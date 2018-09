Entrevista de Ángel Garrido en La Ventana de Madrid

Voz 1 00:00 en La Ventana de Madrid

Javier Casal presidente Ángel Garrido buenas tardes bienvenido La Ventana de Madrid como está

Voz 0177 00:07 buenas tardes encantado de estar aquí otra vez en esta que durante muchos años ha sido también algunas tardes mi casa porque venía como portavoz de Gobierno muchísimas gracias

Voz 0867 00:15 en unas cuantas hay unas cuantas Hornos ha pasado durante este micrófono amarillo

Voz 0177 00:18 muchas muchas así es muy agusto ahora

Voz 0867 00:20 Pablo Casado le ha aclarado ya que sí cuenta con usted si va a ser el candidato del PP en las elecciones de mayo en la Comunidad de Madrid

Voz 0177 00:29 no porque además no tiene por qué porque hacerlo lógicamente el presidente nacional tiene una decisión sobre los candidatos a la CCAA sobre los alcaldes como en ciudades como Madrid lo tiene que decir lógicamente con su equipo con las personas que le asesoran y el momento que que lo decida no lo comunicará a todos

Voz 0867 00:45 vamos que no le ha llamado por teléfono durante el verano un y le ha sacado de ninguna así para decir ágil calienta que que te toca

Voz 0177 00:51 no yo con Pablo hablo en muchas ocasiones porque lógicamente el presidente de mi partido y presentar a Madrid hablamos con frecuencia no con frecuencia pero créame que este tema no no ha sido objeto de ninguna conversación

Voz 0867 01:03 hay su partido de momento no dice nada usted sostiene que quiere ser candidato verdad

Voz 0177 01:07 bueno yo lo que sostengo es que me gustaría como creo que a cualquier militante que trabajen política en una comunidad Let me gustaría ser presidente de David comunidad por supuesto que sí pero esto no significa nada más que me gustaría por supuesto que la decisión tiene que ser del presidente nacional de la diré te iba nacional y que tienen que elegir la persona que creían que es el mejor candidato para volver a ganar las elecciones

Voz 0867 01:28 el recuerdo la agonía que que hizo para ser Mariano Rajoy a a sus candidatos hace cuatro años y practicamente ajustó ajustó tanto que en los plantamos en marzo sin saber quién es quiénes iban a ser los candidatos del Partido Popular Ángel Garrido cuál es la fecha límite cuando debería casado despejar la incógnita

Voz 0177 01:48 pues tampoco deberá que creo que tengo que opinar sobre eso yo creo que que el presidente tiene que elegir cuál es el mejor momento no y eso depende también

Voz 0867 01:54 pero mejor pronto o tarde década pues pues no lo sé

Voz 0177 01:57 sinceramente creo que Parra hoy opiniones para para todos los gustos no yo creo que es el que siempre se ha hablado que sería desde luego antes de final de año seguramente es una fecha razonable pero insisto yo creo que es el presidente nacional desde la visión que se tiene desde arriba decida cuál es el momento más oportuno para presentar a cada candidato

Voz 0867 02:15 usted creo recordar llegó a decir que mejor cuanto antes

Voz 0177 02:18 pues seguramente seguramente lo dijera porque pensaba que era que era así pero como la decisión es mía las decisiones del presidente nacional insisto y creo que además para tomar ciertas decisiones y mejor también tener una cierta distancia hay una cierta altura seguramente yo soy una persona que veo las cosas desde la perspectiva exclusivamente de la comunidad y el presidente la vez desde la perspectiva nacional seguramente esa esa visión es más acertada a la hora de elegir un cambio

Voz 0867 02:42 vamos a jugar si le parece al tú sí que vales que el Partido Popular en Madrid señor Garrido necesita un candidato templado con experiencia aunque sea menos conocido o un galáctico muy muy conocido que devino en las encuestas

Voz 0177 02:57 yo creo que necesitó una persona que pueda volver a ganar las elecciones

Voz 0867 03:00 sí

Voz 0177 03:00 para seguir gobernando no para ganarlas simplemente porque creo que eso no pues un objetivo sino para seguir gobernando y haciéndolo como creo que lo estamos haciendo bien no lo sé yo creo de verdad que es un momento en que los ciudadanos agradecen pues que sí que haya personas templadas al al mando o al frente de las responsabilidades y que también están ya un poco cansados de personaje Si desde luego creo que quiere volver a ver personas pero es una impresión mía que puede estar equivocada yo tengo mi forma de trabajar que sí que coincide un poco con eso que usted decía de trabajar con tranquilidad con tiempo tratando de no decir una palabra más alta que las otro me equivoco como todo el día a veces cometo errores también y es algo pues de lo que debiera ser la línea habitual pero bueno me gusta esa forma de trabajar y creo que es positiva para todos

