Javi: "Mantener relaciones con la mejor amiga de mi hermano me ha generado un gran problema con él"

Voz 1 00:00 te a Javi buenas noches

Voz 1562 00:02 hola buenas noches Adriana que tan bien con un pequeño problema que os quiero comentar para bueno pues para pedir consejo y en parte también para un poquito desahogarme no resulta que yo tengo un hermano ahí con una chica buenos tiene la única de hace cuatro años amiga íntima no de salir con los perros a pasear un genial bueno pues amistad de mucho tiempo ya me fortalecida y bueno pues me habla mucho de ella porque mi hermano está enamorado de esta persona está chica bueno tanto háblame Villa pues ya le comenté que porque no quedábamos que esto fue a primeros lado esto tiene una terraza de tomábamos refrescos los tres sí dijo que es amiga tampoco creo que tenga ningún inconveniente bueno pues total que una tarde me llamó por el teléfono móvil que me dice que esa tarde libraba del trabajo en las que podíamos vernos los tres vale pues quedando sino una terracita a tomar un refresco pero vamos a hablar yo la primera impresión pues sin poder evitarla pues tiene una manera natural en la usando contra natural sino sucio de una manera hace espontánea pues me si en ella me gustó no sé si llama luego de amor a primera vista enamoramiento o simplemente me atrajo físicamente que bueno durante la hora y mira que tuvimos ahí tomándose entonces qué tal en la terraza pues habían medallistas gestos indirectas que me tiraba y yo me lo he tomado poco así como se pues un poco como estaba desploma formal se sumó su carácter italo que quiero llamar la atención pero no porque yo el interés así nada de eso no sé nada pues me que me dio el teléfono ahí dirigiría dirimir así me quiero al teléfono India quieres que Sadam vosotros nunca feo paseando que si tal Lee me dio el teléfono le entregamos a un aumentando los mensajes de Whatsapp toda escondidas hermano pero mi hermano está enamorado de esta chica antes hace cuatro años pero ella lo ha dejado claro que solamente es amistad que no que no va a dar un paso adelante no sí yo he tenido a cuatro encuentros con ella escondida de forma furtiva sin quién hermano sepa nada

Voz 0020 02:27 es seguro que ya sabe que su hermano está enamorado de ella

Voz 1562 02:31 lo sabe ella misma no se declara el hace tiempo pero siempre le dijo claramente que bueno pues que lo para él era un amigo de hecho nunca han tenido nada ni siquiera un acercamiento físico un beso cogerla de la mano nunca nada ahí pues nada resulta que he tenido cuatro cuatro citas con este Chica con la cola mirar mi hermano hijo de las cuatro me ha costado tres con ella ya lo que pasa es que me siento mal porque parece que es como si el parte que no debería ser así porque es todo voluntario parte ella partiendo de una ya adultos ella cuarenta y seis cuarenta y nueve viendo tiene cuarenta y cinco Un poco más joven que nosotros sí pero me siento como si hubiese traicionado como ya Mi hermano va a perdonar no me va a dejar de hablar a pensar que que se ha levantado como vulgarmente se dice no saben tantearla novia ignorarla aminorado la intención yo la vi en fotos al habilitar mira pues ésta es y yo pues la veía Chicano armario que que no pueda avanzar en el western es lo que que una amistad que existe una amistad es bonita que rellena que que te puede hacer feliz que te sientes a gusto esa persona que sales a pasear que yo incluso deseando que que que diera un paso adelante y mi hermana me decía es que fue lo que pasa que si un paso durante sabe hecho avanzar conmigo igual la amistad sea precipitar todo no quiere forzar nada las cosas tienen que surgió de manera espontánea bueno bueno tiene pues iba a formalizar no te tranquilo sosegado no en altera por nada sí pues no y ahora lo que pasa es que se que algún día ella se va de la boca porque hermanos enterado había perder Adriano hermano como raro vino sello ella no ella me ha dicho que no ha sido nada que que disfrutó hermano tiene claro que conmigo no hay nada más que una amistad yo pero tú me gustas y bueno pues al leer el cuello que parecen hechas a hecho estoy talas igual es muy bien hermano claro al cuello dándome yo me Manolo vía pone una cara pues era hijo traga me tierra no desde entonces pues mi hermano está está distante conmigo le mando en el mando basado no me está llamando hábil no coge la llamada lo he visto por la calle un par de veces si no me no me no me habla intenté hablar con el otro día hay mucha piensa que cuando estás y tal pero claro hablándolo con con esta chica enterando moro decimos que no hemos hecho nada malo inca me con ellos y que se habla pero yo no sé si charla con ella para para aparentar que no que no siente nada o sea que no le ha importado o para un poco no sé cómo sacar un poco de dignidad que no porque yo yo lo veo que una parte mal pero por otra parte digo es voluntario a los dos Nosa no ha pasa lo mismo no nos gustamos mermaron no era no ya lo claro normal así que la quería ya la piensa que que se ha quitado la sala he levantado lo que sí que soy un poco espabilado

