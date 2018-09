Así es el proyecto que busca mejorar las condiciones de vida en la India a través del fútbol

Voz 1 00:00 la uno y cinco de la madrugada nos queda

Voz 1806 00:05 espectacular con esta historia nos trae Raúl la primera de la temporada dieciocho debute debuta hoy de Bhutto ya tenía ganas gusten o no gusten mira pues en parte de mis vacaciones yo sé dónde está preguntar partes de de mis vacaciones la utilice nada muy poco muy poco estuvo unos días eh con unos voluntarios de cooperación internacional en Bombay en los slams de Bombay dónde están haciendo una labor magnífica poblados chabolistas son los Hernán son zonas de chabolas pero ojo aquí hay chabolas hemos visto chabolas Si tú has también ha viajado ya has visto esto no es una cosa cualquiera estos millones de personas

Voz 3 00:46 viviendo en chabolas donde hay pobreza hay suciedad hay

Voz 1806 00:52 por esa hay ruido no son zonas vecinas a las afueras de chabolas una saga ciudades tú vas a mano que yo lo he visto yo lo he visto estaba allí en el avión y tú ves edificios altos en medio inmenso como sirviese invernaderos como cuando vas en Almería invernaderos todo de todos azules de casas hacinadas bueno casa por llamarle de alguna manera de chabolas donde viven los afortunados que pueden vivir hay que mucha gente también allí en Bombay que vive en la calle no entonces desde hace siete años se puede ver por las calles de de esos slams en concreto a chavales españoles que llevan trabajando con un proyecto que se llama fútbol Sly a través del balón pues para ayudar a niños y niñas de esas zonas desfavorecidas sobre todo el balón como excusa les les ayudan a fomentar valores pero también la higiene la alimentación etcétera etcétera no yo sólo como te digo utilizó parte de mi tiempo pero para usted algo así como invitado como observador claro y para ser un poco de altavoz por eso te doy las gracias de poder contar esto aquí lo que está haciendo la los chavales allí no que mejor que lo cuenten los protagonistas uno de ellos se Nacho lleva cinco años Yeste es la primera vez el primer año que no ha podido ir porque sí a cooperar de rodillas ha roto menisco ligamento etcétera jugando juega al fútbol ha cesado por esas esas cosas pasan crudo tiene lo bueno lo regular Nacho ciprés y luego Ignacio Pérez que sí que estuvo allí que yo estuve estuve con el saque que ellos lo cuente sobre todas las sensaciones de de esta por ahí Nacho Ciprés

Voz 4 02:22 hola muy buenas hola buenas noches cómo estás cómo va la rodilla bueno ahí va mejor

Voz 2 02:28 qué te pasó que te paso nada pues jugando

Voz 5 02:30 es que estas como ya he dicho Raúl son cosas que pasan no

Voz 2 02:34 Gil una entrada un giro que ha dado un giro una mala caída eso tiene el ligamento cruzado esas lesiones agotado robo alguna caída de la lesión es más tontas son uno solo suele ser la más grave muchas veces bueno paciencia está por ahí Ignacio Pérez hola Ignacio buenas noches Raúl buenas noches el tu rodilla bien no las dos rodillas

Voz 6 02:52 si bien espero que si esta temporada en el fútbol nacional

Voz 2 02:57 me aguanta pues nada oye cómo os llega la posibilidad de unirme a este proyecto que nos cuenta Raúl que decís sí adelante vamos a implicarnos en esto

Voz 6 03:07 pues en mi caso que macho eso no más experimentado pero en mi caso fue que una llamada yo al al proyecto lo había anunciado en redes sociales que bueno tal sí

Voz 2 03:21 ya no te llamaré Oti lo viste tú ya más sencillo de lo vi yo que

Voz 6 03:23 llama a la puerta de Cooperación Internacional y me recibieron con los abiertos

