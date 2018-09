El Larguero (03/09/2018): Velasco Carballo, Carlos Suárez y el Sanedrín de exfutbolistas

Voz 1375 00:00 pues muy buenas noches son las once y media y aquí comienza El Larguero en la cadena SER en mi tercera temporada arrancando ya desde hace unos días pero hoy si has estado pendiente pegaba la antena de la Cadena SER habrá servido que se ha presentado la nueva programación de la radio con los nuevos programas y bueno empieza la nueva temporada de Pepa que ya ha madrugado esta mañana Pepa Bueno Francino que ha estrenado su ventana al que tanto le gusta el fútbol siempre que nos vemos acabamos hablando de La Ventana pero en fin del Barça hay de todo esto y luego Ángels Barceló y bueno aquí aunque llevamos ya nosotros unos días hoy se ha presentado digo la nueva programación con la novedad también de Mara Torres que se incorpora como nuevo fichaje de la casa en todos los prados nos han estrenado sintonías dos años después tercera temporada en el Larguero tenemos también nueva sintonía del Larguero así que hoy queríamos empezar así acostumbra T que esto suena a partir de ahora arrancamos

Voz 1 01:30 pues te digo una cosa me encanta la nueva sinfonía de El Larguero pero menca

Voz 1375 01:33 ante esta hay cada noche así que bienvenidos a este

Voz 2 01:36 barco llamado El Larguero que te va a acompañar hasta la una y media como cada día con todo

Voz 1375 01:40 el deporte enseguida estamos con Carlos Velasco Carballo que está aquí en los estudios de la Cadena Ser en directo en Gran Vía treinta y dos para hacer balance con él y con Iturralde González de lo que está siendo el bar hasta ahora en la jornada de de las tres jornadas diría que llevamos en Hoy sea concentrar la selección española este mediodía para preparar los partidos de la nueva liga de las naciones esta nueva competición para jugar contra Inglaterra en Londres y contra Croacia en Elche los días ocho y once de la convocatoria se ha caído Diego Costa ya entrado Iago Aspas por asuntos familiares se cae el delantero del Atlético y entra el delantero del Celta y hoy hemos conocido a los tres candidatos para el premio de que da la FIFA son los mismos que dio la UEFA Cristiano Ronaldo Luka Modric y Salah no está Messi tampoco está Griezmann jugador que tiene que hacer Griezmann para estar entre los tres mejores del año luego sin embargo meten a Lloris el portero es verdad que esto es votar entrenadores votan periodistas votar capitanes pero bueno este Griezmann entre los tres mejores del año pues no está Modric Cristiano sala logre pasaremos mejores datos a mejor entrenador al mejor gol del año al mejor portero que también está Courtois pero no está Keylor bueno además ha habido reacción tanto del Atlético como el Barça el Barça en su cuenta en inglés en su cuenta oficial ha puesto para los fans del Barça no hay duda de best el mejor es el punto es ha puesto el Barça Griezmann ha puesto el Atlético puesto una foto de Griezmann con los títulos del Mundial y la Europa League y la Supercopa de Europa y ha dicho sin palabras no le ha gustado ni al Barça ni el Atlético que estuvieran fuera de esa nominación Messi Griezmann ha habido una entrevista precisamente con Messi en Cataluña Radio esta tarde luego con un Adriá Albets y con Jordi Martí repasamos algunas cosas que ha dejado el argentino pero destaco esta frase de Leo Messi esta tarde en Cataluña Radio creo que sí que el hecho de que critican

Voz 4 03:38 Pemán la plantilla y Madrid lo hace lo hace menos bueno al alma de allí y lo hace con un claro favorito a ganar la Champions no lo imaginaba fuera de del Madrid así

Voz 5 03:51 me sorprendió mucho pero como dije recién creo que FON un equipo muy bueno

Voz 1375 03:56 bueno echa de menos a Cristiano sin él son peores favorita también candidato a la Champions la Juventus ahora con Cristiano Ronaldo luego escuchamos más cosas de Leo Messi enseguida Espí también en Valladolid donde desde hoy el nuevo dueño del nuevo dueño del clubes Ronaldo Nazario da Lima el ex futbolista brasileño que se ha hecho con el cincuenta y uno por ciento de las acciones del club va a continuar Carlos Suárez en la gestión del día a día pero es desde hoy dueño del Real Valladolid enseguida estamos con el presidente Carlos Suárez aunque el máximo accionista desde hoy es Ronaldo que ha dicho esto Ronaldo en Valladolid

Voz 6 04:28 me equipo que no vaya a que se poesía hay mucho trabajo que hacer ahí hay que seguir de cerca voy a dedicar a máximo posible pero desde luego tenemos un equipo de un equipo de gestión que estoy muy contento con ellos Carlos ha hecho muchísimo por este club

Voz 1375 04:47 eso decía Carlos Suárez que no piense eso decía Aldo que no piensan que ha ido allí a Valladolid para comprar el club y luego irse de vacaciones por supuesto que va estar en el día a día de la gestión del club habido jornada en Segunda no había partido de Primera pero si es segunda Almería cero Málaga uno se pone líder en solitario en Segunda con nueve puntos luego repasaremos la lista Scariolo no hay ningún jugador de NBA pero si está ahí el Chacho Rodríguez eh en el US Open ha ganado Djokovic en un rato juega Federer Vuelta a España hoy día de descanso además de Carlos Velasco Carballo ya está por aquí enseguida estamos en Valladolid tenemos hoy sanedrín con Kiko Narváez Gustavo López Santi Cañizares y Álvaro Benito ir Raúl Ruiz que vendrá como cada lunes once y treinta y cinco una menos en Canarias Carlos Velasco Carballo muy buenas

Voz 7 05:28 buenas noches pues arrancamos el larguero

Voz 8 05:31 lo más vital no más lo que si dando más que olvídate del la preocupación

Voz 9 05:38 ahora el renting no compras tu Wolkswagen no lo vives sin entrada con seguro mantenimiento y tú te incluido en tu cuota de cada tres lo cambias

