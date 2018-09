Paco Marhuenda: "Me disguta que Junqueras esté en la cárcel"

Voz 0313 00:00 son las cinco y siete minutos de la tarde a las cuatro y siete en Canarias aquí estamos en La Ventana

Voz 1 00:05 con su triunfo oigo risas de fondo esperando temporada primer el los problemas bueno podemos abrir todo por la radio si pero vemos si Podemos se venga

Voz 2 00:22 Nuestra patria una marca

Voz 1 00:25 es decir yo no veo rojos y azules

Voz 2 00:27 yo españoles el blanco y expositivas vino eso es el más caro algunos lo abren ya así que matar que la inmensa mayoría de los españoles donde el Partido Popular ya uno lo sabe tu problema no soy yo tu problema eres tú allí

Voz 3 01:01 el último fue uno de los que inventó la confusión fue una de los chinos japoneses que fue lo más antiguo gracias

Voz 1 01:10 es que asuntos escapa de nuestras manos

Confucio imbatible de Toni Martínez Especialistas secundarios El Mundo Today hola Pedro Aznar un ratito la entrevista de los lunes en Todo por la radio

Voz 0313 01:29 el alguien por eso te digo yo os visita un gran personaje televisivo Paco Maruenda iba iba a decir es que pm pero bueno ya dicha el nombre ya está hacia Marta

Voz 0230 01:40 eh venga comenzamos con dos vamos a comenzar con dos sonidos muy distintos que marcan dos manifestaciones dos estilos porque nos está anunciando en España nos espera un otoño caliente es esperarán complicaciones bueno son dos manifestaciones una mani es de esta mañana en Galicia en Santiago manifestación de pensionistas

Voz 5 01:58 eh elegante

Voz 0230 02:09 connota AIS es un coro o reivindico mi ha ordenado a Curro Calder toma radios Schwarzenegger tiene un punto amable y muy currado ahora los escuchar una manifestación en Buenos Aires Argentina donde el presidente Mauricio Macri acaba de cesar a medio gobierno literalmente hace una hora de veintidós ministros han pasado a once ha anunciado nuevos impuestos la economía está sufriendo en la calle Le llaman cosas

Voz 2 02:36 no esto no

Voz 6 02:46 el no es algo distinto lo dice Brigitte

Voz 1 02:50 nominadas

Voz 0230 02:51 aquí llamamos otoño caliente a cualquier cosa en Argentina sí que hay otoño caliente en la política española Quim Torra presidente catalán dice que se niega a aceptar que los independentistas no tienen la mayoría social las urnas dirán lo que quieran pero él sigue la doctrina Belén Esteban

Voz 7 03:06 nadie las votaciones ayer del Facebook

Voz 8 03:14 danos twiterías serio el resumen diario de los empezamos con Javi salas que tiene una falsa alarma quedarnos

Voz 1 03:22 ahora aquí se acaban las vacaciones voy hacer un y lo resumen de los libros que he leído y las pelis y las series que he visto es coña si tengo una hija de cuatro años y un bebé de seis meses

Voz 8 03:33 atención al que puede ser estas camas grandes el final de las vacaciones lo ha captado Pipi Peer

Voz 1 03:37 pues yo estoy en Ibiza en el Phoebe en agosto estuve unos ya rodando un corto en Edimburgo y tú que has hecho estas vacaciones no verte

Voz 8 03:46 está a la vuelta al trabajo amigos seamos sinceros está siendo bastante dura como tuitear soy normal estamos muy descontentos con su rendimiento en el trabajo pues yo más rendido no puede estar la verdad los políticos dan argumentos a la gente y eso es un problema un ejemplo en los lo da Rick Sánchez

Voz 1 04:02 mi mujer me ha dicho que si soy gilipollas lo que me jode porque es reabrir temas que ya teníamos hablado

Voz 6 04:08 a nos han andan

Voz 8 04:12 la banca otras teorías con el grandioso Iturralde González que se define como persona mayor en este tuit

Voz 1 04:19 acabo de ver un tío saltar por encima de los tornos del metro

Voz 8 04:22 no voy a entrar en ese asunto cada uno son sus circo

Voz 1 04:24 sustancias pero esa insultante agilidad para hacerlo eso sí eso no se puede perdonar

Voz 9 04:32 sí

Voz 10 04:35 muy buenas twiterías

Voz 1 04:39 pero bueno

pues de las Twitter las noticias El Mundo Today que llegan de la mano con la sintonía gentileza del gran lagarto

Voz 1 04:53 qué bonita es trepidante como con se Otones El tramos

Voz 1981 05:01 Ronaldo ya se ha comido a tres jugadores del Valladolid de hecho ha rebautizado el club como Real Valladolid Brasil sería y asador dice que es verano porque añade el adjetivo de gano a todo lo que come me zampar un coche

Voz 1 05:14 millo Vega no que madre mía ha declarado a estrenar su nueva serie Matt

Voz 1981 05:19 Nin comprueba frustrado que Antena tres sigue reponiendo los Simpson no sé qué más hacer para que paren de verdad confiesa niños africanos crean una ONG para apadrinar el Diegos de los influencer la entidad contribuirá a reforzar el frágil ego de los millennials con campañas que los mantengan a salvo de las crisis de reputación el reloj del coche y al del reproductor VHS celebran que Europa haya eliminado el cambio de hora al fin estaremos a la altura de Europa ya está bien de una Europa de dos velocidades ande han celebrado nace Flex Knicks la plataforma de contenidos para dislexia ahora llega a España de en Wall Street Dance el éxito español la Pepa de Casal la frase muchas gracias por tu trabajo equivale a dejar diez euros de propina un simple gracias es un euro y medio oí decir me cago en tu calavera equivale a irse sin dejar nada miles de españoles han seguido levantándose a las seis en plenas vacaciones al ser incapaces de programar el despertador el veinte por ciento restante llegado hoy tarde al trabajo al ser incapaz de reprogramar lo de nuevo un bebé abordo de un avión logra hacer más ruido que los motores el aire que expulsara con sus llantos ha obligado a doblar la potencia del avión para que esté avanzara el Gobierno encarga Calatrava rediseñar el Valle de los Caídos como un monumento al horror se espera que se derrumbe sólo a los pocos días y saca de la polémica

