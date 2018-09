Después de la SER, una familia presenta las novedades para su nueva temporada

Voz 1490 00:00 Nuestra patria una marca yo no veo rojos y azules yo españoles y Balbino lo abre así que más natal

Voz 1 00:14 que la inmensa mayoría de jóvenes españoles donde el Partido Popular aún no lo sabe un problema

Voz 5 00:43 nosotros podemos digamos llegar hasta donde podemos llegar claro que sí

Voz 0470 00:52 se han notado dos cosas en el coro de todo por la radio primera que es el segundo día si está la cosa más rodada y segundo y más importante que esté Iñaki de la Torre claro que sí buenas tardes Pilar de Francisco hola hola me decía Especialistas secundarios que han puesto Iñaki de la Torra

Voz 0470 01:16 sepa que lo sepa tenemos tenemos etapa de la Vuelta Ciclista eh bien prontito faltan ratito para que lleguen todavía venga va bien

Voz 0230 01:24 el Ministerio del Interior ha ordenado retirar el borrador que sugería ordenaba que los guardias civiles disponían de tres meses para eliminarse los tatuajes de su cuerpo en zonas visibles los tatuajes invisibles tenían que ser

Voz 6 01:42 de fumar ni hablamos las nuevas normas de decoro

Voz 0230 01:47 oye civil sugerían también que hay que ir bien peinado sin fumar sin tatuajes a la vista también estaba previsto que se prohibiera llevar más de un anillo pulsera se acabó eso de acercarse a la gente con las rastas Adviento un canuto colgando y un ancla en el antebrazo con la leyenda mamá te quiero intimidando collares de oro y decirle al conductor los papeles coleguita

Voz 0230 02:19 ha habido quejas de las asociaciones de guardias civiles y al Ministerio del Interior ha decidido retirar de momento el borrador sobre atuendo aspecto ID Coro de la Guardia Civil otra noticia del día que compiten interés ha subido el paro ha subido mucho ya hay una diferencia notable en el diagnóstico sobre porqué ha subido tanto el paro en el mes de agosto según la oposición es culpa del Gobierno según el Gobierno es culpa del cambio climático

Voz 0230 02:58 de calor han venido menos turistas

Voz 0230 03:02 luego ha pasado que otros países han recuperado su oferta ya en fin que entró una cosa y otra cuando un Gobierno da explicaciones sobre malos datos del paro siempre queda la impresión de que el perro sea comido los deberes

Voz 9 03:13 ha vuelto Pablo Iglesias creo que al final los que menos juntábamos pues creo que teníamos razón

Voz 0230 03:18 en entrevista ayer en Telecinco después de unos meses de ausencia tras el nacimiento de sus hijos prematuramente Iglesias ha agradecido a los profesionales de la sanidad pública en un comunicado muy emotivo

Voz 10 03:29 este nuestros hijos están mucho mejor quiero desde aquí dar las gracias a los profesionales de la sanidad pública en particular a los del Hospital Gregorio Marañón había sucedido algo

Voz 0230 03:41 que pudiera considerarse insólito el presidente de la Comunidad de Madrid Ángel Garrido ha matizado las palabras de Pablo Iglesias diciendo que los hijos sean han recuperado gracias a los grandes profesionales gracias también a los grandes recursos que se destinan a la sanidad madrileña que es la mejor de España alegre

Voz 0788 04:00 Pablo Iglesias hayan salido adelante gracias a enormes profesionales gracias también a a gran

Voz 0177 04:05 de recursos que tenemos en la sanidad pública merece que insisto lo dicho antes y lo repito es la primera salida pública de España afortunadamente para los madrileños y yo creo que de eso no podemos sentir todos orgullosos seamos de derechas de centro de izquierdas da igual yo creo que que es bueno sentirse orgulloso de los que tenemos en España y muy concretamente Madrid pero sobre todo insisto me alegro porque hayan salido adelante y deberá que le deseo todo todo lo mejor

