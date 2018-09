Carmen y Lola de Arantxa Echevarría

Voz 1 00:00 yo estamos aquí con la ventana abierta a una tarde más en la Cadena SER Frances Mellado como El País buena esta venta Thiem tiembla cuánto tiempo tampoco han sido siete semanas lleva fatal no sé tú regresase ayer también a la actividad profesional ayer ayer bien pero buen ánimo

Voz 1362 00:20 dentro de dentro de la gravedad sí

Voz 1 00:22 duele un poco la tripa como cuando los niños por el alcohol pero bueno sigues teniendo nervios al empezar una temporada ayer buenas tardes hola buenas tardes sigues teniendo en Nervión

Voz 1362 00:31 ansiedad si ciudad ciudad sí sí sí sí pero bueno no sé si especialmente por volver al al cole sino a por volverá

Voz 2 00:39 a a la trinchera No a la guerra la guerra la jungla yo he preguntado

Voz 1 00:42 Paco Maruenda que estuvo aquí en La Ventana bueno si había más sí estuvo aquí en La Ventana en todo y no le preguntaba si había más trincheras en la política con el periodismo una maravillosa hay muchas demasiadas efectivas

Voz 2 00:54 le damos a la par no pero es verdad así cada temporada

Voz 1362 00:59 dice que te lo sabes todo y no yo creo que uno de los secretos y lo de los retos de esta profesión es estar al día y eso no es tan fácil hay que estar continuamente

Voz 0313 01:06 prestándose a título sabes pues lo de estar al día pasa por leer pasa por escuchar música pasa por ver teatro paso por ver cine las tres personas que estamos hoy aquí frente al micrófono abriendo la ventana Isaías de un servidor hemos tenido la suerte de la oportunidad de de ver Carmine Lola que se estrena el próximo viernes mañana de un preestreno de esos de alfombra roja y esas cosas de mucho

Voz 1 01:25 como gato pero ya se proyectó en el Festival de Cannes

Voz 0313 01:28 fue además elegida por la Academia de Cine Europeo para representar a España en sus premios no es una película que necesite mucha presentación la que me gustaría deslindar como decía hace un momentito la parte polémica que la tiene y que también trataremos con nuestras invitadas pero que no es ni mucho menos lo más importante lo más importante es lo que cuenta es el universo y El Mundo que refleja las conclusiones de cada espectador y cada espectador a pueda sacar

Voz 1 01:52 así que sin más preámbulos saludo ya a Lola ya Carmen Freire Romero buenas tardes cómo estás Rossi Rodrigo buenas tardes ya sabes nadar sí que hace nada ya por fin porque la peli no sabía ya sabes nadar y Arantxa Echevarría es Arantxa Echevarria cómo estás Arantxa buenas tardes muy bien muy felicidades por la paz la peli

Voz 3 02:13 es verdad yo lo que quiero darte las gracias por esa dentro de que has hecho esta entradilla

Voz 1 02:17 lo que pensamos no nombro me inventado nada

Voz 3 02:20 me parece muy bonito porque me lo ha dado todo el día respondiendo preguntas que que creo que no tendría que duele definen y con lo que queríamos a hacer tu entrada me ha gustado mucho

Voz 1 02:27 oye cómo llegas a esta historia que te animas a hacer una película sobre esta historia hablar del primer amor y yo creo que todos os acordáis de suele ser que suele ser el más bonito exacto porque es muy puro es muy limpio huy huy ya que hay aquí es que tiene un mal recuerdo alrededor pero sí que todos estaremos ese amor platónico dado quizá

Voz 3 02:47 que que además un momento de adolescencia que estamos como una montaña rusa no todo es maravilloso todo es terrible como como Le pasaron a la película yo quería hablar de ese amor pero a la vez vi una noticia en un periódico sobre la primera pareja de chicas gitanas que se había casado y me sorprendió porque era el dos mil nueve que era un habían pasado muchísimo tiempo desde que la ley

Voz 1 03:09 sí sí por un lado y lacayo a esa va más lento

Voz 3 03:14 Iban sorprende porque la foto era de espaldas había nombre supuesto serán falsos y lo que más me entristeció porque conociendo poco a los gitanos es que nadie de su familia había ido al día más bonitos de su vida no

Voz 1 03:26 imagen imaginé cómo sería coges a fondo en las bodas menos bonitos que son