Voz 10 05:47 Lutero Gara

Voz 11 05:49 eso ha

Voz 2 05:54 da está Iturralde González también por ahí al teléfono hola qué tal muy buenas

Voz 1284 06:01 noche nuestro árbitro de la Cadena Ser en Carrusel Deportivo

Voz 1375 06:04 en el larguero como decíamos por aquí el presidente del Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española es bueno que hoy ha dado una rueda de prensa después del primer parón de la Liga tres jornadas ahora turno para la selección que luego hablaremos de ella pero qué nota le pone el jefe de los árbitros salvar después de tres jornadas

Voz 7 06:22 pues yo le pongo un notable al arbitraje y un notable alto

Voz 1375 06:26 al bar que generoso estas el periodista ya optimistas y el generoso por cierto teléfono para los oyentes de la Cadena SER y de Larguero nueve cero dos catorce sesenta sesenta para los que hoy el fútbol en la SER para los que vais a los estadios para los que veis en los partidos por la tele e nueve cero dos catorce sesenta sesenta eh enseguida abrimos los teléfonos lo que más hilo que menos os está gustando del bar hasta ahora que quitaría hay sí que añadiría es que os está gustando más Ike en menos nueve cero dos catorce sesenta sesenta ceniza que al jefe de los árbitros para que se lo digáis en persona nueve cero dos catorce sesenta sesenta eh para empezar Velasco Carballo ahora nos hacemos balance y te pregunta unas cuantas Iturralde que aquí es el que sabe de arbitraje la jugada ayer de Sevilla aclaran porque media España dice que es penalti de España que hay que

Voz 7 07:15 escuchar a Roque Mesa por segunda amarilla pues es muy bonita que España esté dividida porque da la razón a la no intervención del bar ya que como sabéis para que intervenga tiene que ser en errores incontestable si tú mismo me estás diciendo que parece que sí hay contestación no pues esa es la mejor aclaración que que pueda hacer lo has hecho tú

Voz 1375 07:34 has pitado yo ojalá tuviera la posibilidad de que

Voz 7 07:37 dar por qué preferiría seguir en activo no es el presidente del Comité técnico

Voz 1375 07:41 no es la jugada más difícil hasta ahora de la Liga yo porque por tu tú sabes lo que se dice lo que se le lo que pasa en esta es tan difícil deciden esa jugada ya no te digo en sí diga pero técnicamente es una jugada muy difícil

Voz 7 07:54 bueno es mucho más difícil una acción donde el árbitro está tapado del árbitro está más lejos donde hay sí

Voz 1375 08:01 tú lo digo yo era viéndola una vez en el campo no te habría hecho falta ni el bar en el campo hubiera fallado seguro porque era muy malo seguramente algún oyente estará pensando no yo no

Voz 7 08:10 en el en el campo creo que el mejor es Jesús Gil Manzano era el árbitro ayer y lo que la hace para mí le apoyo cien por cien

Voz 1375 08:18 fíjate que estructural de empezó diciendo en Carrusel una cosa luego en el Larguero de José cuantas más repeticiones me parece que es complicadísimo lo que la conclusión de Velasco Carballo después de tres jornadas donde está fallando más el VAR

Voz 7 08:34 la verdad es que el ha funcionado muy bien hasta ahora creo que no hemos añadido el tiempo debido a las interrupciones también teniendo en cuenta que ha habido parones para para enfriamiento si quiere pero eso deberíamos mejorar la comunicación que está existiendo entre los árbitros del terreno de juego el bar porque tiene que ser más concisas más concretas y más claras en eso tenemos que mejorar mucha gente

Voz 1375 08:59 diciendo quién pita el árbitro del campo o el árbitro del bar tuvo unos has dicho muchas veces antes del Mundial durante el Mundial después el que tiene siempre la última palabra es el árbitro que está en el campo pero muchos oficinas dicen y entrenador

Voz 7 09:10 sí

Voz 1375 09:10 pero si es que el que pita es el que está en el bar

Voz 7 09:13 pues no como tú bien has dicho sólo detecta posibles errores y en caso de detectarlos se informa al árbitro pero el árbitro finalmente es él quien toma la decisión

Voz 1375 09:22 qué te parece esto que dijo ayer Pablo Machín el entrenador del Sevilla después de

Voz 1286 09:25 jugada polémica a ver yo he defendido siempre la justicia en el fútbol pero cuando tenemos la posibilidad de hacer justicia no la hacemos es que no sé es que para hacer esto es mejor que arbitren en el bar pero en el bar con b tomándose unas cañas

Voz 7 09:43 pues lo he dicho esta mañana en rueda de prensa yo no no no quiero salir a a expresar mi opinión sobre lo que opinan los demás porque me gustaría que después de ha salió yo a hablar los demás no opinen sobre lo que yo expreso y menos un entrenador de un equipo de fútbol yo le respeto muchísimo Machín es un gran entrenador creo que lo único nosotros podemos pedirle respeto yo como presidente del Comité de Árbitros pido respeto hacia hacia los hábitos y respeto hacia sus decisiones y estoy seguro que Machín la la tiene y la tendrá

Voz 1375 10:12 eh podéis seguir la entrevista también por Youtube Facebook en el canal me está diciendo a Rodríguez lo podéis seguir también en la los canales de You Tube de Facebook de El Larguero de la Cadena SER te paso con Iturralde que te tiene que preguntar unas unas cuantas cuestiones pero yo decía anoche en El Larguero me parece que el bar está siendo más justo que para eso ha venido estoy a favor de que quede claro siempre a favor del barrio de la tecnología y lo hace más justo pero me parece que le quita también una parte de la emoción para mucho los goles no se sabe si hay que celebrarlos quiero decir esto va a ser así siempre no hay mucho margen de mejora tiene que cambiar mucho el bar de lo que hemos visto a lo que crees que veremos en un año dos años

Voz 7 10:50 pero yo creo que el barba evolucionar pero que esa pérdida de emoción que lo que es difícilmente recuperable porque el bar introduce un elemento de tiempo que es el chequeo y eso va a ser irrecuperable pero que va a evolucionar no tengo