Voz 0230 04:28 pues fíjate a veces piensas que no te vas a sorprender de nada y te sorprende diga no te alegras de los ecos digamos que podemos muchos recursos bueno

Voz 11 04:39 vale un punto

Voz 0230 04:55 no podemos exhumar a Franco en silencio

Voz 12 05:04 pues Gerard Piqué será un irresponsable por conducir sin puntos pero mira qué cosa bonita

Voz 0230 05:09 la cama redondita me gusta

Voz 1494 05:14 luego cuando quieres ir de solidario pero no te lo ponen fácil el Twitter

Voz 12 05:18 son Moon fui a donar sangre y me preguntaron cuántas parejas sexuales he tenido en el año uno les hace un favor y encima te humillan

Voz 1494 05:27 vamos a la el mundo de la droga en este

Voz 12 05:29 tuit de Hollywood confiscaron trescientos kilos de cocaína en un barco de Ibiza los doscientos kilos serán distribuidos en dos tandas de cincuenta kilos

Voz 1494 05:39 ya acabó por Asturias con una reflexión anatómica de Dani Bordas

Voz 13 05:43 es increíble que los mismos que pusieron externo Clay esto ideó a una parte de su cuerpo según formasen después con sobaco

Voz 6 06:51 el Partido Popular y Ciudadanos han bloqueado hoy

Voz 0230 06:56 imitación de un proyecto que hubiera permitido dar otro proyecto otra vez la políticas más farragoso a ver cómo se explica esto los presupuestos generales pueden aprobarse en el Congreso y rechazarse en el Senado donde el PP tiene mayoría absoluta el Gobierno quería eliminar el veto del Senado pero como PP y Ciudadanos tienen mayoría en la Mesa del Congreso han vetado el veto

Voz 0230 07:24 es sobre los presupuestos precisamente ha habido un lío bastante curioso Pepa Bueno preguntó ayer a Pedro Sánchez si el Gobierno piensa poner un impuesto al diésel la respuesta fue clara

Voz 5 07:35 sí porque sí porque por una sencilla razón el diésel es digamos una un combustible

Voz 0230 07:43 altamente contaminantes por lo que mientras tanto en otro lugar de Madrid estaba Reyes Maroto que es ministra de Industria Comercio y Turismo preguntada por este nuevo impuesto que oficialmente minutos antes había anunciado el presidente entonces dice Reyes Maroto

Voz 18 07:57 bueno se habló mucho en puesto del diese pero el Gobierno todavía ni siquiera lo anunciado

Voz 0230 08:02 avisada la ministra del anuncio entonces avisada la ministra adelante decidió colgar un vídeo aclaratorio que seguramente debido a las urgencias parece que esté grabado en el fondo del mar es un vídeo en plano corto Un vídeo estos de plano gordo que sugiere que cuando se abre el plano hay alguien apuntando con una pistola

Voz 19 08:19 quiero aclarar que apoyó plenamente el anuncio que ha hecho esta mañana el presidente de incorporar la fiscalidad de diesel en los presupuestos del dos mil diecinueve que estamos elaborando

Voz 0230 08:29 entonces puntos del secuestro quiero aclarar que por la noche en Hora Veinticinco la ministra explicó que no estaba escuchando por la radio

Voz 20 08:42 al presidente dice de alguna manera fiero es de alguna manera destacar que yo estaba justo cuando al precio

Voz 21 08:48 contestaba anunciando que el impuesto y que si va a incorporar finalmente a los presupuestos del dos mil diecinueve inaugurando un curso de verano

Voz 0230 08:57 total que que pinchar la radio e conclusión hay que escuchar la radio porque te sube un impuesto de tu ministerio no te das cuenta luego tienes que pasarte la entrevista de la noche en Hora Veinticinco diciéndolo muy de acuerdo que estás con el presidente del Gobierno vamos a escuchar consecutivamente todas las veces que la ministra Reyes Maroto explicó que está de acuerdo con el presidente

