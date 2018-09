Casa hechas con contenedores

Voz 1 00:00 de alquiler buscaban pisos ya encontré yo no sólo tres en el barrio donde vivo que me amistad Amina hacer ya el primero que fiable cuando entré yo casi le haré yo suelo acto le dije cuánto

Voz 0313 00:48 hace una semana de reencuentro con ustedes con los oyentes todos los que trabajamos en la radio antes lo comentábamos con con luz qué tal el verano bueno pues con más ganas con tal no sé qué no sé cuántos bueno el retorno de vacaciones y el comienzo de eso que llaman el el nuevo curso no elimina ni muchísimo menos los problemas habituales de nuestra vida cotidiana y entre esos problemas sigue estando por desgracia en los de muchísima gente la búsqueda de una de una vivienda digna la burbuja del alquiler de la en esta mañana la en la tertulia de Hoy por hoy con Pepa Bueno hablaba Joaquín Estefanía hay compañías de los datos absoluta mente terribles de que no hay manera de que siguen subiendo los precios de que en fin habrá que hacer algo sea lo que sea para solventar ese problema la pregunta es sea lo que sea es nuestra polémica de hoy

Voz 0827 01:40 hay una empresa llamada Highbury cuatro punto cero que está proyectando levantar pisos colmena en Barcelona y ofrece habitáculos con dimensiones de un minúsculo camarote de dos coma dos metros de largo por uno coma dos de ancho con algunos servicios comunes y a un precio mensual de doscientos a doscientos setenta y cinco euros según esta publicando estos días el Periódico de Cataluña de momento es una idea que aún ni se ha planteado formalmente al Ayuntamiento de Barcelona pero sus promotores ya han recibido en estos días más de seiscientas peticiones nadie discutirá que la iniciativa aporta una solución en un mercado con precios disparados disparatados tanto en la venta como en el alquiler en un tiempo en el que la precarización se ha encogido de tal manera los salarios que aunque alguien se pase la vida trabajando el trabajo a veces no le da para vivir así que el partidario argumentará que siempre es mejor una solución así que la nada aunque el detractor se preguntará qué tiene que ver vivir en una especie de caja con el derecho a disfrutar de una vivienda digna la adecuada qué es lo que consagra nuestra Constitución y los poderes públicos acaban aceptando soluciones de esta manera pues o tiene un bajo concepto de lo que es una vivienda digna os sólo dejan al aire su incompetencia su desidia para promover condiciones y normas que hagan efectivo ese derecho como les ordena también la Constitución

Voz 0313 03:05 el IVA también es uno de los socios de haiku cuatro punto cero que es la empresa promotora de este proyecto osea que esto va en serio de verdad

Voz 6 03:12 en todo caso nosotros no estamos tomando en serio en fin es relativamente

Voz 0313 03:16 cuántas plazas están previstas ahora mismo para la ciudad de Barcelona que es la primera dónde dónde habéis embarcado

Voz 6 03:22 actualmente son pocas son quince plazas

Voz 0313 03:29 vale es un modelo propio Nos lo puedes escribir es madera como como un como un poco más de precisión en qué consiste

Voz 6 03:36 que son están hechos de melamina blanca sí que se pueden decorar dependiendo si el inquilino pie de unas opciones u otras pues hay un poco de diferencia de precio entre doscientos y doscientos setenta y cinco pero básicamente el modelo de base es un modelo hecho con melamina blanca de dos metros veinte pues uno veinte de ancho y uno veinte de alto muchos efectivamente hemos visto que habían ciertas críticas y se preguntan si estoy una vivienda digna vamos a ver no estamos hablando de viviendas dignas a parte de eso que no son pisos sino que se hacen en locales no es una vivienda digna Si contamos de que efectivamente alguien tiene que vivir en un módulo así está claro pero la solución que nosotros proponemos es temporal siempre lo hemos dicho o sea para personas que por ejemplo pues tienen problemas económicos hay personas que pueden Sami ser también estudiantes que que buscan enormemente y bueno pues donde poder vivir a un precio módico porque las habitaciones que se encuentran actualmente en el mercado no es que sean demasiado baratas hoja también viva fuera y que tenga que hacer una cierta cantidad de kilómetros todos los días

Voz 6 05:08 y que puedan pasarse pues quizás la semana durmiendo en esos cubículos es únicamente la dormir y tenemos unos espacios comunes que efectivamente son cocina con microondas y aseos duchas si un rincón donde podrán

Voz 5 05:31 bueno pues tanto obviamente ellos son toma su café o lo que sea de los habitáculos tienen luz exterior