Voz 0867 03:46 me Si Pablo Casado finalmente elige a otra persona otro candidato entiendo que usted respetar pero pero dejaría usted inmediatamente el Gobierno de la Comunidad de Madrid como usted si os iba a terminar la legislatura que Madrid

Voz 0177 03:59 no yo tengo el compromiso de terminar la legislatura y el día que Pablo Casado diga el candidato o candidata se quién sea desde ese minuto yo me pondría a trabajar con él porque además está convencido de que ha sido lo mejor decisión insisto porque él es quien tiene todas las claves para paralizar quién quién debe ser la persona que esté al frente de esa candidatura así que estaré con una persona que sea desde el primer minuto trabajando hasta el final lógicamente

Voz 0867 04:21 uno le dolería

Voz 0177 04:24 me dolería no no en absoluto

Voz 0867 04:26 no no no no de verdad que vio que logra personas

Voz 0177 04:29 me conocen saben cómo afrontó todo esto ya afronte algo parecido cuando Cristina Cifuentes se salió del Gobierno y tuve que esperar durante un tiempo a que mi partido en este caso con Mariano Rajoy como presidente decidiera y lo hice deberá una actitud absolutamente zen las cosas yo creo no sin a la fatalista todo contrario soy optimista por eso creo que las cosas llegan cuando tienen que llegar y que si no llegan es lo mejor que te puede pasar

Voz 0867 04:51 el Tribunal Supremo debe determinar en las próximas semanas imputa o no a Pablo Casado pone el caso máster si le imputan debería dejar la presidencia del Partido Popular de que acaba de llegar quedaría seriamente tocado para mantenerse en la presidencia y aspirar a gobernar este país

Voz 0177 05:06 yo creo que desde luego no eso no se va a producir creo que todo todo este caso sacado absolutamente de contexto y yo creo que en absoluto va ocurrir eso en absoluto va ocurrir y por tanto es una es una situación que no ni siquiera contemplo y además creo que que eso es lo que va a lo que va termina sucediendo que se va a quedar absolutamente nada y que Pablo Casado pues como ya ha demostrado yo creo que en muchas ocasiones seguirá trabajando como lo hecho hasta la fecha seguirá impulsando nuestro partido creo que Pablo Casado es ahora mismo un auténtico revulsivo dentro partivo Moulin también dentro de la política nacional de verdad que lo contempla

Voz 0867 05:38 a usted no le pasará factura aquello de haber ha apostado por Cospedal en su día

Voz 0219 05:42 no hemos perdonado ya o no muy al contrario porque además que que yo de Pablo Casado

Voz 0177 05:48 él es mi presidente por tanto en mi jefe pero habrá que tengo la suerte de ser amigo del desde hace muchos años el de conozco perfectamente si algo valora Pablo Casado la lealtad yo aposté por María Dolores de Cospedal por lealtad y compromiso político con ella hay personal y lo he dicho muchas veces vuelvo a decir ida volvería apoyar aun a sabiendas de que fuera perder

Voz 0867 06:06 el presidente Garrido cuando anunciamos la entrevista en redes sociales no le voy a engañar los madrileños no para decía muy preocupados por el futuro del Partido Popular y sus candidatos así que voy al lío que no saben escrito muchos padres preocupados por esos colegios que no se terminen a tiempo o esos profesores que tampoco llegan a tiempo las aulas con el inicio del curso escolar vale que no pasen todos los sitios que no sea un fallo generalizado pero Madrid que es una Comunidad puntera en lo económico que está a la cabeza y presume de ello puede permitirse de verdad el lujo de tener en el siglo XXI alumnos en barracones