Voz 21 09:17 ex presidente presidente como ha dicho el presidente el presidente ha hecho el presidente que el president como bien ha dicho el presidente el anuncio del presidente y el anuncio del presidente como único defensa tu marido

Voz 0230 09:29 no podía ser de ninguna otra manera hay otro presidente hay una conferencia de otro presidente del presidente catalán Quim Torra en la que dará su opinión sobre España y sobre el queso

Voz 22 09:41 qué alzado todo el mundo está esperando a ver por dónde sale todo esto de momento

Voz 0230 09:47 lo que hacen todos los dirigentes políticos es repetir una y otra vez lo que cada uno piensa llevamos varios años así no cada uno está cavando un hoyo en el mismo punto todo el mundo clava el mismo clavo pero respectivamente no es que sea el mismo clavo al quebranto partidazo no tiene un clavo como la canción de Pablito tiene un clavel pues todos son Pablito y cada cual tiene un rabito todos los políticos españoles tienen un martillo un clavo cada uno el suyo va martilleando su propio clavo por ejemplo Pablo Iglesias ayer en Telecinco

Voz 9 10:14 nosotros hemos defendido siempre que Catalunya siga dentro de España pero que los catalanes lo puedan decir

Voz 0230 10:20 ya he dicho muchas veces aunque no haya una propuesta concreta articuladas realizó antes que nadie hace una propuesta concreta todos reiteran el verbo reiterar es el más habitual en la política española bueno tampoco porque no se ve claro el clima para propiciar un acuerdo todo es dar vueltas a la misma rueda pero vamos a fijarnos hoy en unas frases de Albert Rivera el líder de Ciudadanos en relación a tres rivales políticos que son muy distintos entre sí en primer lugar que

Voz 9 10:47 Torra Pablo Casado y Pedro Sánchez

Voz 0230 10:59 es sobre algo peculiar esa peculiar relación que tienen los políticos con la verdad y que en el caso de Rivera es por decirlo así muy muy peculiar por ejemplo lo escuchamos hablar sobre el presidente catalán

Voz 23 11:10 de luego con Quim Torra no tengo nada que compartir una personal supremacía xenófoba que no llama bestias paradas a todos los españoles como entenderá no un precisamente una persona de diálogo no

