"El premio de la FIFA no tiene credibilidad"

casi las doce y media una medios en Canarias Javier Herráez muy buenas hola qué tal mano muy dura noche arrancó la era Luis Enrique

Voz 2 00:17 señor Nacho esta misma tarde a las siete en la deportiva de Las Rozas con bastante público he visto muy bien Luis Enrique muy metido

Voz 1201 00:25 hasta me dicen que está enchufado no está llevaba llegado es poco ha llegado han sido si además lo que Mubarak esa energía la que analice bien

Voz 0985 00:35 sí señor sí sí lo hace y lo consigue

Voz 2 00:37 será bueno para todos no porque hemos visto como para el entrenamiento los corregía pero además con buen buen talante Sevilla buen rollo entre futbolistas así Luis Enrique su cuerpo técnico hemos visto más velocidad que toque hemos visto un poco esa seña identidad que yo he podido comprobar en ese entrenamiento a puerta abierta que va a ser el único es una pena a ver si conseguimos me gusta ver siempre entrenar a España da gusto ver a futbolistas como Rodri que es un escándalo Isco que ha hecho un par de delicatessen dos golazos uno a la derecha después de un regate en ese bueno sea gincana que preparaba Luis Enrique a los futbolistas que podían trabajar porque otros ayer jugaron no pudieron entrenarse en el día de hoy lo harán mañana por la mañana a las diez ya a puerta cerrada y el resto de días también a puerta cerrada y ojalá ojalá que veamos Tomás porque si me ha gustado el talante de los futbolistas se nota que hay nuevos jefes y bueno pues también ha puesto una lona gigante Manu en el córner de Las Rozas para que nadie graben árabes entrenamiento los próximos días ya había una lona pero está Magrana estaban graves

Voz 1201 01:38 sí sí sí está está casi casi he sido

Voz 2 01:40 infranqueable en ese arroyo dejó que tanto le gustaba en su día a Carlos Queiroz hace ya muchos años que decía cómo poner puertas al mar pues es evidentemente difícil no en ese campo número uno de Las Rozas y ojalá como digo que vaya la cosa bien no estaba ya Diego Costa que se queda en Madrid porque va a ser padre entra Luis Yago Aspas que ayer marcó un gol y el entrenamiento vespertino no estaba como te digo tampoco Raúl Albiol con un pequeño golpe sin importar pero sí a estar en esta convocatoria el equipo va a trabajar martes miércoles y jueves por la mañana por la tarde vídeo Si y charlar de Luis Enrique gimnasio evidentemente para los futbolistas y el viernes viaje hasta Londres para jugar el sábado un partidazo

Voz 0749 02:18 en Wembley ante

Voz 3 02:21 de perras suena había sonado en ese partido contra Croacia nada más y nada menos que si lo contaremos en el Carrusel deportivo con Dani Garrido con Romero con Herráez y con todo el equipo de la selección hoy arrancado la etapa Luis Enrique sólo ha hecho eso arrancar la iremos siguiendo ya iremos contando aquí en la Cadena Ser pasito a pasito en esta nueva era de renovación que está viviendo la selección española sobre todo por tantos jugadores que han ido diciendo adiós en los últimos tiempos íbamos a ver cómo empieza la era de de Luis Enrique un abrazo Javier Herráez hasta luego hasta luego mano enseguida vamos conexión evidente los futbolistas sólo un paso antes por Barcelona está ahí Adriá Adriá muy buenas o la mano qué tal muy buenas entrevista de Leo Messi a los compañeros de Catalunya Ràdio está

Voz 1 02:59 tarde donde se ha deshecho en elogios a Cristiano Ronaldo se le parece

Voz 0017 03:05 sé que esta temporada mano vamos a escuchar más a Leo Messi no sólo en Argentina también aquí porque ahora es el capitán del Barça es su relación con la prensa debería mejorar

Voz 3 03:14 parece un acierto me parece un acierto perdóname Adrià por parte de la gente que les rodea a Leo Messi de su equipo Pitt política de comunicación porque habrá que siempre ha dado aparecido eso no que Messi fuera de España todo lo que haga falta en Argentina todo lo que haga falta y aquí como que no sé si por Hacienda por lo que se habrá al final en España no hablo nunca ni después de los partidos ni antes de los partidos bueno yo creo que es bueno esto para imagen para para Messi para la imagen de Messi que hable igual que hablen Argentina porque no hablar en España donde lleva desde los doce años no

Voz 0017 03:44 sí sí totalmente se siente más cómodo seguramente hablando en su país porque le preguntan por la por la SER

Voz 0082 03:50 lección no por cosas de del Barça

Voz 0017 03:53 pero es evidente que Messi al final es el capitán del Barça tiene discurso la gente la verdad es que agradece sobre sobretodo