Voz 2 03:28 Nacho bueno pues en mí

Voz 5 03:31 acaso el proyecto se inició hace siete años como ha comentado Raúl así el primer año que fueron de aventura pues fue Pedro Herráiz que es el presidente de cooperación internacional en Aragón y en La Rioja con un grupo de jóvenes y entre ellos mi hermano mi hermano Luis entonces el año que volvió me contó su experiencia que fue impresionante yo ya conocía Perico de Cooperación de voluntarios entonces me llamó tanto me vi que estaban tan impactados que dije yo tengo que participar no de esto

Voz 1806 04:06 oye Nacho cuál es la primera impresionar yo quiero que me Contés un poco vuestra sensaciones de ir porque el proyecto está en los Slam donde hemos dicho en un orfanato que se inició en un orfanato y ahora también en la cárcel tú Nacho lo de la cárcel no lo has vivido porque es éste el primer año pero cuál es la sensación de la primera vez que llegas allí que es lo que más te llama la atención carcel de niños si de menores y de menores

Voz 5 04:30 bueno pues yo la primera vez bueno porque como ya contados inició en dos mil doce yo el primer año que fui fue dos mil trece la primera impresión es como te choca mucho no porque la diferencia entre lo que nosotros vivimos día a día lo que ve es como tú has podido ver este año Raúl lo que ves en Bombay es impresionante a mí lo que más me echo un poco la pobreza extrema y los contrastes que se ven en esa ciudad no sea lo que más me llamó la atención es que tuve es un edificio enorme un rascacielos debajo chabola con familias enormes viviendo en cinco metros cuadrados veinte personas sea esos el contraste de la ciudades lo que a mí de primeras más me llamó la atención

Voz 1806 05:14 Ignacio Dati además que por primera vez tuya ha sido varios años pero por primera vez convencí esté a tu hermano que también fue contigo

Voz 6 05:21 sí la verdad es que de estos tres años ha sido con diferencia la la experiencia más más bonita hay ahora ya no soy el único lo que lo puede contar en casa sino que también mi hermano en las comidas familiar distal puede puede expresar su punto punto de vista a mí como dices Raúl eh personalmente las dejado las dejó caer el tema era chabolas yo cuando llegue a Al Islam es lame es una zona de chabolismo masificado donde a dieciocho millones de personas pues once millones viven esta chabola sin electricidad ni agua en el llegar a poner un balón en en un colegio de estos públicos pero con en con todo el caos que hay pone un balón de fútbol hizo una unas culturas un idioma que es totalmente diferente al nuestro una la civilización nuestra a la suya y las sonrisas que les ni en su cara es lo que más lo lo más chocante y aunque haya ido tres años Si volviese cincuenta años es lo que más me chocaría entonces como el balón como medio para para poder para poder llegar a esa gente

Voz 1806 06:33 es curioso porque el balón y mucha parte de la material él se lo da la fundación del Atlético de Madrid es curioso ver a un montón de Niños Escuelas Vela del Atlético de Madrid desde desde prácticamente el inicio no Nacho

Voz 5 06:47 sí sí sí sí el proyecto que inició cooperación internacional pues ese pues sostener gracias al trabajo día a día no de la ONG evidentemente pero también hay unas empresas que están detrás haciendo que sea posible qué pues el Atlético Madrid estuvo desde el principio no la fundación luego también pues otras empresas no como Verne la Caja Rural de Teruel todo activa fue en el campo entre otras no son empresas que han ido ayudando todos los años y que hacen que que todo sea posible insto te das cuenta pues que la gente quiere está dispuesta a ayudar a los demás y a Ignacio

Voz 1806 07:26 este proyecto tiene una pata nueva este año que yo lo pude verse la cárcel de hablábamos de menores cuando ya íntima es te tiene que ser duro escuchar las historias de los chavales hablamos de chavales de qué tal