Voz 0230 11:21 con esto de las bestias tarados a todos los españoles se refiere Rivera los escritos de Quim Torra en los que hablaba despectivamente muy despectivamente de un pasajero de un avión que había protestado porque en el avión se hablaba catalán decía Quim Torra Raquel para en el ADN refiriéndose a quienes no aceptaban habla el catalán no protestan cuando oyen hablar el catalán que esto ya es fuerte por sí mismo no haría falta exagerarla ya hace referencias al ADN en una discusión ya ves que aquí hay una retirada pero Torra es no se refirió nunca no a todos los castellano hablantes ni a todos los castellano hablantes ni a todos los españoles como dice como dice Rivera no es una exageración tal vez no te soy yo pero bueno más complicada es la frase de Albert Rivera sobre el Partido Popular y sople Pablo Casado en la polémica entrañable polémica de los lazos amarillos todos sabéis que Albert Rivera decidió quitar personalmente lazos amarillos de unas calles que dirigentes del PP criticaron esa iniciativa de político en la calle quitando lazos Ciudadanos ha respondido el PP diciéndole que está aceptando el marco de los independentistas a Rivera le han preguntado hoy en televisión española si esa afirmación no es excesiva y esta ha sido la respuesta de Rivera bueno empecemos por el principio de lo que parece excesivos que el PP diga que lo que he dicho sobre pueblos crispar hay un pequeño salto no el Partido Popular no ha dicho no qué es lo que dice el Defensor del Pueblo es crispar el Defensor del Pueblo ha pedido a las instituciones que retiren símbolos partidistas y los lazos amarillos concretamente el Defensor del Pueblo no ha dicho que los políticos tienen que salir a la calle quitar lazos amarillos el PP ha criticado que los políticos quiten lazos personalmente con razón honor a cada cual lo que critica Pablo Casado es que Rivera quiten lazos personalmente porque el Partido Popular lo que está diciendo es que no va a ir a la calle a genera esa crispación pero va a exigir a las instituciones y los órganos judiciales estoy convencido que hará que volvamos muy pronto a gobernar España bueno esto es lo que ha dicho Casado entonces la frase desde Rivera no se corresponde con la verdad pero de una manera bastante drástica porque dura cinco segundos contiene hasta cinco falsedades es decir que no es tan fácil el PP no ha dicho que el Defensor del Pueblo crispa el Defensor del Pueblo no avalado que los políticos salgan a la calle quitar lazos el Defensor del Pueblo no ha dicho que las calles y plazas deban ser espacios libres de lazos el Defensor del Pueblo ha dicho que son las instituciones las que deben garantizar que los edificios oficiales están libros se símbolos ya esto que he dicho el Defensor del Pueblo es exactamente lo que defiende el Partido Popular y ahora volvemos a escuchar la frase de Rivero bueno empecemos por el principio de lo que parece excesivo es que el PP diga que lo que ha dicho el defensor de pueblos crispar coincidiendo no todos los políticos tiene una relación complicada con la verdad pero ya sabéis que en Estados Unidos ya se ha instalado una mecánica periodística que consiste en explicar con mucha paciencia las mentiras mentiras lo llaman así las mentiras de Donald Trump bueno otra frase de Alves Rivera sobre un rival político en este caso pero los Sánchez el presidente del Gobierno que ayer propuso en la SER que los catalanes puedan votar un nuevo estatuto escuchamos

Voz 24 14:39 Pepe Rivero está proponiendo el señor Sánchez hacer otro Estatuto inconstitucional me pregunto porque eso es una barbaridad

Voz 0230 14:46 no tiene sentido jurídico no desde luego la vía del pregunto también es una vía pues no

Voz 25 14:51 eh vivas comenzó a doscientos por hora pregunta

Voz 0230 14:57 bueno a todo esto de hechos concretos digamos lo que se dice hecho no tenemos frases y gestos bueno ir a hacer la política Ana Pastor presidenta de las Cortes ha pedido a Quim Torra que vaya a las Cortes justamente a exponer sus planes

Voz 26 15:10 te animo e invito por ejemplo al presidente de la Generalitat al señor Torra a que venga al Parlamento de España a defender sus posicionamientos políticos el diálogo

Voz 0230 15:22 es muy necesario esto también podríamos decir que he dicho en francés es un deja vu se comenta a su gusto pues bueno oye el Gobierno catalán no ha dicho que no valora como un gesto en la política española ahora todo lo que sea pasar

Voz 22 15:39 de me cago topa todo

Voz 0230 15:42 esto se valora mucho si no estás mucho ahora bien si alguien espera hechos hechos lo que se dice hechos podría decirse que balance el balance del día es próximo a cero antes de especialistas uno de superhéroes de barrios

Voz 1315 15:53 oye me gusta la policía de Santander advierten

Voz 0230 15:56 contra Spiderman lo cuentan los tengo

Voz 1315 15:58 El titular aparece un nuevo Spiderman en Santander los bomberos reiteran que no vale todo para tener limpios los cristales no tira encontramos en el diario de Cantabria este domingo ha sido fotografiado un señor que estaba en la ventana de un edificio limpiando los cristales la fotografía fue compartida en Twitter y entonces los bomberos han aprovechado la imagen para alertar de este tipo de actuación la cuestión es que está pasando en Santander para que éste sea el tercer caso que es la tercera noticia que leemos de los Spiderman limpia cristales en los últimos meses el primero fue en el mes de mayo cuando una mujer salió a la cornisa para limpiar los cristales de su casa y también fue fotografiada y después en el mes de julio una limpiadora de ajo que también saltaba a la palestra por lo mismo habían drogado