Voz 3 04:00 evidentemente verle jugar pero también escuchar

Voz 0017 04:02 de vez en cuando al mejor jugador del mundo merece la pena en este caso escuchará a Leo Messi lo que ha dicho sobre Cristiano Ronaldo en esta entrevista en Catalunya Ràdio lo hemos escuchado es verdad al inicio del Larguero pero es interesante recuperar esta declaración en la que reconoce que les sorprendió que Cristiano se marchará del Madrid más para ir a la Juventus dice que el Madrid sigue siendo uno de los mejores equipos del mundo pero ahora sin Cristiano Leo Messi lo ve menos peligroso creo que si el hecho de que

Voz 4 04:31 Cristiano no teman la plantilla del Madrid lo hace lo hace menos bueno al al Madrid Si quién lo va a hacer la suelen tuvo un un claro favorito a ganar la Champions no lo imaginaba fuera de del Madrid así

Voz 3 04:46 Nuestro emprendió mucho pero como dijesen creo que fueron un equipo muy bueno

Voz 0017 04:50 me sigue ellas contado mano que no está entre los finalistas al debes algo que ha sorprendido mucho en el Barça esta tarde de hecho gente del club me hablaba de un sentimiento de incredulidad porque no entienden que Messi no esté entre los tres mejores del mundo y de hecho el Barça en las redes sociales ha colgado una imagen de Messi con el mensaje los fans del Barça no tienen

Voz 3 05:10 las Messi es el mejor debes

Voz 0017 05:13 esto esto es lo que ha dicho el Barça en las redes sociales y por cierto hoy hemos estado con Ronaldinho porque se cumplen justo quince años del que se bautizó como partido del gazpacho y a que el Barça Sevilla que se jugó en el Camp Nou a las doce de la noche que fue el debut de Ronaldinho ante su afición presentó marcando un golazo casi desde el centro el campo un gol que además supuso un punto de inflexión en la historia del Barça porque el club y el barcelonismo recuperaron la ilusión y la sonrisa después de una etapa bastante negra y al final fue gracias a Ronaldinho hoy como digo hemos estado con él en el que te llegas de la Cadena Ser en Cataluña le ha entrevistado Sique Rodríguez ya ha dicho que quizás con Guardiola habría ganado más títulos Ike jugando con el Messi de ahora nadie les podría avalar

Voz 5 05:56 esto podría pasar todo el fútbol tiene estas cosas los bellas hay grandísimos entrenadores con grandísimos jugadores las cosas no salen bien

Voz 3 06:05 porque imagínate el mejor Ronaldinho con el mejor mes

Voz 5 06:07 sí a los hay es sólo a esta te has separada para jugar contra nosotros

Voz 3 06:13 sólo extraterrestres podrían haber jugado un Barça o que estuvieran Ronaldinho y Messi juntos pues igual tampoco anda muy desencaminado Jordi Martí hola muy buenas en Barcelona muy buenas Manu muchos elogios de Messi para Cristiano Ronaldo eh sin él es un equipo bastante peor y favorito para o candidato para ganar racha los la la Juventus e insiste en esa entrevista de Messi que nos alegramos que ver a Messi entrevistas de España

Voz 0985 06:34 Nos alegramos que de entrevistas en España y nos alegramos de su de su sinceridad porque realmente ya lo comentábamos mano noche en El Sanedrín realmente el Real Madrid sin Cristiano es menos real maldito es menos poderoso desde nuestro punto de vista desde el punto de vista de Messi que insisto en esta entrevista también da la sensación de que su Messi cada vez más maduro

Voz 3 06:52 sí sí sí nos alegramos de que entre España y más cuando la ve aquí en El Larguero en la cadena ver que lo tendremos eh por cierto sobre el asunto de Pique hoy hemos visto

Voz 1 07:04 llegar en bicicleta eléctrica al entrenamiento

Voz 0985 07:07 claro a la fuerza ahorcan no lo entonces tendrá que combinar o que su hermano familiares suyos le trasladen en vehículos que no sean los de Piqué o que utilice la bicicleta que ya lo ha hecho en más de una ocasión porque el asunto Piqué emanó vamos a ver cómo termina Se está investigando un posible delito de seguridad vial

Voz 3 07:27 es la historia perdona Jordi Masip perdona es la Guardia Urbana le detiene y se da cuenta que no tiene puntos en el cara

