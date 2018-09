Carmen: "Las víctimas del aceite de colza seguimos en la lucha para que nos reconozca"

Voz 1 00:00 hola Carmen desde Valencia bueno

Voz 0020 00:03 desde Madrid buenas noches

Voz 2 00:06 buenas noches Adriana que escuchar historias de sufrimiento es algo que llevamos la víctima que el síndrome tóxico en nuestra vida desde hace ya treinta y siete años tantas madres que estúpido hijos que morían tantos hijos que se quedan sin madre sin padre todo esto fue entre otras cosas lo que puede contar en la comparecencia a la comisión el Congreso de los Diputados defendía dieciocho de mayo fue cuando también ha dado Macarena tuve la oportunidad de que decir que teníamos esa esperanza en esa comisión qué comisión salimos con cierta esperanza porque aunque la vía se sufre siempre superadas porque siempre hay algo

Voz 3 01:11 lo que herir Carmen por si hay alguien

Voz 0020 01:14 que no esté escuchando que no sepa de lo que estamos hablando recuerdo perfectamente su sus llamadas anteriores eso usted como dice representante de las víctimas del síndrome tóxico hablamos de lo que se conoció ese sí conociendo como el aceite de colza verdad

Voz 2 01:30 efectivamente el aumento masivo de mil novecientos ochenta y uno aquel verano negro del ochenta viendo aquel ochenta y uno con ese golpe de Estado que recordaba Antonio que el ochenta repasarán tantas cosas que hubo que el caos sanitario que desgraciadamente dando hirviendo siempre con todas las cosas no acabo de Diller todo lo escrito por el síndrome tóxico y no acabo de seguir sorprendiendo me lo olvidado que Estados víctima del síndrome tóxico

Voz 0020 02:01 usted como representante entonces fue a esa comisión se reunió tuvo la voz en el Congreso de los Diputados esto culmine el dieciocho de mayo

Voz 2 02:12 efectivamente el dieciocho de mayo cuando gobernaba el Partido Popular hoy gobierna el Partido Socialista IED si es que aunque todos los portavoces de los grupos políticos demostraron pues cariño muy emoción ante las palabras que yo defendí sobre nuestras víctimas el sufrimiento seguimos pasando como el Parlamento los salir a mí como los grupos políticos olvidado y como todos los gobiernos ha mirado para otro lado incluido el jefe del Estado para no recibir los nunca pues hoy seguimos esperando que tome alguna iniciativa después de aquel dieciocho de mayo siempre hay algo más importante que tóxico desgraciadamente en estos últimos días que había tantos homenajes a las víctimas a las que siempre hay que protege a las que siempre hay que acompañar los nosotros lo sentimos muy huérfanos el cariño de la institución en mí el presente la sociedad tiene que cuidar porque ella recordar el Estado fue condenado como civil subsidiario de este envenenamiento por el que todavía vivimos casi veinte mil personas como al vivimos por la secuela que tenemos y los tratamientos que la mayoría de los casos son mal aplicados por la falta de asistencia especializada a víctimas sobre todo que viven en otras comunidades autónomas que no es Madrid

Voz 3 03:58 es que es muy triste que

Voz 2 04:03 te veas cómo se recibe otras situaciones de este país que no son menos importantes

Voz 3 04:10 pero claro eso también es que Carmen García

Voz 2 04:17 la madre que perdió a su hijo con ocho años cuando lo al ambulancias la par todavía espera la reparación moral su marido ella murió Carmelo aquel hombre que tenía ingresado para toda la familia en todos los hospitales como él tanta gente tantos mayores deben seguir habían muerto sin tener esa reparación moral de cualquier gobierno estamos con vosotros y jamás nos vamos abandonados más un homenaje nada

Voz 0020 04:54 así que Carmen no no han recibido nada que se vaya a hacer efectivo desde este dieciocho de mayo

Voz 2 05:03 pues no yo quiero recordar aquí que teníamos una portavoz del partido socialista que entendíamos que con todo este cambio de gobierno que al poco tiempo a principios de junio hombre suspendiera las de Unió entendemos que con este curso político comienza porque las víctimas del síndrome tóxico cada vez que hay un cambio de gobierno teníamos que volver a empezar nuevos directores generales con los que hablar nuevas cartas que envían otra vez a contar quiénes somos

Voz 3 05:36 qué nos pasa que necesitamos

Voz 2 05:40 cada vez que hay que en mil novecientos ochenta y uno con pasado unos cuantos veo no a alguien puede imaginarse lo que se alguien puede pensar que cualquier español puede ser si no cualquiera puede pasarle porque hemos de recordar que estos aceites no sólo se vendían en las algunas de estas víctimas lo compraba en un establecimiento