Voz 0177 06:40 no es que eso no ocurre vamos a ver nosotros tenemos unos mil trescientos centros escolares y un millón doscientos mil alumnos más o menos en números redondos y lo que ocurre todos los años y también este es que desgraciadamente en algún caso las obras no se llegan a completar en en plazo no por nosotros evidentemente sino porque hay pues originan un fallo de las empresas en todo caso yo lo asumo como propia porque para eso soy el responsable empiezo por hacer algo que creo que también estamos obligado pedir disculpas a los padres y las madres que que han visto pues que su hijo no no no comiencen el curso en la clase en la que ellos esperaban pero esto ha afectado más o menos a unos ochocientos alumnos que no van a estar en la clase que teníamos prevista pero no buenas tardes luego ningún barracón ni ningún espacio no habilitado para para la clase muy al contrario estarán en sitios que sean ha condicionado para que sean exactamente igual que clases el otro día algunos a ver en un colegio dijeron algo parecido lo que yo voy a decir ahora no hubiéramos preferido que estuvieran en las clases pero nos hemos quedado tranquilos con lo que hemos visto insisto pedimos disculpas por supuesto porque son ochocientos chavales nos gustaría hacer el cien por cien de las cosas bien no a todo llegamos

Voz 0867 07:43 es lo que pasa presidentes que claro me dice usted ochocientos alumnos puede parecer mucho poco sobre la cifra global pero explique usted a los padres a los que pide disculpas la situación por la que tienen que pasar sus hijos los próximos meses en las próximas semanas el primero es complicado el segundo hay muchas asociaciones de padres muchos padres que llevan dando la matraca desde hace semanas diciendo oiga que no terminan que no terminan y al final es verdad es que no terminan donde está el atasco administrativo

Voz 0177 08:08 no no no no es tanto atasco administrativo porque los las adjudicaciones licitaciones adjudicaciones se hacen en plazo después las empresas

Voz 0867 08:15 las empresas que se dan a la fuga si eso eso también

Voz 0177 08:18 cierto incluso ocurre que en algún caso ni siquiera tenemos los medios legales hoy por hoy para poder después tomar digamos alguna decisión sobre esas empresas que nos han dejado tirados dicho yo creo que con una palabra castiza hay que entiende perfectamente también habría que modificar pero no puede ser que las empresas abandonen los que están haciendo de Henk un problema muy complicado sobre todo los chavales Idriss en colegios que en sanidad que en cualquier otro espacio público debería haber también una reforma legal que nos permitirá actuar con más

Voz 0867 08:43 como con eso eso pasa porque los concursos acaban finalmente siempre en las manos de aquella oferta que que parece más más económica para la Administración hilo barato nos termina saliendo todos muy caro

Voz 0177 08:54 no no no pasaba se podría haber achacado que pasaba solamente pero por ese tema pero lo cierto es que hemos modificado las condiciones de digitación y ahora se se premia también los plazos esto no solamente el aspecto económico y sin embargo también ha habido empresas que con este nuevo sistema también también ha fallado no es que desgraciadamente cuando hablamos de muchas obras y de muchos de muchos colegios alguna desgraciadamente insisto tenemos que pedir disculpas a los padres pero también garantizarles que los chicos y las chicas van a estar en sitios que están acondicionados para ser aulas con toda la grada

Voz 0867 09:27 en el caso de los profesores que no llegue a tiempo y es que no se los dimos seis siete años recuerdo haber contado esta noticia durante cada inicio del curso escolar los interinos no llegan a sus puestos el día uno de septiembre y algunas clases no pueden arrancar correctamente porque las plantillas no están básicamente porque no se han hecho los llamamientos correspondientes en este caso sí que parece un atasco ministra activo esto no se puede evitar lo de los ladrillos lo puedo llegar a entender porque dependen ustedes de terceros pero en el caso de los profesores

Voz 0177 09:56 pues bueno también porque en parte ocurre porque se espera hasta el final para para tener perfectamente ajustadas a las clases y los diferentes colegios hay tres la última hora hay chavales que entran los colegios también en septiembre hay que esperar también hasta el final para ajustarlo plenamente sí que puede haber una pequeña disfunción de un porcentaje pequeño de de personas de de los trabajadores que estar pues atendiendo a nuestros chicos no enseñándoles pero es un porcentaje muy muy pequeño por contra así que tengo que decir que este año por ejemplo haber ochocientos profesores más que el año pasado no creo que eso también es un es un buen dato yo creo que a veces hace no no somos perfectos y deberían cometemos errores pedimos también disculpa cuando cuando procede pero creo que las cosas en términos generales están haciendo francamente bien