Voz 0020 05:41 Javi ella que dice de todo esto cuál es la posición de Ia que está digamos en medio

Voz 1562 05:49 Navas ella dice que que en principio no está conociendo que no quiere correr pero que le gusta mucho que que está dispuesta a tener una relación seria económico estable que tiene vamos incluso me ha propuesto que las cosas funcionan dentro de un tiempo me podía vivir con él el casa yo he dicho que que no que no me importaría que vayamos despacio pero lo he dicho también que ninguno está en medio que está ahí estamos los tres mi hermano yo y la y chicas que hago o no cuando estamos los tres ahí yo lo siento que ya está feliz conmigo y bueno no sabemos cuándo tiene que en un hospital cuando tiene turno de mañana un libro digital y ahora como hermanos pues te las quitas que tengo con mi hermano sabían para con los perros sean estacionado son más nada más tiempo mejor muere cada dos tres días que quedaban a decir incluso a diario pues esa es cada semana sí se llaman pero es que lo que me choca es que con con ella se habla no sé porque claro yo también a él pasa los Gross en este caso el se dos culpables son unos dos no marido padre y vez que me pongo entre comillas no es yo vagar abundancia siniestro se puede apelar hablando Charlotte no no en vano este caso sería el tercero en discordia si yo lo siento por él incluso se ha pensado pues habla con con esta chica es decir que que que es lo dejemos no incluso pero por otra parte de que quería hacer eso pero yo no Chipre me gusta yo estoy soltera divorciado si no se pero claro está aparte y se escondía pero sí perdón me come tienen el tipo de delitos enamorada de mí que me enamorado de ella

Voz 0020 07:29 por qué cree que que que su hermano se ha distanciado como usted cree que se huele

Voz 1562 07:33 es siempre me decía hermanos cuando me hablaba de ella mantiene presentarme la que era una amiga que que él sí que la quería que tenía sentimientos hacia ella buena sentimientos atracción física nos vamos a negar que cuando uno enamorado de una persona te enamoras de su cuerpo de directores no es el conjunto coctel no me decía que no le importaba que estaba muy feliz así que que eran amigos que no quería estropearlo y tal pero claro me mande lo que he creído que piensa es que que yo la conseguido en una cita en una noche que me ha presentado dio la conseguir en cuatro años no ha podido llegar a ese corazón creo

Voz 0020 08:11 es una presentación y ese encuentro de los hermanos con ella por qué fue exactamente

Voz 1562 08:17 insisten en que la mía ella a mí no me conocía para nada de hecho mire mano alguna vez ha hablado tengo un hermano dos años mayor que yo y tal pero nunca le había dicho bueno ni siquiera se había plantea presentarme la pero yo insistí insistí inhalado dijo bueno hace dieta oye mira que ha quedado esta noche con con ella dice vamos a acabar en tal sitio en Valencia

Voz 0020 08:40 por incita a sueños y Javi porque usted tenía intención de conocer a la chica por la que su hermano se sentía atraído

