Hora 25 Deportes: Luis Enrique recibe a su selección (03/09/2018)

Voz 0919 00:48 OO nube con ve ya lo sabíamos pero con v también porque hoy el hombre que dirige el bar el vídeo arbitraje en España señor Velasco Carballo ha ofrecido una rueda de prensa para hacer balance de las tres primeras jornadas de Liga y la aplicación del IVA aunque haya mucha gente que si no lo entendemos que sí porque aquí entran porque aquí no entran dice Velasco Carballo que bueno que el bar nuestro el mejor

Voz 1713 01:16 todos debemos coincidir que el éxito ha sido evidente estamos tremendamente satisfechos del rendimiento que que están teniendo nuestros árbitros del nivel de acierto que está teniendo la verdad es que creemos que que el inicio ha sido tremendamente satisfactoria

Voz 0919 01:32 tremendo tremendo el bar que tenemos aquí más noticias del día la FIFA ha hecho público el trío de candidatos al premio desde el dos mil dieciocho son Cristiano Ronaldo Luka Modric y elegir frío del Liverpool Salah sorprendentemente no está entre estos tres Antoine Griezmann que ganó la Europa League con el Atlético de Madrid y el Mundial con la selección francesa pero Griezmann se queda fuera yo hoy es el primer día de Luis Enrique con sus chicos la selección se ha concentrado tiene una novedad Iago Aspas que se había quedado fuera de la lista y que fue ciertamente una sorpresa cuando Luis Enrique lo hizo público el pasado viernes vuelve ahora en lugar de Diego Costa que tiene unos asuntos personales va a ser padre estar dos semanas tenía que estar más pendiente de lo de casa que de lo de la selección así que Iago Aspas ya está en Las Rozas con Luis Enríquez yo recuerdo que hoy se cierra la jornada de liga en Segunda División con el partido que juegan a las nueve el Almería y el Málaga enseguida os damos una vuelta por allí porque el Málaga podría ser líder si gana hoy sería el único equipo que lo ha ganado todo en este arranque de la magnífica segunda división que tenemos pero como siempre en evidenció el programa para todos los españoles ya sabéis que este programa tiene una apuesta con un oyente que sea apostó una súper barbacoa parrillada a que Benzema metía cuarenta goles claro el otro día metió Benzema otros dos

Voz 4 03:04 bueno vía gallego qué pasa

Voz 6 03:06 con Benzema y los cuarenta goles yo creo que no va a hacer falta a dar al portero en el palo como digo me amigo breva

Voz 5 03:14 se huele el miedo huele el miedo

Voz 4 03:17 pero que lo mete mete los cuarenta goles bien seguro que lo mete no sé si lo meterá pero escotilla era el cuerpo que llevaba a los que apostaron

Voz 0919 03:25 eso no sólo gitana de eso sí eso sí eso sí parece que Benzema puede hacer incluso olvidar a Cristiano Ronaldo deja vuestro mensaje

Voz 7 03:35 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte de él en China critica adivinos lo que quieras mandando tu nota de voz tener Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve cuatro

Voz 0411 03:49 sí sí sí yo voy a jugar aquí hiel han que pierda le iba lo hablo de de Madrid allí el chiquito llevada mucha mucha alegría darla como Palma Arena

Voz 7 04:14 el Guaza de Hora veinticinco Deportes se hizo nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 8 04:25 cómo echaban de menos Ingelmo y Marcos a Maite que os gusta verdad bueno he primera convocatoria de Luis Enrique IV siempre que hablemos de seleccionador Luis Enrique en este programa vamos Palha venga

Voz 9 04:48 cuando los Knicks hicieron esta canción ya estaba pensando que Luis Enrique algún día iba a ser selecto

