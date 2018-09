Velasco Carballo: "Los árbitros tienen la consigna de que la intervención tiene que ser en un caso excepcional"

Voz 1 00:00 como decíamos por aquí el presidente del Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol que hoy ha dado una rueda de prensa después del primer parón de la Liga tres jornadas ahora turno para la selección que luego hablaremos de ella pero qué nota le pone el jefe de los árbitros salvar después de tres

Voz 1234 00:16 jornadas pues yo le pongo un notable al arbitraje y un notable al al bar que generoso estas

para los oyentes de la Cadena SER y del Larguero nueve cero dos catorce sesenta sesenta para los que Luis el fútbol en la SER para los que vais a los estadios para los que veis en los partidos por la tele

Voz 1234 00:41 buenos lo que más hilo que menos os está gustando el bar hasta ahora

Voz 2 00:46 que quitaría hay sí que añadiría que

si os está gustando más Ike en menos

Voz 3 00:54 nueve cero dos catorce sesenta sesenta eh

Voz 1 00:58 para empezar Velasco Carballo ahora nos hacemos balance te pregunta unas cuantas Iturralde que aquí es el que sabe de arbitraje la jugada ayer de Sevilla aclaran los luz porque

Voz 0465 01:06 Media España es penalti de España que hay que

Voz 1234 01:10 pulsar a Roque Mesa por segunda amarilla pues es muy bonita que España esté dividida porque da la razón a la no intervención del bar ya que como sabéis para que intervenga tiene que ser en errores incontestables si tú mismo me estás diciendo que parece que sí hay contestación no pues esa es la mejor aclaración que que puede hacer lo has hecho tú que hubiera expirado eh yo ojalá tuviera la posibilidad de pitar por qué preferiría seguir en activo no es el presidente del Comité Técnico de Árbitros

Voz 1 01:36 es la jugada más difícil hasta ahora de la Liga eh yo porque Portu tú sabes lo que se dice lo que se le lo que pasa LC Ésta es tan difícil deciden esa jugada ya no te digo en sí diga voy a verlo técnicamente es una jugada muy difícil no

Voz 4 01:50 es mucho más difícil una acción donde el árbitro está tapado donde un árbitro está más lejos donde hay eh

Voz 1234 01:56 es mayor la viviendo una una vez en el campo no te habría hecho falta ni el bar en el campo hubiera fallado seguro porque era muy malo seguramente algún oyente estará pensando no yo no yo en el campo creo que el mejor

Voz 4 02:07 eh es Jesús Gil Manzano que era el árbitro de ayer y lo que la hace para mí le apoyo

Voz 1 02:13 por ciento fíjate qué estructural de empezó diciendo en Carrusel una cosa luego en El Larguero de Joschka cuantas más repeticiones y me parece que es complicadísimo lo que la conclusión de Velasco Carballo después de tres jornadas donde está fallando más el VAR

Voz 4 02:29 la verdad es que ha funcionado muy bien hasta ahora creo que no hemos añadido el tiempo eh debido a las interrupciones también teniendo en cuenta que ha habido parones para para enfriamiento y creo que eso deberíamos mejorar en la comunicación que está existiendo entre los árbitros del terreno de juego el bar porque tienen que ser más concisas más concretas y más claras en eso tenemos que mejorar

Voz 1 02:54 mucha gente está diciendo pero quien pita el árbitro del campo o el árbitro del bar tuvo unos has dicho muchas veces antes del Mundial durante el Mundial después el que tiene siempre la última palabra es el árbitro que está en el campo pero muchos aficionados dicen y entrenadores pero sí que el que pita es el que está en el bar

Voz 4 03:08 pues no como tú bien has dicho sólo de T

Voz 1234 03:10 esta posibles errores y en caso de detectarlos si el informa al árbitro pero el árbitro finalmente es él quien toma la decisión

Voz 1 03:17 qué te parece esto que dijo ayer Pablo Machín el entrenador del Sevilla después de la jugada polémica yo he defendido siempre loco

Voz 5 03:23 justicia en el fútbol pero cuando tenemos la posibilidad de hacer justicia no lo hacemos es que no sé que para hacer esto es mejor que arbitren en el bar pero en el bar con b tomándose unas cañas