Voz 6 16:41 ajos una localidad porque

Voz 1494 16:48 a dónde vamos

Voz 25 16:51 la localidad de Santander de una una limpiadora

Voz 1315 16:56 de un hotel había salido para limpiar los cristales del comedor

Voz 6 17:03 sí debería Drácula piedad brillante

Voz 1 17:06 pero lo hizo secundario

Voz 1494 17:13 esta semana marca dice la temporada radiofónica como me temo estamos ayer no sí pero también la temporada laboral y familiar para la mayoría de las personas ya sé que hay algunos que que que se van de vacaciones ahora pero eso no interesa a nadie es una especie de minoría insustancial quedaron poquito a la brasa con el inicio de la temporada también llega a la presentación de los cambios y las novedades para el nuevo

Voz 0230 17:33 por eso yo creo que es justo que si ayer nosotros presentamos no

Voz 1494 17:35 la programación es justo digo que presentemos la programación de la nueva temporada las novedades que presenta a una familia corriente española como la que representa el señor Miguel señor Miguel buenas tardes hola va para cada miembro miembro de la familia Sánchez Pujalte de Soria verdad área Soria de F capital

Voz 16 17:53 capital y si a ver sabía difícil distinguirlos pero yo ya sé que esto de la capital

Voz 1494 18:01 Caritas y el amigo Miguel quiere presentarnos y las novedades para la próxima temporada de su familia

Voz 16 18:07 también ha aclarado a ver no sólo en la de Bogotá dicho afecta chorrada el ombligo lo que a ver si es verdad lo que Swayze el tobillo de la pleura del mundo entre los testículos

Voz 1494 18:30 bueno igual vamos al tema de Miguel queda claro el caso de los Sánchez Pujalte tu familia cambios en realidades

Voz 16 18:37 a la temporada vamos ya por ejemplo mi hija de dieciséis años la Alenia

Voz 1494 18:42 eso pasa a su familia

Voz 16 18:44 por tanto hacer responsable de lo que es la línea lógica la línea editorial de esta familia cosas

Voz 1494 18:51 editorial la marcará tu hija de dieciséis años

Voz 16 18:53 ahora queda comenzamos la familia desatada mira te cuenta Zara éramos bastante conservador sí pero bueno ahora está en su mano lo que lo que opinamos esta familia por eso confiamos que si yo me cruza por ejemplo con con algún vecino que están contra la inmigración que tenga en cuenta que yo a lo mejor yo ya sí ya estoy a favor

Voz 1494 19:13 tú Lacy osea significa que tu antes no estaba a favor de la inmigración no

Voz 16 19:17 cuando yo marcaba la línea editorial de la Familia estamos en contra de inmigrantes

Voz 1494 19:21 te ahora tories a favor por lo de tu hija pues es un cambio sustancial

Voz 16 19:24 venga los últimos tan caro no quiero hasta mi madre tu madre que pasa de ser colaboradora diaria la semana

Voz 1494 19:37 más que secciones a tu madre

Voz 16 19:41 me estás a ser el repartidor de butano dejó de ser padre Familia para desempeñar una tarea bastante satélites Peridis vínculo como decís vosotros Belén vinculo bastante más atrás en la sección domar es intentar llevar hija pequeña aldea abierto

Voz 1494 19:58 sí

Voz 16 19:59 la gracia y ahora pasa a desempeñar tareas más de lo que viene a ser chófer llevar a mi mujer a centro

Voz 1494 20:06 a al pero si sale del centro de Soria ha dicho la familia eso será tu hijo de doce años

Voz 16 20:14 él lo que buscamos es que nuestra familia te cuenta como una especie de arquero bueno que cuando los de la primera fila están disparando flechas la batalla está

Voz 1494 20:22 perdona pero otras copiando los los argumentos que dio no estoy director ayer en la presentación de la