Voz 0919 04:53 de Nador nacional vamos a Las Rozas con esa novedad en el equipo Yago Aspas en lugar de Diego Costa y todos muy pendiente Javier Herráez de el primer entrenamiento el primer contacto en el campo de la nueva selección de Luis Enrique como es que hace Luis Enrique como su relación con los jugadores buenas tardes

Voz 1571 05:11 si hola qué tal Gallego pues sí la verdad es que grande los Nicky por cierto de Luis Enrique es el ha visto muy activo e en el entrenamiento que acaba de concluir aquí en Las Rozas ha sido el único que ha habido abierto para prensa hay para público hemos visto Luis Enrique muy cercano a los futbolistas Le gusta a interrumpir el juego para corregir algún tipo de acciones Easy vamos a ver a un equipo con mucha velocidad más velocidad que posesión también prepara un circuito en el que hemos visto el regate y el disparo como siempre es sensacional Isco Rodri muy bien el futbolista Atlético Madrid vaya pelotero la fichado del equipo del Cholo Simeone que también ha clavado un par de balones en la portería de Kepa de David De Gea que junto con Ochotorena está Pau López evidentemente el tercer portero en la portería del equipo de la sección española de fútbol ha comenzado a las siete todos menos Raúl Albiol que tiene un pequeño golpes sin importancia recordemos que esta mañana Diego Costa llamaba Luis Enrique para decir que efectivamente va a ser padre y que en esta convocatoria prefería no estar su plaza la ocupa Yago Aspas que ayer con el Celta de Vigo y este es el sonido de la mañana que nos dejaban los compañeros de ese fútbol hablan Ceballos el recién llegado la absoluta in Marcos Alonso jugó un día con Lopetegui contra Argentina en el Metropolitano pero no estuvo en el pasado Mundial los dos Ceballos y Marcos Alonso analiza en la convocatoria

Voz 10 06:31 la verdad que de pequeño uno sueña con estar alguna de la selección absoluta española y la verdad que tengo una oportunidad que es para mí de oro y la verdad que muy contento oí deseando tener un minuto para poder realizar mi sueño realidad

Voz 1713 06:46 muy ilusionado de venir a la selección hay dos partidos importantes y la primera convocatoria del nuevo míster con muchas ganas

Voz 1571 06:55 mañana entrenamiento a las diez de la mañana siempre se va a trabajar por la mañana por la tarde en reuniones y vídeo así que a las diez cerrado es entrenamiento ya va a ser siempre así con Luis Enrique al

Voz 0919 07:05 gente de la sección española de fútbol aparte de los entrenamientos cerrado cambia alguna otra rutina con Luis Enrique contacto con medios de comunicación viajes concentraciones ruedas de prensa o

Voz 1571 07:17 Nos iremos sorprendiendo por el camino no no te va a sorprender mucho va a ser como en el Barça lo que ocurre es que tiene que hacer las ruedas de prensa porque son de la Federación por las mañanas sino sería todo cerrado la previa quince minutos abierto el trabajo si lo va a hacer él con su nuevo equipo técnico cerrado a cal y canto tan solo Alba habrá uno abierto por ejemplo el de hoy en el que la gente buena un jurista jugó ayer evidentemente ha hecho un trabajo pues cortito hoy específico pero evidentemente de trabajo va a ser a puerta cerrada

Voz 9 07:45 el sábado Inglaterra evidentemente estamos con Luis Enrique y con la selección otra posibilidad las ocho y XXXVIII hora25 deportes en la SER

Voz 0919 09:06 Ronaldo Nazario de Lima ya es el máximo accionista del Valladolid

Voz 4 09:23 pues sí hay mucho trabajo que hacer hay que exigir que ser máximo posible y desde luego tenemos un equipo de un equipo de gestión que estoy muy contento con ellos nuestro trabajo se basa en competitividad Transparency revolución social habrá cambios habrá ampliación de servicios que funciona de todo ello tenemos un año para la niña todo poco a poco vamos a enseñar lo que vamos haciendo mejor que si lo que vamos a hacer

