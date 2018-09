El ex vicerrector de posgrado niega que tuviera una cita con la asesora de Cifuentes

Voz 2

00:16

no porque las reuniones que han hecho las cuatro reconstruir porque están en mi agenda que está inalámbrica en los diferentes dispositivos electrónicos es decir que a mí me sale en el mi iPhone me salen bien hay paz en mi secretaria o se estaba en ese momento doña Teresa Feito puedes dentro dentro a la reunión estábamos mucha gente es que aquello vamos a ver no era una reunión como tal la reunión yo entré yo estaba los últimos veinte minutos no sé lo que pasó anteriormente pero cuando yo estaba en esa en esa pedía no bueno no no que bueno porque es una profesor entendí que trabajaba en la Comunidad de Madrid lo que podía estar no me lo planteo tampoco estamos a otra cosa no estaba yo allí decidiendo porque esta este aquí creo recordar pero es una opinión que creo que estábamos con hablando por teléfono pero no lo sé pensando en cuál ha podido José María que no se que no recuerdo exactamente lo que me dijo pero como gesticulando le dijeron que no es el momento de hablar de nada