que ha ocurrido este fin de semana en las principales ligas que hemos tenido mucho y muy bueno seguimos con varios líderes en en la premian no sé por dónde quieres empezar

Voz 1038 38:30 los mira en la Premier repiten ese hat trick de líderes el Liverpool Chelsea Bósforo el Liverpool a pesar de que Cary URSS volvió a aparecer en escena aunque se vistió de Alison hizo fue un error un poquito extraño para darle vida al Lester pero al final ganó el Liverpool ganó el Chelsea pero sobre todo ganó el Watford de Javi Gracia además una victoria en buena gente en casa ante el Tottenham y quería rescatar un dato porque el el el Watford es el equipo que más puntos ha obtenido en casa desde que Javi Gracia ex entrenador de SS veintiuno de enero veintitrés puntos veintitrés el Liverpool veintidós en Manchester City XXI el Arsenal igual que el United así que está siendo una temporada colosal para Javi Gracia no tanto o para el personaje negativo que es Manuel Pellegrini que su Huesca han con cuatro jornadas lleva pero punto Bruno así es que el West Ham iguala el peor arranque

Voz 0301 39:23 de la historia del club de Londres que es tremendo eh

Voz 1038 39:25 sí irá en esta sección inglesa que nadie se olvide aunque es haya sido una una semana mala para el sismo aquí vamos a hacer siempre lo ha sido una semana mala porque el martes perdimos la cara o Cap eliminados CO2 ante el Preston North End pero verdad que el viernes será un partido duro el Leeds empató a cero ante el Boca ante el Boro así que bueno seguimos líderes de la de la Champions eso te iba a decir que seguimos ahí

Voz 0301 39:49 estamos ahí líderes pero bueno ahí está el resultado siempre de Bielsa cada semana aquí compareció en Play Fútbol no sé si quieres ir a Italia Alemania donde me

Voz 1038 39:56 llevas vamos a a Italia que vamos a parar un poquito más en la seria la hemos tenido la tercera jornada que nos dejó el primero ese partido ese partidazo Milán dos Roma uno con un pase estratosférico de Gonzalo Higuaín aquí para ganar prácticamente en el minuto noventa y cuatro el partido pero Bruno sigue sin marcar Cristiano Ronaldo la Juventus es casi ya cuestión de Estado en Turín aunque a escucha Allegri que no le preocupa tanto porque es que la seria es diferente

Voz 17 40:21 campeonato italiano en campeonato Mel yo creo tensiones tu perfil difíciles cuando te toca el campeón era un llamamiento campeón dominio

Voz 1038 40:37 decía que aquí no se marcan cuarenta goles veintiséis veintisiete y que caro el capo Canio Neri el pichichi pues no suele ganar la Liga así que mejor que no sea pichichi Cristiano Ronaldo según Allegri pero es verdad que ganó ya al final Inter ese cero tres con un gran han Golán pero sin duda el gran protagonista de la jornada el equipo fue la Sam que ganó tres cero al Nápoles pero el gol de la temporada a lo mejor no estamos exagerando lo marcó cuál era un golazo increíble de tacón de espalda que dejó a Coulibaly practicamente alucinado y también al meta del Nápoles Ike es que da igual en qué idioma lo escuche Bruno alucina en todos

Voz 1168 41:12 el que va al que de

Voz 18 41:20 amé a Il Giornale

Voz 1038 41:38 uno de los mejores goles que vamos a ver esta temporada

Voz 0301 41:41 lo hoy tienen claro tanto lo narrador italiano

Voz 1038 41:44 los ingleses se totalmente además es que

Voz 0301 41:46 en el tono de la narración que es que es un centro que parece que no lleva a ningún sitio y de repente se vuelven locos los narradores de te te explica muy bien cómo es la jugada es un centro desde la derecha de repente se inventa un remate prodigioso el napolitano sí que otra vez nos aguantaba a marcas una cosa tremenda ha vamos al de manera por dónde quiere estar al pala si en Alemania lo que me llama la atención no sólo es el empate a cero del Dortmund ante el