Voz 3 03:30 y me imaginé despegar esa foto IBI a esa historia de amor cómo sería su primer ese damos esa es la realidad

Voz 1 03:36 pero hay algo hay algo más bonito que esto hay algo más bonito que esto que escucharles

Voz 4 03:43 pese a su nombre un encierra sin Félix del contenido cuando yo sólo pienso que te echo de menos no sé si te das cuenta de que te estoy diciendo que te quiero me de igual que es un chico me gustas como para casarme contigo si pudiera porque siento dentro mucho con corazón

Voz 1 04:07 ahora como sonríen rostral porque son sonrisas tanto por complicidad porque recordáis cuando rodaba está insisto

Voz 5 04:16 vamos ese momento si a mí me me ilusiona en realidad ha acordado un poco de de la risa que pasamos grabando este sonido así tenemos que hacerlo de la red con mucho cariño lo hicimos sensual

Voz 3 04:30 es después del rodaje de una sí que no es encerrarnos en una habitación las tres con Fabio Huete de técnico de Sanidad tiradas en la cama y entonces era venga repítelo hiera

Voz 6 04:39 yo te quiero correr era muy divertido porque

Voz 3 04:43 lo pasamos muy bien verdad encima algo

Voz 5 04:45 va tan frente nos sabíamos era de verdad fuera de mentira ya amo como una hora y pico para grabar ese trocito

Voz 7 04:52 que no lo podían dejar a dos hable bien si realmente sois tan adolescentes como las chicas de la de la peli las actrices estáis en esa franja de edad misma soy un poquito mayores y yo soy yo

Voz 1 05:04 hay por ahí por ahí si ella lo dice con dieciséis años clave con diecisiete y actualmente tengo dieciocho y ella lo hicimos con dieciocho dieciocho diecinueve nueve diecinueve y veinte y luego venta

Voz 7 05:16 hay que decir que que ambas hoy soy gitanas no no no yo sí sí gitana yo no yo soy Merche era anhela a los oyentes con la diferencia chulo

Voz 8 05:26 eh mucha no hay pero

Voz 9 05:29 eh no él diferencia porque diferencias solamente hay dos o tres que es el dialecto Easy

Voz 5 05:35 la costumbre que tienen los gitanos en la boda de sacar el pañuelo eso nosotros no lo hacemos nosotros no hacemos ni pedido ni boda sacan la sábana claro saca padecido

Voz 3 05:44 mostrar la dijo hoy en día poco

Voz 5 05:46 hoy en día solamente es es capaz

Voz 0827 05:49 la película nunca es que lo sorprendente de veros es la madurez que tenéis es decir de repente parece que tenéis mucha experiencia en el cine es muy de verdad lo que hacéis realmente

Voz 9 06:04 este no es que en la nueva experiencia ni nada sino que en todas las personas que hubo en el reparto Nos sentimos más liberadas hacerlo sin sí

Voz 5 06:13 vergüenza porque para nosotras fue en tan poco tiempo una familia que era no puedes tener Vergüenza con tu familia tú nunca puedes tener vergüenza pues es lo que nos pasó con

Voz 8 06:22 con producción con dirección con todo el mundo

Voz 10 06:25 y luego que no era la madre Ana ninguna gitana quería hacerlo y no porque a mí cuando me dijeron que sí puedo yo he de decir que no pues me ilusione porque no se Mendiola

Voz 5 06:37 sería porque alguien total abrazos provecho lo que has hecho no te echó la bronca pero no al revés mal por ejemplo mi marido sistema apoyan todo siempre me ha dicho que que haga la película que cumpla mi sueño es lo que me gusta a mi madre también ha podido mucho sea siempre tienen el apoyo de mi familia que lo que me importa realmente

Voz 1 06:56 ha habido nadie que te dijera que le parecía mal prohíbe en tu entorno un entorno no y el proceso de déjame el segundito que hemos hablado de la de la gente estará pensando que tiene que ir a la peli pero la pérdida pues bueno pues una parte de la pérdida es esto

