Santiago Segura “Jose y Flo son expertos en humor blanco y que no ofende”

Voz 0664 00:00 tiene Tino Fernández muy buenos días qué tal buenos días Toni Garrido Santiago Segura buenos días buenos días tengo no hable es muy alto que los señores mayores a estas horas no sale bien despertarse si es el caso de Santiago Segura no se y Santiago Segura que pues que nada que no ha madruga que no que no está acostumbrado

Voz 1 00:22 no es como ha bajado el nivel de tu programa tanda Florentino

Voz 1995 00:25 mira que hemos empezado la segunda temporada con una forma

Voz 1 00:27 estamos en un servicio social Nani hablar no pueden hablar de verdad

Voz 1995 00:33 pero te levantas habitualmente Santiago a las doce

Voz 1 00:35 la verdad serie o pregunta les mejora que se acuesta a las cuatro que yo lo veo en el en el Buesa el estás conmigo horrible decía me levanto a la una que es la primera Genaro no permanente

Voz 1872 00:50 eso solo cuando tengo o no tengo nada que hacer si tengo algún rodaje

Voz 2 00:54 pues a las cinco de la mañana por eso cuando

Voz 0664 00:56 tienes que montar a las nueve de la madrugada cuando

Voz 1872 00:59 pero qué Kiev pues me levanto si tengo en los rodajes de repente dice citación seis inmediato que no por la sal el amanecer que papel luz Dios pongo

Voz 0664 01:10 el jueves tienes que está a las ocho metiendo un tren

Voz 1 01:13 pero antes que eso lleva un proceso

Voz 1872 01:16 claro que las ventas ya datos del Gobierno era el tren con jet lag porque las ruedas de prensa Master Chef celebrity y tenemos que ir a Vitoria en festival no sé que os ahí

Voz 1995 01:26 si me llevan no porque tanta dureza si lo que no os habéis pasado eh vamos si me equivoco me corregirse estáis a punto arrancara una intensa gira con un nuevo espectáculo en el que participó tres el sentido del humor es tonto si yo sé en Toronto donde hace ya es tanto si yo yo falta el yo yo no él a falta tan no en ya está aquí no

Voz 0664 01:53 aquí pero en otra en otra forma no en otro es físicamente José Mota muy muy buenos días ti también

Voz 3 02:00 sí efectivamente

Voz 4 02:04 que me comentan mis compañeros es una pregunta esto lo mira eso pues también una pregunta esto

Voz 1 02:14 es verdad porque yo creo que no

Voz 3 02:17 porque no tenemos firmados por si acaso no firmado

Voz 1872 02:22 Candy en los ensayos hemos estado juntos pues siempre faltaba uno siempre entrar por teléfono esta siempre yo espero que en el teatro sí que vayamos

Voz 4 02:30 sí puede que José a ver no no empezó la gira ya estás evitando les

Voz 5 02:38 a mi hijo amigos y hacer de la vida que me que me tienen a mí

Voz 3 02:44 no no no podido estar ahí con vosotros todos los pondré usted estás ahora mismo en Johannesburgo no

Voz 1995 02:49 sí

Voz 5 02:50 eché provincia de Ciudad Real los pues estoy aquí

Voz 3 02:54 atrapado bueno porque mi madre se puso un poco malita me dan el alta hoy y esa es la razón por la que estoy pues te vamos aquí todavía pero me hubiera encantado

Voz 1995 03:03 bueno te vamos a dar las gracias por atender al teléfono queremos dejar constancia del reparto de ver si con tu permiso me voy a quedar con estos dos si te parece

Voz 3 03:11 sí sí pero ya está ya ya no habló más claro

Voz 0664 03:14 por teléfono yo es por respeto balsa regalo

Voz 3 03:16 la relojes porque te he dicho hace hoy dos reparto de roles nivel

Voz 4 03:24 en este es el nivel mira de aquí al veintidós pelis tiempo todavía

Voz 1872 03:30 veintidós de diciembre si mira ya está

Voz 4 03:32 te das cuenta vi reparto de roles sea si es que lleva tiempo sin grabar impropio de en propia nada

Voz 3 03:46 pero bueno yo me adapto no un abrazo muy grande uno a otro para vosotros

Voz 1995 03:57 el veintidós de septiembre arranca en Málaga veinte vais a a recorrer yo imagino que el aumentó dispensado que luego hay que recorrer todo el país tenéis ya funciones cerradas en muchos sitios no sé si estáis a tiempo yo estoy agobiado ya está

Voz 1872 04:10 el Gobierno también pero bueno como ya te digo Málaga está agotada la habrás las trabas no hacía después de ir a vernos estás agotada también pero ahora mismo