Voz 0919 10:09 actividad vida transparencia revolución Ignacio Torradijo Valladolid por favor buenas tardes buenas tardes Jesús yo yo si vivieran Valladolid estaría esperanza X con lo que ha hecho y con lo que el representa la llegada de de Ronaldo Nazario de Lima que supone la llegada de de Ronaldo al accionariado

Voz 16 10:29 en en en cosas concretas bueno de entrada estará en el escaparate mundial ahora mismo por la llegada de inside Ronaldo que se hace con el cincuenta y uno por ciento de las acciones a cambio de unos treinta millones de euros Suárez carruseles se quedara con el veinte por ciento Ronaldo será el propietario a su vez el quemando el presidente el consejo de administración Carlos Suárez va a ser la figura instó emocional va a ser el presidente que vaya a las reuniones de la Liga que esté en el palco presidiendo y que bajen llevar la gestión también del día a día pero lo que de verdad ese confía Quique Ronaldo puede ser clave es sobre todo a la hora de la rentabilidad publicitaria el gancho de Ronaldo para atraer sponsor a cualquier nivel para el Real Valladolid se piensa que puede ser un auténtico granero para generar ingresos atípicos en la entidad blanquivioleta hay mucha confianza en lo que puede hacer y sobre todo pues tiene mucho carisma hoy hemos visto una especie de Bienvenido Mister Marshall aquí en Valladolid con más de doscientas personas que han seguido por la calle desde el Ayuntamiento al restaurante por Rodin esto mucha confianza y sobre todo eso Ronaldo va a mandar pero la imagen de presidir va a seguir siendo la de Carlos Suárez que se queda como empleado de la imagen del club

Voz 0919 11:33 prácticamente la imagen de la ciudad

Voz 4 11:36 estos días venideros va ser Ronaldo yo paso de todo es nombre

Voz 16 11:42 dio el hit extraño en Valladolid la Semana Santa va a ser seguir siendo muy grande hoy ha sido presentado en el Ayuntamiento eh por todo lo alto con el alcalde al frente de las operaciones os de Eslovaquía caído como si hubiera caído que nadie se lo tome mal como si hubiera caído el gordo en el buen sentido

Voz 0919 11:58 que sea para bien gracias pero lo bueno de la jornada de Liga de este fin de semana sin duda alguna ha destacado el gran derbi sevillano que se llevó el Betis uno cero ganó el equipo verdiblanco con gol de Joaquín en un partido que estuvo marcado por una jugada la expulsión de Roque Mesa por recibir la segunda amarilla después de haber tenido un encontronazo entre comillas con el portero del Betis Pau López para algunos Pau López buscó el contacto se tiró encima de Roque Mesa que a lo mejor no tenía que haber estado por allí puede ser pero expulsar a Roque Mesa por eso Ike Pau López se fuera de rositas Pau López que es internacional con Luis Enrique ha explicado o ha intentado aplicar la jugada en el día de hoy

Voz 17 12:44 bueno al final el de de Alberto no general del intento fue cada rápido te pueden medio Roque Mesa Nacional la que que expulsa poco te haya estrenar el Elche decidiendo árbitro un que la ayuda llegue otro puesto

Voz 0919 12:59 no no el bar aquí no le ayudó aquí no aquí no robar Pau a que a que el árbitro expulsara Roque Mesa Hay y nada más El día después en Sevilla cómo está el vamos cómo está el ambiente más caldeado supongo en el Sevilla con esa decisión arbitral felicidad absoluta en el Betis Florencio Ordóñez buenas tardes así es qué tal buenas

Voz 18 13:18 Carles Gallego tú conoce perfectamente la ciudad lo bético dicen que tuvo muy bien sancionada la falta ahí la tarjeta amarilla a Roque Mesa hay por tanto expulsado de los sevillistas que hombre que como como les saca amarilla a Roque Mesa y el árbitro no sanciona ese exceso también de

