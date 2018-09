Así compraremos en un futuro cercano

Voz 0927 00:00 empezamos con la vuelta de las vacaciones para muchos es como el poner el reloj a cero empezar

Voz 1 00:05 eximirá miramos el futuro más inmediato que ya está qué qué les parece si vemos un poquito cómo serán las tiendas las compras del futuro nuevos productos análisis comparativos las tendencias cerca

Voz 0927 00:19 Vidor Roberto Butragueño o la muy buenos días

Voz 2 00:22 hola buenos días experto en distribución de la consulta

Voz 0927 00:25 hora Nielsen Nos gustaría hablar con ustedes del futuro porque han dado datos que nos han parecido muy interesantes en su consultora un cincuenta y seis por ciento en los consumidores está dispuesto utilizar asistente de voz para hacer la compra y hablan de una auténtica revolución en las compras ya en en pocos años no

Voz 2 00:44 o al menos lo que hemos intentado analizar es como esas tecnologías que ya existen hoy porque no estamos hablando de nada directivo nada que que no conozcamos esos asistente de voz existen en Estados Unidos están llegando ya están operativos en España como en un periodo corto pues estamos hablando de menos de él es años como realmente va a impactar en el en el consumo lo que encontramos es que básicamente el el consumidor lo que nuestro admite es que todo lo que le haga la vida más fácil son herramientas que va a utilizar y que va a utilizar para para que le facilite su día a día y la compra es algo en lo que no requiere mucho tiempo y todo lo que no lo facilite bienvenido

Voz 0927 01:22 cuando hablamos de asistentes debido seguramente a muchos de los oyentes que que qué es esto exactamente qué es exactamente los asistentes vemos

Voz 2 01:29 bueno pues realmente es utilizar la tecnología yo todos a día de hoy tenemos el móvil en la mano una mayor parte del tiempo es utilizar la tecnología para que podamos hacer algo tan a veces tan complejo como el proceso de compra de una manera muy natural hablando con con una máquina pero con una máquina que en en una conversación mucho más natural y mucho más humana de lo que estamos acostumbrado quizá hasta ahora hemos utilizado el asistente del teléfono el como de una forma un poco casi para hacer alguna broma pero es algo que ya funciona que el la tecnología permite que pueda tener la conversación con el usuario y en la que tú en lugar de tener que hacer ese proceso quizá es un poco farragoso de entrar en una página web registra RTE ir buscando por los diferentes menús encontrado el producto que te gusta a veces no lo encuentras en la que tú puedas decirle lo que necesitas el te vaya asistiendo en esa Compte vaya recomendando incluso los productos y lo pueda hacer puedas hacer un álbum proceso de compra como si estuvieras en una conversación pues con una persona en el supermercado

Voz 0927 02:29 pues sea podríamos hablar del nacimiento de un nuevo lineal el auditivo

Voz 2 02:33 claro de aquí al final y al lo que hablamos es que se va a pasar o se va a evolucionar de una pelea por el espacio en el lineal por un espacio físico a una pelea de las marcas y a un proceso de trabajo de las marcas las que se van a tener que posicionarse en ese inhala auditivo nosotros de alguna manera incluso la broma de que va a ser la batalla de la hago porque aquí el el algoritmo la tecnología va a ser la que va a la que va a recomendar unos productos otros esa va a ser la clave que el sus productos y estén en los primeros puestos de la recomendación y que el asistente ese al que nos recomiende cuando lo digamos que necesitamos yogures lo que necesitamos leche pues el que no reconvierte en función de unos parámetros de unos criterios

Voz 0927 03:15 sí sí decían que según sus datos los productos listos para comer han crecido el último año como un ocho por ciento y hablan entonces de lo importante que será la conveniencia casi más la ultra conveniencia no

Voz 2 03:27 claro al final está todo relacionado con ese hacer la vida más fácil del del consumidor que hay un hay un un dato interesante cuando hemos hecho este estudio Le preguntamos sobre todo a los consumidores más jóvenes y con más jóvenes hablamos de gente de menos de cinco años que dentro de cinco diez quince años van a ser la principal el principal base de consumidores de los supermercados y teníamos una frase que que nos dieron muchas gracias al supermercado va a ser la madre cocine de alguna manera esa vida tan ajetreada en la que el tanto el hombre como la mujer los dos trabajo han tenemos poco tiempo y cada vez dedicamos menos tiempo a a estar en casa pues necesitamos esa ayuda esa ayuda que antes era la esa madre que nos cocinaba ese rol va a empezar a jugarlo ya lo está jugando el supermercado ya no sólo con el plato preparado este que consumen que compramos para luego con el calentar lo en casa sino incluso con el plan todo preparado para consumirlo en la tienda en cada vez vamos a ver más espacios en la tienda online vamos a poder asentar allí a comer a comer allí incluso pues a interactuar con la tienda porque vamos a tener wifi disponible va a haber estables y es a lo que ya existe a día de hoy y luego otro fenómeno importante que va a ser el consumir el producto no tanto para casa o para la tienda sino para consumirlo en la oficina para consumirlo en el gimnasio para consumirlo en la calle tú ese consumo de Go que va muy relacionado con este concepto de conveniencia de disponibilidad total de los adultos