Voz 1995 04:21 esta persona firma que van a abrir segunda función no se van a verse alguna sí sí de eso me han dicho me me da mucha rabia porque ahí entrada ya la segunda función va a haber en los grupos de música no eres teníamos esta conversación con el sueco lo supo se música recuerden siempre el primer sitio donde pusieron el cartel de no hay billetes no hay entradas eso sí tú recuerdas Florentino Pérez que fue un teatro con todo

Voz 0664 04:46 así pues pues

Voz 6 04:49 bueno

Voz 0664 04:50 sí la verdad que creo que fue con Josema aquí en el Infanta Isabel cuando hicimos una pareja de miedo y la verdad que fue muy bien estuvimos casi cuatro años Si que abandone dije que ya no podía seguir más porque mi personaje ya lo veían todos los sitios cualquier persona que hablar algo yo le daba al pie después de ya estaba cotizado de tal manera que le dije Josema tienes que entender que yo no puedo seguir con esto y me dijeron nada no pasa nada

Voz 1 05:16 pues no pasa nada no pasa nada chata pero no lo recuerda eh que lo ha recordado como productores en la Gran Vía como hacía Mota musical impresionante no sé

Voz 1872 05:30 usted ahora que te diste tú cuando a tu

Voz 3 05:33 lo que no fue viene de patrullas no estuviera en nueve meses dos meses y medio

Voz 1872 05:39 pero esta rabioso porque como estuvo cuatro años cuando se cree que estar nueve meses pero es que hay gente que tiene otras cosas que hacer SIT mira a las personas más entrañables que conozco del mismo tipo es Toto pero como dice José Mota no tonto por un rato tonto para siempre queremos fíjate que la labor social que llevamos de gira come mucho

Voz 1 06:05 sí pero pero es muy grande y yo a ver volvimos ayer está hombres no audiovisuales

Voz 1995 06:11 sí hemos vuelto con mucho entusiasmo Daniel Paco

Voz 1 06:14 me costó mucho buen rollo ser muy duro hoy por ahí

Voz 1995 06:21 vi ya tenéis imagino ocurren todos los roles en todos los sitios pero los roles que cada uno asuma un papel entonces ya en grupos de tres además de la historia de la entretenimiento está lleno de grupos de tres y luego repasamos algunos Pancho ya os habéis Caballé

Voz 0664 06:40 ya sabéis repartido los papeles quiénes que llega tarde era ir no sé y yo principalmente somos los que tenemos talento Santiago es el que bueno pues están poco de regalado se van porque cines ha sido director taquillero un poco como sabes por caridad

Voz 1872 06:54 sí me dijo tu Santiago no me parece bien si sí sí es que es así ellos van hacen gracias yo cobro me parece un reparto su propio estilo tiene sus roles preciso su papel no realmente yo es que había trabajado por separado con los dos digo me gustaría trabajar con los dos a la vez que puede pasar eso

Voz 1995 07:15 lo digo de verdad no es poner un poco la relación porque yo tienes amigos está bien pero tener que trabajar todos los días recorrer España levantarte por la mañana coger un coche es decir hay una fricción ahí ya intrínseca de trabajo

Voz 0664 07:29 bueno yo creo que eso no sé yo lo veo desde desde el agradecimiento para mi es un lujo poder compartir con amigos el trabajo entonces es cierto que hay que tener cierto cuidado que se asume un riesgo pero al igual que sea un mes sino te ves porque luego te vuelves a dices que estás igual de tonto que antes sabe entonces por lo menos aquí facturamos entonces llevamos algo a cambio y además tenemos otra máxima que es vamos a intentar hacer todas las fechas posible hasta que salgamos a mal entonces es que tú crees que llegaremos a Roquetas del Mar

Voz 1 08:01 la entidad allá puesto al año llegamos que es el oro es el diecinueve de enero yo creo que está ahí llegaremos y luego me han dicho que usted bueno entradas tampoco puedo faltar tú y no vamos a ir a vivir a Barcelona

Voz 3 08:15 en La Rioja

Voz 1995 08:19 te das cuenta Tania además

Voz 1 08:21 no lo hacemos espaciadas fechas pues a que no es eso que decías tú todos los días Persépolis cada semana sí sí ya verás quedarme

Voz 0664 08:28 es cuatro fechas te vas a cagar luego tu trabajo que tengas aquí entre semana

Voz 1995 08:33 el sentido del humor dos tontos ello enseguida seguimos hablando con Santiago Segura

