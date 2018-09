Carlos Suárez: "Yo no sé si conmigo serían capaces de crecer, pero con él sí"

Voz 1375 00:00 José Ignacio Tornadijo en Valladolid muy buenas

Voz 1 00:02 qué tal con la mano fuera no es Ronaldo

Voz 1375 00:05 Saviola le da Lima es desde hoy máximo accionista de ese tuyo mío nuestro Real Valladolid Deportivo

Voz 1 00:11 pues sí cuando todo lo confirmaba la semana pasada se revolucionado absolutamente todo y hoy se ha confirmado no a las doce del mediodía en el Ayuntamiento con el alcalde Óscar Puente con Carlos Suárez que le cede el testigo que le pasa el cincuenta y uno por ciento de las acciones y con el nuevo probidad de Ronaldo pues la verdad es que ha sido un aluvión de de de de noticias de seguimiento de gente que estaba incluso esperando la salida de Ronaldo al final de la mañana en el Ayuntamiento de cámaras de medios de comunicación pasión aquí en Valladolid pues la presencia Arnaldo evidentemente no deja de ser una gran noticia

Voz 1375 00:48 quería todo el mundo todo el mundo detrás del por la calle no me bebiendo a Ronaldo días

Voz 1 00:51 es una situación curiosa cuando han acabado bueno pues la presentación acudió a un restaurante que estaba unos diez minutos también el centro de la ciudad acompañados por el alcalde por el concejal de Deportes y por Carlos Suárez pues ha habido un seguimiento de medios de gente y entonces serán como unos trescientos alrededor de Ronaldo Kamov dura

Voz 1375 01:10 sí sí es una especie de procesión

Voz 1 01:12 ha sido en el precio de procesión una especie de Bienvenido Mister Marshall en el mejor sentido de la palabra a la gente muy ilusionada pero bueno pues me imagino que Ronaldo se habrá visto un poco desbordado no al final bueno pues es una gran noticia el hecho de Arnaldo venga que pueda ser un reclamo publicitario que pueda conseguir bien inversiones importantes para el club y que afronte dos veces campeón del mundo esta aventura pues pues es positivo Carlos Suárez da el paso porque tuve la oportunidad vender otro a lo mejor a otras personas y confía en que esta es la mejor opción y yo le preguntaba yo sido pregunta ahora el corte que ha salido por todos lados no lo decía me Arnaldo tú vas a estar aquí tú vas a venir tú vas a viajar con el equipo va estará en el palco y escucha lo que decía

Voz 2 01:57 me comprometí que tiene nuevo llevara pues si hay mucho trabajo que hacer y hay que seguir de cerca ahí dedica el máximo posible cero desde luego tenemos un equipo de un equipo de gestión que estoy muy contento con ellos cada los ha hecho muchísimo por este club tenemos un año para planear todo poco a poco vamos a enseñar lo que vamos haciendo mejor que dice Si lo que hace y ya está

Voz 1 02:28 bueno pues no se va de vacaciones sino yo creo que lo que hay es decir bien claro yo no me compró esto para ganarlo ahí como si fuera un florero no voy a estar aquí implicar es mi club me lo comprado iba a participar en el día a día

Voz 1375 02:41 Carlos Suárez buenas noches buenas noches claro buenas noches José Ignacio

Voz 1 02:45 Carlos

Voz 1375 02:48 qué te has quitado de encima

Voz 1162 02:52 bueno no yo no creo que haya sido un preso es verdad que no he tenido un camino muy fácil no yo creo que ha sido muy difícil de que al final estoy convencido que que acertado al final será bueno tú con lo cual será bueno para mí no resulta eso porque porque me gusta lo que ha dado porque me gusta estar en este club porque creo que con mucho trabajo y mucho esfuerzo de de mucha gente pues han ido dando paso se ha ido avanzando y al final cuando varios han sido los los grupos que ha podido estar interesados pues es que algo se ha hecho bien que se podía haber hecho mejor sin duda ninguna pero pero bueno hemos llegado hasta aquí y ahora consideró que había que buscar otras metas así otros objetivos si quiero a que que estos van a ser los los buenos y los definitivos para dar un salto de calidad en todos los aspectos había grupos de de de