Voz 1038 42:10 Hannover sino cómo está la tabla por arriba y por abajo porque el Wolfsburgo que lo teníamos acostumbrado a verlo de esta de estos últimos años abajo y luchando por no descender practicamente se ha puesto colíder con el Bayern de Munich con ese seis de seis al contrario es increíble fijarnos en los cinco últimos están es revelar Schalke cero cuatro y sobre todo el Bayer Leverkusen que en dos jornadas aún no ha sido capaz de ganar ninguno de los partidos Giselle está complicando el tema ya en Francia en Bruno ya de arriba no vamos a hablar mucho porque el PSG ya le saca cinco puntos al Marsella Lesaka seis al Mónaco Lesaka seis al Lyon que aquí está oiga está prácticamente sentenciada aunque de de la Liga francesa hay también de un apunte de la Premier me quiero quedar con dos expulsiones a Ford sí que allí yo quiero tirarle de las orejas ahora que no nos escucha Iturralde a los árbitros porque hay creo que castigan más reacciones que no eran tan exageradas de los dos delanteros sic sino tanto como las faltan sigue que sufren durante los partido yo no creo que sean expulsión en ninguna de las dos estoy

Voz 0301 43:10 bordo con con Palacio tengo alguna duda en las acciones pero es verdad que que igual son exageradas estoy de acuerdo la de Redford seguro y la AP posiblemente también por cierto lamentable Palacio dando por hecho que que Iturralde no escucharle fútbol pero bueno

Voz 1038 43:26 que no lo mucha por lo menos en directo

Voz 0301 43:29 que te llaman o no sé si la cornada tremenda eso sí no tener muy lejos la sala no escuchamos por aquí me quedo bueno pues ya nos ha contado Palacio lo mejor lo más destacado de las principales ligas internacionales de este fin de semana pero queda vamos a adentrarnos como hacemos siempre como hacemos cada semana en de tres aspectos con Alberto López Tato ticos de jugadores a nivel individual bueno vamos a hablar hoy y del léxico del Pipa Higuaín también del Chelsea con Alberto López y me parece que ya anda por ahí hola Alberto qué tal muy buenas muy buenas empezando si te parece por el Epic por cierto comentase el partido ayer en Movistar Plus ese empate a uno entre el chico el Fortuna Düsseldorf al final empate a a uno quería hablar sobre todo de la figura de mujer también de la baja de de Xavi Keita que evidentemente Alberto tiene que ser una baja muy importante su líder en el centro del campo en los últimos dos años que ha salido del club con destino a Liverpool

Voz 19 44:37 sí así es uno fue un partido muy interesante y dejó varios aspectos en lo táctico sobre todo que merece la pena analizar el primero el sistema asimétrico del light sweet de run Nick que viene a jugar un cuatro dos dos dos es que en el centro del campo Juan Demme Icann Pell y ahí es donde se nota la baja de Keita porque son dos jugadores de me más posicional aunque le gusta desengancharse ven es un futbolista que gusta permanentemente estar en movimiento moverse hacia los costados trasladar la pelota tiene buena capacidad para centrar pero no tiene la destreza el juego entre líneas que tenían Xavi Keita eso lo acusa mucho en mil Ford que recibe mucho menos ir ayer se dio una circunstancia muy curiosa Bruma el ex de la Real Sociedad partía de la banda derecha pero no está muy cómoda la posición de siempre ha rendido mejor brumario desde la izquierda hacia dentro se iba mucho hacia dentro incluso se cambiaba de banda izquierda Force Berceo venía por dentro Iker puso el carril derecho Páramo Quiles pero respondió francamente bien el futbolista francés que ha llegado del Montpellier yo lo había visto alguna jugar Bruno de central derecho en línea de tres centrales

Voz 0301 45:43 si este verano en la previa

Voz 19 45:45 de de la Europa League ante el feria Lugansk la Universidad de caballo va a viajó como lateral derecho entró en el once en sustitución de Closer Man prescindió de el VRAC Mick Se casco un partido permanentemente incorporándose al ataque por arriba también el jugar muy a tener en cuenta a balón parado porque era muy bien de cabeza le va a permitir al light sic volcar más jugó hacia la banda izquierda porque quiere tiene capacidad para abarcar todo el costado derecho en el tramo final de partido ya a la desesperada necesitaba empatar metió a Savic Chery el equipo ya pues se organizó más bajo ese cuatro cuatro dos que conocemos con con Savic y con Uber pero la primera parte los primeros sesenta sesenta y cinco minutos de humo quién le fueron francamente buenos

Voz 0301 46:27 pues se victoria perdón el empate en ese caso de de la Epic pero como decíamos con cosas interesantes de del encuentro jugó un partidazo un partidazo tremendo el Pipa Higuaín que no marcó con el Milan pero fue clave en esa victoria de de el Milan contra la Roma ya no sólo Alberto por la asistencia que también porque es la existencia ya en el final de del partido hoy es el gol que le me da los tres puntos a al Milan sino por todo lo que le da al ataque de del cuadro milanista a nivel de influencia en en un equipo me recuerda bastante más al al Higuaín del Nápoles Alberto que que al Higuaín que habíamos visto en en la Juve que no estuvo mal pero que seguramente tenía lo que digo no sea una influencia en el juego on Global de su equipo bastante menor