Voz 7 08:40 oh

Voz 3 08:41 impura hoy con Toni Garrido el sentido del humor Dos tontos

Voz 1995 08:51 no es un espectáculo que parte de una premisa infalible tres de los mejores humoristas de este país juntos sobre el mismo escenario insertando con sentido del humor acerca del sentido el moho y esos días además que sea la tanto de los límites del humor que imagino imagino que el aumento aparecerá seguimos teniendo con nosotros a hemos cortaron José Mota nada nada a saludarle la gente de teléfono fuera tenemos a Floyd tenemos a a Santiago Segura que son como no se lo tome que son pesados que es un coñazo esta entrevista ahora no estoy diciendo eso que que se que yo lo entiendo Toni que no pasan a hablar de de los niños que esta semana no desde ya manido pero

Voz 1872 09:30 algo muy manido y pesado pero sí es verdad que es un debate lo estamos

Voz 1995 09:34 no salimos Amine es como un book

Voz 1872 09:36 sí yo lo tengo siempre compró en en Twitter no digas lo que digas te lo sea alguien le molesta ayer mismo pues entonces digo a ver si molesto a nada más no pero pero que va a pillar no pillar no es que me di cuenta digo digo es que abren la boca abres la boca puede molestar incluso a a gente que tiene distintos puntos de vista pues alguna dice Blanco otro dice negro tú dices gris y te dan por los dos que tú se lo que pasa que al final yo creo que lo importante pero los límites del humor siguen siendo los mismos la risa y la gente se descojono yo siempre lo he dicho a no de Torío mil personas se están riendo y hay dos señoras que se va a más mira suda perdona que sea tan insensible con esas dos señora pero pero hombre si es al revés si yo veo no auditorio de mil personas novecientas que se rebotan no les hace gracia ni se ríen y le molesta estoy haciendo el ridículo yo creo yo no

Voz 1995 10:36 pero qué hace un cómico sino provocar transgredir y cruzar un poco el caso que no

Voz 1872 10:42 en esa curiosamente yo con confluir con José me he dado cuenta que osaba suspense que ellos son expertos en humor Blanco digamos lo que no hace no molesta yo creo nadie y aún así estoy seguro que alguien mira ponemos con el sentido el humor vamos a hacer una gira no sé qué genial pero vais con Segura ese otro os sobra Motta otro lado ese es un pesado me veo que tenemos todos fans y detractores no puede gustar a todo el mundo yo lo en una gira

Voz 8 11:16 la vía como se mantiene la frescura se porque dos músicos salen cada noche tocan la misma siempre el admiro porque pone la misma emoción y talento con vosotros lo comentarios clave público el escucha la primera vez se Pere vosotros diciéndolo ya es

Voz 0664 11:31 ya no se pues mira eso es un arma de doble filo que a la hora de describir que nos ha pasado es decir estábamos soltando chorradas en casa ahí lo escribíamos porque no parecía cojonudo Illa cuando han pasado tres o cuatro semanas leyéndolo todos los días bueno a lo mejor hay que retocar lo vamos a recordar un poco aquella sensación inicial que era que nos hizo gracia en ese momento entonces claro el hecho de que los tres tenemos capacidad de improvisación pero pero es un poco riesgo de repente abusar de esa improvisación eh en el en el espectáculo porque claro luego tenemos que volver a tenemos que obedecer a unos estándar tenemos que cumplir unos tiempos tenemos que tener ritmo para que la gente no se aburra entonces ese combinado de nosotros divertirnos con lo que hacemos y que el público se divierta también es complicado pero creo que lo tenemos más o menos equilibrado

Voz 1995 12:20 vale hablamos hace un rato de de la experiencia de pronto ya es una experiencia ir a veros Antequera me voy al teatro ahora es la experiencia del teatro y hay que juzgarlo todo quedaron online una carita sonriente siempre una carita amarilla y la carita roja que es terror y Paul

Voz 1 12:39 claro es eso de los romanos no eso Jorge

Voz 1995 12:42 se hizo una prueba hace gran cómico compañero es una prueba cualquier vídeo Instituto coro de ángeles cantando una saeta y hay veintidós personas que han puesto a dedo para bajo qué pero hombre que se que se niño

Voz 1872 12:58 borracho vomitando al que atropella a un camión de la basura tiene también la ex ahí como unos metros

Voz 1995 13:06 el momento tipos como vosotros ya se alejan de ese tímida yo voy a hacer este espectáculo independientemente a los doscientos veinticuatro el Aix tres mil doscientas de Isla ya está el de la crítica

Voz 1872 13:18 mira de momento una cosa que a mí me hacía ilusiones no no no empezar en Madrid no que se supone que es una ciudad con la lupa de décima no a mí yo quería esa tranquilidad osea ir Albacete y la gente que le guste vernos pues que Valle que no sé es una cosa muy selectiva digamos a que no se me parece que vamos yo como estoy acostumbrada al cine a la televisión

