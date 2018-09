"Ha sido un desfase entre el anuncio del impuesto y la información que yo tenía"

Voz 0194 00:00 si a esta hora de la noche saludamos a la ministra de Industria Reyes Maroto muy buenas noches ministra la hemos llamado para intentar aclarar cuál es la posición del Gobierno sobre el impuesto al día permítame que antes de escuchar sus explicaciones expliquémosle Cuén para para que éste pueda entender esta mañana en su entrevista aquí en la SER con Pepa Bueno el presidente Pedro Sánchez anunciaba así el impuesto

Voz 1722 00:23 el diésel es digamos una con un combustible altamente contaminante Éste es un Gobierno ecologista y por tanto todo lo que tenga que ver con la Transición Energética con la sostenibilidad de nuestro país sobre todo en un asunto tan particular como es la movilidad privada que es altamente contaminante pues lógicamente será digamos tendrá su traducción en la creación de o la subida de este impuesto después le han preguntado a usted

Voz 0194 00:48 ministra para que concretara

Voz 1 00:50 no es un mal momento con los Cervantes en máximos

Voz 2 00:53 bueno se habló mucho en puesto el diese pero el Gobierno todavía ni siquiera lo anunciado entonces vamos a esperar el otro día como sabe en el Ministerio de Industria aprobó una medida muy importante y que va en relación con el la implementación del nuevo protocolo uve doble TP que va a permitir una transición ordenada hay evitamos un impacto fiscal muy lesivo para el sector por lo tanto de lo que estamos haciendo es trabajando con el sector del automóvil definiendo una agenda estratégica de un periodista

Voz 0194 01:20 R pregunta si estamos pues ante un globo sonda

Voz 1 01:23 el corte severo ese los consumidores se quejan de que este tipo de juegos son dos está afectando a las ventas

Voz 2 01:28 sí porque efectivamente usted lo dices hecho un globo sonda pero nosotros estamos trabajando con el sector de forma muy coordinada pensando en la industria también pensando en los consumidores ir hasta ahora las medidas que hemos tomado son buenas para el sector

Voz 0194 01:41 la ministra le preguntan si es un globo sonda y usted dice que si es un globo sonda

Voz 3 01:47 bueno quiero aclarar que me preguntan si es un globo sonda el debate que ha habido este verano sobre el tema de la fiscalidad el diésel y sus efectos en concesionarios y consumidores han sido mis respuestas a esta pregunta Lab que acabáis de recoger y por lo tanto yo entiendo que se han sacado de contexto

Voz 0194 02:06 lo que pasa ministra que usted la respuesta anterior sí que dice claramente sobre el impuesto del diésel que el Gobierno no ha hecho ningún anuncio cuando lo cabalgada anunciar aquí en la Cadena SER el presidente

Voz 3 02:16 sí hay quiero de alguna manera destacar que yo estaba justo cuando el presidente estaba anunciando el impuesto y que se iba a incorporar finalmente a los presupuestos del dos mil diecinueve inaugurando es un curso de verano con con Ametic y por lo tanto efectivamente ha habido este desfase entre el anuncio del presidente y la pregunta que me dice mi hace que no se me había informado de de este anuncio por lo tanto nosotros estábamos trabajando como así lo manifestado en otras ocasiones en la definición de este impuesto ir por supuesto que apoyó el anuncio que ha hecho el presidente simplemente ha habido un desface entre anunció la información que yo en ese momento tenía

Voz 0194 02:57 es decir usted si sabía que va a haber ese impuesto al diésel lo único que pensaba que se anunciaría en otro momento

Voz 3 03:05 efectivamente estábamos trabajando en una hoja de ruta como ha dicho el presidente es muy clara muy marcada en la lucha contra el cambio climático y la mejora de la calidad del aire estamos contemplando distintas actuaciones una era una nueva fiscalidad que llamamos verde y por lo tanto en ese contexto estábamos trabajando el anuncio efectivamente lo tenía que hacer el presidente y por lo tanto lo que a mí me competía era bueno pues mantener de alguna manera que la información que nos parecía oportuna que era el que estábamos trabajando como así es que la concreción la ha hecho el presidente cosa que apoyo y simplemente ha habido un desface entre ese anuncio así que yo desconocía iba

