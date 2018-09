Las lecciones de "Carmen y Lola"

Voz 0313

00:00

hola buenas tardes me da bastante rabia está moda últimamente que consiste en montar un pollo con cada cosa que le disgusta o la incomoda a alguien y me temo me temo que a menudo los periodistas contribuimos a ese fenómeno así que hoy voy a intentar no seguir la corriente me he propuesto evitar el ruido o al menos que no amante el ruido para contarles algo muy importante una historia de amor una historia de cine sí pero real como la vida misma