Voz 2 07:29 hola soy igual de la antigua

Voz 0230 08:02 comienza el curso político que debe decidir lo digo bueno te quiere esto quiere decir comenzamos a políticos una frase que quiere decir que a las ocho y media de la mañana se ponen todos los dirigentes políticos en la parrilla de salida

Voz 1 08:19 como bólidos de Fórmula uno dan ahí mis visitas ahí cómo salen tumbando todos para radios y televisiones Pedro Sánchez toda la Kim nos ronda de tres Pablo Casado Antena tres con Love Pablo Iglesias satélite

Voz 0230 08:35 cinco esta noche y lo más curioso es que hablan los unos sobre los otros como si fuera debate imaginario de la democracia parlamentaria que se hacía en el Parlamento hemos pasado a la democracia plato momentaria que se hace en los platos la política consiste en ir a plató si decir cosas

Voz 1981 08:51 los menores de edad

Voz 11 08:53 veo que me dieron una piedra que descendieron una braga

Voz 1 08:57 Kaká preservativo cualquier cosa

Voz 0230 09:02 el vicepresidente catalán dice que apoyará a los presupone apoyarán los Presupuestos Generales del Estado si el Gobierno indica la Fiscalía ya la Abogacía del Estado que los presos independentistas

Voz 1 09:14 deben quedar hoy hace una torre eh

Voz 0230 09:17 esta es una expresión que vamos a escuchar hace una Torra que no veas efectivamente más drástico el presidente catalán Quim Torra sugiere que si sus compañeros son condenados

Voz 9 09:31 está dispuesto a abrir las cárceles

Voz 0230 09:35 es una iniciativa que transmite cierta laxitud

Voz 1 09:38 en la concepción de la separación de poderes

Voz 6 09:40 que haya un poco de de que hayan podido un poco de pollo

Voz 0230 09:43 políticos es una propuesta que no acaba hincar de INAR en la tradición de lo que sería Modus si la sentencia no me gusta agro la cárcel montos que pues sufriría un poquito en realidad popular Pablo Casado le ha dado pie esto para una frase de mucho es que mucho sea son frases en las que muestras estupefacción por lo que vas denunciando

Voz 1 10:09 dice que acabas diciendo es un acoso a hombre

Voz 0230 10:15 esto Casado no es muy Casado es muy de osea

Voz 13 10:19 es que yo sinceramente lo de crédito muchas este asunto éste se puede entender que ningún país del mundo alguien con competencias en la gestión de una instalación penitenciaria amenace independientemente de lo que digan los jueces con abrir las cárceles que esto es que esto no pasa ni en Corea del Norte osea sinceramente esto es una cosa

Voz 1 10:37 es muy de Pablo Casado sea ahí es que

Voz 0230 10:40 en cambio Alves riveras más de revela también tiene osea pero es muy de vamos a escuchar una frase de Albert Rivera hasta el final porque es sutil y el final además nos llevará otro camino

Voz 14 10:52 liberal no podemos pedirle a los ciudadanos que no defiendan sus libertades o que se conformen oiga mire

Voz 1981 10:57 a usted si va a la playa que está lleno de esta casa varían

Voz 14 10:59 pues aguanta oiga porque mire

Voz 0230 11:01 hemos sabido ese de Rivera y al final oiga mire usted este mire usted con el que los políticos se dirigen a veces a un amigo imaginario muchas veces los políticos están hablando les escuchas hablar dicen oiga mire usted cuando en realidad no hay señor este amigo imaginario es lo que más une al ver Rivera con José María Aznar

Voz 15 11:22 es seguro que entienda que yo indicó

Voz 0230 11:24 la estación anterior que comenzó hablando fue el creador el inventor del mire usted eh pero comenzó hablando con usted corpore y acabó con un mire usted imaginario que ahora es amigo

Voz 1 11:35 de Albert Rivera

Voz 0230 11:38 mañana estaba en la SER

Voz 1 11:44 sí al ver Rivero

Voz 0230 11:49 Pablo Casado es de osea Pedro Sánchez fíjate fíjate fíjate lo dice mucho en diferentes tonos esta mañana Pepa Bueno sea porque no se fijaba porque el primer día figura

Voz 1 12:02 fíjese yo creo que fíjese fíjese usted

Voz 16 12:04 sí fíjese fíjese fíjese

Voz 1 12:07 le duele el bendito

Voz 0230 12:10 ah lleva cien días si alcanza las cien semanas a ver si cambia el tono del fíjese que Pedro Sánchez también tiene un beso un distinto condescendiente impaciente como el de Rivera revive este es el de Sánchez es que en Cataluña