Voz 1 07:32 en lo que están investigando es si sabía Osiel

Voz 3 07:35 le había comunicado Piqué tenía

Voz 1 07:38 conocimiento de que no tenía puntos en el carné

Voz 0985 07:40 este es el asunto e lo que quiere saber el juez y la fiscal Olga en el momento en que la Guardia Urbana la intercepta sabía Piqué que había perdido los puntos tenía noticia hay constancia personal a través de la DGT se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia este es un asunto que el juez quiere conocer Joy mano también en la gradería con fracking fíjate lo que va a escuchar el director del Servicio Catalán de Tráfico Julie tendrá u nos ha dicho que Tráfico a Prou diría que el Barça sancionar a Piqué en línea con la actitud ejemplar del Liverpool que tú recordarás que denunció a Salah ante la policía por manipular el móvil mientras conducía escucha al responsable de Tráfico querrán

Voz 1201 08:23 no no no

Voz 6 08:25 aplaudir vine de decir que están implicados en la lucha contra la siniestralidad y los accidentes Cain las carreteras y que quieren que su gente sea un ejemplo creo que es una manera de entender las cosas si el Barça tiene que actuar de un modo o de otro no soy yo quien debe decirlo pero sí que la actitud que tuvo el Liverpool en su momento

Voz 3 08:41 usted como ejemplo a seguir actitud que va a Pedro

Voz 1201 08:44 va a seguir

Voz 0985 08:47 Manu asunto serio este afectaba a pique antes lo hizo con Benzema son muchos los futbolistas tienen que ser conscientes de que su mal ejemplo sean Pricosa no tiene mucho eco y cuidado porque entonces las campañas son muy duras la concienciación es muy dura y con este tipo de irresponsabilidades se desmonta el trabajo para evitar y prevenir accidentes de tráfico

que no los jugadores no están por encima del bien y el mal aunque sean afortunados por lo que gran Dani por lo que sean ganado porque sólo han ganado porque han tenido la fortuna de Picard sea esta profesión y si ya haber sido pagados como son pagados tener los coches que tienen y los deportivos que tiene pero se rigen por las mismas leyes que todos los que tenemos carné de conducir el coche e y el ejemplo que dan el ya lo dijo Valverde que lo deslizó de aquella manera así hombre la vida privada ahora tiene una vida privada pero la imagen pum venga bueno tirón de orejas eh me imagino que tomará tomará nota pilla de lo que ha pasado veremos si el club le sanciona uno como hizo el Liverpool y con sala pero no tiene pinta no sé si hay un directivo en el Barça que había sancionar a Piqué un abrazo Jordi Martí igualmente hasta luego buenas noches hasta luego

Voz 1579 10:01 en verano aunque no lo parezca la Navidad está en muchos sitios no está en las luces en las venas en el helado de turrón en todos los bicicletas que trajeron los Reyes el la que pasean por la playa y cómo no en el sorteo de Navidad ya está venta el cupón del sorteo de Navidad de la ONCE compro hay setenta y cinco premios de cuatrocientos mil euros y más de novecientos diez mil cupones premiados Sorteo de Navidad de la ONCE nunca sabes dónde pueden retocadas

Voz 1201 10:33 Kiko Narváez hola muy buenas

Voz 0749 10:37 Santi Cañizares buenas noches buenas noches Don Álvaro Benito qué tal

Voz 1201 10:41 buenas noches don Gustavo López hola muy buenas noches vaya cuatro vaya cuando lo dejo mi madre mía

Voz 3 10:46 a Félix el cuadro estos la quiero hacer a los cuatro eh porque aquí hablamos mucho las periodistas tal hoy hemos abierto los micrófonos a los aficionados también para que me preguntaran a Velasco Carballo pero esta primera os quiero hacer a los cuatro y ahora hablamos de fútbol fútbol el bar os gusta más el fútbol con el bar os convence más con lo bueno y con lo malo sí o no

Voz 0082 11:06 a mí a mí personalmente me gusta creo que de solventa algún error obviamente todavía no es perfecto pero creo que hay muchas menos injusticias y generan menos polémica que si no hubiera bar y por lo tanto hubiera goles en fuera de juego hubiera jugadas más conflictivas yo creo que ayuda mucho o lo que es evidente es que claro la polémica en el funda desaparece inmediatamente que hay alguna cosa dudosa pues ahí aparecemos todo para poner en la camiseta

Voz 3 11:33 el equipo en Augusta y como futbolista a ti te hubiera gustado que hubiera cuando tú jugadas

Voz 0082 11:38 si no hubiera tenido ningún problema vamos en definitiva me quitaba de alguna forma

Voz 0985 11:43 mucho trabajo de protestar y de ir

Voz 0082 11:48 el árbitro no porque al final esto es donde el árbitro es un ser humano y todos los jugadores lo que pretende muchas veces es comer en la cabeza el árbitro hizo lo haces tú lo haces tu rival no que bueno pues si esa es una de las cosas que me pasaron