Voz 19 13:36 aun López con el centrocampista del Sevilla no pero como no se ponen de acuerdo nadie aquí en la ciudad lo que les tocan los béticos es disfrutar de este triunfo en el derbi doce años habían pasado desde dos mil seis que no le ganaba al Sevilla en el Villamarín desde entonces tres triunfos sevillistas y seis empates pero ninguna victoria del Betis que redondea por cierto un año dos mil dieciocho brillantísimo loca derbi se refiere concediese en el banquillo dos victorias se inició el mes de enero en el Sánchez Pizjuán con victoria del Betis la de ayer empate con más sabor dulce que agrio para el Betis también tampoco fue malo para el Sevilla del pasado mes de mayo en el Sevilla lo más destacado aparte del enfado no con la decisión de él

Voz 0919 14:18 árbitro Gil Manzano ayer en la lesión

Voz 19 14:21 mercado que ya ha pasado por el quirófano sufre fractura de radio seguramente mañana sea dado ya de alta no se especifica cuánto tiempo estará exactamente fuera de combate fuera de los terrenos de juego pero varias semanas coloque ni Escudero también con fractura en el brazo ni mercado podrán ser utilizados por Machín para las próximas gracias Florencio luego de esa jugada hoy le han preguntado

Voz 0919 14:44 el presidente del Comité Técnico de Árbitros señor verá J Carvalho el que que dice que nuestro hogar funciona perfectamente José Antonio Duro me parece que ahí no ha querido entrar no ha querido entrar sobre todo en la polémica con lo que dijo después del partido el entrenador del Sevilla le hemos preguntado por

Voz 20 14:59 a esa jugada polémica del Betis Sevilla se ha resistido Velasco Carballo a responder por qué bueno pues él está sobre todo orgullosa de cómo está funcionando el bar en estas primeras jornadas hasta que al final ya la cuarta buena querido digamos responderá a las dudas de Pablo Machín tras el derbi

Voz 1713 15:14 en el caso de Machín en particular como te digo estuve con él en Tánger aquel día pues oye pues aquel día hubo un gol no el Sevilla is intervino

Voz 0919 15:23 Mary fue gol no cómo fue la jugada Carlos

Voz 1713 15:25 pues gol a favor del Sevilla o a favor del a favor del Sevilla no pasa nada

Voz 0919 15:30 no comprensión no pasa nada más que responder bueno

Voz 21 15:33 ha insistido no da Machín

Voz 20 15:36 a las once y media gallego Velasco Carballo en El Larguero se quieran preguntar sus dudas sobre el también puede llamar Machín incluso a las once y media los espera con toda duda sobre el VAR

Voz 0919 15:44 por V no con la del barco no veremos pocas hoy ha hablado o camarero camarero Leo Messi en Catalunya Radio ha hablado de la Champions de la ausencia de Cristiano Ronaldo que le ha dicho a nuestros compañeros

Voz 8 16:00 vamos a Barcelona Adrià Albets buenas tardes

Voz 0017 16:02 hola Gallego qué tal buenas tardes sí ha hablado sobre todo de Christian hoy de su salida del Madrid reconoce Messi que el Madrid aunque sigue siendo uno de los mejores equipos del mundo es menos peligroso sin Cristiano y dice que les sorprendió mucho la salida del portugués

Voz 22 16:15 creo que sí que el hecho de que Cristiano no teman la plantilla Madrid lo hace lo hace menos bueno al al Madrid si lo hace un un claro favorito a ganar la Champions no lo imaginaba fuera de del Madrid Si

Voz 4 16:31 Nuestra mucho pero como dije recién creo que FON

Voz 0017 16:34 tipo muy bueno por cierto que el Barça Gallego ha reaccionado con incredulidad a la ausencia de Messi entre los finalistas al best Ésta es la palabra que han utilizado en el club incredulidad porque no esperaban que el argentino no fuera elegido entre los tres mejores jugadores del mundo y de hecho el propio Barça en las redes ha colgado una foto de Messi con el siguiente mensaje los fans del Barça no tienen dudas Messi es el mejor Messi es debes ir esto dice el Barça en esta publicación que ha colgado en las