Voz 1 12:34 hacen falta menos gestos y más responsabilidad

Voz 0230 12:37 ves cómo te sientes que jugamos de paz

Voz 1 12:39 es un poco de padres esto sí es un

Voz 0230 12:42 de hachís la porra y habilidades

Voz 1 12:45 la hay

Voz 0230 12:46 con Pepa Bueno ha dicho a las ocho la claridad es poder

Voz 2 12:54 Enrique untado de información muy relevante la claridad es poder

Voz 1 13:04 pues tres de septiembre vamos todos con la sabiduría intacta qué gran verdad entonces ahora tenemos su sabiduría por un tubo el presidente también ha dejado algún proverbio chino nosotros podemos digamos llegar hasta donde podemos llegar pero tiene su miga y tiene margen todavía para alcanzar las cotas de gran sabio es vecino el que elige al alcalde el alcalde el que quiere que sea

Voz 17 13:32 los vecinos el alcalde

Voz 1 13:33 este es el dios suena prehistórico esto no

Voz 0230 13:40 bueno aunque la claridad poder ahora bien Pedro Sánchez ha sido claro no consigue aprobar los presupuestos convocará elecciones generales pero lo que él

Voz 1 13:50 no vayamos a probar

Voz 0230 13:52 vale yo me alegro no sabes aquella sensación que te queda de que no te han respondido

Voz 1 14:02 preguntas otra si no lo consigue presidente Si no tiene presupuestos disolverá convocará elecciones generales bueno es que el Gobierno español trabaja con un solo escenario un solo escenario

Voz 0230 14:12 si ese escenario es precisamente

Voz 1 14:14 el de aprobar esos presupuestos entonces debido a

Voz 0230 14:17 ausencia de escenario no ser representa la respuesta pero nuestro director general Daniel Gavela estaba explicando que la Cadena Ser somos como arqueros que cuando dispara la primera fila

Voz 1 14:29 la segunda está cargando yo imagino a la SER como una formación de arqueros en la que cuando dispara la flecha la primera fila la segunda ella está cargando

Voz 0230 14:40 entonces en la segunda fila de que nuestras Pepa Bueno estaba Antón Losada con otro enfoque

Voz 18 14:44 es una pregunta fácil de presupuestos no me conteste que no se plantea otro escenario que nuestra aprobar los presupuestos porque entonces estamos perdiendo el tiempo la pregunta es

Voz 0230 14:53 a pregunta arquero pregunta de la segunda fila de arqueros

Voz 18 14:58 aprobar los presupuestos se plantea la opción de ahí intentar agotar la legislatura prorrogando los actuales presupuestos el PP

Voz 0230 15:05 respuesta de escudo Sánchez estos

Voz 1 15:08 no son mis presupuestos o ya llevamos tres

Voz 0230 15:10 respuestas tres flechas

Voz 1 15:14 además todavía todavía había una última

Voz 0230 15:16 la esperanza Sabemos que ponen unos en el escenario testigos

Voz 1 15:19 cuarenta y cuatro diputados de que no salgan adelante en ese caso convocarían es ustedes se pueden poner en el escenario que quieran a pero Ahmidan las no tira Flecha tira el caciques

Voz 0230 15:33 te fíjese que no me meto Antón Losada al final lo ha intentado la desesperada muy inteligente restándole importancia hecho la pregunta como diciendo van a total ha hecho una pregunta con un total entonces no

Voz 18 15:43 de verdad que no se prorrogaría en ningún caso nosotros vamos a intentar aprobar los presupuestos

Voz 1 15:49 abate por ahí algunos indicios

Voz 0230 15:53 nos sugieren que Pedro Sánchez no quería responder esta pregunta bueno ya estos música turca porque muchos de vosotros no lo sabré puesto parece tiró la mirando es una es una mixtura turco le hemos estado a punto de morir por culpa de la lírica que no es un instrumento musical sino la moneda Turquía entonces por un asunto relacionado con una activista norteamericano en Turquía hubo una maniobra política de Donald Trump al anunciar Donald Trump que subía los aranceles para el aluminio turbo imagínate se desplomó la economía del susodicho país debido a que los bancos españoles tenían mucha deuda turca crecieron morimos de Nagore

Voz 1 16:45 estoy hasta los cojones les suben los aranceles

Voz 0230 16:53 dominio turco ir luego esta crisis quedó más o menos en nada ni siquiera es fácil saber cómo se resolvió ni porque si no habéis sabido nada preocupes Rebeca ver la cantidad de cosas

Voz 17 17:04 sí

Voz 0230 17:05 que pueden salir mal pensamos todos los días que el mundo está dirigido por mente brillante y luego vienen las decepciones

Voz 19 17:12 saltamontes viene aceras verdad

Voz 0230 17:15 las la casi dos

Voz 17 17:17 de Heras

Voz 4 17:37 no es el primer día de curso hoy se nota que los reflejos estar un poquito en voz alta el primer NEC MEC pero como recordatorio de buenas prácticas de temporadas anteriores estamos muy cerquita de ese momento mágico de las señales horarias a lo que comúnmente llamamos pitos guardar silencio en ese momento

Voz 1 17:57 Nos singular Gur es muy seguro seguro muy seguro hoy venía pensando en eso lo tomar algunos pitos a ver si éstos pretenden por lo pillamos mira a las cinco y media las cuatro y media en el sexto no

Voz 20 18:13 sí sí sí

Voz 17 18:15 tontería a billete voz

Voz 21 18:20 sufrió dos

Voz 1 18:22 no

Voz 21 18:24 Aznar

Voz 1 18:27 supera eso Pedro entre pitos y flautas a ver que estamos en el tu aire Pedro Aznar venga estoy súper contento compañeros de haber vuelto súper tatuado

Voz 1704 18:40 ha superado decía os voy a venir a España

Voz 1 18:42 mí es lo mismo que era colista tampoco te Abbas en mí el año pasado y eso también es verdad eh