Voz 0749 12:00 a mi mano me gustó y me gusta me gusta que se eliminan injusticias que puede pasar en el fútbol lo que no me gusta en realidades que se le tanta importancia al bar más que el fútbol lo que pasa dentro a un campo ojo que no me gusta

Voz 3 12:18 no puede ser el bar efectivamente el protagonista es el

Voz 0749 12:20 el futbolista el fútbol las acciones táctica lo que puede ayudar a pasar dentro un campo fútbol que ser el protagonista al bar eso sí que no me gustaba ahora para salvar injusticias como pudo pasar un fuera juego un penalti no pitado algo que haya equivocado el juez Si me gustaría que debieran

Voz 3 12:36 te hubiera gustado cuando tú jugabas sí vale

Voz 0749 12:39 Kiko Álvaro

Voz 1266 12:41 no estoy totalmente de acuerdo en el tema de que es mucho más justo me parece también muy bien con el tema de tu raras veces va a tener los trabajo venirle categoría gozó el gol pero es cierto que que está todavía por por mejorar mucha de de la cosa me parece que algo imposible base el tema de de qué se les dé más importancia o mucha importancia al bar porque va a terminar siempre siendo momento de interpretación y habrá mucha gente que quisiera justificar lo excusarse con el tema de de una manera diferente algo que lo ve la gente de Bilbao y como jugador si también exactamente lo mismo parte no era yo de los que marcaba no de veinte goles por partido quiere decir que no lo iba a celebrar convenientemente que el bateo

Voz 1201 13:25 luego pero digo a lo mejor alguno por un pisotón cito aquí que no puede nadie y que no sé qué tal y si con el bar no no puede hacer nada

Voz 1266 13:33 yo no yo estuve un año con Pablito Alfaro con Tomás Reñones Alon digamos chocaban cables pero yo es que no eran un poco de de es y y Álvaro

Voz 0104 13:44 yo creo que ha sido un paso fundamental algo histórico recordaremos esto está avance no para mí es un avance en el fútbol creo que ha tardado demasiado porque porque pensábamos que se iba a perder algo de la pureza eso que al que algunos dicen yo creo que en absoluto es un avance que que todavía está por depurar sobre todo en los supuestos en los que entran en los que no que al final Cabo seguirá habiendo jugadas que están únicamente sujetas a la a la interpretación del árbitro que siempre habrá alguna duda pero que es el fútbol es mucho más justo con el bar yo yo estoy a favor totalmente

Voz 3 14:16 peores lo de los goles no pero bueno es acostumbrarse no que lo marcas como dice Kiko no no metía veinte por partido pero lo mete si dices lo cerebro no lo celebró Árbitro

Voz 1201 14:23 dígame algo cielo bueno pues aquel alumbrar ya el otro

Voz 0104 14:25 todavía vimos al al Real Madrid claro al gol de Benzema que sólo tomaban a cachondeo la celebración posterior no te abrazo

Voz 0082 14:34 pero creo sabes qué pasa también que lo malo no ya hombre que sale algo bueno beneficios pues bastante mucho esto no me gusta pues es verdad es verdad muy bonito gritar un gol editarlo con fe pero por ejemplo ha habido una cosa que esa erradicado de raíz que son fíjate lo las agresiones Kiko y efectivamente el pymes y los piscina lazos verdad paran en el área estaríamos

Voz 1201 15:02 decirlo Hurtado que retrasa en otro treinta por si encontrar tu buena un treinta

Voz 0749 15:12 no

Voz 1201 15:14 no hay más que hablar a los cuatro les encanta el bar de su hubiera encantado jugar

Voz 0749 15:17 con el tema Luis Enrique Jordi Alba

Voz 3 15:23 no sé cómo lo habéis visto si Jordi Alba está entre los dos mejores lateral

Voz 1201 15:27 Izquierda la selección sienten Days

Voz 3 15:30 que lo deje fuera Luis Enrique por motivos que no sean futbolísticos aussie creéis que lo deja fuera por motivos futbolísticos

Voz 0082 15:37 no tengo duda que lo deja fuera por motivos que no son futbolísticos y lo entiendo si él te ha fallado en su momento como jugador porque han tenido un comportamiento que tú no esperaba así por eso hay una relación un poco complicada es normal que a un nuevo grupo que tú quieres crear pues no lo lleves a es descarga de Jordi Alba es el único entrenador con el que ha tenido problemas no es que sea un jugador polémico pero en concreto coliseo ingresando