Voz 1375 11:03 ninguna duda sea el narrador Romero no FLA que no sabe si en la Radico Benzema espera que el abrazo pero no me abrace que ahora eso se lo carga el bar por contra sí

Voz 0584 11:13 justicia alguno más que lo que ocurre

Voz 7 11:15 de lo contrario que lo celebran dos veces entonces también

Voz 1375 11:18 sí que sube dos veces al marcador Iturralde cuestiones para el jefe de los árbitros que tú eres el que sabe de arbitraje

Voz 0514 11:25 buenas noches Carlos que ver lugar en primer lugar darle la enhorabuena porque la policía que está llevando de transparencia yo creo que es muy pronto para hacer una una valoración del bar porque en tres jornadas yo creo que es pronto pero bueno está muy bien no yo lo quiero hacer una pregunta porque es que es la más la mayor duda que tengo yo en el bar veo como compañero que hemos abierto el saco del error de interpretación instamos metiendo muchas cosas que son errores claros en error de interpretación y me explico ha habido un montón de partidos y Carlos lo sabe que tú has pitado yo he pitado que durante el partido crías que no había ningún penalti pero cuando llegabas a casa hay veías las imágenes decías ostras pues era penalti cierto

Voz 7 12:05 sí sí pero entonces

Voz 0514 12:07 entonces por qué el bar no da esa oportunidad al árbitro para que vea las imágenes que por ejemplo el penalti de ayer de Cali Nietzsche del Atlético Madrid

Voz 1375 12:16 Balaídos

Voz 0514 12:17 de diez personas que preguntes doce te dicen que es penalti claro y ahí no hay error manifiesto no podemos hacernos trampas al solitario decir que eso es un error de interpretación eso es un error claro grave

Voz 7 12:31 sabe tu opinión es que deberíamos intervenir más

Voz 0514 12:34 intervenir en los temas de él es que ha habido tres jugadas clarísimas penalti de canales que no hay duda en el en el Betis penalti de Sergi Enrich en el en el Eibar y el ayer a cal y Nietzsche yo creo que hay pro lo que pasa es que claro el bar estará como está igual con el tiempo Mike seguramente va a cambiar yo sé por qué no han actuado porque el bar no ha decidido puede ser

Voz 14 13:00 es un motivo de

Voz 0514 13:02 de de de reservarle al árbitro decir de un poco corporativismo decir joder voy a meterlo en el saco de error de apreciación

Voz 7 13:11 yo creo que no yo creo que que el estamos siendo muy respetuosos con aquello de que el VAR lo dejemos para las cosas realmente evidentes que el fútbol puede perdurar con ciertos errores de los árbitros El espíritu del bar siempre fue esa interferencia mínima en casos muy excepcionales todos los organismos hemos sido muy cuidadosos de que la intervención fuera en contadísimas ocasiones quizás estamos transmitiendo a todos nuestros árbitros digo a nivel mundial el que no intervengan que no intervengan que intervengan sólo en casos extremadamente eh claros quizá esa crítica a la al acepto Eduardo pero también te digo la tendencia en las competiciones que nos han precedido es que se empiece interviniendo muy poco que se prosigue interviniendo cada vez más porque los medios de comunicación los equipos los futbolistas piden esa intervención como tú ahora estás diciendo y que cuando llevan ya abren ese es el libro se dan cuenta de que la polémica es tal que les devora vuelven a la conclusión de que mejor

Voz 1375 14:14 tomábamos cuanto menos te lo digo por

Voz 7 14:17 lo que he hablado con todos los árbitros que nos precede

Voz 1284 14:20 lo único alcalde no trajo Adena no sí sí sí

Voz 0514 14:22 Clara es decir ayer también en el en el Celta Atlético Madrid circular número cuatro que la firma hutu los pisotones por detrás en el tendón de Aquiles son tarjeta roja hay uno de Savic clarísimo pisotón por detrás sin intención de jugar el balón de tarjeta roja porque no entra al bar

Voz 7 14:40 pues eso está firmado en eso está la circular si lo lo he firmado pero si la circos a la hecho yo no dice exactamente lo de pisotón en el Aquiles sino que toda entrada que sea riesgos ahí en Les en partes invención a L'Aquila

Voz 0514 14:53 tira pone hay aquí les entre paréntesis

Voz 7 14:55 si tú te de las leyes de maravilla y además no hace falta porque las

Voz 1284 14:58 no no lo sabe todo

Voz 1375 15:01 es es sí porque ahí no entra ahí el VAR

Voz 0514 15:03 eh pues tenemos miedo a actuar en esa esa roja sí o sí de diez diez diez jugadores que pregunte si de diez árbitros que preguntes en septiembre cuando van a hacer la próxima reunión te van a decir que roja eso es lo que yo veo en lo que está fallando en todo lo demás yo no le pondría un notable yo lo pondría sobresaliente alto en todas las que son objetivas subjetivas yo creo que tenemos que mejorar mucho

Voz 7 15:27 tú y tu opinión es que deberíamos intervenir más

Voz 0514 15:29 más más haber sobretodo en Rojas y es una roja claro

Voz 1375 15:33 por qué porque la de Savic que te preguntaba y tú porque es la de Savic

Voz 7 15:36 no avisa al árbitro en esa jugada que es flagrante de roja como sabe Eduardo yo no quiero comentar jugadas particulares pero está claro pues el bar no intervino porque no Open eso que que esa jugada de tan flagrante como dice Eduardo el el que sea una acción sobre el sobre la Quiles es muy peligrosa hay que ver la intensidad porque hay que ver muchas otras cosas y no quiero decir con esto que sea o no sea porque no le quiero juzgar esa jugada respeto la opinión de de Eduardo yo no quiero venir a decir si es eso no es si debiera intervino no porque entonces podríamos abrir un debate de que yo opinará sobre todas las jugadas entonces ya lo hace Eduardo muy bien y no le quiero quitar el puesto de trabajo