Voz 1704 18:49 no con algunos cambios importantes en el físico no son el tatuaje no es por presumir pero ha ganado doce kilos de verdad pero aparezco tres hoy tienen los mismos y si os lo juro es que no me refiero va a mi cuerpo tiene la vencida de una supernova ahora mismo y ojo que usaba el verbo ganar de kilos porque me lo ocurra muchísimo en el noventa y cinco por ciento de los días de este verano se desayunó con Tessa yo creo que no se le puede sacar más partido al capitalismo de lo que he hecho yo dijo que aunque en verano todo lo que nos comemos y bebemos es diminutivo cervecita parejita Cacho pitó claro n

Voz 17 19:20 el cuerpo es súper látigo eh por supuesto no soy el único que ha ganado peso en este estío

Voz 1 19:25 en cambio la voz yo también me ha cambiado pocos y ahora un trombón cada vez que entran no

Voz 6 19:32 el Borne

Voz 1 19:36 bueno a ver si le voy a dar con un botón de la camisa ahora

Voz 1704 19:39 de la extensión que por cierto está entrando bueno y más delgado por cierto yo no soy el único que ha ganado pues por supuesto que no soy el único que ahora empieza este reto titánico de perder peso pero psíquica

Voz 17 19:50 el aportar algo novedoso cero agobios señores cero agobios buen rollo me lo voy a quitar poco a poco y mientras tanto me voy a sentir bien porque

Voz 6 20:01 gordo ha puesto cardo todo el armario te apetece comer ahora

Voz 0230 20:35 sí

Voz 6 20:40 es verdad que se me ha ido la olla eh esto hemos estuvieran de vacaciones y me comí Gijón no la no estuve Murcia me comí las vocales que como ellos bueno Yunnan tenga un pincho

Voz 22 21:03 la gente estorba

Voz 6 21:10 Juanpi Pepa sorbos que lo en serio que nada eso me agobia por favor vamos a perder peso pero de buen rollo Amin No More ahora mismo que está mirando todos se creen que esto esté haciendo es un d'Huez te con qué Sito fresco nunca chopo que era el pintada

Voz 22 21:42 el caos de bares y

Voz 6 21:49 a ver a ver

Voz 1 22:01 hola qué has y creéis encantando tras este

Voz 6 22:09 me he puesto marrano todos juntos en los coches Gordon ahora ahora todos también

Voz 1 22:26 si te animas

Voz 6 22:28 sí claro

Voz 2 22:30 ahora

Voz 23 22:38 eh

Voz 1 22:45 grande Pedro doce quince kilos tío ciento en kilos La Bestia especialistas

Voz 0313 22:52 secundarios al ruedo bueno hoy

Voz 1 22:55 es el primer día que en el todo por la radio me gustaría ceder el protagonismo a los oyentes

Voz 8 23:00 vale las personas que están ahí al otro lado no por no trabajar sí pero también Sport por escuchar un poquito las luces y amables voces de los oyentes dándonos la bienvenida preguntando qué tal estamos un poquito que los acaricia el lomo que eso nos gusta invitó a no sé si si pero ya tenemos oyentes teléfono que quiere pues darnos la bienvenida el es brujo desde Toledo o la valor Home

Voz 24 23:23 no hay dos

Voz 0230 23:28 ya está

Voz 25 23:30 ahora no que si no quieres decir nada más la Papa Álvaro la Edad Media hasta no tengo que dejaba no no no no no no haber no tienes nada más que decir sí sí sí

Voz 8 23:44 pero no la verdad es que no se pueden dejar dejarlo eh tranquilo orujo venga venga hasta luego vamos con otro oyente desde Oviedo Laura

Voz 24 23:53 hola qué tal bienvenido de nuevo eh

Voz 8 23:57 algo más mi parte no o que un pelín secos los oyentes si a ver qué nos dice malva Isco desde Arroyo de la Miel qué tal

Voz 24 24:07 ahora bienvenido de nuevo qué tal miras dijo que tengo aquí un poquito de prisa que tengo aquí la niña en clase

Voz 8 24:13 ahora no hay clase de la niña no

Voz 24 24:15 qué le cabrea es venga acá Bernard comparte el Valladolid

Voz 8 24:23 el Valladolid bueno pues no parece así a simple vista que haya una especie de entusiasmo no generalizado por la vuelta de del todo por la radio a verla dicen desde Lusitania habría qué tal buenas tal

Voz 24 24:33 hola a pedir disculpas no

Voz 8 24:37 para nada pasa

Voz 24 24:39 que no jueguen jueguen con el tiro de millones de personas la actitud de tres más que la gente bueno los oyentes a general no eso más famoso barrio de zafio iba desagradecido como señala la anterior

Voz 8 24:56 no no no no no lo saben lo sabemos perfectamente y no pensábamos generalizada sabemos que bueno eran tres personas que no tenía el día

Voz 24 25:01 te das yo soy yo no yo agradecida por conserva la vida la vida de la vida

Voz 8 25:05 eso cómo se eso

Voz 24 25:08 bueno vale pero lamenta tenéis mucho que os ha compuesto una canción Chema permitirla canto como a capella catalanas

Voz 8 25:22 principio es Capella nunca pero a mi me gusta Capella es bueno Capello es ajeno La Ventana

Voz 24 25:29 la Ventana es a Terra España al que se Mick Jagger actualmente el sesenta periodistas Carlas sino el líder Larra diez años la el viernes por las cero hora Dios misión de dieciséis cero a veinte cero cero