Voz 1201 16:02 es la que ha tenido alguna vez te pasó con algún entrenador

Voz 3 16:04 Cañete que dijiste el ojo aquí no hay nada que hacer

Voz 0082 16:07 pero una cosa es que no hayan el ojo de otra cosa es que haya o haya tenido problemas problemas no he tenido con ninguno que no haya nada entró por el ojo a muchos no le entre por el ojo pero bueno eso es normal te gusta nuestro compañero les gustan otros compañeros y a mí no me pone Si conmigo no cuenta pero no como para enfrentarme

Voz 1201 16:29 aquí en va por Álvarez

Voz 7 16:31 es el que parecía tengo al que parece Kiko que está en la NASA comentó planeta suele ser uno quedarme amenaza o dentro el baño pero bueno y independiente

Voz 0749 16:45 desde ese escucha perfecto yo no lo hago

Voz 8 16:47 es estás en el baño del día lo que si el cubierto en el fallo pero hasta que no pague

Voz 1201 17:02 la has claro cuando cuando para la cosita sale

Voz 0749 17:07 yo sabía que estaba en el retadora importante pero bueno a ver yo creo que lo de Jordi Alba sí futbolístico no lo entiendo la verdad no lo entiendo creo que él que para mí es uno de los mejores o el mejor lateral español que hay en la actualidad para lo que es la selección española si salgo hay que pagar Jordi Alba por algo quiso a nivel personal bueno eso lo sabes Jordi Alba con con Luis Enrique ahora a título futbolístico yo personalmente no entiendo no sé lo que opinaba Álvaro lo que opina Kiko pero futbolísticamente para mí es un jugador fundamental en el esquema selección lo que te puede dar tanto en ataque como en defensa pero que no hay un defensor como él Gaià se puede asimilar de lo que puede llegar a ser Jordi Alba pero la experiencia que tienen de la forma que al tú a él como le puede dar un beneficio a selección española a nivel ofensivo y defensivo creo que no hay un lateral como él

Voz 1266 17:59 Alvarito soy tu padre darle

Voz 9 18:04 sí

Voz 1201 18:05 ahora cuando Bono hablar Kiko les pones el rever parezca

Voz 8 18:08 oye hablando ahora en serio que si estoy en mi casa aunque ahora tengo aquí

Voz 1201 18:14 piensa en la gente que está prevista que no has cocinar

Voz 0749 18:18 algo lo pensamos lo siempre ahora sectorial

Voz 1201 18:20 Álvaro antes de Kiko

Voz 0104 18:22 pues mira yo creo que estoy en un lateral mejor que Jordi Alba hay laterales buenas como Marcos Alonso que creo que que no para de crecer es es diferente como como futbolista lo que aporta Jordi Gayá menos humo futbolista yo creo que Jordi Alba está por encima de lo que ha dicho Cañete fíjate que que estoy con él con lo comparto que creo que le lleva porque porque se siente traicionado por algo que ha dicho ha hecho Jordi Alba pero pero los jugadores fallan a los entrenadores y los entrenadores tienen que estar por encima de eso y solucionar la papeleta si Luis Enrique cree que futbolísticamente Jordi Alba es el mejor que tiene que ir pues tiene que solucionar el tema personal que tenga el hablando se entiende la gente porque porque tiene los mejores tienen que estar en la selección

Voz 3 19:01 no se tú de los cuatro Torres el único que ahora mismo estás entrenando eres entrenador de los cuatro tú te dejaría a un jugador que sabes que está a un nivel Top porque haya tenido comprar personal contigo

Voz 0104 19:13 lloro solucionaría yo creo que que es una de las de las labores del entrenador te aseguro que los jugadores decepciona al al entrenador muchas veces si entrenador tiene tiene que estar es parte de su trabajo de capear eso de meter otra vez a las ovejas en el rebaño hay que solucionarlo porque me parece un jugador muy importante yo creo que que si hay algo enquistado en ellos a nivel personal porque no creo me extrañaría mucho que fuera por tema futbolístico porque Jordi Alba ya vimos el domingo a qué nivel staff no entonces pues aquí lo yo creo que lo deberían de solucionar y hablando al final seguro que llegan a un encuentro

Voz 10 19:48 a mí el tema no me parece el mejor lateral izquierdo de la Liga

Voz 1266 19:52 eh española comparándolo con Gaya que son de similares características pues para mí es superior al jugador del Barça entiendo lo de Marco Alonso un día que quiera jugar con tres centrales que sea de carrilero cómo está jugando mucho tiempo hemos bien en el hotel Chelsea todos conocemos Lucho Bardem oí lo conoce mejor que nadie con carácter que tiene lo suyo sería a la hora de

Voz 11 20:19 de poder arreglarlo porque Miguel ganando la selección española otra cosa es que el fallo ha sido muy grande que no a esta complicidad que haya