Voz 4 03:38 pues ya lo he dicho esta mañana en rueda de prensa yo no no no quiero salir a a expresar mi opinión sobre lo que opinan los demás porque me gustaría que después de salir hoy yo a hablar los demás no opinen sobre lo que ellos preso y menos un entrenador de un equipo de fútbol yo le respeto muchísimo Machín es un gran entrenador y creo que lo único nosotros podemos pedir respeto yo como presidente del Comité de Árbitros pido respeto hacia hacia los hábitos y respeto hacia sus decisiones y estoy seguro que Machín la la tiene y Illa tendrá eh

Voz 1 04:08 seguir la entrevista mi por Youtube y por Facebook en el canal está diciendo ALE Rodríguez de lo podéis seguir también en la los canales de You Tube de Facebook de El Larguero de la Cadena SER de paso con Iturralde que te tiene que preguntar unas unas cuantas cuestiones pero yo decía anoche en El Larguero me parece que el bar está siendo más justo que para eso ha venido estoy a favor de que quede claro siempre a favor del barrio de la tecnología y lo hace más justo pero

Voz 3 04:31 me parece que les

Voz 1 04:33 quita también una parte de la emoción para mucho los goles no se sabe si hay que celebrarlos quiero decir esto va a ser así siempre o hay mucho margen de mejora tiene que cambiar mucho el bar de lo que hemos visto a lo que crees que veremos en un año dos años

Voz 4 04:46 yo creo que el barba evolucionar pero que esa pérdida de emoción creo que es difícilmente recuperable porque el bar e introduce un elemento de tiempo que es el chequeo y eso va a ser irrecuperable pero que

Voz 1234 04:57 va evolucionar no tengo ninguna duda al narrador Romero no Flaquer no sabes si por verdad

Voz 1 05:01 dijo Benzema espera que el abrazo pero no me habrá dejará de eso se lo carga el bar por contra le da justicia hay alguno más sensación

Voz 4 05:09 que que lo que ocurre lo contrario que lo celebran dos veces entonces

Voz 1 05:13 están bien y que sube dos veces al marcador Iturralde cuestiones para el jefe de los árbitros que tú eres el que sabe de arbitraje

Voz 0514 05:20 buenas noches Carlos buenas noches ver lugar en primer lugar darle la enhorabuena por la policía que está llevando de transparencia yo creo que es muy pronto para hacer una una valoración del bar porque en tres jornadas yo creo que es pronto pero bueno está muy bien no yo lo quiero hacer una pregunta porque es que es la más la mayor duda que tengo yo en el bar creo como compañero que hemos abierto el saco del error de interpretación y estamos metiendo muchas cosas que son errores claros en error de interpretación y me explico con un montón de partidos y Carlos lo sabe que tú has pitado yo pitado que durante el partido creías que no había ningún penalti pero cuando llegabas a casa hay veía las imágenes decías ostras pues era penalti cierto

Voz 1234 05:59 sí sí sí sí entonces pierde

Voz 0514 06:02 entonces por qué el bar no da esa oportunidad al árbitro para que vea las imágenes que por ejemplo el penalti de ayer de Cali Mitch del Atlético Madrid

Voz 1 06:11 Balaídos

Voz 0514 06:12 de diez personas que preguntes doce te dicen que es penalti claro y ahí no hay error manifiesto no podemos hacernos trampas al solitario decir que eso es un error de interpretación eso es un error claro grave

Voz 4 06:26 tu opinión es que deberíamos intervenir más

Voz 0514 06:29 intervenir en los temas de él es que ha habido tres jugadas clarísimas penalti de canales que no hay duda en el en el Betis

Voz 2 06:36 penalti de Sergi Enrich

Voz 0514 06:39 en el en el Eibar y el menor duda ayer de Cali Nietzsche yo creo que hay no lo que pasa es que claro el bar estaba como está igual con el tiempo Bike seguramente va a cambiar yo sé porqué

Voz 2 06:50 no han actuado porque el bar no ha decidido puede ser por un un motivo de de de de reservarle al árbitro decir de un poco de corporativismo decir joder a