Voz 8 26:06 el Dios dio oye Viriato bien para que esto es lo que es la Wikipedia

Voz 24 26:11 es una canción

Voz 8 26:15 pero no te has currado la letra de Wikipedia la melodía la melodía no es Pedro dame oyendo existía tú que entiende de eso diera un espanto una había melodías no había pero no bonita bonita bonita digo bonita forma de dar la bienvenida en La Ventana

Voz 24 26:29 que ya es Kimi la bienvenido no es buena hasta donde yo sé pasaje Mi tiempo rana a esta misma hora también llaman a La Ventana bueno sí yo pero déjame hablar no vale la ventana no de las empresas de engañar a la gente vale no me extraña que los oyentes esos habló con poca con pocas ganas y con la boca pequeña

Voz 8 26:52 bueno no creo que está sea gente

Voz 24 26:54 pues muerto buenísimos bueno bueno bueno bueno bueno como si nunca bueno el lobo ya cómo está superioridad Amaral venga ya aquí es decir esto vale más por supuesto que Betis adiós adiós a la meta de tema no tener una centralita de regala de lo que sea

Voz 8 27:12 sí claro que sí luego te paso buenas para ver a Frank Sinatra

Voz 24 27:16 el exalcalde como el gendarme calma de la SER

Voz 1 27:24 bueno Canarias Leandro eh

Voz 8 27:26 Quintas y si pinta viene esta temporada en las relaciones

Voz 1 27:28 prefiero oyentes así activos no me dices bueno saludamos

Voz 0313 27:33 nuestro invitado bueno gané verá con su biografía musical como siempre va

Voz 26 27:37 no

Voz 0230 27:41 a nuestro invitado le apasionan los Juegos

Voz 1 27:43 es un ejemplo lo tenemos en las portadas del periódico que dirige

Voz 27 27:56 el esquí

Voz 1 27:58 hombre impulsivo fanático de los libros de las máquinas de escribir que colecciona como las réplicas a su rival televisivo Javier Sardá

Voz 28 28:06 la al preso un número

Voz 1 28:09 ya lo una contesta periodista profesor político bailó en las filas del PP se confiesa gran conocedor de la figura de Mariano Rajoy CR

Voz 29 28:21 no

Voz 1 28:26 corrida

Voz 29 28:28 detrás

Voz 30 28:29 no entre sus lectores más fervientes te encuentras de Todos los Santos de Marichalar que dijo que el periódico de nuestro invitado es el único que le ahora es el único que se puede leer

Voz 1 28:54 esta música que hemos escuchado que lleva Shuai paz y escucha imagino para relajarse y coger fuerzas y enfrentarse a su día a día del que aprovecha las máximas horas ya que sus cuatro horas al día

Voz 31 29:12 dos graves

Voz 1 29:23 Paco Maruenda buenas tardes buenas

Voz 0313 29:25 en La Ventana que es un honor como director de la de la razón

Voz 1 29:30 esta narró llenarlo de tanto eh que has interrumpido tú aplauso qué tal con las máquinas

Voz 17 29:39 lo que pasa es escribir varios medios me gusta mucho el CES empezó pues aquí el típico no la de mitad del que me que de talde al final pues ha ido coleccionando máquinas de escribir antiguas las utilizas todavía de vez en cuando no no no no no no no yo como vosotros soy ya del mundo dos totalmente digital los periodistas ya nadie pero es un es un gusto escribirme quién escribe tengo como unas doscientas más a menos

Voz 1 30:03 docientas sí sí sin poderme escribe

Voz 17 30:05 lo lo de dormir poco cuando lo comentaba

Voz 0313 30:08 es una sentías cuántas horas es dormir poco

Voz 17 30:11 pues ayer me fui a dormir a las tres y me he levantado a las siete

Voz 1 30:14 cuatro horitas cuatro horas pero también es

Voz 17 30:17 es irregular porque hay veces que estoy más horas no si por ejemplo no tengo nada por la mañana el domingo por ejemplo no me pongo despertado al resto de entre semana ha sido nombrado desde pequeño cuatro horas

Voz 0313 30:28 Paco mucha gente te conocíamos de antes por tu trayectoria periodística como profesor también en Cataluña luego fuera de Catalunya últimamente te has labrado un perfil propio desde hace años ya en en la televisión como un como un boxeador de las tertulias como alguien que se faja con los adversarios que tiene delante ese es el Paco Maruenda que yo conocí hace años es un personaje que se ha ido fabricando con el tiempo

Voz 17 30:52 no no yo no sé tan tan belicoso tan

Voz 0313 30:55 vehemente DM lo que pasa es que me llevo bien

Voz 17 30:57 con todo el mundo o no incluso de ideologías muy diferentes intento ser respetuoso esa es la línea roja que nunca sabes estoy equivocas por supuesto pero yo creo que el no hay un personaje me lo preguntan muchas veces yo soy como soy entonces yo no lo que digo en la tengo en la radio es lo que pienso yo era pregúntame lo que quieras yo te responderé Hinault no me no me no me guardo nada en el tintero sabes desde entonces yo creo que por eso adquiere un que a veces me dicen pero cuando esas el periódico pues yo hago las reuniones todos los días el periódico a las once y media doce a las antes de venir aquí las cinco adelantado de os el de ayer lo que pasa que no deja indiferente para el Boni para lo malo entonces hay gente pues que dice lo has hecho maravillosamente bien o gente que te dice no me gustó nada ya hasta que te genera más sarpullido o más entusiasmo ahora mismo la Comisión de la Verdad la comisión de la concordia la comisión de la verdad me parece un despropósito de dimensiones increíble es decir que en el año dos mil dieciocho alguien se plante en serio sobre un tema tan terrible y tan triste como fuera dictadura franquista de la Guerra Civil y todo lo que se vivió hace una cosa me parece un despropósito bueno ya has visto que están saliendo ayer en el país no publicaban pues una seria historiadores los sospechosos deberían también el propio Cebrián no es es decir diciéndoles que no tiene sentido