Voz 0919 17:01 eres faltaría más gracias Adrià otra de las imágenes del fin de semana ya sabes que Vinicius el chaval brasileño de dieciocho años que fichó el Real Madrid el año pasado por cuarenta millones de euros ahora está jugando con el Castilla en Segunda B partido de rivalidad ante el Atlético de Madrid empate a dos Vinicius marcó dos goles pero la imagen que ha dado la vuelta a todos los medios es un mordisco o un intento de mordisco de un jugador del Atleti a Vinicius en el cráneo evidentemente el jugador de Atlético Madrid está arrepentido Miguel Martín Talavera de de haber dado esa imagen buenas tardes

Voz 1576 17:38 qué tal buenas tardes sí evidentemente es el capitán del Atlético de Madrid B Alberto Rodríguez conocido como Thaci que en declaraciones a la web del club ha dicho que no se siente orgulloso y que al final del partido busco a Vinicius se fundieron en un abrazo que todo quedó ahí la tensión las pulsaciones era un empatados derbi pero evidentemente no justifica la actuación de ETA chiíes intento como tú has dicho te hemos jugado brasileño en cualquier caso quiere que ya que se pase página no se caracteriza por ser un jugador ni mucho menos duro pero se le cruzó el cable en ese momento ya actuó de esa manera no

Voz 0919 18:11 que en una de esas te dejas un colmillo y luego tienes queda al dentista Domecq

Voz 1576 18:14 es que no eso que no son baratos precisamente además te cuento si decía que han cerrado filas en el Barça entorno a Messi y exclusión de vez pues te puedes imaginar el Atlético de Madrid que no se explican como un trofeo de la FIFA después de ganar la Copa del Mundo de no está Antoine Griezmann ha publicado en sus redes sociales una foto de el francés con los tres títulos la Supercopa de Europa la Copa la Europa League y la Copa del Mundo sentado en el césped el Metropolitano que se hizo hace unos días diciendo sin palabras y como te puedes imaginar muy caliente tanto en el club como en el vestuario como la afición rojiblanca normal

Voz 0919 18:49 que Griezmann debería estar en ese en ese trío de candidatos al premio de ves que tiene otras nominaciones cuáles son Iván Álvarez

Voz 0451 18:56 hasta ocho premios más gallego a mejor portero nominados Courtois Lloris Kasper es Michael mejor entrenador el campeón del mundo de Shams el seleccionador Leach Zinedine Zidane que ganó la Champions con el Madrid a mejor jugador a la brasileña Marta la noruega Heisenberg en ver la alemana mar Ocean a mejor entrenador de fútbol femenino Pedro del Olympique de Lyon taca cura japonés y de la selección holandesa también nominados al Premio Puskas por ejemplo que fue el mejor gol del Mundial más goles mundialistas como el del SERIS en fue el de Messi y no podían faltar las chilenas de Gareth Bale en la final de la Champions y la de Cristiano en Turín y también hay premio a la mejor afición al fair play y al once del año todos ellos los ganadores el próximo veinticuatro de septiembre en Londres

Voz 0919 19:33 once minutos para las nueve Hora veinticinco Deportes en la SER

Voz 0919 19:55 en nada se cierra la jornada en Segunda División con el partido que van a jugar a Almería y Málaga mucho tiempo equipos de Primera División a diez minutos para el inicio hay ambiente cómo está eso Rafa Góngora buenas tardes