Voz 1284 16:11 claro pero no pero no pero no lo que te decía

Voz 1375 16:13 no es que digas lo que no es que diga si había que expulsar a habichuelas sino porque yo si tú es porque en una jugada tan clara para todo el mundo para los que están en el campo que puede que no lo hayan visto pero para los otros que están en el bar que tampoco la han visto no a ellos la han visto la Renault consideran que no desde un ángulo desde hoy

Voz 7 16:30 otro y ellos tienen la consigna que acepto la crítica quizás extrema no por mi parte sino por todo el fútbol internacional de que la intervención de de ser un caso excepcional donde realmente es arroja sea escandalosa que para Eduardo lo es Isidro Bardo hubiera sido el bar pues su dardo hubiera intervenido

Voz 1375 16:50 al hilo de lo que decía Iturra Lizzy de te te dejo hoy tu que que es preguntándole pero por matizar una cosa sobre la jugada de Cali Nietzsche en Balaídos que decía Iturralde le preguntas a diez doce te dice que son penalti sin embargo no le dice Nadia al árbitro vete a verlo al monitor pero luego en el partido Alavés Español en Mendizorroza hay una jugada polémica con Leo Baptistao que acaban la jugada de Baptistao donde ahí sí que le dicen veinte y lo ves por qué en un estadio sí que le dicen al árbitro veinte y lo ves en otro estadio no le dicen nada Innova lo que pasa que en un estadio hay posibilidad doble de revisar una jugar y en otro no

Voz 7 17:24 pues esa esa pregunta que haces es el debate del bar es como cuando no teníamos bar nos preguntábamos por qué Eduardo el domingo pasado en en el Bernabéu no pitó penalti Velasco Carballo si lo pitó en Ipurúa ese es el debate que existía hasta ahora con el arbitraje INSEE nos decía pero vamos en no entiendo por la misma mano

Voz 1375 17:45 que pensábamos que el bar serviría para acabar con esto

Voz 7 17:47 debate espero que compartan mi vamos a tener el mismo debate cuando no había bar no se tiene se multiplica porque la gente tiene que un proceso de entendimiento la gente no entendía porqué Eduardo no pitaba esa mano o esa penalti cuando en una jugada muy similar a la de verdad pero no habla pero no había nadie viéndolo claro si nueva sale a ver si ha habido uno viendo lo que era Eduardo en el campo o en el campus ahora Eduardo está en una sala de bar de en el BOR como sabes que se llama en otra sala estar ello otro día o estaría yo en otro día entonces para Eduardo como bar eso es de intervención para Velasco como bar en otras sala no se interesen porque en definitiva se resume muy fácil somos seres humanos y es una cuestión interpretativa vamos a tener este debate es continuo pues ya pero es que yo voy

Voz 0514 18:31 sabe las declaraciones que ha hecho Ritchie el árbitro de de Brasil que estuvo en el bar en el partido de Inglaterra si tenía que haber a bordo que tenía que haber actuado porque hubo un penalti muy claro pero yo por intentar salvaguardar al árbitro que estaba en el campo no le dijo que era penalti dijo que si ahora hubiese visto otra jugada que hubiese actuado diferente puede ser que exista cierto corporativismo desde el bar para salvaguardar al árbitro que está en el campo es normal que a mí me pasa a mí la radio e de radiación para criticar para criticar un árbitro dices ostras

Voz 1375 19:05 piensa mucho pero tendríamos que preguntar a ellos no

Voz 7 19:07 pero de verdad que que sinceramente creo que sí en algo tiene la culpa de esa no intervención somos los que insta a los árbitros no digo en España sino a nivel mundial que les machacados con el concepto de que no intervengan que sólo intervenga en casos extremos y tremendamente claro si quizás pues ese mensaje tiene que ir calando y bueno ya habéis visto no es pasó en Italia en la primera jornada tres intervenciones la segunda seis en España estamos visto dos intervenciones te has enterado jornadas y en la siguiente se eso es una segunda dosis la tercera seis eso pasó en Italia como a pasar el resto de países y al final iremos hacia una línea como nos ha pasado a nuestro entorno la tendencia es de pocas intervenciones la tendencia irá a sumar intervenciones creo esto es ser pitonisa que después iremos a una normalidad y minutos para llegar a las dos

Voz 1375 19:59 enseguida hay un montón de oyentes que te quieren preguntar tantas cosas vamos a vecinos la tiempo que te hagan por lo menos cuatro cinco preguntas muy rápidas para el jefe de los árbitros en España el presidente del Comité técnico me dicen muchos es el mismo bar el del Mundial que el de la Liga

Voz 7 20:12 exactamente porque son las mismos métodos es exactamente igual

Voz 1375 20:16 en el Mundial lo Nos parecía polémico nada y aquí la Liga parece polémico todo eso lo he dicho esta mañana en rueda de prensa para España pero ya os dijera lo que han dicho del bar el Mundial unas cuantas selecciones que no lo vivisteis pero yo viví los sesenta y cuatro partidos pues siempre ya ya en unos sesenta porque y eso lo dije yo en Carrusel durante el Mundial es decir que que pasa en el mundo

Voz 0514 20:34 ya la polémica ha sido Serbia ha sido Marruecos ha sido Suecia ha sido el penalti ese de Inglaterra que os he comentado y eso nos pilla muy lejos pero es que ahora la polémica en todos los temas de

Voz 1375 20:44 Villa que si el Madrid te va subjetivos que sí

Voz 0514 20:47 lo que estamos hablando que es lo que como autocrítica que es lo que es muy difícil le es muy difícil llegar a un a una a poner una línea clara cara las polémicas Valence Madrid pasa ya ni nos pilla muy de cerca

Voz 1375 21:00 porque no hay bar en la UEFA en la Champions que empieza ya no tenemos