Voz 0313 32:15 por Turismo de la verdad exacto ten en cuenta que

Voz 17 32:17 hay temas en la historia que están escrito decenas de miles de libros no Napoleón la primera mundial la Segunda Guerra Mundial Agirre y el franquismo no hay decenas de miles de libros de artículos decir ahora que no tiene sentido otra cosa es la discusión del tema de de que hay que hacer con el Valle de los Caídos el cadáver de Franco etcétera que ya me he manifestado que es que es que me parece me es indiferente no pero lo eres sacar buenos hay que sacarlo con dignidad con acuerdo de la familia y los servidores que ellos como está si es que la sociedad española Mis hijas no es decir que son razonablemente cultas como no estaba escuchando bastante cultas no pues es que les estás habla de Historia de la Comisión de la concordia de Pablo casado al que te suena bueno tampoco tiene hambre la concordia es que al actual yo yo la verdad estará contra con corrigió que era absurdo vamos a ver yo siempre he dicho lo mismo cualquier persona que tenga un familiar en una fosa o no localizado cueste lo que cueste hay que ayudarle encontrar es decir decidió no me lo he dicho siempre yo no yo siempre digo lo que pienso ir punto no no oye hay que ser coherente pero lo que no me parece de bienes una ley que divide a la sociedad española queda enfrenta de nuevo lo hemos superado esta mesa que estamos habrá familiares tendréis obtenemos de todo tipo no lo sino lo pregunto me decías Cebrián Juan Luis su padre una persona el régimen franquista nunca lo es lo has escondido no bueno el logo él hizo un gran periódico como es el país un gran grupo como es prisa no no se tiene que sentir avergonzado de ello al revés no pero su padre la bueno malo o el miedo o el tuyo es decir es que es que qué sentido tiene

Voz 8 33:59 eh

Voz 0313 34:00 a mí no me lo preguntes te yo no pregunto a los oye

Voz 1 34:03 en qué sentido tiene ahora dos mil ya

Voz 17 34:05 porque mira cuando se habla de comisión de la verdad ahí hay me equivoco y es que la excusa es la verdad se han montado justo cuando ha concluido en proceso de ser un proceso de transición una guerra civil etcétera no te hace una comisión de la verdad en dos mil dieciocho entonces yo prefiero la concordia por una ley de Memoria Histórica que deje la historia por los historiadores de favor que en estas de Felipe II de Antonio Perales es una pregunta un poco rara es que si dicen enquista es no es luego te llamaba la atención porque si discrepan dicen revisionista llegamos a ver yo de manual que tengo que esa historia político constitucional de España el capítulo se llama dictadura de franquista rehaciendo no pone régimen autoritario pondría de pone dictadura franquista era una dictadura militar luego se dice es otra fascista eso es de ignorantes es decir yo creo que los periodistas hemos de tener un cierto conocimiento de la historia dice ser un régimen militar de un régimen autoritario una dictadura militar pues no era un régimen fascista

Voz 0313 35:05 que hasta esta mañana le hemos preguntado con con poco éxito una respuesta a Pedro Sánchez se convocaría elecciones en caso de no aprobar presupuestos cuánta vida cuánto tiempo ruedas al actual Gobierno

Voz 17 35:15 también yo yo Pedro Sánchez tres soy un ferviente admirador no porque no se va a llevar afortunadamente al bipartidismo cosa que a mí me gusta mucho se irá Agustín de perseguir eso sí yo creo que está bien ha dado unos años de crecimiento social y económico espectaculares estudio que tenemos una edad parecida ya sabemos lo que era la época de Franco la transición y la realidad de ahora el avance ha sido extraordinario y entonces como su yo lo conozco un poquito yo creo que Pedro Sánchez agotará la legislatura y porque no puede estar un mes más de la fecha legal si podía estar tres meses más salvo que pasara algo que electoralmente les beneficiara para convocar elecciones no pero yo estoy convencido que va a agotar también Rajoy iba a agotar me dijo acordaba presupuestos sonó el iba a agotar la legislatura ético pues tiene los esquemas de funcionamiento distintos a la gente normal el político te dice que eso se pueda aplicar a todos no voy a citar a Pedro Sánchez pero me reseca todo no antes de la moción de censura era una moción instrumental para convocar elecciones sí que se habla pueblo habla después de cuando ya es presidente dice ahora ya el helicóptero me guste el coche oficial también están en Moncloa Se está fantástico y mira las encuestas lo bien que elevan

Voz 0313 36:23 Paco tú que tú que presumes sumas tú que tienes un conocimiento profundo recordábamos de de de Rajoy que nos hemos perdido de Rajoy que que no hemos conocido que no ha aflorado del personaje o la persona que tú si conoces

Voz 17 36:36 pues yo creo que aflorado todo hombre yo es verdad que hace trabaje con él yo fui director de gabinete con él y luego ya mi relación ha sido pues como la de cualquier lector de periódicos ahora que teníamos o tenemos una relación personal pues más más afín no porque quieras o no pero menos de lo que la gente se piensa porque hablábamos poco porque es verdad que yo soy director de periódico ayer el presidente del Gobierno entonces hay una una distancia que has de mantener por más afecto que yo le tenía y le tengo no yo no creo creo que no nos hemos perdido nada ni lo bueno ni lo malo todo lo ha mostrado como todo ser humano es decir es verdad que en esteta mis hacemos unos obituarios magníficos no es un género es que yo he visto obituarios que te quedas asombrado no de gente que no eran santos con Rajoy yo creo que él ha cometido grandes aciertos grandes aciertos como no no dimitir es decir eso lo dije bueno que les molestó pero me es igual tendría que haber dimitido ya haber parado porque no es lo mismo una moción de censura que un cambio de Gobierno con un programa de gobierno IU Pedrosa ya ha llegado al Gobierno legal y legítimamente siendo yo jamás voy a discutir el derecho que tiene pero claro ha llegado con una marabunta con un caos de de de apoyos electorales en condicionan mucho

