Las nuevas costumbres de Luis Enrique

Voz 1

00:15

el futbolista están contentos con él no sé si te lo dicen porque al nuevo jefe de la Oficina como te contaban entramos nacional y están todos con con eso obras orejas tiesas si pendiente de lo que diga Luis Enrique para bueno contestarle o que realmente llega bien no a mí siempre me ha hablado muy bien de Luis Enrique como entrenador no solamente jugadores de ahora sino por ejemplo yo qué sé Kiko el Mundial bueno no paraba de hablar bien de de Luis Enrique o o hits a Rafa Alkorta que lo ha conocido como compañero Cañizares osea gente que que está metida en el mundillo y que bueno pues colabora desde la Cadena Ser y que bueno son gente de fútbol no pero en el día a día estos futbolistas de ahora te hablan bien de él que es muy directo que lo que él quiere te lo dije antes del entrenamiento por ejemplo ayer vimos cómo y cuando algo sale mal rápidamente pues eso corta el entrenamiento lo para ir rectifica a sus jugadores pero no con ánimo de de molestarle sino para bueno decide lo que él quiere transmitirles no eso fue ayer o que solamente va a ser una vez puerta abierta una vez cada concentración el resto va a ser a puerta cerrada a cal y canto ni los primeros quince minutos que también para rondos está bien para las teles no que quedaban ahí un plano y tienen un plano del día pero tampoco te enseñan nada no esos quince minutos Luis Enrique le gusta trabajar así de vimos ayer entrenamiento muy bueno lo que pudimos comprobar con Gene canas disparo motivando a sus futbolistas y eso es lo que ellos dicen que es un tío que habla a la hablada a los ojos te mira a la cara ahí de dice lo que tengo que decirte el mensaje que quiere ETI que no anda con con otras historias bueno como siempre a mi me parece aquí en España con España han estado los mejores Luis Aragonés Vicente del Bosque eh bueno Lopetegui no llegó al Mundial pero las dos años que estuvo en el Real en la sección española antes llegar al Real Madrid pues oye ni una derrota no sea que aquí en España siempre ha habido muy buenos entrenadores así que si llega a ese nivel de Vicente del Bosque de Luis Aragonés eh yo Lopetegui que con España como digo en los años ni una derrota pues se dará por bueno no pero cada uno tiene su forma de ver lo bueno puesto una lona gigante es la bien Balona que había antes lo que ocurre es que ahora es roja hay canta un poco más la altura la misma es un poco más tupida para que no puedan grabar central