Voz 1375 03:55 otros países no no no sé si con ofertas superiores a la de Ronaldo de China de Méjico tal porque has elegido la de Ronaldo que buscas vendiendo el el club a Ronaldo

Voz 1162 04:06 bueno yo yo creo que nosotros hemos ido haciendo un un trabajo

Voz 3 04:11 muy difícil de Nafarroa

Voz 1162 04:13 mucho más callada que sea llevando un perfil más logros hay creo que está el club en una situación porque este club yo lo he dicho muchísimas veces tiene un futuro espectacular y creo que ese salto de calidad meditaba bien diferente a mí

Voz 3 04:32 yo creo que sí

Voz 1162 04:33 esa no es una persona con una imagen excepcional que puede aportar muchísimas cosas que le apasiona el fútbol que que bueno por la razón X que fuera yo creo que le gustaba mucho el el el Valladolid y me ha estado hablando mucho tiempo de los últimos partidos de de la Liga y cómodo había cambiado el club como se había volcado a la ciudad con este club ha estado siguiendo después todos los los avatares la campaña de abonados haber superado el récord histórico que ha tenido este club y entonces pues pues eso ha hecho que que un poco que poco a poco pues se vaya memorando de este club de las posibilidades que tiene bueno eso es lo que me ha transmitido y creo que su salto de calidad lo va a dar el porque porque yo no sé si si conmigo serían capaces no ya sí digamos que hundiendo todo porque podía disponer de la posibilidad de estar en ese crecimiento creo que estoy convencido que nos va a salir bien cuando se firmó el miércoles el miércoles ya estaba afirma hoy se ha escenificado

Voz 4 05:35 en el en el Ayuntamiento de Valladolid

Voz 1375 05:38 con el alcalde contigo qué porcentaje se queda del cincuenta y uno por ciento

Voz 1162 05:42 cincuenta y uno por ciento

Voz 1375 05:44 ser el presidente máximo accionista evidentemente consejo administración tú vas a seguir ejerciendo como al final como que como presidente del club

Voz 1162 05:52 digamos que como la parte más activa no dentro del club con los como máximo accionista pero será el presidente del consejo de administración y el que marca las pautas y las directrices que sigamos un poco implementará muchas de las ideas que tienen los de los cambios te ayudará a tope para que todas las ideas que se han puesto encima de la mesa puedan hacerse realidad con qué porcentaje se queda Carlos Suárez porque tu porcentaje te quedas un quince quince cero seis aunque usted

Voz 1375 06:24 pero bueno quince por ciento tú cincuenta y uno por ciento Ronaldo dueño del club máximo accionista y el resto que varios accionistas no correcta en bueno mi Tour es el primero que conoces que lo que no está dando Tornadijo ahora se ha desatado la ilusión

Voz 4 06:39 en en en en Valladolid no llega Ronaldo eh

Voz 1375 06:42 ya lo ha dicho no compre un club para quedarme ahora de vacaciones que se espera ahora en Valladolid con el Real Valladolid en manos de Ronaldo

Voz 1162 06:51 eso yo lo primero que quiero que espera todo el mundo que eso es independientemente de en este es que el equipo gane partidos que el equipo pueda continuar creciendo y que consigamos el objetivo de mantener la categoría este año porque entonces ya la situación económica serías todavía infinitamente mejor no yo creo que eso es lo primero luego la verdad es que llevamos dos meses pues que cada vez se supera más las cosas no la ciudad se ha volcado absolutamente quizá mucho desde no se sabe porqué pues hemos dado con con la aguja de marear que dice muchas veces mi madre y la gente se ha se ha volcado sea crea de ilusión ellos mismos se ha sido la primera vez que no hemos necesitado publicidad para la campaña que no hemos necesitado el cuñas que no hemos tenido que poner bueno anuncios cómo se diga en en los en los periódicos porque la propia gente pues bueno todo el mundo ha ido comentando lo que fue el final de temporada y esa dinámica positiva ha continuado en el inicio y la verdad que no he dejado de de sorprenderme porque porque ha sido una cosa que no sé si se había vivido alguna vez en Valladolid no y bueno pues estamos muy felices porque es que está siendo increíble y lo que te decía José Ignacio