Voz 16 20:26 a los líquidos habló del quiero su gran calidad técnica te lo juro el coche no no que qué casualidad

Voz 1494 20:33 que jefe de presentar las novedades la familia Sánchez Pujalte no pues muchísimas

Voz 16 20:37 pero sangre escucharle nueve Kings de la Familia venga los bares musicales

Voz 1494 20:42 ese para darle musical es cierto hoy nuevas sintonías venga vamos a escuchar venga

Voz 0230 20:51 los Sánchez Pujalte o un paso por delante

Voz 1494 21:07 a la música pero oye muy bien muchísimas gracias

Voz 28 21:10 gracias a mí

Voz 1494 21:12 bueno hemos hemos de una familia española que yo creo que está bien

Voz 0470 21:16 está muy bien estás genial venga

Voz 0470 21:29 bueno diecisiete minutos para las seis de la tarde las cinco en Canarias después de las bicis después de la Vuelta Ciclista aquí seguimos en Todo por la radio que es la hora de Pilar de Francisco si no la mejor que está dando la clase en demanda de vale

Voz 29 21:45 para para

Voz 1490 21:53 pues de la vuelta al cole a

Voz 18 21:55 bueno de la Vuelta Ciclista a vuelta al cole la diversión aburrimiento es la Biblia

Voz 0788 21:59 haciendo de la temporada

Voz 18 22:02 bueno es la vuelta alcohólica personal lo lleva como puede en Youtube se lo toman pues de una forma muy práctica hacen canciones vamos a escuchar las que han compuesto loco playa Canta Juegos Broadway

Voz 30 22:12 escucha ya la playa las tardes de junto a

Voz 31 22:20 no le vuelve con él

Voz 18 22:23 por favor Navidad llega eh

Voz 32 22:28 al a matar

Voz 0788 22:33 va

Voz 25 22:47 bueno bueno Canta Juego letras polémico hola políticamente allí donde crueles controvertido

Voz 18 22:55 es quién tiene ganas de ponerse a estudiar cómo afrontarla por digas siempre siempre tienen que liarla ellos cómo afrontar esto con ilusión pues la vuelta al cole nos aconsejan el canal cómo se hace que nos la tomemos con no como un momento de ilusión de dicha con este truco

Voz 34 23:12 para Rosa Marta hay esto es como se hace hay que tener el material escolar más bonito y más personalizado como la vamos a hacer con purpurina tenemos material escolar súper milite

Voz 25 23:26 claro que sí purpurina un poco como maestro

Voz 18 23:32 el ese dejar poesía música de hacer que es verdad que te antes de la vuelta al colegio que surja ella ha conseguido ya sabéis en la red como dice el refrán la letra con purpurina entra de pole purpurina toda tu declaración de la renta y sabe todo distinto a las acelgas bueno me gustaría también a aprovechar este inicio de temporada si te parece bien Frantino darle una oportunidad de esos canales de Youtube que tienen poquito seguidores que están en paro cuando un tú sí que vales Youtube Edition vamos por ejemplo con Lucía sus cosas tiene ochenta y ocho coches entonces eso eso tomo ochenta y ocho soles que le llama ahí en un cuarto de hora las tiene les tienes tu cumpleaños ella Dati da con se que es como se llama en Youtube a los consejos ya da una serie de de tips para llevar bien la vuelta al cole

Voz 0277 24:21 cuando tienes que hacer un esquema o algo similar pues utiliza como distintas Trade chiíta a su fortuita

Voz 35 24:27 en un Phi Phi te espera

Voz 16 24:30 no

Voz 0277 24:33 hay ponte el pijama recoge que el pelo para estudiar mejor se está TI busca un sitio tranquilo idóneo para concentrar el mejor timos Teddy Thompson descansa y toma una fruta o la merienda fuera siempre lo que más

Voz 24 24:51 sí

Voz 18 24:54 optamos

Voz 16 24:55 también no no imponen

Voz 18 24:58 no las series yo creo en no se quiere está empezando a se quiere cerrar ningún público