Voz 1562 08:47 sí toro para hablar con ella por conocerla incluso tenía pensado hacer un poco de Celestina no entre comillas que mano ya se sí un paso adelante porque ya no lo da porque ella estoy con una relación anterior no sabía bien lo estaba muy escaldado picado misma cuando hace cuatro años bueno esa misma noche yo tampoco lo nada preparado todo de forma espontánea natural como actor la calle gachas de verdad y te encuentras un mil cincuenta euros por una cosa así no te lo esperas pero te encuentras acoge sí pero guardas no me encontré con esa con una persona receptiva que me miraba que me sonreía Kelly gasté bromea ellas y no sé en parte los dos timos lugar a que a que se produjera esa conexión ir después ya pues estamos viéndonos Mi hermano no lo sabe pero sí que noto el día de la de la primera vez que la conoce cuando quedamos los tres que quería que la mirada pues diferente a cómo podrías mirar a tu hermano no todo me llamaron no sabe nada de esto no sabe absolutamente nada pero claro cuatro veces hemos visto esto en veinte días vente ven tantos días si me acostaba con el otro sí sí eras estamos viendo pues muchos día voy a la cafetería del hospital a verla porque trabaja en el hospital enfermera ingresamos Si queramos si estamos dando un nivel basada cuando tenemos un rato ahí deseando vernos así que súper feliz el éxtasis yo que sé que esta que precisamente por su físico porque achica así tan tan tan guapa para mí sí lo es pero me gustó su sonrisa es la forma que me miraba se sus palabras labor no se esa complicidad que el Inter cuando una persona hay notas algo que no te sigue bueno vamos a llamar así depositadas en el estómago que petardos me revuelve todo no piensas en poco haya sentir cosquilleo ahí dice esta chica por me está empezando a gustar oí me vale en hora y media pues ya te digo qué colonia techo algo eres muy bien me encanta tu queda te queda muy bien una querida yo digo perilla eh siempre lo bueno de hacía muchos años ical evitar alguien a con mi hermano ponía una cara de póquer qué tal igual pero pensar que todo se quedó ahí pero claro yo no noto fiel a distante que no sabe nada imagínate que digo estoy saliendo con ella ya estamos las zonas aledañas mermado tanto ella como yo de forma acordada lo que quiero preguntarle a la gente si me puede dar algún consejo el sí sí sí lo que estamos haciendo es es algo raro es tirar el sí si estamos en parte sí esto es una atención a mi hermano o cómo lo ven desde fuera no porque yo desde dentro sí que me siento mal hecho he pensado lo he dicho alguna vez de que no continuar pero ya me dice que que eso es de cobardes que los cobarde no arriesgar ir que entre tu manos siempre me ha visto una amiga como yo lo di yo nunca le da pie no pero en les gusta así tal di siempre han dicho que estaba enamorado de té sí pero es que demanda el corazón no mandarlos los sentimientos Italy y aquí bueno me gano yo estoy bien pero claro a veces me siento pues culpable no de decir adiós adiós podido estando con ella yo buscarme otra no cómo seguir como estaba proyectada sólo tenía pareja ir creo que perdiera la conciliación hermano que más que nada porque yo insistí muchas veces presentarme da la mucha de ella en los iba a tal sitio y me cae muy bien hablamos mucho pero esto otro sin alma gemela me siento atrás sí yo verdad como si se la debiera no como si fuera un objeto yo que una persona Psicosis hemos empezado porque estábamos predestinados yo no creo en las casualidades del destino esta gente no es que no te pasa en treinta años te pasan en un minuto yo pues nada hay mira qué tal tomarnos un par de refrescos porque no somos los deberes del halcón y bueno pues la me empieza a decir muchas cosas no que tenía los ojos bonitos que me gusta me perilla vacaciones adquiere aquí si no sé qué Niper Yllanes tal que estas Kevin huele es que corren a Texas no ha pues mira me echó y lo tal bueno que me lugar el crono que yo notaba que la chica tenía interés en mí

Voz 0020 13:15 y así fue Encinas Javi perdone que le cambió el nombre ya exigieron

Voz 1562 13:20 como perdón digo que parecía que la chica tenía

Voz 0020 13:22 interés y efectivamente se demostró que lo tenía

Voz 1562 13:25 sí sí yo tenía al día siguiente ya me llamó para siempre que no había gusto que se les dijo mira Javi no es que te diga que estoy enamorado de ti pero si miras ciento posiblemente me enamora hasta las trancas porque nos gusta mucho me dijo que le gustaba pues físicamente que entre todos los ojos pero que ahora ya según vamos conociendo nos vamos hablando esa esa complicidad de de pareja metal pues blandos no tanto que somos el uno para el otro que que que hay mucha física que hay mucha atracción que hay mucha complicidad no sé como si estuviera predestinada para mí pero me no hubiera llegado antes que yo creo después el siglo yo el que me ha llevado y tal bueno si hay esto es un triángulo no hay sentimental no por así decirlo Illa Manolo sabe nada porque si sabe que que ya estoy sabiendo que hemos tienen en cuenta pues es posible que Carla que la oposición Rayo no mascando el agua no sea sentir fatal si se había hecho hasta Chicago mira lo no deberíamos dejar quedar con amigos y me dice que dejaron la relación cuando hay cuando hay cariño cuando hay complicidades cuando hay atracción que les nos entendemos muy bien los dos hablando que no comprendemos fácilmente que dice que es de cobardes y que si hago eso que que vamos que que no me vuelve a hablar en la vida que ella quiere estar conmigo y que quiere usted que yo le he dicho que no pienso dar marcha atrás pero que es intentaré a te apuntas a mi hermano pero cuando llega ese momento la el que era cuestión que momento yo le puedo decir a mi hermano verás que con con tu amiga Lola bueno sea malo la próxima Dolores Sita

Voz 0020 15:03 bueno Javi pues vamos a ver si a lo largo de la madrugada los oyentes quieren aportar algo a la conversación si le quieren dar su punto de vista si quieren contar casos parecidos de acuerdo

Voz 1562 15:15 vale muchas gracias os escucho todas las noches si hace sin todo la Lamah fantástico mucho a la gente sí que os mando un abrazo