Voz 0660 20:09 hola Gallego la hembrita por la primera victoria de la temporada el Málaga también irá al pleno en esta primera jornada de Liga ICV nuevo Gallego líder en Segunda División ahí la verdad buen ambiente muy buen ambiente ambiente de gala hoy en el Mediterráneo con una muy buena representación de la afición malaguista nueve de la noche hospital madrileño Pizarro Gómez pudo lindo

Voz 0919 20:29 es racional este fin de semana ha salvado su primer match ball José Mourinho como entrenador del Manchester United que había muchas ganas de que pendía otro partido para que pasado ganó el Manchester United de Mourinho por ahora sigue repasamos lo más interesante con Bruno Alemany Bruno buenas olas

Voz 0301 20:46 pues si va a estar dos semanas al menos tranquilo José Mourinho con esos dos goles de Lukaku el Manchester Unites suma su segunda victoria esta temporada además también en Inglaterra tenemos un técnico español haciéndolo realmente bien es Javi Gracia con lo Watford tiene al equipo colíder junto con Chelsea y libre

Voz 0919 21:02 a lo más alto de la clasificación con pleno

Voz 0301 21:05 doce puntos sobre doce posibles en Italia cristiano sigue ganando con la Juventus pero sigue sin gol doscientos setenta minutos eh todavía sin ver puerta no jugó mal ni mucho menos pero sí que es verdad que en el segundo tiempo Se empezó avería algo desesperado con el hecho de no amargar el otro día en la oficina marcó Cavani marcó Neymar volvió a marcar un golazo en papel que eso sí fue expulsado pero bueno sigue líder destacado en Francia

Voz 0919 21:31 bueno sobre la ausencia de gol en Cristiano Ronaldo es noticia un titular de la prensa deportiva italiana que ha cambiado el CR siete por CR cinco y medio aprobado justito hasta que Márquez vamos con el tenis que está en marcha el Open de los Estados Unidos ayer ganó Rafa Nadal su partido Ibai ya mañana se va a enfrentar al francés Dominique cien como está Rafa pero sobre todo como Estado estoy Carla Suárez que juega ante Sara Pogba por meterse en cuartos de final Miguel Ángel Zubiarrain buenas tardes

Voz 24 22:03 hola Jesús buenas tardes bueno pues estamos esperando un quedo las el sesión nocturna primer turno siete de la noche por lo tanto una de la madrugada hora española va a ser un año difícil va a ser mejor momento pero es superior a Carla la progresión potencial en juego quizá vengan potencia si Hipatia un partido muy muy difícil decir que está jugando yo que en este momento ya Resistiré cree que Juan Fede después se esta noche con Nilmar un partido fácil que manidas Iker que a Nadal con con quién segundo turno de noche de la Vall el Ballack así que es muy importante porque sino Vara se mete en semillas de ve que defiende el número uno del mundo que se queda con él lo que ya puede optar a todo por lo tanto de manera te diría que más bien que además inmunidad a la edad tendría dos días de descanso podría variar hasta el viernes lo cual también es importante así que esperemos que todo vaya sobre ruedas que tengamos a Carla dando guerra a Sara pagaba así a la dándome a aquí

Voz 0919 23:08 por cierto que hoy el capitán del equipo español de Copa Davis Sergi Bruguera ha dado la lista de jugadores para esa eliminatoria que tenemos que jugar con Francia va a Rafa Nadal Pablo Carreño bautista Feliciano y Granollers contar con Nadal dice Bruguera que es un lujazo contar con rajado ahora

Voz 25 23:25 para cualquier capitán fuera un país sería un lujo sería increíble un sueño tenemos la suerte de que de que es nuestro no podemos contar con él siempre que que puede jugar así que yo no va más encanta vuestra el gol en contra

Voz 0919 23:40 es normal baloncesto Sergio Scariolo ha dado la lista de convocados de la selección española de baloncesto tenemos dos partidos próximamente de clasificación para el Mundial pero en estas ventanas de la FIBA sigue sin haber jugadores de la NBA Miguel oreja bueno estar qué tal Gallego