Voz 1494 25:02 el liderazgo líquido quiere gustar a todos

Voz 18 25:06 claro que gusta a todo luego ya un poco para poco a poco a poco a poco el luego cuando sea el Rubio será otra cosa bueno con la vuelta al cole viene la vuelta al trabajo yo otro Cid no lo da el mundo el ICO Un canal que tiene mil setecientos seguidores propone es muy ambicioso proponer relajarnos un poco va la vuelta al cole cerrando los ojos en el trabajo sí que el piloto automático del avión pues haga el resto

Voz 36 25:33 bueno yo empecé a ver si trabajando cerrar momento los ojos unos segundos no pasa nada porque cerrar los ojos trabajo sólo sean uno según cerrarlos y pensar en toda esa energía positiva que esas recargado todas esas cosas que hables querido hacer las vacaciones que las habéis dicho que habéis disfrutado a tope cerrar los ojitos experimentó ahora ahora mismo esa esa esa ilusión exhibió Rutte muchos besitos PIL tapillas Nos vemos en los siguientes

Voz 25 26:07 tras vías la autoestima hoy en alta

Voz 18 26:12 qué es lo que más relaja va vuelta al cole

Voz 1315 26:16 pues lo de Toni Martínez en la ese MR tu placer culpable Toni lo has buscado encarna el canal a luciérnagas propone esta tendría este Carod once mil once miles de media tal vas a clase media si es que las MR es es

Voz 18 26:35 dicción pura vamos a escuchar este especial sobre la vuelta al cole

Voz 37 26:39 para qué te Navara para sujetarla tenga el pago y pico está de Esther pero que más matemático es eso estar dividir por Horace

Voz 6 27:12 arriba mientras las matemáticas no son

Voz 1315 27:20 sexy

Voz 38 27:20 de hecho hay mantas

Voz 0470 28:16 a ver que estamos ya en la clase de música de Iñaki de la Torre

Voz 0788 28:19 sí señor vamos a despedir a Aretha Franklin como se merece que acaban de empezar después de tres o cuatro días de fastos y fiestas y cosas tres o cuatro vestidos más si una cosa y el cura tocó el cura

Voz 1 28:33 por eso voy más grande que da igual qué vergüenza bueno

Voz 0788 28:38 pues Aretha Franklin como ya se ha contado muchas cosas de ella yo he intentado traerme cosas que no sean las que contamos siempre y lo primero que voy a hacer es para que vayan poco retrasado justo después de su muerte no sepa que le tenía que gustar Aretha Franklin es que Aretha Franklin es de esas que tenía canciones de las que yo digo que son verdaderamente una clase de canto por ejemplo la primera estrofa de una canción que cantaba ella que era un estándar de jazz que es lo que ya empezó cantando estándar de jazz algunas cosas de Gospel porque ya era deja en reverendo bueno pues en una de esas canciones fijaos cómo cantaba la primera estrofa vamos a pensar así a groso modo que canta más o menos toda igual y más o menos plana veréis

Voz 1490 29:15 sí sí

Voz 0788 29:17 esto se llama Breaking osea es algo que te rompe muchísimo el corazón Iber X como hace un discurso pues muy suavecita muy recto veréis

Voz 1490 29:34 no

Voz 0788 29:36 no cambia mucho de intensidad

Voz 1490 29:41 Mena María

Voz 0788 29:55 bueno pues cuando llega la tercera estrofa hubiese contado siempre que las canciones van de menos a más y tú vas añadiendo intensidad interpretando con más vigor fijaos lo que ya es capaz de hacer en la tercera estrofa que es que en algunos momentos canta muy tranquila en algunos momentos pero unos golpes de energía que es tremendo la fuerte