Voz 7 21:03 pues es una excelente pregunta para mi amigo Roberto Rosetti que

Voz 1375 21:06 hay mundial ahí ligas Champions eso presente

Voz 7 21:09 preguntaría los alemanes y los italianos con España el año pasado no

Voz 1375 21:13 va a haber tecnología de AOL eso sí

Voz 7 21:15 qué responde organizadora de la competición no

Voz 1375 21:18 de la Liga estás aborde que lo hubiera hecho

Voz 7 21:20 el año ha habido una jugada extremadamente difícil y con la tecnología de el bar las nuevas cámaras que se han instalado se ha solventado y creo que en el tremendo porcentaje de casos se solucionarán con las cámaras del bar habrá algún caso en que son los que sí pero yo soy parte de Gila en el gol rotundamente sí

Voz 1375 21:39 y gracias a todos se les está llamando enseguida cerramos con y tú que rehacer la última pero oyentes de El Larguero para el presente

Voz 1284 21:47 el Comité Técnico de Árbitros hola Jaime buenas noches

Voz 15 21:50 hola buenas noches y os pido que seáis muy breve en la pregunta

Voz 1284 21:53 así Velasco Carballo también es breve en la respuesta pregunta Jaime

Voz 15 21:56 bueno porque hubiera un saludo para todos y bueno yo he escuchado cuenta en algún que otro carrusel si decir que no ver el número el mismo posiblemente número de cámaras para un Getafe Aibar si que para Barcelona

Voz 16 22:15 no no tendría que ese mismo número de cámaras gracias por la llamada Jaime vale

Voz 7 22:20 ahora el número de cámaras depende de la el tipo de producción televisiva ahí tipo BIC que se fijan por la Liga en función de los equipos que entiendo tu pregunta y y la única comentario es que para el mismo partido los dos equipos juegan con el mismo número de cámaras hay tres modelos de partidos ve ahí

Voz 1375 22:39 cuántas cámaras ahí en uno el cuántas en otro en el centro

Voz 7 22:42 son quince en el veinti algo y en el a treinta o más o menos veintiocho

Voz 1375 22:49 hay muchos menos ojos en un partido de categoría hace que no partido categoría sí pero no me quiere extender

Voz 7 22:54 sí simplemente a partir de un cierto número de cámaras por más que pongas no ganas más ángulos de visión

Voz 0514 23:00 Antonio buenas los esencia en fuera de juego no

Voz 7 23:03 en fuera juego tienen las mismas cámaras Eduardo no no

Voz 0514 23:06 yo no se ponen gana más que en el está en el mismo que en el Mundial no hay no no

Voz 7 23:11 estamos hablando del ABC de España en el Mundial a día una cámara más que la que tenemos aquí en cada mitad de campo que es fundamental Antonio buenas noches

Voz 1284 23:19 hola buenas noches donde no sea vas desde sería perfecto pues pregunta rápida para Velasco Carballo

Voz 15 23:24 pregunta ayer no no debió de intervenir el bar cuando el portero del Betis agrede al del jugador del Sevilla

Voz 7 23:32 a Antonio pues gracias por tu pregunta pero no no puedo comentar jugadas concretas si te agradezco hoy siento no poder contestarte

Voz 0514 23:40 ya te contesto contexto yo que no puede ya durante es es decir no si la contestación salada o Manuel principio preguntas en España sesenta te va a decir que es penalti sesenta y cuarenta por ciento a decir que es falta por lo tanto hay sí que es una cosa su objetivo es más John K en Carrusel decía una cosa y en el larguero es que decía otro

Voz 0699 23:58 bien bien no lo yo yo hoy estoy pensando que son tras interesante esa jugada es la peor que he visto yo en diez años Paco buenas noches

Voz 15 24:08 hola buenas noches dónde llamas a todo desde Sevilla

Voz 1284 24:11 sería bueno Eduardo Iturralde

Voz 15 24:13 me acuerdo del Mallorca Sevilla del año dos mil seis

Voz 1284 24:16 en casa en cuenta hombre no se lo el cojín

Voz 15 24:18 para para un año que estamos a punto de ganar la Liga coño para nosotros que para nosotros es complicado

Voz 1284 24:24 bueno pregunta pregunta para Velasco Carballo

Voz 15 24:27 me da la sensación yo sido días año árbitro qué categorías inferiores me da la sensación un poquito de improvisación con el tema del bar en temas de de unidad de criterios

Voz 17 24:38 por qué yo creo no

Voz 15 24:41 vamos eso lógicamente obligaron dando el paso el paso de los partido pero visto jugadas similares por no decir casi iguales con muy diferente interpretación tanto

Voz 1284 24:51 Marte der Vaart como parte de la ardiente

Voz 15 24:54 yo me da la sensación de sensación un poquito de improvisación cuando eso con reuniones técnica que hacen ello varias al cabo del año seguro seguro seguro seguro que se va a ir puliendo quiero que podrían haber hecho un poquito más con anterioridad para que no pasara

Voz 7 25:09 gracias Paco gracias comentario este verano hemos hecho más de veinticinco horas de simulador donde los hábitos de inversión han visto más de setecientos cincuenta clips o jugadas para intentar unificar esos criterios pero seguramente tenemos que trabajar más íbamos a trabajar más para mejorar

Voz 1284 25:24 cada día las dos últimas muy rápido domingo muy buenas hola buenas noches donde no sea más de Málaga Valley pregunta para Velasco Carballo

Voz 18 25:33 le digo que el bar tiene que te un poquito más ricos la jugada el va una cosa muy buena y la verdad que lo único que ha fallado Rocío porque no les han aplicado que vayan a ver el y la jugada el penalti de Belletti fraganti era una expulsión que ellos en entonces igual que al Real Madrid el remate de vencer lo vieron cuarenta BS o hecho también que Vall d'Uixó el árbitro en el cuadro ahí tú puedes ver diga Ozil

Voz 1284 26:05 hola gracias gracias domingo

Voz 18 26:08 sí existe mucha gente en eso no porque

Voz 1375 26:10 la jugada del Bernabéu que no era de Sevilla es un poco donde más hay que trabajar

Voz 7 26:14 sí está claro tenemos que trabajar en eso en unificar nuestros criterios si yo es nuestro objetivo