Voz 0927 04:52 y eso los dietistas nutricionistas no sé si va a gustar mucho eh pero siempre dicen que tenemos muchos problemas si es que comer más en casa pero no podemos esto ya nos lleva a que en casa Cassini no vamos a necesitar ni cocinas

Voz 2 05:04 sí lo que pasa que también al fin de semana claro pero también la tecnología ahí está inteligencia artificial y este estos asistentes de los que hablamos hay una parte importante que va a ser como nos va a ayudar también a ese cuidado de la de la salud es un tema que las las marcas y los distribuidores lo tiene muy claro y es algo que ya está pasando hoy en este estudio evaluará vamos que los productos saludables todo lo que tiene algún concepto saludable está creciendo también a un ritmo del seis siete por ciento muy por encima de todo lo demás es un concepto que la tecnología nos va a ayudar también a la hora de identificar aquellos productos que tienen algún ingrediente en el que podemos tener una alergia algún producto que no sea bueno para nuestra salud nos va a permitir tener una información muy detallada el origen de los productos y esa trazabilidad la que también nos va a facilitar esa ese cuidarnos un poco más

Voz 0927 05:56 tras la nevera los frigoríficos inteligentes nos vayan a ayudar en esto nos van a orientar de alguna forma nos van a ayudar a hacer la compra eso eso es inmediato o el futuro elogia

Voz 2 06:06 pues es futuro elogiar pero es algo que está llegando ya sea realmente ya tenemos esas neveras conectadas a Internet de veras con con una pequeña pantalla que va a permitir sobre todo facilitarnos la vida es lo que nosotros llamamos productor de baja implicación que hay productos en los que nunca la más la tecnología los va a reemplazar a la persona porque nos gusta compararlos porque el comprarlo en una experiencia un valor añadido y te gusta tocarlo te gusta verlo te gusta incluso el momento en el que lo estás comprando prevé otros productos de menor implicación en los que no encontramos ese satisface emoción dar o a comprar productos para limpieza del hogar de productos de muy de compra muy repetitiva y en esos productos y que la nevera a la despensa pues esas esas máquinas conectadas a Internet es Internet o things del que estamos hablando sacase inteligente lo que nos va a permitir ese esa compra de reposición en la que humo en el momento el que se me detergente el suaviza ante el papel higiénico pues la propia máquina medio hoy hay que reponer este producto y eso al final lo que va a suponer es que no tengamos ese momento desagradable desde que tengo una lavadora me he quedado sin detergente tengo que hacer una cosa tengo necesito cocinar alguno tengo sal tengo Arida la la despensa bueno en ningún caso gana desaparecen los

Voz 0927 07:25 estos establecimientos físicos que lo que alguna gente se planteaba sino todo lo contrario buena con un componente mucho más tecnológico nos van a ayudar desde distintas desde distintas vías así que cambios sustanciales en cualquier caso eh muy importantes

Voz 2 07:39 sí en pensamos que la tienda no va a desaparecer Ekiza cuando hablábamos de futuras unos años lo imaginábamos casi naves espaciales y se atienda llena de pantallas cómo lo vemos habrá quizá más es con esa digitalización invisible al final yo creo que todo va evolucionar a una única pantalla que es la que llevamos todos en la mano que es la de teléfono tiene esa colección y sin sin fricción en la que vamos a estar conectados a la tienda a través del teléfono móvil en la que vamos a poder recibir promociones muy personalizadas vamos a poder ver la información sobre los productos que queramos comprar sólo apuntándole con el teléfono pero va a ser una experiencia mucho mucho más rica en cuanto a a la al servicio que vamos a tener entiendan el personal de tienda se va a convertir en algo clave porque va a ser lo que Vadis vaya diferenciar a las aún no Retail leer de otros unos distribuida desde otro y luego también va a ser un espacio para la enmarcaron de van a tener que si con esta tecnología que hablamos que van nos va a ayudar a la compra equivalía quitar la visibilidad de los productos el momento en el que vayamos a la tienda vas el momento clave en el que la marca tener que lucir delante nuestro y esos ese so rumbo ese ese espacio en la que la teatralización de la tienda va a ser muy importante para las marcas

Voz 0927 08:54 muy bien Roberto Butragueño experto en distribución de la consultora Nielsen como siempre muchísimas gracias