Voz 11 07:11 él que que dijo Rafa que ir a su hija Carmen y la verdad sea dicha llevan un tiempo ya viéndose con día que a la gente yo estoy además se saquen famas y que no son o vamos a fue como gitano que somos que cómo estoy hijo guardia sigo muy buena gente no fuma no bebe vino de la casa ha movido muy bien yo lo único que les puedo decir que mi hija la Carmen desde que han nacido hasta ahora lo ha salido a la puerta a la calle sin que el acompañara sin haber hablado con ningún chico mide que tengan siquiera teléfonos móviles

Voz 1 07:51 les vendrá todo lo malo pero el teléfono móvil estas dos poquito desde luego que no lo suelta no para

Voz 7 07:57 la verdad que la familia a mí me Mead

Voz 1362 08:02 ha maravillado la película se lo decía antes a las chicas fuera de

Voz 1 08:04 bueno eso es una cosa que es una primicia mañana la confirma haremos a eso de las seis de la tarde pero a Carlos Boyero les ha encantado ya pueda sonar mucho lo que significa eso pero Arantxa sí sí sí sí sí a lo mejor me enseñas una foto Diego nombre que no sé quiénes pues es el gran crítico de cine de España ahí el que da unas hostias como panes y elogios también que venga

Voz 5 08:30 la misa o sea que que les gusta es muy importante para la película una maravilla no realmente es es una película

Voz 1362 08:36 que que que te llega que te te te emociona te te el sube los bellos que eso no es fácil de conseguir venden están en ningún guión a mí me ha gustado especialmente a parte vuestra interpretación donde parece portentosa por su naturalidad es la diversidad que que ofrece sobre sobre el pueblo gitano y sobre sobre una comunidad en este caso que no es ni ni son probablemente los Gipsy Kings cada los que estamos acostumbrados ni igual eh tampoco eh es exactamente como lo narra la película pero yo que estaban en contacto con con con con gitanos y he vivido con ellos reconozco tantas cosas tantas cosas el culto a la la influencia de de los mayores y las relaciones entre chicos y chicas o sea es decía eso sobre todo

Voz 1 09:25 lo lo lo que comentaba

Voz 1362 09:27 play sobre bueno tú eres tú eres tu marido tú eres muy joven estás casada desde muy joven y siete desde los diecisiete saques a película realmente habla de habla de vosotros habla de tu dice

Voz 10 09:38 sí sí porque si yo me casé muy muy jovencita hey pero es que son nuestras costumbres son costumbre gitana así muy

Voz 5 09:47 de hecho hace unos días se casó una prima mía con doce años esas que

Voz 10 09:51 somos hace años si San somos así ha sido desigual a se casan muy pronto pero porque no saben sea desde pequeños es hoy y lo seguimos llevan no

Voz 0827 10:01 Rossi pero de Suiza así pero digamos todos los gitanos se parecen más a los gitanos que vemos respecto a la relación personal que tenéis entre vosotras dos Los queremos en la película o los de tu familia los que no solamente no te han planteado ningún problema sino que incluso te han apoyado oye hace esto da da este paso

Voz 5 10:17 es que hay de todo tipo a comprar pero que es lo más como hombre lo más común es que no te dejen hacer la que no va ya que no es un poco para la película claro si la película lo es lo más normal pero no aire todos ahí Familia es una excepción a mi familia ahí su familia por ejemplo están un poco más abiertas al mundo profesora de de hacerla por eso hemos podido hacerlas estamos más en el siglo

Voz 0827 10:38 tío no encontrar maneras Arantxa a mí lo que me parece interesantes que cuenta una historia universal es decir que bueno está ambientada donde está ambientada la podía saber ambientado en otra comunidad o en otro ámbito sería exactamente lo mismo no lo son que es como cuando una comunidad pequeña pues se enfrenta a una nueva realidad que para ellos es una novedad que no debe ser no yo creo que ese perjuicio también hay que quitarse

Voz 1 11:01 no Isaías perdona el día que alguien haga una película sobre dos futbolistas homosexuales todavía no sabe lo que pasa que por ejemplo

Voz 6 11:10 ella estaba escribiendo la valla

Voz 7 11:12 sí

Voz 3 11:13 claro lo que pasa es que por ejemplo yo creo que el amor es universal y eso es lo bueno que tiene he llevado a la película Múnich ha estado en Serbia ha estado en Colombia en Cannes por ejemplo que cuando estuvo en calles decir

Voz 1 11:23 triunfa estáis mucho si funciona verdad

Voz 3 11:26 no pueden decir que lloraron como sabes que ponen en el cine en medio de los asientos te ponen los focos al final de la película en la gente se levantó empezado aplaudir ahí cuando nacen