Voz 0867 10:36 presidente de la última entrevista aquí en la SER le pregunté por el consejero de Educación Rafael Manrique en usted me dijo que tenía confianza plena en él han pasado cien días ya desde que usted llegará a la Puerta del Sol bueno aporta el sol como presidente van en esta reprobado recordemos por la Asamblea el rector de la Rey Juan Carlos le ha acusado básicamente presionarle en las primeras horas del caso máster la Lemmens esta nunca Home el pacto educativo en el olvido usted mantiene ahora mismo esta ahora siete de la tarde treinta y tres minutos su compromiso y su confianza en el consejero comuniquen

Voz 0177 11:07 sí sí lo tengo a las siete y treinta tres y también ha sido de cuatro o los seguiré teniendo creo que el trabajo en la educación está siendo bueno las reprobaciones usted yo creo que lo sabe perfectamente tienen un can a estar absolutamente político y también la oposición intenta atacar justo aquellos servicios públicos que que en el fondo son los que mejores tenemos nosotros nuestra sanidad es la primera de España y también entiendo que la oposición tenga que emplear emplearse a fondo justamente en aquello de cree que debería debilitar los más no no lo ha conseguido la M Si el pacto educativo no depende desgraciadamente sólo del Partido Popular si tuviéramos mayoría absoluta no fuéramos capaces sacarlo por supuesto sería responsabilidad El consejero también mía pero como dependemos de los demás los demás ya han dicho que claramente no están dispuestos a ayudarnos en ese proceso pues yo creo que que lo razonable es no no emprender empresas que sabes de antemano que están condenadas al fracaso

Voz 0867 11:56 al hilo de la defensa que usted hace de su consejero van que con este respaldo cabe entender que Ángel Garrido también respalda o apoya las presiones que podría haber cometido pudiera haber cometido su su consejero frente al equipo rector de la Rey Juan Carlos

Voz 0177 12:12 desde luego si hubiera habido presiones no respaldaría a lo que ocurre es que el jazz el ritual

Voz 0867 12:17 que sí bueno el rector los exactamente lo que he dicho

Voz 0177 12:19 pero el consejero lo que ha explicado ya en muchas veces y yo creo que coincide más o menos con la versión de del rector es que él llamó se interesó lógicamente un asunto que contenía a la presidenta de la Comunidad en un en un ámbito que lo educativo que era de su competencia nada más no ha habido ninguna presión porque si hubiera habido alguna presión demostrada la seguro que sí que en ese caso este consejero cualquier otro ya no está ya trabajando en la comunidad

Voz 0867 12:40 o sea que usted apoya dediquen pero no apoya la presiones no lo con lo con apoyos presiones de ningún consejero promete

Voz 0177 12:45 consta que el consejero y Iker no ha habido ninguna presión

Voz 0867 12:48 la la semana que viene se celebra el debate sobre el estado de la región en el año pasado hubo crisis de gobierno se guarda usted algún as en la manga va a hacer algún retoque de aquí a final de legislatura

Voz 0177 13:01 sinceramente creo que no creo que no va a haber ninguna crisis de gobierno lo que va a haber en este caso en el debate del Estado regiones una exposición de donde estamos como hemos llegado aquí que ha sido con las políticas de el Gobieron el Partido Popular en estos algo más de tres años también lógicamente habrá que contar qué queremos hacer de aquí en adelante porque la comunidad no puede parar ni un año ni un mes ningún días yo creo que debe estar permanentemente movimiento una comida como la nuestra es lo que vamos a hacer en este caso explicar lo que hemos hecho como hemos llegado que queremos hacer porque creemos que nosotros somos quiénes mejor podemos trabajar por los madrileños pondrá o no va a haber ningún

Voz 0867 13:34 es un cebo entonces él lo digo porque si no va a ser a revivir básicamente el debate de investidura

Voz 0219 13:40 bueno no no creas no creo que habrá costado

Voz 0867 13:43 tiempo pasa a sacar adelante impulsar algún proyecto importante de aquí a mayo

Voz 0177 13:48 sí sí queda queda tiempo queda tiempo porque bueno ya en política ya sabe usted que los tiempos han cambiado en un mes pasan cosas que antes pasaban a lo largo de cinco diez años si queda tiempo para hacer cosas yo creo que tenemos que hacerlas es obligación de los responsables políticos seguir ofreciendo ilusión también a los ciudadanos ofrecer gestión pero también ilusión ofrecer cosas nuevas cosas que les pueda motivar que no pueda motivar como sociedad y créame que en este debate lo valer