Voz 3 20:27 al ir a empezar de cero

Voz 1266 20:29 en una selección en el que no puede tener a alguien con el que tiene un problema difícil a lo mejor para ellos de eso yo creo que quién pierde la perspectiva española y sino hay como todo el mundo tiene muchas que no lo lleve lo que estaría bien es obvio estas entonces lo doy llegar cena

Voz 12 20:45 a un acuerdo por el bien de la española que un premio de Best Modric listo si ya ya

Voz 3 20:53 no se ponen creo nadie no yo tampoco hablamos

Voz 12 20:55 el hombre tiene credibilidad

Voz 3 20:58 sí pero pero Kiko y Gustavo los que votan son entrenadores capitanes

Voz 1266 21:02 creo que tampoco periodistas salen Modric Cristiano

Voz 3 21:05 Griezmann no Messi no estar entre los tres mejores sobre todo Griezmann e ya siglos de los premios una cosa que no de los premios una chorrada pero los que votan entienden que Griezmann el año que es campeón del mundo que gana en la Europa League que que gana la Supercopa de Europa no está entre los tres mejores jugadores del año

Voz 0749 21:23 yo de Manu no sé si el que vota vota eso llega con ese voto a la a la FIFA primero hay que ver si cuando ahora en el papelito y uno pone Griezmann realmente lo que leen es otro nombre primero según pero es que esto desde hace mucho tiempo y creo que del dos mil diez cuando España gana el Mundial donde está Andrés Iniesta donde está Xavi que ganan todo a aparte de eso ganan en mundial y no son elegido como balones de Oro para mí personalmente perdido credibilidad le pueden decir Si ganaste premios es decir el mejor a nivel individual cita el mejor de tu equipo que has ganado que no has ganado todo eso que engloba el mejor premio yo personalmente le perdí credibilidad Ausiàs ahora no me vengan a vender este premio que remolque

Voz 1201 22:09 no si es que a veces no hablar de esto norma

Voz 0082 22:11 jugadores somos más de de premios objetivos objetivos no subjetivo esto es subjetivo esto es sobre lo que pensábamos sobre lo que nos gusta sobre lo que se vota sobre muchas cosas entonces normalmente los jugadores cuando me hablan de estas cosas los nos produce un poquito de Pereza y sobre todo a los españoles a los jugadores españoles que nunca nos han tratado demasiado

Voz 1201 22:30 exactamente eh

Voz 3 22:33 os pregunto por otra cosa eh mejor que del Premio Nobel no queréis hablar mucho y que además es que además es una cosa que no tiene ningún sentido bosque pero bueno a veces a veces es importante el Mundial a veces no a veces importante ganar la Champions a veces no luego está Lloris mejor portero de Francia osea bueno os quiero preguntar por por por lo que llevamos de Liga hasta ahora hemos hablado de cómo se está notando la mano de Julen Lopetegui la semana pasada hablábamos de ello nuevo Madrid que se nota esa mano de Julen ya al Atlético del Cholo se les nota en algo distinto a otras temporada yo ayer decía Kiko Gustavo Cañizares ya Álvaro no sé si a veces me da la sensación de que tiene mejor plantilla de lo que luego realmente les gusta tener el Cholo por la manera piar los partidos

Voz 1266 23:17 esta plantilla primero que estamos en la primera semana de desde cien recuerdo que la Supercopa de Europa estábamos dando la Liga la el cuarto puesto al Real Madrid entre semana ha cambiado absolutamente todo a base de lo que es

Voz 11 23:31 es evidente porque con Julen el equipo exceptuando la primera parte en Girona me pareció algo largo o con los tres sople colgaban y sufrió mucho Marcelo fue en casa contra el Leganés me pareció un equipo mucho más compacto con precios más vertical más rápido me pareció mucho más más equipo más competente que que a lo mejor otras temporadas Sfar descenso varía pronto el bueno el Atlético de Madrid que se desmorona Iker falta Gabi Torres que ya no se puede hacer nada y mira a la primera semana

Voz 1266 24:02 de de septiembre yo creo que que tiene mimbres para hacer cosas muy importante el Cholo Simeone que el equipo está creo en un momento determinado todavía sin definir

Voz 11 24:13 mantra Lucas no sabe con Felipe con Lucas cambia algo pueden jugador más creativo en el centro del campo debe de aparecer ya tantos trece partidos sin marcar en Liga al igual que Griezmann que está un sesenta por ciento de en el campo un centro del campo con Rodrigo y me parece el más creativo que realmente es muy bueno el sólo yo creo que a día de hoy el equipo lo tiene sin definir todavía no sabemos este Atlético Madrid lo hacíamos con Argentina si juegas oro o a Torrero o en un momento determinado Exteriores debería de jugar más a toro porque hay que años y tiene mimbres hay parecen desafíos precioso para Cholo Simeone porque para demostrar que el emperador que como viene demostrando siete años porque tiene mimbres para hacer cosa muy pero que muy buena

