Los Bacilos

Voz 1 00:00 Ted Cruz ha moderado e igual que lo venga bien

Voz 2 00:38 grande

Voz 1515 00:41 bueno y en este espacio para la música hemos invitado a una banda que hace unos años sólo llevo todo en los Grammys Latinos después de aquello desaparecieron del panorama musical ya han vuelto ellos residen en Miami pero les tenemos este viernes en la sala Joy Eslava presentando nuevo trabajo en Madrid son vacíos así con B porque dicen que son bacterias ahora nos lo explicarán Isona Jorge Villamil estar Andrés López ir JJ José Javier Freire chicos qué tal hola hola bueno que pasó de entonces ahora después de un montón de Grammys dinos si de haber sido reconocidos y premiados con un montón de éxito de seguidores de fans porque se despide de repente echabas de menos luego cómo fue

Voz 3 01:29 pues es que la verdad pasamos muchos años juntos estuvimos juntos doce años eh prevé para bajo y un puntos lo cual nos cansamos y coincidió con un buen momento nuestra carrera tal vez no era el momento adecuado para despedirnos pero bueno es así la vida del artista no es es un poco impulsivo no

Voz 1515 01:47 bueno despedirse después de doce años cuál de los tres en qué momento decidís oye que nos echamos de menos vamos a volver a intentarlo no

Voz 4 01:55 sí yo yo entre de Estado fui a Brasil a vivir en Brasil hay dejadas rato me iba a Miami a visitarles y hablamos hoy señores tenemos que volver ningún momento no los calendarios no encajaban oí el tiempo fue pasando pasando diez años pasaron si logramos entonces el año pasado reunirnos Si montar un equipo de trabajo Bosco en las canciones meternos en estudio hija estamos después de diez años y la vida disfrutando muchísimo de sí

Voz 1515 02:23 segunda oportunidad como ha sido el reencuentro muy emocionante si estamos si no hubiese pasado el tiempo

Voz 5 02:31 mismo amigos buena dinámica buena camaradería

Voz 3 02:35 por eso el disco se llama donde nos quedamos porque después de estos diez años volvimos a juntar y era como si alguien ido por un café hubiera regresado hoy preguntado dónde estábamos Nos quedamos entonces si es como que no pasa nada entre nosotros el mundo cambió completamente cuando nos despedimos no existía el Iphone el reggaeton noviembre

Voz 1515 02:54 ver no no las redes nada más aparecer pero pero bueno aquí estamos de vuelta estaba pensando ahora hay un verso de un poema de Pablo Neruda que dice nosotros los de entonces ya no somos los mismos pero tengo la sensación por lo que contáis que vosotros aunque El Mundo haya cambiado seguir siendo los mismos no

Voz 4 03:14 canas pero sí la has

Voz 1515 03:17 hijos que ha hecho cada uno en los diez años que habéis estado separados como ha sido vuestras carreras os habéis dedicado apartado reducirse pero hay que hay que mantener a los reproduce pero que habéis hecho cada uno de vosotros

Voz 5 03:33 música jingels otro otros proyecto

Voz 3 03:36 yo yo yo yo saqué unos tres discos hizo un proyecto con Alex Ubago en un momento dado que en España sin yo me fui a Brasil a trabajar con mi familia me conecté de la música a profesional no nada más un hobby como diversión y ahora sí volvimos con la energía

Voz 1515 03:54 los fans una vez que han asumido que el grupo se ha de

Voz 5 03:57 suelto y una década después desde que regresamos que que os han dicho bueno e increíble porque tenemos los fans de antes y entonces están los fans nuevos que eran niños chicos que tenían si lo niños tenían ocho nueve diez años Yaron dice no es que yo en mi boca listos a siempre crío ahí tengo a ver en concierto porque era muy chiquito cuando ustedes tocaron la primera etapa y ahora tenemos todo esto chico dieciocho diecinueve veinte años hice las canciones todas bajo

Voz 3 04:27 no y en la que aparecía en las redes lo podemos pero sea cuando te metes a a Spotify todos estos vicios de de de música digital que dan información estadística entonces nos damos cuenta de que nos están escuchando en qué país de que sexo género que aquí la impresionante notamos cuenta que existe una cantidad de gente joven

Voz 1515 04:44 no lo de las redes debéis tener ahí todavía talón de Aquiles porque ayer os gustan Twitter para anunciar esta entrevista digo pro interesaban los tuits y había mucha gente comentando sobre este segundo trabajo pero claro no nos podían etiquetar porque no estabais en ninguna parte

Voz 3 04:59 yo estoy en Twitter pero rara vez tuiteo

Voz 1515 05:03 pero no como tú como como banda como la gente que Ainhoa

Voz 3 05:07 no ponemos nuestra cuenta de Instagram hace meses que realmente no existimos cuando todo esto surgió nosotros no estábamos todos empezamos de cero en ese en ese sentido