Voz 0514 07:03 meterlo en el saco de error de apreciación

Voz 4 07:07 lo que no yo creo que que el estamos siendo muy respetuosos con aquello de que el VAR lo dejemos para las cosas realmente evidentes que el fútbol puede perdurar con ciertos errores de los árbitros El espíritu del bar siempre fue esa interferencia mínima en casos muy excepcionales todos los organismos hemos sido muy cuidadosos de que la intervención fuera en contadísimas ocasiones quizás estamos transmitiendo a todos nuestros árbitros digo a nivel mundial el que no intervengan que no intervengan que intervengan sólo en casos extremadamente claros y quizá esa crítica la la acepto Eduardo pero también te digo la tendencia en las competiciones que nos han precedido es que se empiece interviniendo muy poco que se prosigue interviniendo cada vez más porque los medios de comunicación los equipos los futbolistas piden esa intervención como tú ahora estás diciendo que cuando llevan en ese es el libro se dan cuenta de que la polémica es tal que les devora vuelven a la conclusión de que me

Voz 1234 08:09 Juan tomábamos cuanto menos hubiesen yo te lo digo

Voz 4 08:12 por por lo que he hablado con todos los árbitros que nos precede

Voz 1 08:15 el alarde en otra jugada es muy clara

Voz 0514 08:18 es decir ayer también en el en el Celta Atlético Madrid circular número cuatro que la firma hutu los pisotones por detrás en el telón de Aquiles son tarjeta roja hay uno de esa clarísimo pisotón por detrás sin intención de jugar el balón de tarjeta roja porque no entró al bar pues esta firma está la circular

Voz 4 08:38 sí lo he firmado y uno circo era la hecho yo no dice exactamente lo de pisotón en el Aquiles sino que toda entrada que sea riesgos ahí en les en partes invención al aire

Voz 0514 08:48 decir les entre paréntesis

Voz 4 08:51 tú te las leyes de maravilla jamás no hace falta alias porque las

Voz 1 08:54 eso no lo sabe todo eso les es

Voz 0514 08:57 hay porque ahí no entra ahí el VAR pues tenemos miedo actuar en esa esa juez roja sí o sí de diez diez decía jugadores que pregunte si de diez árbitros que preguntes en septiembre cuando van a hacer la próxima reunión tuvo necesite roja eso es lo que yo veo en lo que está fallando en todos los demás yo no le pondría un notable yo lo pondría sobresaliente alto en todas las que son objetivas subjetivas yo creo que tenemos que mejorar mucho

Voz 4 09:22 tú y tu opinión es que deberíamos intervenir más

Voz 0514 09:25 más más haber sobretodo en Rojas es una roja claro

Voz 1234 09:28 por qué porque la de Savic que te preguntaba y tú porque la de Savic nosotros que al árbitro en esa jugada que es flagrante de roja e como sabe Eduardo yo no no quiero comentar jugadas particulares pero está claro pues el bar no intervino porque no pensó que que esa jugada de tan flagrante

Voz 4 09:41 como dice Eduardo el el que sea una acción sobre el sobre el Aquiles es muy peligrosa hay que ver la intensidad porque hay que ver muchas otras cosas y no quiero decir con esto que sea o no sea porque no le quiero juzgar esa jugada y respeto la opinión de de Eduardo yo no quiero venir a decir si eso no es así debiera intervino porque entonces podríamos abrir un debate de que yo opinará sobre todas las jugadas entonces ya lo hace Eduardo muy bien y no le quiero quitar el puesto de trabajo

Voz 1 10:07 no pero no lo que tú no es que digas lo que es que diga si había que expulsar a saber sino con una jugada tan clara para todo el mundo de para los que están en el campo que puede que no lo hayan visto pero para los otros que están en el bar que tampoco la han visto no ellos

Voz 4 10:22 han visto la consideran que no desde un ángulo desde otro y ellos tienen la consigna que acepto la crítica quizás extrema no por mi parte sino por todo el fútbol internacional de que la intervención de de ser un caso excepcional donde realmente es arroja sea escandalosa que para Eduardo lo es Isidro Bardo hubiera sido el VAR pues su dardo hubiera intervenido

Voz 1 10:45 al hilo de lo que decía Iturralde reside te te dejo y tú que sigues preguntándole pero por matizar una cosa sobre la jugada de Cali Nietzsche en Balaídos eh que decía Iturralde le preguntas a diez doce te dice que son penalti sin embargo no les dice Nadia al árbitro vete a verlo al monitor pero luego en el partido Alavés Español en Mendizorroza hay una jugada polémica con Leo Baptistao que acaban la jugada de Baptistao donde ahí sí que le dicen veinte y lo ves por qué en un estadio sí que le dicen al árbitro veinte y lo ves en otro estadio no le dicen nada y no va a ver lo que pasa que en un estadio hay posibilidad doble de revisar una jugada y en otro no