Voz 26 23:55 será listas un tanto descafeinada ahí no hay ninguno de la NBA como dices tampoco a más de un jugador del Madrid ni más de uno del Barça tampoco ante el Estudiantes porque tiene que jugar en Europa al que si vuelves el Chacho Sergio Rodríguez el del CSKA entre otras gallego son dieciséis jugadores que se concentra el día diez en Guadalajara que jugarán ante Ucrania en Kiev el catorce y ante Letonia en Madrid el diecisiete escuchemos a Scariolo en relación a la convocatoria dice que se trata de situaciones que es mejor no forzar

Voz 27 24:22 no te puedo decir que me sabe mal por los NBA ahí no me sabe mal por los demás decir que a mí me me sabría muy bien que estuviesen siempre todos pero la de es la línea que que hemos tenido

Voz 0919 24:34 es lo que hay nos hemos acostumbrado y además hemos ganado todos los partidos sin ellos ciclismo día de descanso en la vuelta en la previa a que comience esta semana que se dice en la ronda española Borja Cuadrado buenas

Voz 0298 24:45 te tal Gallego buenas tardes desde Salamanca bueno pues es jornada de descanso marcada por las declaraciones de Eusebio Unzué el mánager del Movistar esta mañana en las que ha dejado en una situación muy complicada las posibilidades de Mikel Landa de correr el próximo Mundial de Innsbruck que que se celebrará el treinta de septiembre por lo demás rueda de prensa de los equipos hemos hablado con Alejandro Valverde que es segundo a un segundo del líder el australiano Simon James esto decía sobre su rendimiento en esta Vuelta

Voz 28 25:11 un está claro que la vuelta está más que cumplido el asociativo dos victorias de etapa llevamos media vuelta esto segundo en la general me encuentro bien bueno claro que siempre pienso en el Mundial pero yo creo que por un poco más de desgaste que aquí no no creo que lo vaya

Voz 0298 25:29 una huelga una vuelta que retoman mañana la competición décima etapa Salamanca Bermillo de Sayago en la provincia de Zamora ciento setenta siete kilómetros posiblemente haya esprín

Voz 0919 25:40 gracias Borja bien Fórmula uno después de la exhibición de Hamilton en el Gran Premio de Italia de Fórmula uno dejando no voy a decir el ridículo pero muy atrás a los Ferrari la noticia de hoy es que Carlos Sainz ya tiene compañero para el año que viene en Mclaren Manu Franco quienes buenas tardes

Voz 1385 25:58 hola muy buenas tardes pues es Landa Norris el piloto que era reserva en Mclaren un chaval de apenas diecinueve años que este año es segundo en la GP2 y que tiene un potencial tremendo Iker al que muchos comparan con Lewis Hamilton eh aquel del año dos mil siete que le tocó con Fernando Alonso Si bueno pues dicen que hay carritos ni tampoco lo va a tener muy fácil con este piloto británico que es la gran joya de la corona

Voz 29 26:22 el piloto que todos esperan después de ese Harrington que como adjudiquen sitio una carrera extraordinaria yo con treinta puntos de ventaja

Voz 1385 26:29 por otra parte déjame contarte que el miércoles durante que Fernando Alonso mantener su primer entrenamiento en la Indy indicar en Estados Unidos de de FP en teoría dice él depende su futuro aunque todos sabemos que lo que aseguró que el año pasado que viene esté en Estados Unidos corriendo

Voz 0919 26:46 lo contaremos gracias Manuel esta semana vamos a cerrar Hora veinticinco Deportes con

Voz 0411 26:51 Rosalía

Voz 28 26:58 no esta barcelonesa de veintiséis años que está conquistando el mundo con su fusil

Voz 0919 27:14 los aquí sigue Hora veinticinco a las once y media

Voz 28 27:16 Larguero nosotros volvemos mañana un saludo de Gallego gracias por escucharnos