Voz 16 26:20 a última Jesús buenas noches buenas noches ayer

Voz 1284 26:23 donde nos llamas

Voz 16 26:25 de aquí de Madrid de mandarín de Madrid perfecto pregunta para Velasco Carballo Lon tan cobardes así pues yendo al grano no para qué

Voz 1284 26:38 por qué los árbitros son tan cobardes le parece cobrar de los árbitros

Voz 1286 26:44 que si tú le eh ya

Voz 16 26:49 lo que os digo mucho en sus explicaciones ya que nada

Voz 1375 26:54 es una es una pregunta que no tiene que no tiene respuesta a los árbitros

Voz 1284 26:57 tocar o acertar pero cobardes son pocos tenemos un oyente más venga la última Demba hola buenas noches Demba hola buenas noches hombre dónde llamas del Barcelona vale pues la última pregunta para para Velasco Carballo

Voz 17 27:11 sí yo me pregunta es el de la cubana que se dice Si eficiente aún no es suficiente para que pite penalti en ese caso de estando el bar Si en el bar sí que no hay interpreta son se ve que es inocente Vicente quién no lo sé

Voz 7 27:31 venga un abrazo igualmente en el bar e interpretación porque es un ser humano y lo interpreta igual

Voz 1375 27:39 así de claro se Itu algo para verdad Bayo

Voz 0514 27:43 no que va que sigan no que sigan en esta línea que creará gusto no lo a gusto y nada sobretodo paciencia es una tecnología hay que tener mucha paciencia eso sí que las críticas que sirvan para construir no que sirvan para derruir

Voz 1375 27:58 qué pasa que hubiera dicho el bar por ejemplo en el en el intento de mordisco de el jugador del Atlético a Vinicius

Voz 0514 28:05 pues como no había cámaras no hubiera dicho nada porque no hubiera habido imágenes

Voz 7 28:09 lo soportaron

Voz 0514 28:10 si no hacerle la última hombre venga para meterle un poco para él aparece sin como no puedo hablar de jugadas concretas en las tres jornadas que ha habido ha habido algún error de Campos y elevar también vale gracias más en el campo que en el bar no

Voz 0699 28:28 entonces dejarlo ahí ya está

Voz 1375 28:30 en el y en el bar también el que más errores ha cometido ha sido yo en mí

Voz 7 28:34 carrera deportiva y los hábitos son muy bonito

Voz 1375 28:36 eh los mejores enhorabuena Velasco Carballo ya lo que está haciendo la federación porque se equivocan como todos nos equivocamos pero han abierto las ventanas para que entre aire fresco es otra manera de trabajar ya llega al siglo XXI al Comité Técnico de Árbitros se hará mejor o a peor equivocará mucho oír primero Velasco Carballo pero aquí está dando la cara dando explicaciones escuchando preguntas de los oyentes de los aficionados al fútbol e intentar

Voz 1284 29:00 no mejorar esto que no suena todo un poco marciano del bar y si hay que esperar el gol la falta la polémica

Voz 1375 29:05 vídeo pero ha venido para quedarse que intenta mejorarlo cada día así que en ese trabajo enhorabuena y a seguir mejorando el van muchas gracias un placer gracias Velasco Carballo presidente del Comité Técnico de Árbitros en directo en El Larguero haciendo balance de lo que han sido estas tres primeras jornadas de Liga e Iturralde pues nada seguiremos haciendo de poniéndole nota va a los árbitros salvar el ha dicho notable tú qué nota le pones de momento al bar

Voz 19 29:30 al bar en cuanto los si lo objetivo

Voz 0514 29:33 por saliente lo subjetivo

Voz 19 29:36 para mí tiene que todavía está en I

Voz 0514 29:39 rozando el suspenso necesita mejorar no necesito me sí pero bueno es lo normal es decir yo la valoración está dentro de un año seguro que es totalmente diferente un abrazo y tú un abrazo hasta luego gracias a todos los oyentes hay que teníamos un porrón de llamadas por preguntarle

Voz 1284 29:52 a pesar en el Larguero nos vamos a Valladolid ha vuelto Ronaldo a la Liga si Ronaldo Nazario da Lima ha comprado un equipo de Primera el Valladolid

Voz 8 30:07 Euskal vital no más necesidad

Voz 9 30:11 ahora compras Coppola lo vives por ciento setenta y ocho euros al mes sin entrada con seguro mantenimiento incluido en tu cuota y cada tres años lo cambias y conduces lo último oferta por espacio me renting consulta condiciones tiempos punto es

Voz 11 30:26 sí

Voz 14 30:37 Radio Madrid

Voz 11 30:38 sienta cinco punto cuatro mil ochocientos diez Onda Media

Voz 22 30:43 Radio Madrid punto es

Voz 9 30:45 pero a nuestro regalo un viaje Torremolinos

Voz 23 30:50 Ángela todas las familias fueran tan modernas como el nuevo álbum B noventa y una edición con Pilot Assist paros Let it Census Navigator con treinta y seis unidades desde treinta y siete mil cuatrocientos cuarenta y cinco euros financiando con Banco Cetelem hasta el treinta de setiembre

Voz 13 31:03 pues bien a conocerlo a Tíber motor sur

Voz 22 31:08 este señor está practicando el tranquila servicio por el que la agencia negociadora del alquiler asume el riesgo de los impagos pagando directamente a los propietarios las rentas de esos alquileres los administra Illes dan gratis el certificado energético practiquen tranquilizar con la agencia negó que adora del alquiler teléfono gratis novecientos veinte veinte once mira que tranquilo está evoca la Claudia la buena es tan lento la buena porque casi llegando

Voz 24 31:47 la Caixa

Voz 14 31:57 que te acompañan las veinticuatro horas

Voz 22 32:01 más Dion irle dijo disculpe caballero este lenguaje ya no se emplea

Voz 25 32:06 Airbus emplea el lenguaje ya queda como un pelín antiguo sardina antiguo pelín antiguo si no sé lo que es están perdiendo lo lo valores nombre no pregunto no no sin ironía o pregunto pero no no no es simplemente que los valores han cambiado que qué pena me da pena me da la Cadena SER nombrar no diga eso pero me ha decepcionado