Voz 4 11:19 pues esa esa pregunta qué hace ese es el debate del Barça es como cuando no teníamos bar nos preguntábamos por qué Eduardo el domingo pasado en en el Bernabéu no pitó penalti Velasco Carballo si lo pitó y en Ipurúa ese es el debate que existía hasta ahora con el arbitraje se decía pero vamos en no entiendo hacemos la misma mano

Voz 1 11:40 que pensábamos que el bar serviría para acabar con bates a ser Cambar también vamos a tener el mismo debate igual que no había bar no

Voz 4 11:46 se tiene y se multiplica porque la gente tiene que un proceso entendimiento la gente no entendía por qué Eduardo no pita besamanos

Voz 1234 11:53 o esa penalti cuando una jugada muy similar a la de verdad pero no pero no había nadie viéndolo claro si nuevas salas si ha habido uno viendo lo que era Eduardo en el campo o en el campo ahora Eduardo está en una sala de bar de

Voz 4 12:06 es como sabes que se llama en otra sala estar ello otro día o estaría John otro día entonces para Eduardo como bar eso es de intervención para Velasco como bar en otra sala no se interesen por que en definitiva se resume muy fácil somos seres humanos y es una cuestión interpretativa vamos a tener este debate es continuo pues ya pero

Voz 0514 12:24 que es que yo voy más se sabe las declaraciones que ha hecho Ritchie el árbitro de de Brasil que estuvo en el bar en el partido de Inglaterra se ha lo que tenía que haber actuado porque hubo un penalti muy claro pero por intentar salvaguardar al árbitro que estaban en el campo no le dijo que era penalti dijo que si ahora hubiese visto otra vez la jugada Cruise actuado diferente puede ser que exista cierto corporativismo desde el bar para salvaguardar al árbitro que está en el campo

Voz 1234 12:54 yo es normal que a mí me pasan

Voz 0514 12:56 es también la radio e camino para criticar para criticar a un árbitro dices ostras

Voz 4 13:00 piensa mucho se tendríamos que preguntar a ellos no pero de verdad que que sinceramente creo que sí en algo tiene la culpa de esa no intervención somos los que instruía a los árbitros no digo en España sino a nivel mundial que les machacados con el concepto de que no intervengan que sólo se da en casos extremos sí tremendamente claro si quizás pues ese mensaje tiene que ir calando muy bueno ya habéis visto no es paso en Italia la primera jornada tres intervención en la segunda seis en España está basada en dio dos intervenir tú has por en la siguiente se eso es en la segunda dos si la tercera seis eso pasó en Italia como en el resto de países y al final iremos hacia una línea como nos ha pasado a nuestro entorno la tendencia es de pocas intervenciones la tendencia era a sumar intervenciones sí creo esto es ser pitonisa que después iremos a una anormalidad eh

Voz 1 13:53 los que han minutos para llegar a las doce enseguida hay un montón de clientes que te quieren preguntar tantas cosas vamos a ver Cinema tiempo que te hagan por lo menos cuatro cinco preguntas muy rápidas para el jefe de los árbitros en España el presidente del Comité técnico e me dicen muchos es el mismo bar el del Mundial que el de la Liga

Voz 4 14:07 exactamente porque son las mismos métodos es exactamente igual

Voz 1234 14:12 en el Mundial no los policías polémico nada y aquí la Liga la fuerza para eso lo he dicho esta mañana en rueda de prensa para España pero ya gestiones dijera lo que han dicho del bar el Mundial unas cuantas selecciones que no yo viví los sesenta y cuatro partidos

Voz 0514 14:24 pues sí pues yo he estado en los sesenta y eso lo dije yo en Carrusel durante el Mundial que que pasa que el el Mundial la polémica ha sido Serbia ha sido Marruecos ha sido Suecia ha sido el penalti se de Inglaterra que he comentado y eso nos pilla muy lejos pero a la polémica en los temas de Sevilla a decir el lema subjetivos que es lo que estamos hablando que es lo que como autor a lo que pero muy difícil le es muy difícil llegar a un a poner una línea clara