Voz 1375 08:11 donó tres exhibieron una cosa que lo veíamos pues la venta

Voz 1162 08:13 dando pues Sergio Valladolid un reguero de bien

Voz 1375 08:16 te detrás de Ronaldos lo digo lo digo Carlos porque esto ahora puede hacer que claro que se desate en cierta medida la la euforia y eso que en Valladolid pues oye solemos ser gente comedida no y que tampoco Nos lanzamos las campanas al vuelo antes de tiempo pero claro esto ahora la gente puede decir hay va pues se igual empieza a traer aquí fichajes estratosféricos y tampoco hay que hay que vender humo la gente no Sabine para dar estabilidad para dar notoriedad para asentar un proyecto deportivo y económico para ayudar pues en muchas cosas no sé pero pues a lo mejor el patrocinadores en la camiseta el año que viene quién va a vestir al equipo en el estadio me imagino que hay montón de retos donde va a ayudar que esté la figura de Ronaldo el dinero que pone Ronaldo no

Voz 1162 08:54 absolutamente yo creo que esto es lo más importante Joseba es lo primero no yo creo que él tiene los pies en el suelo y creo que con sus declaraciones Icahn las respuestas a las preguntas que le han hecho creo que es lo que ha demostrado que tiene las cosas claras de que hay que ir poco a poco sabe que todavía somos un club pequeño que para nosotros va a ser un año muy duro y muy difícil es el el primer objetivo yo así lo ha trasladado el noruego a crecer como como aquí pueden dar repercusión hoy creo bueno pues diversos amigos en todos los sitios donde estaban del mundo hemos sido en noticias en el octavo o parte de las noticia

Voz 1375 09:32 imagínate en Brasil no de toda Latinoamérica el

Voz 1162 09:35 no pero en todos sitios pero hay gente que estaba en en Japón que nos que nos ha escrito y que allí ha salido y ha sido en todos sitios y entonces pues la verdad es que sillas primer paso yo creo que todavía no ha empezado a desplegar de de de su encanto y de las ideas que tiene pues para nosotros está siendo muy importante para nosotros como club para nuestra ciudad porque creo que también las sitúa un poco en el mapa y esas son cosas que hay que reconocer que pueda hacer una persona como él no quizá yo seguro y a lo mejor pues otros grupos diferentes no yo creo que esa ha sido la la la principal razón de de que sea

Voz 1375 10:15 eh te pregunta enseguida torna de que te quiera hacer alguna también pero quién va a ir al palco a los partidos tú oír a Ronaldo bueno ya me imagino

Voz 1162 10:22 que que que el estará en muchos partidos como como he dicho a mi me toca eran casi todos no porque independientemente de que el este hombre creo que mi trabajo entre otras cosas los era acompañarle no

Voz 1375 10:36 pero cuando veamos en la foto que en el palco no Real Madrid y Real Valladolid severa a Florentino ya Ronaldo como presidentes de Madrid Valladolid

Voz 1162 10:44 claro él tiene que hacerlo Eli debería ser así alemanas no yo creo que que es lo que ocupa yo debería bastante en un segundo plano que era la idea inicial y lo que me hace ilusión porque porque bueno me gustaría tener la posibilidad de ver crecer este club para lo que hemos trabajado mucho tiempo son gente y hay que disfrutarlo pero pero que sea él el que el que recoja todo el trabajo que va a poner que va a ser mucho

Voz 1375 11:12 pues que se prepare Ronaldo prepárate tú también que ha sacado un micrófono la Cadena Ser en Radio Valladolid a las calles de Pucela y hemos preguntado la gente que le pides a Ronaldo

Voz 5 11:22 pues debería traer un buen delantero que meta goles por lo menos la mitad de los que entrega jugadores porque son de los otros que los refuerzos un poquito pues nada pues es lo mejor