Voz 1 13:44 eh

Voz 1872 13:45 nunca nunca ve al público entonces me hace como ilusiona ver al público no es un público y yo creo que que sea muy mal se nos tiene que dar para que el público haya pago para ir a vernos vaya a salir cabreado defraudado yo creo que ella ya vamos a favor no

Voz 0664 13:59 sobre todo que está está pensado sea quiero decir lo que hemos escrito y lo tenemos todo tipo de humor de chiste porque creo que cada uno representamos un poco una parcela de su forma de hacer humor no Santiago es mucho más sarcástico es muy muy irónico es muy hiriente Le hemos tenido que para lo pies estaban te digo

Voz 1 14:17 ah Tura me han parado totalmente lo proponía unos chistes

Voz 0664 14:19 es amiguete es que yo no sé hay unas sea gol alguno e a cola alguno que público porque claro cuando ahí ya cuando los tres estamos ya debatiendo y no llegamos un acuerdo

Voz 1 14:31 lo que hacemos es dejarlo para el los cobro me dices dos afuera este espectáculo es súper democrático examen fue por la mitad lo que he dicho

Voz 0664 14:45 pues porque es un espectáculo popular

Voz 1 14:48 claro que sí hubo uno

Voz 0664 14:50 pero está bien que haya dos voces contra unos

Voz 1 14:53 sí sí sí no no no por supuesto la mayoría de las grandes

Voz 0664 14:56 bandas de nunca han sido democrática sino dictaduras amables esas se han sido gente que ha dicho muy bien no no lo vamos a hacer pero muy bien y si no pero dentro de eso sí que es cierto que entre los tres hay armonía porque al final son críticas constructivas lo que más me gusta personalmente creo que lo comparte los es que no hay esos egos de vallas que soy yo es que soy José Santiago Segura no no somos tres amigos que no juntamos que tenemos la ilusión de hacer un espectáculo para la gente eso es lo que a mi más me ha sorprendido de esta unión de los tres no que cada uno hemos dejado de lado incluso los teléfonos que por norma está prohibido que los teléfonos aunque son alguno cuando suene lo coges y empiezas a oír a tu compañero hablar dice jode machos que este tío es importante hasta ese momento estamos debatiendo ocho charlando soltando chistes creo que el espectáculo tiene un aprobado alto a pesar de que la amiguete muy pesimista para esto porque dice que es un espectáculo lamentable sea como él no sabe lo que es

Voz 1 16:01 no está bien también todos los grupos necesitan ahí pues yo soy pesimista expectativas no quede más

Voz 9 16:08 es verdad eh chicos tranquilos

Voz 1872 16:12 además vamos a Zaragoza no gustamos no creo que vayamos a volver en un padre

Voz 1 16:18 es decir yo he hecho muchas películas malas sí pero no pasa nada pues son Marta nadie las ve ya está no pasa nada se queda bueno Santiago también ha hecho muchas películas en las que sí estornudar no lo ves o sea que eso también lo podéis juzgar la verdad es que yo estoy muy contento porque Flor de José son dos grandes actores además que es una cosa

Voz 1872 16:40 que son cómicos pero son muy buenos actores de hecho la gente muy poca gente lo sabe pero entre los dos hay dos nominaciones al Goya entre los dos si José Mota dos cero Pero vamos

Voz 0664 16:52 no yo pude tener una pero no fui a la fiesta esa que tenía que comprar el voto no sé qué bueno una movida ya pasa dices en serio o no hay humores

Voz 1995 17:04 sí vale una cosa más en nosotros empezábamos ayer la temporada muy bien muy bien

Voz 1 17:11 tope si la idea este año

Voz 1995 17:13 España necesita humor yo os viene viene a España necesita un poquito de humor venimos de una temporada con muchos colores en todo la necesitamos humor eso es bueno para vosotros pero es bueno para esta sociedad necesita reírse un poco más mucha risa

Voz 1872 17:32 esto es un sueño que parece un lugar común y tal pero mucha tolerancia sea somos muy intolerante sangre de repente no dejará que si yo digo

Voz 1 17:42 camisa la camisa a ver a ver a mí y no por ahí no pues no te lo cual sensible pero no es que con las camisas perdidas

Voz 1872 17:51 que por no decir del aborto la prostitución lo cualquier cosa tú tienes una opinión