Voz 1234 14:50 ahora las polémicas Valencia Madrid está claro quién nos pilla muy de cerca y porque no hay bares en la UEFA en la Champions que empieza ya allí no tenemos Garay pues es una excelente pregunta para mi amigo Roberto Rosetti que hay mundial ahí ligas Champions eso pero ese preguntaré a los alemanes y los italianos con España el año pasado no va a haber tecnología de All eso tiene que responder organizador de la competición de la Liga de estas labor de que quiero hubiera

Voz 4 15:15 este año ha habido una jugada extremadamente difícil y con la tecnología de el bar las nuevas cámaras que se han instalado se ha solventado y creo que en el tremendo porcentaje de casos se solucionarán con las cámaras del bar habrá algún caso en que eso no se pero yo soy parte del Ateneo Gila en el negó rotundamente sí eh

Voz 1 15:34 ah gracias a todos se les está llamando eh enseguida cerramos con y tú guerra hacer la última pero

Voz 6 15:40 eh oyentes de El Larguero para el

Voz 0577 15:42 el Comité Técnico de Árbitros hola Jaime buenas noches hola buenas noches y os pido que seáis muy breve en la pregunta y así que también es es breve la respuesta pregunta Jaime bueno porque hubiera un saludo para todos

Voz 7 15:54 sí bueno ido a en algún que otro carrusel si de sí que en enumeró el mismo posiblemente no era el mismo número de cámaras para un Getafe que Aibar si que para Barcelona no no tendría que ser el mismo número de cámaras

Voz 1 16:14 es por la llamada Jaime

Voz 4 16:15 para el número de cámaras depende de la el tipo de producción televisiva hay tipo BIC que se fijan por la Liga en función de los equipos que entiendo tu pregunta y y la única comentarios

Voz 1234 16:28 es que para el mismo partido los dos equipos juegan con el mismo número de cámaras hay tres modelos de partidos ve ahí cuantas cámaras ahí en uno el cuántas en otro

Voz 4 16:36 en el cese son quince en el veinti algo y en el a treinta o más o menos veintiocho

Voz 1 16:44 hay muchos menos ojos en un partido de de categoría hace que no partido de categoría

Voz 4 16:47 sí pero no me quiero extender porque no sé si es simplemente a partir de un cierto número de cámaras por más que pongas no ganas más ángulos de visión Antonio buenas noches

Voz 1 16:57 entre el fuera de juego excepto en el fuera de juego tienen las mismas

Voz 4 17:00 las Eduardo no no es ya no se ponen ganara más que él

Voz 0514 17:03 está en el mismo que en el Mundial la no no no no

Voz 4 17:06 estamos hablando del ABC de España en el Mundial haría una cámara más eh que la que tenemos aquí en cada mitad de campo que es fundamental

Voz 0577 17:14 Connio buenas noches hola buenas noches donde no sea vas desde

Voz 0465 17:17 sería perfecto pues pregunta rápida para Velasco Carballo pregunta ayer no no debió de intervenir el bar cuando el portero del Betis agrede al del jugador del Sevilla

Voz 4 17:27 pero Antonio pues gracias por tu pregunta pero no no puedo comentar jugadas concretas e hice agradezco hoy siento no poder contestarte

Voz 0514 17:36 ya el contexto yo que soy no puede ya durante es decir no si la contestación se la da a Manuel principio preguntas en España sesenta te va a decir que es penalti sesenta y cuarenta por ciento es decir que falta por lo tanto hay sí que es una cosa solo pero su objetivo es más en Carrusel decía una cosa y en el que decía otra

Voz 0465 17:53 no no no no yo no es bueno yo yo yo hoy estoy pensando que son tras ingerir jugada es la peor que he visto yo en diez años Paco buenas noches

Voz 8 18:03 hola buenas noches dónde llamas a todo desde Sevilla menos menos

Voz 9 18:08 Iturralde que todavía me acuerdo del Mallorca Sevilla del año dos mil

Voz 1 18:11 ah no sólo téngase en cuenta que para

Voz 9 18:14 para un año que estamos a punto de ganar la Liga coño para nosotros que para nosotros