Voz 5 11:36 vamos a actrices de verdad claro cuatro minutos y medio de aplausos en Cannes no llega un momento en el que decía Arantxa hace no sé no sociedad Claudín llora Rey ya

Voz 12 11:46 Audi ha lloraba miraba todo el mundo a grabar ancha me habló

Voz 5 11:48 lavar ancha y luego

Voz 3 11:51 ha tenido que ver a las dos pivotes porque son guapísimas andando guapísimas por La Croisette andando con sus tacones la gente quiero hacerme una foto contigo estaban que se sentían Penélope Cruz

Voz 5 12:02 no no lo creíamos cuando lo decían que se quieren hacer fotos con nosotras no no lo creíamos que no puede ser que en el estén pidiendo nosotras que no son nadie fotos ya es curioso porque por ejemplo inmune

Voz 3 12:13 después de una presentación había una una rueda de preguntas y una chica del público con el pelo rojo llena de Pierce es muy moderna intentó hacer una pregunta no pudo se echó a llorar otros muy de cuando terminó me acerqué haya dije oye cuéntame qué qué qué te pasa cuando empiece dice es que esa madre es mi madre yo echo Erasmus estudió Bellas Artes pero esa madre que no comprende a su hija no tiene que ser porque sea homosexual sino porque hay un vacío generacional quizá de comprensión entre dos dos generaciones es mi madre y entonces dije que yo creía que estaba hablando de una aldea chiquitita que nadie conoce no sabe lámparas universal no sé

Voz 0827 12:49 ante el Lola Zaira reivindica su amor reivindica otras cosas llega quiere ser peluquera porque claro que no se quiere casar con quién le manden porque le tengo que no sino que sencillamente quiere ser una mujer y hacer lo que te dé la gana

Voz 1 13:02 mira qué bien lo cuenta

Voz 13 13:03 así no ven más al Instituto pagó para quemar los libros integrarme todos da estudiando para que luego medio ganar a un curso de peluquería que loca hacernos todas para que ha pasado algunos colegiados que no Pakistán hablar contigo te lo juro dos inútil nada más que eso que yo no me he empeñado contigo porque digan esas carta de tonterías seguir que pasa que hoy a su mujer Paqui el odio con toda mi fuerza por esta mujer solamente pudo tener hijos tener marido tener casa para fregar tiene que atender a los hijos todo el día boca meandros lo dotes Paqui no es la vida de mi madre yo esa vida no la quiero Paqui yo mi vida quiero viajar sacarme Mi carrera poder fumar sin tener que esconderme Itu Nájera se sabe que eso no se puede Paqui pero tú puedes hacer lo que tú quieras lo lo Paqui eje la gitanos pague por no tener no tenemos ni sueña

Voz 1 13:54 esta frase es muy dura muy dura pero esa frase es muy duro me ha dejado muchísimo decirla sabía cómo

Voz 3 13:59 no claro y ella lo entendía el mensaje que yo quería contar con esta secuencia no porque no lo comprendía buen momento que quería fumar si no podía fumar porque porque había un gitano mayor y entonces yo le recordé todas esas cosas que no puedo hacer porque claro ella se siente muy libre muy poderosas gravedad alguna unos cortapisas por encima pero Córdoba una cosa que pasa en particular que no voy a contar que es algo antiguo entre nosotras que utilizamos de pronto salirle empezó a salirle empezó con lo de la madre que eso no estaba en el guión empezó yo no quiero cambiar la yo lo quiero la vida de mi madre pero lo de las gitanas por no tener no tenemos ni sueños es una frase real dicha una niña gitana en un curso de de lado por unos instantes Sociedad Gitana es que es muy duro

Voz 1362 14:44 claro porque te has bebido de las fuentes estudias esas empapado de la de la cultura gitana es una hay una cosa también muy llamativa la película ahí es que aparte de la frontera generacional lidera frontera bueno pues de de costumbres y de idea de aceptación o no de la diferencia de los hijos es la es la solidaridad entre mujeres porque la madre también desea para su hija ese progreso se enfrenta con el padre de alguna manera para que su hija esa cadena entre mujeres sean gitanas Josean payasos Dean de cualquier nacionalidad da igual y es la que a la que ha hecho posible progreso yo no sé si vosotras en vuestras casas habéis tenido es empuje de la madre o empieza a ser patente entre vuestras amigas que las madres animan a las chicas a hacer su vida a ser va a vivir su su propia historia