Voz 6 07:39 entonces es que has cometió penalti

Voz 7 07:41 sí contaban eh sí que es verdad que he estado

Voz 6 07:44 la barrera del idioma entonces muchos de ellos no directamente no pueden hablar porque nos podemos comunicar con ellos pero pero nos contaban que violación asesinato historias que hice es al día siguiente N la historia que la de ustedes que me han contado y seguramente no va a repetirse mañana inmanente al día siguiente de superaban entonces te ibas a la cama con con con las energías y las fuerzas de esos días que estás con con ellos darlo todo y aprender mucho de ellos y ellos contigo

Voz 2 08:15 donde se pueden ver fotos de todo lo que has estado haciendo fotos por ahí

Voz 1806 08:19 sí ahora en Twitter ellos también tienen su su página iguales entonces

Voz 6 08:25 bueno la la personal en en redes sociales de bueno yo diría más bien como cabeza cooperación internacional allí en en la ONG que que lidera el proyecto hay bastante información Lola la cada uno hemos subido subido fotos personales de un poco contando nuestra

Voz 2 08:45 oye Nacho me me dicen que tú tienes que trabajar aquí que tiene una vida aquí trabajase en un en un buen bufete pero es cierto que esta te estás planteando todo dejarlo todo irte a vivir allí no no y volver sino eso ronda tu cabeza armada

Voz 5 08:58 bueno sí que siempre ha nombrado bueno simplemente por añadir lo que estaba diciendo Nacho

Voz 2 09:04 es una asignatura

Voz 5 09:05 que es que si queréis ver también aparte muchas historias y muchas fotografías el presidente el propio presidente de la ONG Pedro Ray en su tú Instagram prácticamente nos cuenta todo cómo va yendo el proyecto con todos fotografías que se llama pery Corral simplemente para qué

Voz 2 09:24 dicho queda apuntado queda dar está después respecto a la cabeza y te vas a ir

Voz 5 09:30 por respeto a eso la verdad es que el primer año que fui me dio un poco un vuelco al corazón no fue un cambio para Mi vida brutal darme cuenta de lo afortunado que yo era en España no de la suerte que había tenido pues me produce un sentimiento de tener una especie de obligación entre comillas de ayudará a los demás entonces si eso de poderme ir a vivir allí lo cierto es que este proyecto está creciendo enormemente no fútbol hay también sería una de las vías no también sería quizás no necesario pero para mí

Voz 2 10:11 sí irme hay unos con el caos

Voz 1806 10:14 es aquello Nacho como yo yo me me ha llamado mucha atención yo había estado en la India en otras ciudades pero te juro que que Bombay ahí me me sorprendió mucho el último de la India no es todo nos claro

Voz 2 10:26 pues porque es totalmente en casa es un viaje eso que tengo pendiente hace tiempo de de de viajar si desaparecer irme por ahí lejos siempre aunque habrá que dejar ver lo que estáis haciendo

Voz 1806 10:39 sí sí sí la verdad que engancha engancha ahí esta gente es que va a la India ayudar ya que utiliza parte de sus vacaciones para esto no es para eso una mano dice maravilló lo que maravilla una hora a la semana mínimo de Voluntariado los vendría bien a todos

Voz 2 10:54 pues quedaos con esto de proyectó Life con cooperación internacional

Voz 6 10:58 es decir que la la idea que tenemos como proyecto aquí también la proyectamos en en Zaragoza pues cada uno con con su voluntariado es para lo que el el concepto de Voluntariado no se queda sólo en esos treinta días son esos tres años de verano no Nacho en sus cinco sino que además lo intentamos proyectar con nuestras vidas que ha mejorado en en en Zaragoza que es nuestra que es nuestra ciudad pero esto tampoco está reñido a veces que esta gente voluntaria seguro que son unos muero hemos

Voz 8 11:30 sí ya sé que no es así no nuestra si no es así pues desde un abrazo Nacho

Voz 2 11:39 fíjate la rodilla que vaya bien

Voz 5 11:41 ah gracias por todo un abrazo