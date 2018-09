Manu Carreño: "Otro acierto de Messi"

me parece que esta temporada mano vamos a escuchar más a Leo Messi no sólo en Argentina también aquí porque ahora es el capitán del Barça es su relación con la prensa debería mejorar me parece un acierto me parece un acierto

Voz 1375

00:11

pero perdóname Adrià por parte de la gente que les rodea a Leo Messi de su equipo de Lippi política de comunicación porque habrá que siempre ha dado aún no ha parecido eso no que Messi fuera de España a todo lo que haga falta en Argentina todo lo que haga falta y aquí como que no sé si por Hacienda por lo que se abra al final es como en España no hablo nunca ni después de los partidos ni antes de los partidos bueno creo yo creo que es bueno esto para imagen para para Messi para la imagen de Messi que hable igual que hable en Argentina porque no hablar en España donde lleva desde los doce años no