Voz 3 06:12 por adiós

Voz 2 06:16 por qué tanto interés en silenciar y olvidar a las víctimas del síndrome tóxico porque nosotros lo que sentimos al final es un desprecio que me encandiló pero que nosotros vamos a seguir defendiendo al sobretodo porque los jóvenes necesitamos hacerlo porque estos mayores hemos de recordar cómo se manifestaron como acamparon en la Moncloa como recibieron agresiones por parte de policías policías algunos que fueron sancionados por no querer levantar una podrá frente a victimarios esa historia de este país de la memoria histórica de este país porque insisto porque tanto silencio por qué tanto ruido que hemos hecho las víctimas del síndrome tóxico para merecer este olvido

Voz 0020 07:18 qué queréis Carmen ustedes como víctimas como como personas que tienen algo en común con personas que llevan muchos años luchando por ser escuchados

Voz 2 07:29 pues sobre todo lo que tenemos en común es que seguimos sufriendo la segunda victimización que como todos los expertos saben y como también personas influyentes de gobierno sabe lo peor que le puede pasar una víctima porque el ochenta y uno no sé qué sabía mucho pero las cosas que yo Sabinosa y por las que gracias al síndrome tóxico se sabe la rehabilitación hay una hay que tener poder síndrome tóxico gracias a los tratamientos que no estuvieron que aplicar aquí es importantísimo para nosotros y que hoy nos da la fisioterapia rehabilitación esto fue importante y lo que seguimos sufriendo todos ese ese esa sensación bien algunas personas co graciosamente con unas ganas de olvidar si escondiendo lo que esos trabajos en su familia esto es ganas de de que nadie sepa que tienes eso al colectivo ese como se hubiese hecho algo malo como si ocurriese eso no pero pero bueno decir en lo que todos tenemos en común es que nosotros no sabemos como una enfermedad somos la primera hacer nada raro en este país aunque en crónica y degenerativa y eso tiene mucho con una canción el Medi Cal sociable como colectivo

Voz 0020 09:09 como colectivo además de hablábamos de hasta veinte mil personas Carme

Voz 2 09:15 sí en todo el Estado español la mayoría en la comunidad de no de la Comunidad de Madrid estamos más de pero todas las comunidades autónomas tienen víctima no tienen asistencia especializada gracias a nuestra insistencia pues se ha creado una unidad funcional en el dos de octubre porque hasta el año pasado sólo teníamos

Voz 3 09:42 es sólo una doctora

Voz 2 09:45 en una consulta ir eh quememos que no haber problemas para que ella ninguna persona de ninguna comunidad autónoma que lo solicite pueda venir a esta Unidad Funcional específica que queremos que sea la antesala para el centro de referencia o enfermedad el síndrome tóxico en el dos que me gustaría que todos los poderes públicos son pensando ponen a la Comunidad de Madrid señor Ángel Garrido qué cepa que en algún momento tendrá que mira a las víctimas del síndrome tóxico a los que el actual presidente del Gobierno Pedro Sánchez también que las diferentes ministerios y sus ministras también porque hay varios ministerios implicados en el síndrome tóxico por qué los secretarios de Estado eran los encargados de informar sobre la situación del síndrome tóxico y adecuándolo Ford esto en el Parlamento español porque es un tema menos yo no quiero saber nada de esta oscuridad pero el síndrome tóxico yo quiero decir que la plataforma seguimos viviendo que tenemos integradas a varias asociaciones que ya desgraciadamente muchas de ellas estaba sin actividad porque creen que años de lucha continua son muchos años sobre todo cuando estás enfermo yo dar que hace perder energías que vamos a conseguir lo que lo vamos a hacer por nuestros muertos nuestros mayores porque ni siquiera a los profesionales que tanto trabajado en aquel verano vives pues han tenido el homenaje que se merece es justo porque nosotros no debemos nada sólo se unos debe ir ahí bueno me gustaría que claras las personas de bien que que son todos los oyentes de este programa que lamentar que finalice pero que seguro que el fado traerá Lus para las noche

Voz 3 12:07 en la Cadena seguro que sí

Voz 2 12:11 puedan entrar somos la plataforma seguimos viviendo estamos en Twitter donde colza estamos diez puntos con esa petición a todo el Ministerio a la Casa Real y al Gobierno de que apoyen nuestro manifiesto donde la atención sanitaria especializada social investigación con reparación moral por fin después de treinta y siete años

Voz 3 12:39 sí

Voz 2 12:39 se cumpla con las víctimas del síndrome de la aceite

Voz 0020 12:43 cuáles son los objetivos a corto plazo Carmen que es lo que pretende ahora la la plataforma