Voz 19 47:14 tal cual efectivamente además en el contexto el partido el Milan que durante muchísimos minutos metió atrás prácticamente con los diez hombres en campo propio Higuaín oxígeno muchísimo en el juego directo recibía de espaldas descargaban los costados es una solución permanente para su uso que juegan la derecha pie cambiado cambiado perdón zanjado Gluck dejó en la izquierda a pie cambiado también ir después es cuando se tiró unos metros más atrás cada vez juega mejor porque se asocia bien hay que tener en cuenta que el Milan juega con dos interiores que no participa mucho en la elaboración sin embargo tienen muchísima llegada sobretodo que sí e Higuaín con sus movimientos genera mucho espacio para la llegada de los interiores

Voz 0267 47:53 la guinda Linda el partido fuese

Voz 19 47:55 pase efectivamente con el interior entre líneas como Phil trece balón para que con el imperio de la derecha defina de primera pero esa pelota que emite el Pipa con la izquierda fue sensacional pero mucho antes de ese balón que al final termina defiendo el partido fue clave por su inteligencia por la capacidad que tuvo de moverse y por lo bien que interpretó el partido porque la Roma tenía la pelota con con N'Zonzi Conde Rossi pero adolecía de profundidad en cuanto recuperaba el Milán le buscaban dar Higuaín Higuaín era muchísimo fútbol en campo contrario

Voz 0301 48:24 sí sí partidazo de del Pipa Higuaín no estoy de acuerdo que tiene buena pinta en clave Milán está d'Empordà estamos viendo al Pipa Higuaín ya por ejemplo con ese partido en el Santiago Bernabéu en ese amistoso y de del Trofeo Bernabéu muy muy muy metido y con la responsabilidad parece que lo veía como decíamos antes en en su etapa en el Nápoles íbamos a cerrar con el Chelsea este tema interesante Alberto porque igual podemos estar no no en desacuerdo pero que pueda haber un poquito de debate tú apuntas que los interiores de del Chelsea cuando juegan en campo rival que me iba a ser prácticamente siempre ante un equipo cerrado que que tapa o cierra muy bien los espacios que junta líneas y demás al jugar Giorgio de medio centro pero los interviene son Kovacic en izquierda y canté en la derecha les falta un poquito de calidad pues eso no para la circulación para encontrar el último así de más verdad claro sobre todo esto

Voz 19 49:23 en un contexto como como el del partido del sábado ante el Bournemouth luego jugaba con tres centrales con Francis con Cuqui con a que por delante Cosby mil Lerma serán cinco futbolistas para trabar el juego por dentro canapés está jugando muy alto muy alto muy alto Bruno prácticamente en la frontal del área muchas acciones Kobayashi que es un futbolista que traslada muy bien la pelota que que Mattel líneas por por potencia por la capacidad que tiene para marcharse en el uno contra uno por fuerza pero claro cuando el equipo requiere un poquito más de destreza pues tiene que recurrir siempre a pasar y nos lo mismo que el que una pareja hace la devuelve a guiño a que será devuelvan cante y Kobayashi que no es que sean dos piernas para entendernos pero no son dos jugadores muy finos en ese sentido yo creo que va a mejorar mucho cuando pueda jugar Cesc Fábregas ya digo cada partido es un mundo el día que el Chelsea pueda correr y transitar aunque estoy de acuerdo contigo arriba lleva la iniciativa practicamente siempre pero cuando cuatro hombres interiores magníficos pero ante equipos que el esperen que van a ser muchos fíjate como mejor después en la segunda parte cuando entró Giroud para jugar de ancla ir dentro Pedro que es un jugador que en el uno contra uno tiene un poquito más de desborde y más desequilibrio que William porque los cambios además con sardina en el cuatro tres tres sólo jugador jugó por jugadores no nunca modifica tácticamente el equipo

Voz 0301 50:35 sí es está absolutamente así yo estoy de acuerdo pero también creo en la posibilidad que Sarr y mejore a los futbolistas que ya hemos visto es esta faceta de Sarria en en su etapa en el Nápoles con futbolistas como

Voz 12 50:51 Alan en en la derecha como