Voz 10 15:28 yo es que yo por ejemplo Mi madre yo Mi madre no la tomo con mi madre y me tomo como una mio sea mi madre como mi compañera

Voz 3 15:37 es que es muy joven tal clima de tienen treinta y siete años es que

Voz 10 15:40 yo tengo veintiuno entonces es como si fuera un amigo me pasa cualquier cosa iba mi madre cuenta que todo todo para sí discuto con mi marido tengo que llamar a mi madre para que para que me ayude siempre tenía como dices tú el empujones se de mi madre para para apoyarme porque yo me siento apoyada

Voz 1 15:58 yo siempre siempre me diría tú crees que la película fomentaba El Gitanillo como alguien roció rostros iban a tu tu tu tu crees que tú crees que fomenta el antisemitismo el antisemitismo que la película a detuvo a los estereotipos de los gitanos de que son una cosa y otro de tan

Voz 5 16:15 lo las cosas básica de los gitanos es culto

Voz 9 16:19 el pañuelo perdió boda eh

Voz 10 16:22 lo típico el el tema de la homosexualidad dentro de los gitanos no no existe esa prohibición y Ximo

Voz 1 16:31 se habla habla ni se miran y se observan

Voz 10 16:34 les toma como personas esa es la realidad a no es no voy a decir que los gitanos si están acostumbradas a a aceptar que en su familia porque es mentir

Voz 1 16:42 claro es mentira ya puede contarlo

Voz 10 16:45 ahí pasa algo de mi primo mi primo y mi primo vivían su casa soltero nadie sabía que al principio de ese chaval le contó un día a su madre y que tenía novio suma el chaval iba al culto muy le echaron del culto por tener pareja y su madre el hecho de su casa dijo te cojo yo sólo a ti solo pero a tu marido no le voy a coger a nadie ha hablado de la Familia a todo el mundo teníamos como como tú dices las palabras esas fíjate el maricón sale teníamos así

Voz 3 17:15 es decir si todo el mundo

Voz 9 17:16 eh y cuando hice la Feli

Voz 10 17:19 y Arantxa me me estuvo metiendo la cabeza de que que son personas normales que no son extraterrestres ni cosas feas son gente normal que comparten su amor con cualquier persona que da igual como sea y me dio a entender eso porque yo te lo estaban diseñadas en que no que no que los gays y las lesbianas que no que no son persona que que los que no lo puedo no puedo hablar cuando hicieron de la peli pues también imprimo que llevaba muchos años sin hablar

Voz 1 17:46 se llama tu primo Alejandro Alejandro eh

Voz 10 17:49 llevaba muchos años sin hablar con él no hablaba con él no le dirigía la palabra cada vez que pasaba saludaba le llame y le dije mira perdóname por todo lo que te hecho se crea una persona igual que yo te pido disculpas y sobre todo que te te estás invitado a a mí preestreno y que puede venir cuando quieras y luego me da cuenta de que es Kimi primo es muy parecido a mí en la personalidad en carácter y todas esas cosas luego me da cuenta que es muy parecido a mí

Voz 1 18:17 Rossi sólo por haber hecho realidad aunque sólo fuera no es el mejor premio

Voz 3 18:22 la ley con la que es la película yo no quiero

Voz 1 18:25 te yo puedo decir pero bueno para que se haga una idea en fin un poco el oyente no y que va a ser espectador a partir de del viernes cuando un padre pues entera les dicen que su hija qué tal que la han visto a que hace pues hace esto

Voz 14 18:40 Pedimos por esta oveja reveló su conduzca sin natural aberrante pero te pido por favor te rogamos las sales con tu místico

Voz 13 18:57 pero

Voz 14 18:57 pero entonces si un hombre mayor se enamora de una niña de cinco años piel siente que eso estamos estamos acaso tu piensas de que sus Parlon eso es un vagón y nación es pecado vivida el demonio temible a la razón Paco como Dios mío te pido que aniquile existe demonio que la posee tu padre que tanto te con dio Paco de unos hermanos en el sur que se dedican a esta a sacarles el demonio una costurera como el Vilà van a curar y cuando vuelva derrape Byrs