Voz 0313 37:53 donde hay más trincheras ahora mismo en la política o el periodismo porque lleven

Voz 17 37:56 periodismo siguen habiendo muchas trincheras no es decir al final los periodistas no somos seres asépticos es decir eso no es verdad que tenemos ni derrotaremos pero tampoco tenemos que estar en la trinchera como estábamos en la transición de la Transición ser liquidó a todo un montón de periodistas simplemente porque tenían una edad que habían trabajó en la época de Franco sin ser franquistas del régimen no yo lo recuerdo perfectamente cuando llegan noticia universal ya vio en un rincón una serie de esos que hacen ahí no es que estos vienen de la época de Franco no digo pero bueno son periodistas una cosa reincorpore y algunos empezó a escribir porque me dice yo era Mouse llevaba opinión etcétera no entonces yo creo que sigue habiendo una cierta trinchera ideológica no hay una estigmatización al periodista que no es de izquierdas no es decir que da mejor sigue ahora te digo que de joven que no lo fui fui de bandera roja sí que además de Comisiones ya o debe UGT el PSOE quedó mejor que sí te digo que siempre ha sido liberal no es decir me han cambiado fui secretario general de liberal de Barcelona decir entonces sí que sigue existiendo una apriorismos no es decir esa es mi visión lo cual no significa que los periodistas de izquierdas sean malos no no simplemente te digo de una una percibieron una una esa idea no ya entramos el tiempo

Voz 0313 39:11 en rueda de prensa aquí en Todo por la radio disparan de todas partes y por lo hará un respingo corona el disparo que sorpresas que se pregunte de todos lados venga Arman el primero

Voz 8 39:20 hola buenas tardes Paco hola hola hola no sé si es aficionado al cine me gusta vale me gustaría ver tú con él desde tu experiencia como periodista de tantas y tantas décadas vi cuál te parece un retrato más acertados de la profesión periodística el que miserable mezquino que hace Billy Werder en primera plana o el épico y comprometido que hace Spielberg en los archivos desde el Pentágono o los dos

Voz 17 39:46 bueno yo creo que los seres los no son ni blanco ni negro no es que no te quedas responder yo creo que esta es una profesión donde todos no de izquierdas o de derechas au tal es gente muy comprometida con una especial sensibilidad yo me acuerdo cuando Luis María Anson siempre decía el periodismo es como una como un sacerdocio John y el fondo tiene un punto que no desconectan yo no conozco ningún periodista que desconecte no por tanto no no yo no he conocido ni tan mezquinos ni tan sublimes es verdad que que lo de los papeles del Watergate y todo eso generan una un carácter muy simbólico en Periodismo español todo el mundo quiere acercar un gobierno es decir usted el son algún amigo periodista que todos conocéis os imagináis no que es única obsesión es un presidente del Gobierno no sabes si es es una cosa es yo digo que los periodistas no estamos para cambiar gobiernos

Voz 1 40:39 eso estamos ya muy función no es presidente

Voz 0313 40:41 este club de fútbol eran nada pero hay periodistas que creen

Voz 17 40:44 eso sí tu su meta no pero

Voz 1704 40:47 hola Paco qué tal quería preguntarte después estoy aquí después de una batalla dialéctica en una noche movidita en estas tertulias en las que participas cuando a las cinco de la mañana llegas a casa porque estaba muy tarde no es esta tarde necesitas un vasito de leche con Colacao o cuál es el el para bajar el pistón el para meterse en la cama

Voz 17 41:08 dale vueltas me veo alguna serie de televisión que me relaja no si yo normalmente cuando nació el doctorado

Voz 1 41:13 Dexter de excepción

Voz 17 41:15 no es que no sabes si luego veo otras en el móvil no depende de exhibiendo una coreana coreana sí que se llama Shi Tao que es de la Historia de Corea es muy interesante y bueno vamos no quiero hacer propaganda entonces yo me relajo mira cuando el problema siempre es como rompes no