Voz 6 11:32 por ahí a ver si tenemos suerte y va todo bien que regado muchos jugadores sí que levante el club de dónde está

Voz 7 11:38 estabilidad de intenta ir creciendo poco a poco no que sea algo de ahora Hay que dentro de dos años se vaya ironía

Voz 5 11:45 G como solar yo creo que lo pondrá manos que de algún accionista que se hombre para Ronaldo

Voz 6 11:52 hay que pedirle que se trate de mantener el equipo hacia arriba por lo menos tengamos un tiempo tranquilo de no andar plazo obra de primera segunda de hielo y ha dicho una cosa muy importante que él no había venido aquí a comprar el equipo hice yo ahí eso es muy importantes por lo menos que sea formal y que lo potencie potencie que aquí tiene un buen negocio

Voz 1375 12:18 eh bueno todo eso en la carta de los Reyes Magos que haya jugadores que metan goles este es pero muchos apostando Torradijo por la estabilidad que se han pasado años muy malos que tú sabes mejor que nadie lo que es ahí esa ciudad ese equipo de fútbol lo que representa pero que ha habido mucho frío y no sólo por el frío y por la temperatura que vengan tiempos mejores y hay mucha ilusión una ilusión desbordada con con la llegada de Ronaldo pero piano piano no

Voz 1 12:42 se la ilusión es tremenda porque es que en cuatro meses esto ha cambiado de manera increíble no sea de un cese de un entrenador como San Pedro la llegada de Sergio que llega alguna derrota ante el Sporting que levanta las dudas lógicas no un entrenador que llevaba tiempo sin entrenar todos pensábamos bueno costea va a ser un final de temporada gris el año que viene otra en Segunda A ver quién ilusiona en un nuevo proyecto va a ser muy complicado y de repente del Valladolid y coge carrerilla se mete en un playoff gana el playoff se pone en primera división como decía Carlos Suárez veinte mil abonados bueno esto se ha disparado y ahora mismo la gran pregunta de todo el mundo es hice agarro suelen Si Ronaldo por ejemplo va a decir cosas como la ampliación de contrato de Sergio González al entrenador con la que se estaba trabajando hasta hace unos días si va a entrar mucho a la parcela deportiva sino a entrar y cómo se va a vivir un poco todo esto de aquí al al futuro

Voz 1162 13:36 bueno pues mira yo creo que que entre él y Miguel Ángel ha habido una grandísima conexión porque bueno son gente de fútbol pero de fútbol de de verde no del fútbol como podemos ser los que estamos alrededor del ha sido una una como te decía una sintonía tremenda Miguel Ángel ha tenido independencia y ahora va a tener la suerte además de poder contar con el asesoramiento de alguien que creo que no podemos poner en duda que conoce el tema del fútbol el astado con el con el entrenador hablando su su mismo idioma está muy contento con los resultados que hay ya evidentemente tiene que ser él el que al final ratifiquen todas las actuaciones que quiero hacer la parcela deportiva no que está trabajando muy bien que lo ha demostrado además el que ha sacado unos resultados que como tú decías hace cuatro meses nadie los pensaba y que continúen en la misma línea pero afortunadamente ahora las decisiones que se tengan que tomar se dan por ambas partes y deportivas no pensando en el en el verde yendo el rendimiento que se que se puede no

Voz 1 14:41 yo terapeuta por ejemplo pongámonos mercado de invierno de Valladolid con este con problemas os esté más o menos estabilizado Ronaldo y se supone que va a poder aportar una inyección económica bien vía sponsor bien vía lo que sea para que el Valladolid por ejemplo en el próximo mercado mercado de verano no ha podido estar porque ha comprado el miércoles sí ha aparecido hoy en el mercado invernal veremos ya ha fraguado hay a la llegada de dos tres futbolistas con su sello