Voz 0749 25:02 el cráter digo Madrid el ADN del Atlético de Madrid fue siempre de que a nivel defensivo es un equipo muy compacto

Voz 3 25:09 fue más toro que torero como dice que efectivamente igual hay más jugadores ahora de torero no sí porque

Voz 0749 25:14 eh y lo fichaje guiso son muy buenos porque parece ser que lo que quiere el Cholo es tener más posesión como vivimos frente al Valencia en en alguno pasaje el partido pero hemos visto frente al sí frente al Celta que eso no lo tuvo primero segundo que a nivel defensivo que era la de en el Cholo tampoco está funcionando independientemente de los errores puntuales que pudo tener la defensa no el caso de Godín comenzar Arévalo aunque que de puede pasar pero Lan chutado en cada uno de los partidos un mínimo de diez veces quitando algunos pasaje el Valencia insisto y eso al Atlético Madrid impensable creo que todavía le falta a algunos automatismos después del Mundial de jugadores incorporaron tarde llegaron tarde a la pretemporada de lo que quiere el Cholo de trabajar con todos ellos junto que esta semana va a venir muy bien para los que se han quedado trabajar de una forma diferenciada hace mucho hincapié en lo problema detuvo frente al Rayo frente al Celta también y a medida que van pasando los entrenamientos

Voz 1201 26:10 estoy viviendo la mejora lo fichó hace son buenísimos

Voz 0749 26:12 creo que han utilizado alguno de ellos en determinados partidos haciendo mueven desempeño en cada uno Griezmann no está al nivel de Griezmann quedó conocemos

Voz 3 26:22 Diego Costa más de lo mismo creo que mar

Voz 0749 26:24 es un jugador que llegó sí cogió los automatismos y quiere el Cholo pero no hemos visto a Filipe Luis en su mejor momento tampoco los centrales Jiménez prácticamente no ha jugado quitando el otro día frente al Celta también más de lo mismo el lateral derecho como en Juanfran se lesionó no cree tanto en áreas porque cree que todavía no está a nivel defensivo para lo que él quiere

Voz 13 26:45 eh

Voz 0749 26:45 entonces creo que a medida que vayan pasando cerramiento que tenga toda la gente metida cuando empiece toda la la la la competición de Champions y eso creo que ahí es donde vamos a ver el verdadero Atlético Madrid pero no lo estamos viendo por el momento ya son una diferencia importante en cantidad de puntos

Voz 1201 27:02 bueno y yo siempre he además del Bari de la selección y que siempre acabamos hablando de los grandes tres jornadas de Liga

Voz 3 27:08 qué es lo que más te ha gustado Cañete que hayas visto quitando lo que siempre hablamos de mal

Voz 14 27:12 si Barça Atlético y lo queremos echar la selección y el Ibar

Voz 0749 27:16 qué es lo que más te llama la atención de esas tres jornadas de Liga lo complicado que lo tienen todos pagana sea estáis hablando

Voz 0082 27:21 les digo que ha perdido ya han partido que ha ganado pues le ha costado mucho no el el el Valencia no conoce todavía la victoria el Villarreal ha jugado dos partidos en casa nos ha perdido los dos el Betis con un solo gol a ver al Betis hablas hoy para ahí están de euforia

Voz 1201 27:38 la un a tiros

Voz 0082 27:40 para mí ganó el partido por lo porque seguido condición suya sino difícilmente hubiera ganado no estamos hablando de los equipos gordos quitando Madrid Barcelona equipos gordos equipos estar en competición europea todo lo tiene muy difícil sinceramente

Voz 0985 27:52 bajo los los los

Voz 0082 27:54 tipos de descenso no veo a ningún equipo ahora mismo salvo el Rayo que tiene un partido menos íbamos a ver ahora cuando complete la Penya Ara que ha completado la plantilla y demás y reacciona novia ningún equipo candidato serio al descenso sea todos tienen un buen equipo de fútbol organizado tácticamente bueno con entusiasmo que no van a regalar absolutamente nada no esa igualdad a mí personalmente me gusta me gusta que haya que estar hace que haya que estar al cien por cien sea es quién seas

Voz 3 28:21 para ganar los partidos Álvaro algún nombre propio algo que tengo algún equipo algún entrenador algún jugador que digas me ha gustado esto