Voz 1490 30:21 a tranquila

Voz 0788 30:28 fuerte

Voz 1490 30:33 normal

Voz 0788 30:37 lo más flojito

Voz 1490 30:39 arriba

Voz 0788 30:42 la excitación total este Domingo Dorado de la dinámica que llaman los cantantes y los instrumentistas eso es imponente y hacerlo además sin demasiado alarde sin demasiada molestia esa era la gran propiedad de Aretha Franklin una voz imponente pero bueno ahora vamos a contar cosas que decía yo que no todo el mundo sabemos por ejemplo en esta canción hay unas coristas que todos conocéis Ike realidad habéis oído mil veces no sabéis quiénes son estos bistec que ya sabes quedó una canción de tierra

Voz 4 31:19 que ella versión no

Voz 0788 31:35 esas mujeres que contestan de fondo son dos de sus hermanas porque ellos eran muchos hermanos esa hermanas y entonces ella siempre o muchísimas veces cuando podía tenía de coristas a su hermana Carolyn y a su hermana Emma Franklin ahí están haciendo coros y en muchas otras canciones Emma Franklin intentó su propia carrera en solitario de hecho tuvo una canción que fue medianamente un éxito aunque luego lo lo hizo triunfar más Johnny sople es manjar que habéis hoy un montón de veces Janis Joplin bueno pues será realmente un tema que sacó hermana Franklin y luego la otra que también a la compositora era Carolyn Franklin Franklin ir tampoco tuvo mucho éxito con esta canción

Voz 4 32:34 digo que Carlos

Voz 0788 32:35 en era también compositora entonces cuando Se retiró de su carrera porque efectivamente no no puedo vencer la potencia de mi hermana pues se dedicó a trabajar con Aretha hacía algunas canciones como por ejemplo el himno Wake es una de las canciones famosas de Aretha Franklin

Voz 39 32:55 en la que además hacían también sus hermanas

Voz 0788 33:08 estaban en las Franklin también estaban algunas de la suite Inspiration que eran una de las grandes coristas negras de que cantaban con mucha gente por ejemplo con Elvis Presley y luego hizo también un éxito de una canción que realmente era de Stevie Wonder pero la lanzó ella y fue tremendo antes yo hasta que no vuelvas a mí y luego por colaborar con gente colaboraba con un montón pero hay una escena maravillosa de Ray Charles que la invita a un homenaje a él en la televisión a cantar y cantan juntos una canción que se llama tu tu tango hacen falta dos para bailar un tango

Voz 40 33:53 vale

Voz 0788 34:16 es maravilloso no sé si sabes además que Aretha Franklin Le gustaban todos los palos haya iba buscando canciones de repertorio de muchísima gente y entonces por ejemplo hace poco han lanzado una versión bueno una maqueta que ya están intentando cantar de Full de Gil que era una canción de los Beatles

Voz 44 34:32 on

Voz 0788 34:56 se quedó en maqueta luego lanzó y luego a ver si recuerda es quién era la autora de esta canción de la sirena

Voz 46 35:08 la canción era de Carole King derribó fin ya sabéis hecha ella misma la grabó en pocos años después bueno pues fue muy bonita a la historia por lo que a ella le encargaron una canción la Carole King para Aretha

Voz 0788 35:21 a Franklin Jerry West era uno de los jefes de la discográfica Aretha Franklin y entonces ella llega a su casa Carole King compone al piano una canción así sencillitas y la grava más a menos de este modo que vais a ver

Voz 48 35:42 este frío

Voz 38 35:45 la entregan la discográfica se va no vuelve a saber nada cree que la han desechado estas un asco

Voz 0788 35:51 no hay gente en ven Carol que te voy a poner la grabación que ha hecho Aretha Franklin después de meterle arreglos este fue el gran primer éxito de Aretha Franklin que no fuese una canción digamos hecha para otra persona o de otra persona muy bonita y lo bonito es que cuando hubo un homenaje a Carole King acabó llorando hasta Obama porque salió Aretha Franklin y para agradecerle el éxito Se la canto

Voz 49 36:28 hace sólo tres años como

Voz 1490 36:30 no