Voz 1515 05:17 a Tyson Community Manager urgente

Voz 4 05:19 Sanidad ya vaya a tener estamos en eso estamos

Voz 5 05:23 pero tenemos y está ahora mismo en Facebook y tenemos bacilo punto com

Voz 3 05:26 tenemos community manager y es la que nos ha hecho todas estas cosas porque pues si fuera por nosotros y nos regaña tiempo oye pero que no estaba emocionando que no están haciendo que los que es donde están los sea Office

Voz 1515 05:36 Twitter oye parece entrevistando hacemos un selfie vale en las redes en las que estéis bien toda pero hombre que debes tener miles de millones de bueno no tan los que vais a conseguir vosotros en esta Vuelta y vamos a hacer una cosa vais a tocar algo en directo Bailén no vamos a hacer una pausa breve hacemos prueba de sonido que vais a tocar esta canción este tema por cierto que va sonar adicto a Ci esa este tema éste es pero habrá gente que diga lo recordamos bacilo es bueno seguro que recuerdan en este tema por el que llega estéis a los Grammy de hace ahora habla de los muchos a veces a ella los años no tres dos mil dos que fue este tema que bailó en el mundo

Voz 1 06:23 ha perdido el acaba demostrando a todos

Voz 6 06:31 pegas pero viene claro me casa de tengan dieciocho años veinte Iker

Voz 1515 06:39 pero si estabais todavía guardo la Play lista cuando tenía diez años no

Voz 4 06:43 es que estaciones tienen vida propia hemos notado porque volvimos no solamente esta canción Mi primer millón al una hasta Chanel son fusiones

Voz 2 06:52 que viven solas

Voz 4 06:55 en las fiestas de las discotecas bares por toda Latinoamérica aportó en España pues todas las son están ahí por eso también tuvimos de esa segunda oportunidad

Voz 3 07:04 gracias gracias esas canciones que los fans siguen escuchando

Voz 1515 07:07 hola Juan fíjate en casa que os dicen porque claro habéis dedicado estos diez años entre otros al proyecto de ser padres es decir vuestros hijos no conocieron aquella faceta tan exitosa vuestra no y ahora cuando dices no que vuelto que bolo a trabajar y que a un grupo que monte antes de que tú hace meses que que dicen en mi casa no existía mucho antes que no lo sé

Voz 5 07:31 sí es muy interesante ver la reacción de los chicos de ello cuando no nos vieron por primera en un escenario tocando y Iskander mirando cómo y se miraban unos a los otros como

Voz 3 07:41 bueno yo ellos han crecido con esta cosa de que la gente se toma fotos con sus padres hasta luego caminando por aeropuerto por algo así por Latinoamérica entonces no soy súper famoso Proceso en prorrateo entre la gente me para eso ya están acostumbrados que desde el Counter hasta la hasta el Gate para salir de dolor algunos va a parar es decir una foto una foto y ellos ya saben en el a veces están de humor y separan quieren meter en la foto no pero eso es parte de la vida de ellos normal

Voz 1515 08:04 claro pero para ellos ellos no entenderán por qué dirán sí ahora mismo me padre no canta ni compone ni ellos no han vivido el éxito ha vivido la foto del post he sido totalmente fíjate va a ser muy interesantes si Equal que pasó cuando te por primera vez encima de un escenario

Voz 4 08:20 bueno igual en Chile Chile año pasado cuando volvimos hicimos el primer show en en Chile en julio todo mi familia fue desde Brasil non padres fueron mi hermano mi esposa hijos hicimos sonar muchísimo están ahí estaban ahí las primeras sillas

Voz 7 08:34 es verdad si mi papá

Voz 8 08:38 no andaba miraba Paloma si verdad lectores de la banda es verdad era como un mito familiar esta leyenda urbana elegisteis no no no es leyenda urbana que nosotros de ver dónde estoy no sé cuántos

Voz 1515 08:53 gramys os dieron seis seis seis donde en estos diez años

Voz 8 08:57 Premios Ondas Premio Ondas Premio se Luna insistía ayer estoy mirando todos los premios de la sala llevaron sólo de manera muy intensos

Voz 1515 09:05 los premios en estos diez años de inactividad os habéis peleado por guardar los cada uno los Xavier repartido como bueno

Voz 4 09:11 hermano unos de los grandes gran unos cada uno tiene su Escocia notas

Voz 1515 09:17 están compartidos entonces si tenéis cinco Grammys y tres copias cada uno tenéis quince premios por ahí es te gusta tu y algunas están las células madre eso sí en qué lugar se colocan premió en casa mi madre tiene un mueble así con estos empleos dado a tu madre todos los Grammys el Ondas también