Voz 6 05:39 en principio la el habitáculo tienen una puerta que de metacrilato transparente opaco más bien el luz exterior en algunos sitios puede que si el otro supuestos que menos

Voz 0313 05:53 yo estoy estoy pensando el blog me viene a la cabeza Japón no sé si es el

Voz 6 05:58 efectivamente mudé lo pero no sé si algún otro país

Voz 0313 06:00 donde fusión este tipo de de propuestas

Voz 6 06:03 hay varios países sobre todo asiáticos aquí en Europa se ha hecho algo pero es más parecido a cabinas digamos de ferries no de barcos es no obstante yo que llego de Dinamarca propuesto la proyecto allí a ciertas personas desaparecidas relativamente interesante he venido aquí para efectivamente ayudar en este proyecto puesto que estoy mezclada en ello pero en cuanto a que a ver quién Barcelona negó a Dinamarca y quiero promocionarlo allí allí donde tienen muchos problemas por ejemplo con los estudiantes

Voz 0313 06:38 claro usted viviría en uno de esos cubículos

Voz 6 06:41 sí es temporal innecesario lo haría sí

Voz 1362 06:45 cuál es una media de temporalidad aceptable para para para ustedes no sé en mi hija por ejemplo acaba de estar en Barcelona con unas amigas y a usted sea hospedado en Khost el eh muy moderno muy hipster muy muy cool que por lo que usted nos cuenta es bastante parecido a lo que a lo que propone son

Voz 6 07:02 efectivamente la usted no se está hablando

Voz 1362 07:05 al a al al mes con alquiler al mes cuánto cuánto sería un tiempo razonable de vivir en en en esta en esta superficie sin que uno se sienta pues

Voz 6 07:16 igualmente un huésped del vamos a ver el tiempo que cada uno estime todo dependerá también de su economía de esos posibilidades nosotros damos la posibilidad de que efectivamente alguien con problemas económicos pueda hacerse un poco para irse a vivir a un sitio adecuado no osea no montamos esto no queremos hacer esta idea y pensando en que se tiene que vivir así lo hemos dicho constantemente es temporal que la persona que viene lo necesita para un mes para dos meses para las cinco años oye pues nosotros estamos abierto a toda opinión y toda la necesidad

Voz 0827 08:01 n muy bien lo que dice lo que pasa es que en el propio perfil que usted dibuja de los posibles inquilinos pues claro cuando uno tiene problemas económicos es raro que esos problemas se solucionan en una semana o en dos semanas cuando habla de estudiantes pues cabe el estudiante tiene años por delante para estudiar su carrera es muy difícil salir de esas situaciones que marcarían el perfil de de sus inquilinos que esa solución es que esos problemas se puedan resolver en un plazo corto de tiempo no

Voz 0313 08:28 qué perfil tienen los los solicitantes cedido por curiosidad menos de edades y es

Voz 6 08:34 en principio habíamos pensado entre veinticinco y cuarenta y cinco años pero no estamos cerrados y ha

Voz 5 08:39 a ninguna edad estudiaremos todas las posibilidades esto esto no es para turistas verdad

Voz 6 08:44 la absolutamente claro son para gente que Vido trabaja en Barcelona sí que tienen esas problemáticas de la de la vivienda y luego la repetida son soluciones temporales que cada uno decidirán nosotros no podemos decidir por una persona oye que vamos a ver lo que pedimos es como mínimo una comida de cuatrocientos cincuenta euros y no para saber que pueden pagar por lo menos esto aparte de eso dentro de ese precio va incluido la luz y el agua yo todas las las opciones que tengamos nosotros en cada local no pues hay que decir que es relativamente barato no no estamos haciendo esto para hacernos millonarios lo que muchas muchas unos han criticado bueno pues que critiquen pero que es una vivienda digna no pero dentro de lo que cabe sí que es digna digna porque tienes una cama decente porque todo lo que se ha encontrado es nuevo porque van a tener un espacio donde podrán pues relajarse donde podrán cocinar hacia algo no cocinar sino calentar algunos alimentos puesto que sólo habrán microondas cocina sencilla nos quedan muchos problemas aparte de tener que hacer salida de humos etc etc pero es temporal lo temporal cada uno decidirá el tiempo que necesite que es barato si precisamente por eso para intentar ayudar a esta gente que que tiene problemas con la vivienda y creo que es una solución de todo el mundo puede verlo de diferentes maneras cada uno puede tener su opinión pero creo que hay una cierta necesidad básicamente ya a nivel arquitectura algo arquitectónico como vamos llamarlo se sigue construyendo los edificios con todo una seguir lo cabeza abajo quién no ha visto en Barcelona por ejemplo yo estoy un poco en todos los sitios puesto que viajó bastante que están la mayoría tapiado osea si se pueden utilizar sitios temporales para ayudar a la gente digo ayudaré momentáneamente de acuerdo mi hijo no para siempre pues creo que todo el mundo podía salir ganando primeramente la estética de la ciudad II los propietarios de los locales instituida más el apoyo del Ayuntamiento todavía mejor porque sería un apoyo político que siempre se agradecería no efectivamente todavía no se ha hecho con una petición directa al Ayuntamiento cosa que vamos a hacer en los próximos días pero sí se ha hablado con varios departamentos entre esos varios departamentos unos han sido positivos y otros negativos os han quedado relativamente neutro porque como no encajamos ninguno de sus normativas que ellos tenían pues se basa únicamente en eso pero vamos que las normativas están hechas para ser cambiadas también hice a lomos de la Constitución efectivamente la Constitución diese ciertas cosas yo quisiera que efectivamente es decir realmente nos ha Nos hablan de ella y me gustaría que muchos efectivamente la siguieran