Voz 1162 15:15 pues probablemente no porque yo creo que he estado viendo mucho fútbol no sé la manera porque sabéis que con el tema del control económico todo el tema de las aportaciones en el Fair Play Financiero pues se cuentan pero pero sí es verdad que su intención primero es crecer no desde no desde la irrealidad al no vida la utopía quiere crecer haciéndonos cimientos fuertes y poniendo en valor pues todo lo que el club pueda afectar y pobladas no el tema ya no sólo es patrocinios son acciones está muy enfocado hacia la parte social que al final siempre acaba trayendo cosas buenas y también va a utilizar su su fundación con la que está muy activo muy preocupados yo creo que va a tirador de valores jóvenes que ahora acuerdos para poder ir creciendo y aportando cosas y el abanico que tiene de posibilidades es tan amplio que que estoy convencido que al final en breve en un corto espacio de tiempo le va a dar resultado no porque a mí me ha sorprendido pues la visión que tiene el del mundo del fútbol inglés buenos y los demás

Voz 1375 16:21 es decir darle en todo lo aquí la parte económica o sea que en breve se notará la mano ve Ronaldo también en la parte puramente deportiva por ejemplo llegando Vinicius al Valladolid buenas noches

Voz 1162 16:32 porque aunque ella no es una pregunta para mí no yo ahora ya hay otras dos personas que lo recogerlo te lo podrán responder mejor yo creo que el Madrid ha hecho una inversión importante me inicios tiene que tratar de de cuidar esa inversión en sacarle el máximo provecho y ese chico va a crecer muchísimo si a lo mejor jugando en un equipo como el nuestro puede ser más bueno pues ya será una cosa que el tendrá que hablar con con ellos pero yo ahora mismo no no lo veo y además creo que Madrid lo ha manifestado así no es Madrid creo que tiene las cosas muy claras icono hace una apuesta la red con todas las consecuencias pero bueno oye si cuidarse de eso y es buena para el equipo de Zidane que entre todas las partes que el que tiene que venir pues nosotros estaríamos encantados

Voz 1375 17:17 pues nada Carlos Suárez me alegro

Voz 8 17:19 de de que de que esté

Voz 1375 17:21 contento porque sé que todo esto lo haces por el bien del Real Valladolid no por otra cosa los que te conocemos Si los que conoce muy bien hay en Valladolid están en el día a día contigo como por ejemplo Torradijo saben lo que tú has hecho por este club y lo que has vivido y te has vivido lo que ha sufrido lo que vas a seguir sufriendo operara desde otro prisma desde otro punto de vista alta responsabilidad y que todo

Voz 4 17:43 hacer es por el bien de de Valladolid de ida ese club así que

Voz 1375 17:47 parece que es una buena operación y ojalá ya ya toda la suerte del mundo la última porque les por qué crees que ha elegido Ronaldo Valladolid

Voz 1162 17:57 pues no te creas que yo también me lo he preguntado pero pero él cuando me lo ha dicho hoy sobre todo cuando in situ porque es que en los últimos días dos acababan de de fraguar las cosas entonces me lo he encontrado a veces que que que estaba revisando a través del del mapa como sea todo viendo en poco los espacios de de Valladolid yo mismo me han dicho que cada vez le gusta más cuando ha visto todas las posibilidades de si ha visto bueno hemos sido intentando hacer cambios poco a poco en el estadio y al final acabar habiendo está el césped es bueno que lo que pasó el día en el Barça pero le hemos cambiado poquito a la cara quedan cosas por hacer y luego pues a la residencia como como se ha estado trabajando la la la cantera no ha recibido ninguna foto estaban equipos de las categorías inferiores entrenando tú imagínate lo que supone para esos chicos se que ha mirado se que ha de otros clubes pero no sé yo creo que dio un poco lo que le dijo nuestra gente porque es que el final de temporada mano y tú lo has vivido ha sido tan espectacular o sea es que es que fueron lleno seguidos es que la gente se volcó y no no era fácil hoy el Sporting el Numancia que habían dicho dos dos temporada Donés no y al final el vídeo todo eso y yo creo que ese convenció que que que se puede potenciar muchísimo más y que él es la persona indicada para poderlo hacer crecer yo es que se ha retrasado porque yo que ya llevo unos cuantos añitos aquí y me considero un poco o bastante de de aquí no no había visto esto jamás sabes que ha sido