Voz 15 19:32 y tener hijos y nietos que no es pecado

Voz 1 19:34 pero sentir amor no claro que no es que claro no es hacer es brutal

Voz 5 19:40 sí lo mal que lo pasé tanto desastre

Voz 1 19:43 Qatar

Voz 3 19:44 pero si os digo la verdad eso está dicho por un pastor como lo dijo mi vino al Castell claramente anécdotas para aburrir Hubsi mira al tiene y me me dijo quién es la directora película dije yo me dijo tú sabes lo que estás haciendo es una aberración a echarme un discurso entonces yo le dije a ver yo pero hablar con usted que me explique no sé si si alguien siente amor idiomas ha creado a su imagen y semejanza no puede ser malo el amor fue lo puso el ejemplo soy un hombre mayor y me que tardó nada porque digo de este yo estoy hablando de amor

Voz 1 20:15 es que no es lo mismo de siempre es que no lo vi claro

Voz 3 20:18 entonces dije paz para películas todo lo que es la película extraña diferente or fue cosas que me pasa

Voz 1 20:24 eso mala Arantxa se has pasado mal

Voz 3 20:27 he pasado muy mal y lo he pasado muy bien creo que me quedo con lo bien porque ha sido una especie madres pero lo hemos pasado mal ha sido difícil levantar un proyecto porque va suena una mujer su primera película debe dice es una película de amor de dos chicas gitanas tuviera la puerta ahí la tienes no ha sido muy complejo levantarlo en el castillo lo pasamos muy mal porque ya llegó muy tarde hubo un momento de que dijeron no no tengo Carmen suele Rossi

Voz 1 20:53 sí

Voz 3 20:53 mil gitanas claro se morían de vergüenza había chicas que me decían que sí que querían probar pero hablan con los padres para es decían que no

Voz 0827 21:01 intento de la maneras convendría recordar porque algunos de aquella somos un poco mayores pero que estas cosas que acaba de contar Rossi Iglesias no se oyen que todavía en las iglesias hoy en día pero es que hace cuarenta años era ley era ley la persecución de los homosexuales se los encarcelaban liderada enfermos etc es decir que no estamos hablando de algo muy alejado cuando quiénes hacían las leyes eran payos no eran quitando es precisamente quienes juzgaban y encarcelaban perseguían eran payos

Voz 1 21:28 tienes que llevar la peli de gira pero los colegios a me encantaría además que cree hay muchas José Luis la te dirán seguro si no

Voz 3 21:36 ampliando las redes sociales si tú me encantaría sea creo que sería vital y sobre todo también creo que está creando un debate en redes entre el mundo gitano entre pues yo qué sé si ves el tráiler yo tuve muchos comentarios pues es que es que tal muy conservadores que Red Nos reprende en provecho la película inmediatamente después a un chico joven contesta hay que cambiar es una chica gitana lesbiana pues por qué no creo que siempre es bueno entre que gente como Rossi cambie su forma de pensar y que se cree un debate creo que es positivista claro

Voz 7 22:10 caer sobre si al caerse un prejuicio y Rusia acaba de confirmar que se te ha caído un prejuicio sensata caído prejuicio de tu de tu primo gay si es cuánto cuesta muchísimo muchísimo porque yo lo tenía muy metido en la cabeza

Voz 10 22:33 a eso de que de que para mí una persona gay o lesbiana no eran personas para mí incluso me da vergüenza decirlo pero yo antes de ciudad palabras cuántas personas teníamos cosas personas hay cuesta mucho cuesta mucho cambiar la pensamiento no oí el querer a esas personas porque son personas iguales porque el día de mañana también me puede sabía mi un hijo así sandía yo siempre lo he hablado con mi marido a mí si un día me sale un hijo homosexual una hija y afectar va a ser mi hijo toda vida

Voz 7 23:10 ya está no voy a de cambiarlo en Nava así que de poco le

Voz 1 23:19 Rosi Rodríguez Ana Romero ahora HBO felicidades felicidades por Carmen y Lola Hay días también pronto adiós

Voz 7 23:25 muchas vaya aumentando

Voz 1 23:26 el otro día hablamos apuesta carrera futura en el fin de hecho más que empezar

Voz 7 23:31 gracias a ciudad