Voz 0313 11:58 bueno pues estaremos atentos estaremos atentos a a ver cómo evoluciona como este proyecto muchísimas gracias por estar este ratito en La Ventana eh

Voz 6 12:07 gracias a vosotros ellos en contacto bueno decía

Voz 0313 12:10 Nos decía bueno hay gente que lo ve de una manera de otra hemos buscado unas opiniones otras vamos a una en concreto saludamos a Irene Sabaté Irene buenas tardes bona tarda

Voz 7 12:19 hola buenas tardes viene Sabatés portavoz del sindicato

Voz 0313 12:21 este sindicato de inquilinos de Barcelona

Voz 8 12:24 el es que escuchar a toda la conversa

Voz 0313 12:26 acción para ver qué conclusión sacaba no ya has dicho nuestro invitado que esto no es ninguna alternativa a la vivienda tal que es una cosa temporal que es un que es un parche no no no sé su opinión como portavoz del sindicato cuál sería

Voz 7 12:40 bien en primer lugar pues estamos básicamente atónitos ante la posibilidad misma de que se considere que esto es una solución en algún sentido puesto que si uno de los mayores problemas que tenemos en relación con la vivienda es la inestabilidad de la tenencia a pues poner parches Tales y no tiene nada de solución no de alguna manera lo que desde el sindicato de todos los sindicatos inquilinos de todo el Estado estamos reclamando son medidas estructurales que vayan en la dirección de cambiar el modelo lo que parece que esta iniciativa hacen todo caso es poner un parche un incluso maquillar una problemática la emergencia habitacional que vivimos en nuestras ciudades pues que que está ahí y que debe ser combatida con con las armas de la política de la responsabilidad las autoridades etcétera no a mí como solución de urgencia lo contemplan no no porque de alguna forma en todo caso lo que lo que hace es desvirtuar el propio concepto de vivienda aunque Jordi sé que no es vivienda digna es que no siquiera ni siquiera vivienda viviendas alojamiento

Voz 0313 13:37 sí desalojado todo eso

Voz 7 13:40 una especie de nicho donde uno puede pasar la noche eso no no se corresponde para nada con lo que dicen organismos tan reputados como como la ONU acerca de qué condiciones debe reunir una vivienda esto es solamente un techo

Voz 0313 13:55 muy bien pues Irene muchísimas gracias por estos minutitos en La Ventana de gracias por tu opinión de verdad

Voz 7 13:59 gracias a vosotros yo no puedo pensar en cómo

Voz 0313 14:02 indicaron a la ministra Trujillo os acordáis con las soluciones de cuarenta metros visos me parece que eran en veinticinco metros

Voz 0827 14:08 Adrados no iban aquello fue un verdadero escándalo no porque se consideraba que hombre una vivienda digna tenía que ser otra cosa yo desde luego quizás esto para un hotel barato pueda servir pero me parece que como una solución ni siquiera temporal para resolver el problema me parece que sea una cosa

Voz 1362 14:26 sí ha comentado nuestro nuestro entrevistado que nos no no están no han venido a esto para forrarse pero tampoco suena ONG no esto es de emergencia situaciones de emergencia no sé estoy pensando en un divorciado en no o divorciada que hay algunos que viven en caravanas en campings no sé a mí la verdad que

Voz 8 14:42 Sonia es enarbola el concepto de ir a vivir en una litera

Voz 1362 14:46 básicamente claro es que lo dice vivir el dice real