Voz 2 12:50 pues se a más corto plazo es intentar de hablar y tener una reunión con el secretario de Estado que la Seguridad Social que ella quince días que le enviamos una carta pene igual que mandamos a todos los ministros que están implicando dándole la bienvenida disimules todavía somos un tema pendiente de este estado estamos dispuestos a hablar porque muchas de esas víctimas jamás trabajar porque muchas de nuestras víctimas no han tenido que decisión jamás porque hay que adaptar el Real Decreto ochenta y uno hace treinta y tres años bueno cuando te ejecutaron las siguientes modificaciones esta situación ha cambiado y hay que proteger a las víctimas

Voz 0020 13:33 cuando me he came

Voz 2 13:36 también hundiendo nuestras limitaciones para poder trabajar quienes hemos tenido una vida laboral empezamos a no poder tenerla son muchos los casos que se están tratando de una manera eficiente las incapacidades laborales de las víctimas el clásico entre otras cosas porque como ya se conocen los estudios

Voz 3 13:58 ha habido pues no sé

Voz 2 14:02 no se hace muy las evaluaciones se hacen que las víctimas tengan que trabajar a sus trabajos y no tener recursos económicos desde luego la tienen sin sanitaria que se lo que estamos con ese Cesur y ahora con la funcional del doce de Octubre también la investigación porque hemos decir algo todavía no sabemos porque las mujeres fuimos más afectadas sabemos cómo afectará a nuestra generación nuestros descendientes y la segunda generación todavía quedan algunas tareas pero a corto plazo es importante también el compromiso que que adquirió la Comunidad de Madrid hace un homenaje al que estimas tampoco se ha hecho y con el Ayuntamiento de Madrid que tampoco se ha hecho pues recordarles todas estas cosas lo que pasa que están agotados recordar siempre a lo que se compromete en bueno pues nos gustaría que en algún momento conseguimos moda buenas noticias pues les

Voz 3 15:09 moda él nada

Voz 2 15:12 lo para salir de este olvido tienes lo que merecemos que que es poco

Voz 3 15:19 que es justo e insisto

Voz 0020 15:22 escuchamos muy atentos en su momento este pasado dieciocho de mayo la intervención Carme

Voz 2 15:30 pues no es una cuestión de ser brillante yo cuando me comprometí con la plataforma ICOM mi compañera Mercedes García Rambla esa mujer presidenta de la Asociación Primero de Mayo de Móstoles que yo luchando desde mil novecientos ochenta y uno dije que lucharía

Voz 3 15:55 sí

Voz 2 15:55 sería insiste en que pese aquí ni energía desde que empezó la plataforma está mermando considerablemente defendería tendería a todo lo que hicieron ellas y todo lo que merecemos y todo lo que necesitamos

Voz 0020 16:09 sí lo haría si está

Voz 2 16:11 está al fin de mis energías Si bueno supongo que como en la vida hay que tener optimismo y como decía antes todos sufrimos pero siempre hay momentos en los que uno tiene que sentirse vivo porque el sufrimiento existe porque existe el bienestar parece que está fijándose también el bienestar sin que hay alguien o algo a tu lado que te provoca bienestar hice bien esta tiene que ser transformado cuando sino pues moriría muy así como hay que ser fuerte no es cuestión de brillo es cuestión de coraje y de valentía y desde luego que las mujeres del síndrome tóxico también los hombres pero como son menos yo tengo que hablar de de nuestras mujeres somos valientes muy luchadoras y con mucho coraje yo no quiero olvidar a Miguel Ángel Nuestro amigo de Salamanca que pese a tener las limitaciones que tiene como gran inválido Moran dependiente y está en todos los sitios tienen coraje Félix mujer que que ya veintiún años con él al lado hay tantas cosas bonitas bueno que lo importante para para seguir adelante cuando has tenido una abriera con bastante suprimió que si no uno se queda en el camino y no disfruta de las buenas cosas que

Voz 3 17:43 sí

Voz 2 17:44 que Carmena ella así que yo les digo a todas las instituciones que aunque somos valientes que no los tenga miedo que no tenemos sólo queremos poner cada cosa en su sitio en nuestra situación todavía no está en su sitio

Voz 0020 18:05 Carmen ha sido un placer de verdades escuchará de nuevo

Voz 2 18:10 muchas gracias Adrian hay bueno pues espero que tú también te llama es un requisito en la Cadena SER igual que Macarena un abrazo muy fuerte Macarena que nos escuchará el que desde entonces la tenemos a nuestro lado

Voz 0020 18:26 aquí seguiremos todos en uno en el otro lado escuchando siempre y acompañando también las madrugadas de La Ser así que muchísimas gracias Carmen

Voz 2 18:35 mucha suerte a comunicar que es lo más bonito del mundo