Voz 13 32:27 la demanda de todo

Voz 11 32:39 tanto

Voz 26 32:41 oye en el día que hace podríamos quedarnos en tu casa iba a ser una peli o una serie tienes alguna que si tengo alguna que vínculo alguno

Voz 27 32:53 con Vodafone One tienes Cibrao móvil y la mayor oferta de cine series que ahora lleva un año gratis de televisión total con HBO España en exclusiva informa en el catorce cuarenta y cuatro y en tiendas Vodafone Vodafone

Voz 0985 33:07 bisagras cambiarnos cerraduras su puerta como nueva

Voz 1375 33:10 yo era un joven pues ahora tiene

Voz 0985 33:13 una puerta o ventana o una ventana puerta como prefiera

Voz 28 33:16 los hay poco profesionales y luego están los profesionales de verdad como tú y tu Fiat Professional descubre la gama más completa desde sólo seis mil ochocientos cincuenta euros descubre más en Fiat Professional punto es

Voz 1375 33:33 en la arquero con Manu

Voz 1806 33:36 la red

Voz 2 33:39 son las doce BI tres minutos de la noche estamos en semana de selección ha comenzado la era Luis Enrique enseguida estamos contando cómo ha sido su primer día pero después de repasar con Velasco Carballo y hacer balance del bar y también con la participación de los oyentes reconociendo Velasco Carballo que ha habido errores en el campo y también

Voz 1284 33:57 el bar que es el titular que ha dejado Velasco Carballo me voy a Valladolid hace una semana te contaba aquí en este mismo programa abriendo el larguero que estábamos a muy poquitos días de que Ronaldo ultimará la compra del Real Valladolid

Voz 1375 34:12 noticia que ha confirmado esta misma mañana hay que se ha hecho que se ha hecho oficial y de la que se ha hecho eco todo el mundo cada uno a su manera no unos rebrincado en otros pegan bocados

Voz 1806 34:21 ambos esto es así

Voz 13 34:23 vamos a hacer qué te voy a contar que tú no sepas

Voz 1375 34:25 bueno la noticia de la contábamos en el Higuero oí y hoy se ha confirmado se ha hecho oficial es para lo que trabajamos para ti y para montarte noticia sin para para que desinformado José Ignacio Torradijo eh

Voz 1284 34:36 Valladolid muy buenas qué tal hola bueno pues Ronaldo Nazario da Lima

Voz 1375 34:41 es desde hoy máximo accionista de ese tuyo mío nuestro Real Valladolid Deportivo

Voz 30 34:45 pues sí cuando todo lo confirmaba la semana pasada se revolucionó absolutamente todo y hoy se ha confirmado no a las doce del mediodía en el Ayuntamiento con el alcalde Óscar Puente con Carlos Suárez que les cede el testigo que le pasa el cincuenta y uno por ciento de las acciones y con el nuevo caso Ronaldo pues la verdad es que ha sido

Voz 31 35:05 eh un aluvión de de de de

Voz 30 35:07 noticias de seguimiento de gente que estaba incluso esperando la salida de Ronaldo al final de la mañana en el Ayuntamiento de cámaras de medios de comunicación así no aquí en Valladolid pues la presencia Arnaldo

Voz 15 35:20 evidentemente no deja de ser una gran noticia

Voz 1284 35:22 ya Tolmo

Voz 1375 35:23 no todo el mundo detrás del por la calle no veías

Voz 30 35:25 es una situación curiosa cuando han acabado bueno pues la presentación acudió a un restaurante que estaba unos diez minutos también el centro de la ciudad acompañados por el alcalde por el concejal de Deportes y Carlos Suárez pues había un seguimiento de medios de gente y entonces eran como unos trescientos

Voz 1284 35:42 alrededor de Ronaldo dura

Voz 30 35:44 es era una especie de procesión ha sido es el precio de procesión

Voz 18 35:49 una especie de Bienvenido Mister más

Voz 30 35:51 en el mejor sentido de la palabra a la gente muy ilusionada pero bueno pues me imagino que Ronaldo se habrá visto un poco desbordado no al final bueno pues es una gran noticia no el hecho de que Arnaldo venga que pueda ser un reclamo publicitario que pueda conseguir bien inversiones importantes para el club y que afronte que sido dos veces campeón del mundo esta aventura pues pues es positivo de Carlos Suárez da el paso porque tuve la oportunidad de eso a lo mejor a otras personas y confían que esta es la mejor opción si yo le preguntaba yo es pregunta ahora el cortejo que ha salido por todo lado no lo decía mira a Ronaldo tú vas a estar aquí tú vas a venir tú vas a viajar con el equipo va a estar en el palco y escucha lo que decía

Voz 1375 36:31 el equipo de nuevo

Voz 6 36:33 pues sí hay mucho trabajo que hacer que hay que seguir de cerca ellos voy a dedicar más es muy posible pero desde luego tenemos una equipo de un equipo de gestión que estoy muy contento con ellos caldos ha hecho muchísimo a este club tenemos un año para planear todo poco a poco vamos a enseñar lo que vamos haciendo mejor que si lo que vamos a ser ahí ya

Voz 30 37:02 bueno pues no se va de vacaciones sino a yo creo que lo que hay es decir bien claro yo no me compro esto

Voz 17 37:07 la ahí como si fuera un florero no

Voz 16 37:10 ya estar aquí me voy a implicar es mi club

Voz 30 37:12 lo comprado Si voy a participar en el día

Voz 16 37:16 Carlos Suárez buenas noches

Voz 1375 37:18 buenas noches mano buenas noches José Ignacio todo

Voz 30 37:20 Carlos

Voz 1375 37:23 qué te has quitado de encima

Voz 17 37:27 bueno no yo no creo que haya sido un preso es verdad que no he tenido es un camino muy fácil no yo creo que ha sido muy difícil de que al final estoy convencido que que he acertado y que al final será bueno para el club con lo cual será bueno para mí no sorpresa porque porque me gusta lo que hago porque me gusta estar en este club porque creo que con mucho trabajo y mucho esfuerzo de de mucha gente pues han ido dando pasos se ha ido avanzando y al final bueno cuando varios han sido los los grupos que ha podido estar interesados pues es que algo se ha hecho bien se podía haber hecho mejor sin duda ninguna pero pero