Voz 9 09:40 Londres lo tengo guardado en algún no no no no

Voz 1515 09:44 a ver a ver dónde nuevas que lo tienes guardada en un trastero no ha sido no cabe duda mucho conmigo y me estoy mudando a donde tiene intención de ponerlo porque no que lo pondrán en casa Bogotá vale ya sabes dónde en la chimenea estaba bien pero son según cero forjados

Voz 3 10:02 si cuadra is si no me lo robaron

Voz 1515 10:06 sus

Voz 4 10:09 demos un una más ese es sólo uno

Voz 1515 10:12 es otra cosa es que podéis hacer es bueno os lo vais prestando porque sí

Voz 5 10:15 ahora es el año tres avionetas también una entonces ahí lo vamos

Voz 1515 10:23 turnando turnando si alguna vez hay alguna reclamación ya no sabe size ballet nosotros no ha dado para hacer tres copias de momento es una opción podemos plantearla oye hacemos una pausa prueba de sonido para que nos cantáis este nuevo tema que presenta Ice

Voz 10 10:37 en la Joy Eslava en Madrid este

Voz 1515 10:39 Ernest el nuevo trabajo de vacíos irme explica AIS después lo de las bacterias palés bacterias E a bacterias contagiosas son no sé si prefiero que me lo contáis sonó en todo volvemos enseguida harán Alemania Chile Colombia México Paraguay Miami Nos habéis prometido no se hubiese a tocar en directo ellos son Jorge Villamil estar Andrés López JJ José Javier Freire uno de los nuevos temas que sonará este viernes en la Joy que es

Voz 7 11:11 adicto pues venga

Voz 11 11:16 en el a nos iba muy bien

Voz 1 11:37 me Rus buena Morán tendrás tu pan e inevitable

Voz 7 11:53 eh

Voz 11 11:58 verdad que todo porque lloré no me codo vertida no una di di la corta que todo

Voz 2 12:33 sí sí sí

Voz 7 12:39 eh

Voz 12 12:40 venir conmigo aquí a la misa de nuevo que nos quedan unos eh minutos de entrevista ya decía que os estaremos este viernes en la Jodie de vuelta luego en la sala Luz de Gas en Barcelona el jueves el jueves y seis de septiembre siete de septiembre Joy Eslava

Voz 5 12:55 el de ahí nos vamos de Madrid vamos a Múnich a cuando el nueve de septiembre ida y entonces vamos para Chile todo como Santiago en Arica de Paraguay en México Colombia y seguimos dando vueltas por todo el mundo

Voz 1515 13:09 la gente cuando os ha vuelto a escuchar claro lo último

Voz 10 13:12 teníamos en mente era el éxito

Voz 1515 13:14 esto por el que ganasteis los Grammys el Ondas como vuelva a escuchar que tenéis

Voz 8 13:20 a las guarda un trasera además hay más entrevistas a crearlo a foto te mando la sacarlo

Voz 1515 13:25 el mal de moda

Voz 8 13:28 no es verdad que es han dicho pues lo los fans que cuanto

Voz 1515 13:33 más jóvenes han vuelto ahora una década después a reencontrar con vosotros

Voz 5 13:38 qué bueno que finalmente están yo misma me han dicho varias personas que mucho Amigos de Colombia de Perú y Chile que dice no es que yo yo tenía ocho años cuando usted tocaron Mi ciudad Hay nunca poderlo envío pero ahora finalmente no soy eso eso es lo que hacemos celebrar en escenario es lo damos todo oí ese es el el Forte de bacilo a tocar este envío hoy en directo y cada vez entiendo

Voz 1515 14:05 ahora mientras estaba tocando en directo me decía vuestro Manager tienes que venir al concierto no sabes cómo baila a la gente

Voz 3 14:13 es una es es una banda que dé marcha hay canciones Si letras toda esta cosa pero al final del día la banda surgió en la en Miami y a nuestros fans digamos la gente que venía a vernos desde el inicio era gente latina gente española también de que vivía en Miami hay nuestra misión era ceros divertirse y moverse un rato y siempre tuvimos esa ese lado no de de del ritmo del del

Voz 1515 14:40 fiesta vamos a terminar con una canción del disco anterior también

Voz 7 14:45 me decía nuestro manager

Voz 1515 14:48 vamos a escucharla porque es el disco anterior esto hace también bailar mucho a la gente los conciertos habrá muchos que la recuerden a Otegi ha pasado a tiempo pero

Voz 3 14:56 estatales los conciertos nosotros estamos tratando de tocar todas las consolas viejas posibles porque realmente este es el momento de de recordar toda su de unir lo lo viejo con lo nuevo no

Voz 1515 15:05 ha habido una ruptura musical en algo

Voz 3 15:08 hay evoluciona en algo sí sí sí sí