Voz 0194 03:48 lo lo que pasa es más que un desfase que yo puedo entenderé que a esa hora de la mañana ustedes tienen agenda de los ministros quedaba también un poco la sensación que usted lo negaba en su respuesta

Voz 3 03:58 no no lo vamos a incidir el que estamos

Voz 0194 04:01 muy incómoda con el anuncio del presidente

Voz 3 04:03 no es no porque no lo conocía y diez más de alguna manera quiero señalar que hace justo un mes al principio de iniciarse el verano yo ya este tema y los medios se hicieron eco de que estaba trabajando en esta fiscalidad iré que era previsible que se incorporará en los presupuestos del dos mil diecinueve algo que os quiero recordar que además bueno pues fue titulares de prensa por lo tanto perfectamente en los ministros que estamos trabajando en este marco estamos coordinados el presidente es conocer el trabajo que se estaba haciendo bueno yo creo que era una forma también en esta nueva temporada de anunciar algo que como bien ha dicho el presidente forma parte de nuestra hoja de ruta de lucha contra el cambio climático en la que estamos trabajando con esta y otras medidas

Voz 0194 04:48 es para que los oyentes lo tengan claro impuesto al diésel para los particulares si no

Voz 3 04:54 bueno yo no quiero entrar en el contenido del impuesto yo creo que la noticia hoy que Red confirmó apoyo el anuncio del presidente de incorporar la Fiscalía los presupuestos es lo que hay que hablar y por lo tanto el contenido pues dará cuenta la ministra Elia Hacienda junto con otros cambios

Voz 0194 05:12 hasta ahora mismo trabajando y usted hablaba de la coordinación entre ministerios antes de tomar una decisión como esta coordinación y entendimiento porque yo no sé a cuánto asciende la presión que pueda tener usted por ejemplo del sector del automóvil

Voz 3 05:27 estamos trabajando muy bien con el sector tenemos una hoja de ruta muy trazada en la que estamos fijando cuáles son los compromisos a los que nos vamos a comprometer tanto el sector como como el nuevo Gobierno el sector está tranquilo el viernes nosotros adoptamos una medida que permite tener una transición ordenada por el impacto que tiene protocolo W de la fiscalidad ANFAC salido valorando muy positivamente las medidas de este sector y estamos trabajando en un acuerdo estratégico que vamos a firmar en los próximos días dónde vamos a hablar de reducción de emisiones por parte del sector a las que se han comprometido vamos a hablar de fiscalidad vamos a hablar también de la creación de una mesa de movilidad sostenible yo creo que el entendimiento con el sector y este nuevo Gobierno es firme estamos trabajando bien ir y colaborando en que la industria del automóvil mantenga el liderazgo que ahora mismo tiene el grado de entendimiento es muy

Voz 0194 06:23 la ministra está llamado en directo a un programa de televisión ha colgado un vídeo en Twitter dando explicaciones de han reñido mucho desde Moncloa

Voz 3 06:31 hay que reñir es que de alguna manera como digo yo creo que las declaraciones se han sacado de contexto yo no soy una persona que suela reaccionar ante los medios porque creo que bueno tú lo has dicho no que que que hay que tener unos principios parto el inicio que habéis hecho de temporada con esa declaración de intenciones pero lamentablemente ABC es bueno pues si sacan de contexto determinadas declaraciones y me he visto en la obligación también de salir de aclarar cuáles ha sido de alguna manera las declaraciones que hecho por supuesto ONDE apoyar el anuncio del presidente como no puede ser otra manera

Voz 0194 07:07 pues aquí tiene usted los micrófonos abiertos siempre que quiera a argumentar contar va a aclarar muchísimas gracias por habernos atendido en Hora veinticinco