Voz 0867 14:13 habrá acuerdo sobre los presupuestos su socio de gobierno ciudadanos dice que lo va a poner muy duro muy complicado pero claro el año pasado también le iban a poner muy duro y complicado y terminaron pidiendo al metro

Voz 0177 14:24 bueno no yo creo que Ciudadanos igual que en otras cosas seguramente podría opinar de forma distinta creo que sí que ha contribuido en momentos importantes para la Comunidad ameniza dar estabilidad tres momentos singulares han sido desde luego el apoyo a los Presupuestos de la Comunidad yo creo sinceramente que también este año va a apoyar porque aquí no se trata de que no sin de lo que nos interese ni a PP etnia ciudadano se trata de lo que interesa a los ciudadanos en la comunidad y creo que todos estamos convencidos de que presupuestos asistentes suponen estabilidad para nuestra región yo estoy convencido que abra una negociación lógicamente ciudadanos también intentará lógicamente sacar el mayor partido posible esa negociación pero creo que nosotros estamos en la idea de que de que los presupuestos son importantes para todos

Voz 0867 15:05 han hablado recientemente con Cristina Cifuentes

Voz 0177 15:08 pues te has luego respeto la primacía de no no hablo hablo de vez en cuando claro Cossío bien por mensaje o hablamos pero ya son conversaciones que que tienen que ver estrictamente con lo persona

Voz 0867 15:17 y en este tiempo en lo estrictamente político quién le ha dado más consejos aquí ella a usted o usted no es ya además fue muy

Voz 0177 15:25 pero eso ya lo he contado en alguna ocasión que ella tampoco no no me ha dado después consejos políticos yo de Cristina Cifuentes aprendí muchas cosas le debo muchísimo Gamble debo haber sido el consejero de Presidencia y por tanto también de alguna manera ahora a ser el presidente del Gobierno la Comunidad medir yo aprendido muchísimas cosas buenas de Cristina Cifuentes pero ahora yo creo que ella es enormemente respetuosa conmigo sabe que cada uno tenemos una forma hacer las cosas y no no me ha dado ningún

Voz 0867 15:49 ahora que ha pasado el tiempo que está todo digamos más reposado usted cree que se equivocó en su estrategia de comunicación que tendría que haber encarado las cosas de otra manera pues deberá

Voz 0177 15:59 no no se llama ya ejercicios nostálgicos o no conducen absolutamente a nada no yo creo que Cristina Cifuentes es decir en un momento dado saldar un asunto que tenía con saldar toda su responsabilidad política dimitiendo como presidenta hallar pues lo que está encarando S es un procedimiento judicial que yo esté también estoy absolutamente convencido que va a terminar en nada pero bueno nada más no yo creo que eso es tipo de ejercicio ya melancólicos deberá que no ayudarán

Voz 0867 16:25 presidente tengo una una batería de preguntas rápidas pero que queda minuto de programa así que voy casi a modo cuestionario Carmena han se presenta sí o no

Voz 0177 16:33 también se presentará porque le interesa sobre todo el Partido Socialista

Voz 0867 16:37 tiene coche diésel o coche gasolina yo tengo coche diesel

Voz 0219 16:42 tiene usted complicado lo sé pero también ha dicho la ministra que era un globo sonda no bueno vamos a esperar no habrá elecciones generales antes de mayo elecciones generales remarcó generales bueno si el presidente tuviera palabra así porque él dijo que llegaba presidente para convocar elecciones

Voz 0867 16:58 saldrá Franco del Valle antes de fin de año

Voz 0177 17:01 la verdad es que creo que Franco una interesa prácticamente a nadie salvo al presidente muy poquitas personas más

Voz 0867 17:06 habrá referéndum en Cataluña no sé si he escuchado esta mañana a les alumbraban

Voz 0177 17:11 solamente en la Cadena SER a hablar de algo que me parece lamentable yo deberá alguien piensa que este es el momento con el comportamiento que está teniendo el independentismo catalán y el de hoy el presidente Torra que es el momento de hablar de otro referéndum creo que es un error

Voz 0867 17:24 GS está la más difícil de todas las que las que ha tenido esta tarde que va a hacer el Atleti este año

Voz 0177 17:29 el Atleti lo que va a hacer es lo de siempre ganar y Pierre

Voz 0219 17:32 de perder con honor

Voz 0867 17:34 Ángel Garrido mucha suerte les días gracias por venir siempre a este programa siempre que se lo pedimos este aquí compramos en que ha pasado tantas horas gracias mucha suerte que estará próxima mucho