Voz 1 17:55 ahora pero me siento

Voz 1872 17:57 dice no no señora es que probablemente mi opinión pueda cambiar si usted me convence me da argumentos o sea que yo es una persona bastante que me gusta escuchar que si tú me dices que te llevas dos botones abiertos porque está basado en modo alguno no sé que yo toco

Voz 1 18:11 el rojo y puede pasar de mi camisa a la prostitución en aborto

Voz 10 18:16 en la misma por ejemplo me refiero que cualquier tema

Voz 1872 18:20 es susceptible de que alguien se cae en tus muertos

Voz 11 18:22 insulte se indigna muchísimo vamos a ver

Voz 1872 18:25 que es una opinión que lanzado que realmente yo yo soy yo cambie de opinión constantemente

Voz 10 18:30 tengo una idea les vale pero hombre yo creo que sí es normal o sea que no creo yo creo que que que mis ideas La Biblia ni mucho menos ni que estén escritas en piedra por eso me hace gracia

Voz 1872 18:42 eso en Twitter a veces Amos y sí claro que cobraron tuit porque cambiado Piñar pues eso no se puede hacer

Voz 1995 18:48 y eso que es allí contaba en que España no era así que no éramos hombre era se Estopa más o podemos estamos a tiempo el cambio climático que podemos revertir yo creo que es un cursarla

Voz 1 19:00 no es la España de James Rodes que viene lo eh

Voz 0664 19:06 la cuestión cultural hemos estado muchos años sin poder dar nuestra opinión a las redes sociales nos ha permitido dar la opinión estamos ejerciendo el derecho de opinión da igual que tenga sentido no tenga sentido pero está ejerciendo el derecho de

Voz 12 19:18 qué edad que que que esto no me gusta que esa asqueroso que no estoy a favor que no galos

Voz 1 19:23 toros que sean los toros pero sí la opinión es buena dar una Penya

Voz 1872 19:26 los buenas y lo malo es que los que la gente es indignó tanto Cabré tanto no hay que esa es no opinión además esa persona que ha dado esa opinión probablemente pueda cambiarla

Voz 0664 19:35 yo por ejemplo pienso que Santiago es LB

Voz 1 19:37 pero en el fondo eso no Piñón

Voz 1995 19:41 lo que es lo que es no perder un viaje donde haya un concepto

Voz 0664 19:46 de verdad que a la gente yo salía de casa le decía a mi amiga Eva que estaba en casa digo bueno pues nada me voy que voy a hacer un poco amigas soy muy tontos no no vamos a día me dice bueno eso está bien no eres gilipollas digo porque porque es que hay muchos gilipollas hay por lo menos tú pues hace reír entonces me se me ha salido pero claro mañana tonto ya ahí a Serra la puerta ahí te has venido claro y me he venido

Voz 1 20:10 analizando el comentario

Voz 1995 20:13 pero luego la escalera su garito tenía que haber ese es el pensamiento de los americanos llaman el pensamiento de escalera que es cuando yo

Voz 13 20:22 que le tenía que haber dicho yo que como que te

Voz 1 20:25 la escalera ese pensamiento

Voz 1872 20:30 tú sabes el mal rollo que nos dio cuando de repente Rajoy claro ya no es presidente si la mitad del espectáculo ahora especie

Voz 1 20:37 cuando los que volver a acabar con esa invitación no bueno y ahí algunos cómico bien imitando a Narcís Serra hay gente ánimos así que no te preocupes bueno yo soy registrador ya lo sabes Toni está pasado me están ofreciendo un que no que me están ofreciendo ya espacio en Génova pero bueno vale por digo voy a usar mi dotes para imitar Alberto Casado no se puede no no no es si Pedro Sánchez no tiene no es que no tienen no son personajes primero que tiene que tener un mandatario gente con poderes

Voz 0664 21:12 así que mensaje Alberto Casado Pedro Sánchez por favor

Voz 1 21:15 sacar tics que os hagan únicos porque sí

Voz 0664 21:17 no seréis más de lo mismo pues no tiene pinta

Voz 1 21:20 no no lo has hecho

Voz 1995 21:24 el sentido del humor dos tantos ello ellos a partir del próximo veintidós de septiembre en el Teatro Cervantes de Málaga luego Zaragoza Roquetas Valencia Pamplona La Rioja y así hasta el treinta de marzo espacial

Voz 1 21:35 vaya no esté Sevilla Barcelona bueno está trayendo las fechas pero ha confesado estar no bien

Voz 14 21:40 pero ya en serio

Voz 1 21:43 ya no pero estamos sueco por nada eh por ampliar un hombre si podíamos hacer pareja justo Santiago cualquier otro personaje

Voz 9 21:55 pero no hay

Voz 1872 21:58 el sueco en directo o Motta por teléfono