Voz 0577 18:18 plegado bueno pregunta expresa

Voz 1 18:21 delgada Velasco Carballo

Voz 8 18:22 me da la sensación yo sido días año árbitro qué categorías inferiores me da la sensación un poquito de improvisación con el tema del bar en temas de de un criterios porque yo creo nos vamos eso lógicamente alerón dando el paso el paso de los partidos Perovic dos jugadas similares por no decir casi iguales con muy diferente interpretación tanto por su parte Vaart como parte de la bien y yo me da la sensación de un poquito de improvisación cuando eso con reuniones técnica que hacen ello o varias al cabo del año seguro seguro seguro seguro que se va a ir puliendo creo que podrían haber hecho un poquito más con anterioridad para que esto no pasa ahora

Voz 1 19:04 gracias Paco gracias por el comentario

Voz 4 19:06 no no hemos hecho más de veinticinco horas de simulador donde los hábitos depresión han visto más de setecientos cincuenta clips e o jugadas para intentar unificar esos criterios pero seguramente tenemos que

Voz 1234 19:17 trabajar más íbamos a trabajar más para mejorar cada día las dos últimas muy rápido domingo muy buenas

Voz 0577 19:23 hola buenas noches pero donde no sea más de Málaga Valley pregunta para Velasco Carballo

Voz 8 19:28 le digo que el bar tiene que tener un poquito más rigor la jugada erraba una cosa muy buena y la verdad que lo único que ha fallado Rocío porque no les han aplicado que vayan a ver el que propició la jugada el penalti de Derbez diez cargante es una porción que ella fue perjudicado entonces igual que al Real Madrid el remate de vence era lo vieron cuarenta cohecho tome que vale el árbitro ver cuadro y tú puedas ver claro yo os sí o no

Voz 1 20:01 gracias gracias domingo a insiste mucha gente en eso no porque se ve la jugada del Bernabéu porque no la de Sevilla

Voz 4 20:07 ya es un poco donde más hay que trabajar se está claro tenemos que trabajar en eso en unificar nuestros criterios si yo nuestro objetivo

Voz 1 20:15 la última Jesús buenas noches

Voz 0577 20:17 buenas noches ayer de donde nos llamas

Voz 10 20:19 de aquí

Voz 1 20:22 Madrid de de Madrid perfecto pregunta para Carvalho

Voz 0577 20:26 Carvalho tiros al Lon tan cobardes así para yendo al grano no para qué

Voz 1 20:34 porque los árbitros son tan cobardes parece que los árbitros

Voz 0577 20:38 vamos a mejorar mucho

Voz 10 20:41 sí sí la eh ya que muchos de sus obligaciones ya que eso

Voz 1 20:49 es una es una pregunta que no tiene no tiene respuesta a los árbitros y se pueden equivocar o acertar pero cobardes y son pocos tenemos un oyente venga la última Demba hola buenas noches Demba

Voz 0577 20:59 hola buenas noches Manu buenas noches hombre dónde llamas dejarte de Barcelona vale pues la última pregunta para para Velasco Carballo

Voz 11 21:06 si me pregunta es el salón de la cubana que se dice Si en Cuba es suficiente no es suficiente para que se pite penalti en ese caso estando el bar si en el bar sí que no hay interpreta son si se ve que es suficiente quién no lo sé

Voz 0577 21:26 gracias Bemba un abrazo igualmente muchas gracias

Voz 4 21:29 en el bar e interpretación porque es un ser humano y lo interpreta igual

Voz 1234 21:34 así de claro se eh Itu algo para Abel Bayo

Voz 0514 21:38 no que igual que sigan no que sigan en esta línea que creará a gusto no da gusto y nada sobre todo paciencia es una tecnología no podía hay que tener mucha paciencia eso sí que las críticas que sirvan para construir no que sirvan para derruir

Voz 1 21:53 qué pasa que hubiera dicho el bar por ejemplo en el

Voz 1234 21:56 en el intento de mordisco de el jugador del Atlético a Vinicius pues con había cámaras no hubiera dicho nada porque no hubiera habido imágenes que lo soportaron sino la última sigue hombre venga gente a meter las para él aparece sin como no puedo hablar de juego

Voz 0514 22:12 las concretas

Voz 1234 22:13 en las tres jornadas que ha habido ha habido algún error de Campos

Voz 4 22:18 sí de bar también

Voz 1234 22:20 vale gracias más en el campo que en el bar no le eso ya déjate déjalo ahí está