Voz 1704 41:37 que tienes que él con las transacciones un poquito al

Voz 17 41:40 yo me pasaba cuando estaba cuando estaba en el periódico y tenía luego que hacer el doctorado me encontraba que si llegaba a casa y me ponía a escribir entonces estas como muy han votado siempre pongo una serie algún tipo que sea depende hay veces que me interesando series más relajadas menos pensar entonces pues me veo a veces habiendo era sé que esta de José Serrano no no está bien no te creas no tuvo ninguna hay hay a veces desde la cuando era más jovencito no exacto no es algo utópico de la sección de Cultura que te decía Access es una película menor no es una jornada lo digo para Chaves tenía que gustar de una película yugoslava de nombre impronunciable o un libro de poesía de nombre impronunciable eso me ha pasado no me lo han contado no dices te apetece ver películas series leer un libro que suplente que te relajen no más preguntas Íñigo hola Paco buenas tardes buenas tardes en que te hubiera gustado ser si no hubiera sido periodista yo es que te voy a dar un disgusto yo he conseguido hacer las dos cosas que más me hacían ilusión en la vida porque nunca me ha importado el dinero y siempre la gente a los otra gente al periódico intentó hablar con todos los becarios porque además al ser profesor también diversidad me gusta mucho hablar con ellos idilio Babel mi opinión ya escucharles no siempre les digo lo mismo voy a mis hijas digo no os preocupéis por eso no es importante y entonces yo quería ser dos cosas no periodista profesor bueno me asignaturas Historia del Derecho de la institución no o derecho constitucional yo entonces afortunadamente conseguido las dos cosas con mucho esfuerzo mucho sacrificio haya un catedrático sevillano que le caigo mal no a Bartolomé gran historiador del derecho por cierto no que estás dirigiendo Marhuenda tiene un chollo una canonjías diversidad de yo cobro setecientos euros setecientos euros sabes por llevar dos grupos no faltó nunca clase no pero tengo la suerte que a mí el dinero es verdad que no es un tema no lo digo en plan esnob elitista e que no me preocupa entonces esa mucho más lo que ha tenido la suerte impresionante increíble no llegara director de periódico eso es una suerte espectacular jamás pensé que sería tuyo que somos catalanes yo jamás hubiera podido ser director de La Vanguardia ni del periódico o razones claro

Voz 0313 43:55 por razones nos primero no trabajaría

Voz 17 43:57 yo me encanta que me hubiera encantado además yo le tenía mucho cariño a Antonio Asensio padre e hijo no no porque simplemente yo no soy un periodista ni de izquierdas y nacionalista catalán no entonces me faltan los dos ejes no para poder ser director de un medio no pero vamos Màrius Carol que es amigo personal es un gran director de periódico así que no lo lo lo has lo está haciendo magníficamente bien no pero creo que es verdad que a mí me acuerdo cuando está druso en la Autónoma en periodismo además siempre me decía yo hablo catalán y escribo me decían pero hoy su certifica a preguntar si escrito algún libro hecho alguna conferencia o algo no hay que absorta y fíjate yo no sé cómo acabará Cataluña cómo acabará pues tiene mala pinta de ella yo soy muy pesimista y me gustaría ver toda mi familia como sabes como tú dices catalanas de la verdad es que me entristece mucho está dividido las las familias eh yo tengo familia independentista familia que no lo es días con parte de equipo apellidos desde la Edad Media que se dice tanto de eso que lloran no de dolor y de tristeza es muy muy duro no ir es una lástima que no se haya podido entender que en el año dos mil dieciocho el concepto independencia son conceptos

Voz 1 45:08 muy viejo a lo mejor sirvió

Voz 17 45:10 sí nueve te lo digo por medio de historiador tendría un cierto sentido no es decir hablar de dos mil dieciocho lo que muestra hacer Europa más grande más unida no de una pequeñita si alguien Cheste y Luxemburgo son anécdotas o Bélgica son pesos muy pequeños no es decir que hay que tener es países grandes que sean solidarios Si pero bueno yo soy pesimista

Voz 0313 45:32 el otro día lo debatimos con más calma más preguntas Quique

Voz 1981 45:34 sí ella que mencionabas más el periódico y La Vanguardia además de la razón cuál sería tu tu diario el que les por la mañana

Voz 17 45:42 ahora tenemos el voy a sorprender yo soy lector del país no entonces a mí el país es un periódico que aunque no coincide ideológicamente es decir que no debe nunca coincides con ninguno al cien por cien no es un periódico y os juro que no lo digo porque sea él mismo grupo que vosotros en la sala d'Honor preferido no nos vamos a mí me aporta a veces lo critico es que no tengo ningún problema Juan Luis la que tengo muchísimas veces como nos estará viendo sabe que le dado y fuerte a veces no pero el país es un periódico muy bien hecho no no hay ninguna duda no decir incluso los temas que busca llevó tiene una serie de gente allí fantástica no que yo sigo mucho no una nueva directora adjunta Mónica Ceberio que es una brillantísima no luz que escribe maravillosamente bien es decir te puedes citando gente porque además algunos Dios no es conocí cuando hubo Elio de la Rey Juan Carlos que fue muy doloroso para mí me encontraba la gente del país magnífica sabes allí buscando temas no ese golpe un día llamar a mi puerta porque mi mi puerta pone quedado Francisco Marhuenda el resto de las instituciones no que esto es claro las las chicas del país no eran chicas todo intérprete mal llamaban a la puerta no sabes el director de La Razón y entonces amabilidad y más no la verdad es que la gente países mirado siempre muy bien Vega Xavi

Voz 32 46:58 a mí me gustaría volver a Rajoy no en general señor es decir me gustaría saber si lo sabes si Rajoy sigue con enviando SMS es osea pasado ya al fin a

Voz 17 47:09 yo creo que sigue enviando SMS o no lo sé yo la verdad es que ahora ya no no no lo he visto desde desde que pasó aquello se que fue doloroso y que rompió relación con algunas de las personas que eran amigos desde hace mucho tiempo a mí eso es que me entristece no porque creo que la amistad nunca hay que romperla tú puedes discrepar yo algunas lo he dicho que me causa muchas problemas yo tengo un gran afecto y simpatía por Oriol Junqueras siento que esté en la cárcel yo también lo cual no significa que justifique lo que hicieron no por tanto tú puedes tener cariño y afecto por alguien no necesariamente coincidir con Pablo Iglesias que sorprenderá yo Pablo Irene de este un gran cariño personal no un enorme cariño personal pero Argento no coincidimos con Jorge extranjera que siempre nos despedimos dando besos siempre dice besos besos

Voz 0313 47:57 Paco Maruenda con besos y abrazos ha sido un placer tenerte en La Ventana no lo ganaron gracias tan pronto