Voz 0104 28:27 pues el Celta yo creo que el Celta es el gran triunfador efectuando Madrid Barcelona que por potencial ya sabemos que deben estar ahí ha sorprendido por lo de Valencia Atlético Madrid en cuanto a puntuación si yo creo que el Celta ha sido el equipo que que hay que tener en cuenta la verdad que para tener un técnico nuevo que que cuesta que que las ideas impregne ni qué todavía pasen unos meses para que se vean todos esos mecanismos y es un equipo muy muy muy sólido un equipo que que ha cambiado su manera de jugar que a lo mejor es es es más toro ahora siguiendo la línea espero que va que va a ser un hueso para los rivales

Voz 0082 29:04 es curioso Álvaro porque yo me pasa unas vacaciones cerca de Vigo nadie esperaba este arranque del Celta ante un mundo muy pesimista en en Vigo no porque no eran Gustavo claro que es amigo del turco

Voz 1201 29:15 y a no sé dónde coño está metió Kiko que suele me estoy preocupando ya donde suena suena eso se está limpiando siguió limpiando tranquilo la versión había había pagado ya yo soy yo podré la cuenta tú eres que

Voz 1266 29:29 no que soy el cómo y cuándo está ahí los dos medio callado

Voz 1201 29:32 si no no estoy salgan unos ruidos por ahí está podemos tranquilizar a la Familia de Kiko no me gusta de Gustavo algún nombre propio gol yo te queda

Voz 0749 29:45 te va a gustar el nombre tuviera dar para seguirlo porque me impresionó estas tres jornadas por el la persona lea que tiene el yo creo que el buen hacer en a nivel defensivo Calero

Voz 1201 29:55 hombre central del Valladolid

Voz 0749 29:58 el chico de veintidós años que tiene mucha garantía a la hora de sacar el balón que lo hace con muchísimo criterio defensivamente hace buenos cruce va bien a juega Evelio me encantaría ficharlo pero a mí para mí pero vejado

Voz 3 30:11 que ahí está bien para sí lo es para seguirlo

Voz 0749 30:13 no hay fecha para seguirlo

Voz 14 30:16 que hay Calero más algo Gray además atención en este inicio de año

Voz 0749 30:20 un poco lo el Celta Aguiló que decía Alvarito sobre todo por la forma de de interpretar el del Tour como a me lo que quiere con el con el Celta el Celta nunca fue de jugar con una línea de tres salvo cuando fue la época de Lotina que hemos entrado en Champion deja de tocar

Voz 15 30:34 ah vale eh pero después

Voz 0749 30:38 el turco metió esa línea tres coincido con Kiko Kenny con Santi que en ningún momento a la gente de Vigo le gusto pero estamos viendo que la sangría de goles

Voz 13 30:46 ah

Voz 0749 30:48 a menos que después ofensivamente tienen jugadores muchísima Dean

Voz 1266 30:53 Gustavo está jugando con fuego metiéndote con el chaval del Valladolid que la compraba las compras Ronaldo bastante

Voz 1201 31:01 me gusta mucho me gusta mucho

Voz 1266 31:03 piensa entrar mira yo me voy a quedar en estos primeros partido con Morales del Levante

Voz 3 31:09 pues sí la verdad que

Voz 1201 31:12 está el tío

Voz 1266 31:14 y cada año progresa mucho más y no se sabe hecho ya te dice

Voz 8 31:18 agotada a la selección Kiko no

Voz 1266 31:21 pues miran no sería una sorpresa para mí después de ver algunos como estoy viendo que que ha llevado Luis Enrique no me hubiese sorprendido en absoluto ese uno contra uno desequilibrio

Voz 3 31:32 con Iker es la siempre con la confían

Voz 1266 31:34 sea que que anda ir a pesar de los ocho goles cuatro puntito del Huesca no quería allí y ganar en Eibar que los tres partidos jugados fuera de casa pues les doy mucho mérito yo

Voz 1201 31:45 al equipo de Leo Franco con los cuatro puntitos que bueno

Voz 3 31:48 no sois chavales jugando erais buenos pero

Voz 1201 31:51 yo comentando o menos me tampoco tampoco está haciendo Raúl está diciendo no exageres Urosa es que ves que tampoco Raúl estáis Raúl está Raúl por aquí fuera que saluda pasa a Raúl porque tiene esa Dios hombre con ruina

Voz 14 32:05 en el mismísimo el Raúl y lo hicimos

Voz 1201 32:08 toda la barba con barba con una varita esas jaulas que ahora vamos a ver ahí esté esperando a que que tire de la cadena a ver qué pasa

Voz 0749 32:20 ayer dado la labor va para qué

Voz 1266 32:23 no es que les

Voz 0749 32:25 pero has visto la órbita blanca eh

Voz 1201 32:29 me hace poquito a poquito a poquito eh porque siempre ha sido muchacho entrañable ahora con barba el próximo domingo estarán en teoría blanco en contigo

Voz 16 32:41 pero hubiera dentro a Viena dentro