Voz 1375 38:11 bueno hemos llegado hasta aquí y ahora considero

Voz 17 38:14 que había que buscar otras metas así otros objetivos quiero creer que que estos van a ser los los buenos y los definitivos para dar un salto de calidad en todos los aspectos

Voz 1375 38:27 no había grupos de de otros países no no sé si con ofertas superiores a la de Ronaldo de China la de México tal por qué has elegido la de Ronaldo que buscas vendiendo el el club a Ronaldo

Voz 17 38:40 bueno yo yo creo que nosotros hemos ido haciendo un un trabajo muy difícil INE una forma mucho más callada que vamos sea llevando un perfil más Lóprez hay creo que está el club en una situación porque este club lo he dicho muchísimas veces tiene un futuro espectacular y creo que ese salto de calidad meditaba Alien diferente a mí me yo yo creo que se que su caso no es una persona con una imagen excepcional que puede aportar muchísimas cosas que le apasiona el fútbol que que bueno por la razón X que fuera yo creo que le gustaba mucho

Voz 32 39:21 en el el Valladolid y me

Voz 17 39:24 estaba hablando mucho tiempo de los últimos partidos de la Liga y cómodo había cambiado el club como se había volcado a la ciudad con este club ha estado siguiendo después todos los los avatares la campaña de abonados la haber superado el récord histórico que ha tenido este club y entonces pues pues eso ha hecho por que un poco que poco a poco pues se vaya enamorando de este club de las posibilidades que tiene igual eso es lo que me ha transmitido y creo que su salto de calidad lo va a dar el porque porque yo no sé si sí conmigo serían capaces no ya así seguiríamos viendo sobre todo porque podía disponer de la posibilidad de estar en ese crecimiento que estoy convencido que nos va a salir bien

Voz 1375 40:05 cuando se firmó

Voz 17 40:07 el miércoles el miércoles ya estaba demagogia

Voz 1375 40:09 escenificado en el en el Ayuntamiento de Valladolid con el alcalde contigo qué porcentaje se queda él cincuenta y uno por ciento

Voz 17 40:17 en cuanto al uno por ciento si Hervás

Voz 1375 40:19 el presidente máximo accionista evidentemente consejo administración tú vas a seguir ejerciendo como al final como que como presidente del club

Voz 17 40:26 sí digamos que como la parte más activa no dentro de del club piel los como máxima accionista del consejo de administración y el que marcarán las pautas y las directrices que sigamos un poco implementará pues muchas de las ideas que tiene de los de los cambios te ayudará a tope para que todas las ideas que se han puesto encima de la mesa puedan hacerse realidad

Voz 1375 40:52 con qué porcentaje se queda Carlos Suárez aunque este porcentaje te quedas

Voz 17 40:55 con un quince cero se ha dicho

Voz 1375 40:59 bueno quince por ciento tú cincuenta y uno por ciento Ronaldo dueño del club máximo accionista y el resto de varios accionistas no correcto en bueno mi Tour es el primero que conoces lo que me está contando Tornadijo ahora sea esa tabla iluso en en en en Valladolid no llega a Ronaldo ya lo ha dicho no compró un club para quedarme ahora de vacaciones que se espera ahora en Valladolid con el Real Valladolid en manos de Ronaldo

Voz 17 41:26 lo primero que quiero que espera todo el mundo que eso es independientemente de yenes de es que el equipo gane partidos que el equipo pueda continuar creciendo y que consigamos el objetivo de mantener la categoría este año porque entonces ya la situación económica serías todavía infinitamente mejor no yo creo que eso es lo primero luego la verdad es que llevamos dos meses pues que cada vez se supera las cosas no la ciudad se ha volcado absolutamente quizá muchas veces no se sabe porqué pues hemos dado con con la aguja de marear que dice muchas veces mi madre

Voz 1375 42:05 la gente se las sí

Voz 17 42:06 ha volcado sea crear ilusión ellos mismos se ha sido la primera vez que no hemos necesitado publicidad para la campaña que no hemos necesitado el cuñas que no hemos tenido que poner bueno anuncios o como se diga

Voz 1375 42:19 sí sí sí en los en los periódicos

Voz 17 42:21 los porque la propia gente pues bueno a todo el mundo ha ido comentando lo que fue el final de temporada esa dinámica positiva ha continuado en el inicio yo la verdad que no he dejado de de sorprenderme porque porque ha sido una cosa que no se había vivido alguna vez en Valladolid no y bueno pues estamos muy felices porque porque es que está siendo increíble decía José Ignacio

Voz 1375 42:45 no no te sirve una cosa que lo veíamos pues la venta

Voz 17 42:48 bueno pues según Valladolid un reguero de bien

Voz 1284 42:50 por detrás de Ronaldo lo digo lo digo Carlos porque

Voz 1375 42:53 esto ahora puede hacer que claro que se desate en cierta medida la la euforia y eso que en Valladolid pues oye solemos ser gente comedida no y que tampoco lanzamos las campanas al vuelo antes de tiempo pero claro es toda la gente puede decir hay va pues igual empieza a traer aquí fichajes estrato Ecos y que tampoco hay que hay que vender humo la gente no sabe viene para dar estabilidad para dar notoriedad da para asentar un proyecto deportivo y económico para ayudar pues en muchas cosas no sé pero pues a lo mejor el patrocinadores en la camiseta el año que viene quién va a vestir al equipo en el estadio me me imagino que hay montón de Bretos donde va a ayudar que esté la figura de Ronaldo el dinero one Ronaldo no