Hora 25 Deportes: Las nuevas normas de Luis Enrique (04/09/2018)

Voz 4 00:06 con Ángels Barceló in Jesús Gallego buenas tardes hola verano de las mujeres jugando fútbol no ha sido el año el año y lo que viene sí

Voz 0919 00:18 ahora mismo se va a jugar en Logroño el último partido de clasificación para el próximo Mundial femenino categoría absoluta va a jugar la selección de España ante Serbia es el último partido del grupo de clasificación hasta ahora las chicas han ganado todos los partí déjame que te diga una cosa el campo está lleno el campo hay una grada que está repleta y unas menos lo que está lleno el fútbol femenino español que sigue escalando peldaños ya están clasificadas para el próximo Mundial pero dentro de nada ante Serbia van a querer cerrar ese periplo de clasificación con otra victoria enseguida preguntamos cómo sale España antes os cuento que esta madrugada estaremos pendientes del Open USA de tenis donde Rafa Nadal va a intentar meterse en semifinales juega ante el francés Dominique Tien pase lo que pase en ese partido Rafa Nadal va a seguir siendo número uno del mundo sí porque ayer sorprendentemente Roger Federer cayó eliminado luego dijo que el calor y las altas temperaturas Le habían afectado negativamente recuerdo que también en el Open de Estados Unidos ha sido protagonista Carla Suárez que se ha metido en cuartos de final va a jugar ante la norteamericano Ana Medi son Kiss Carla que puede meterse también mañana en semifinales y en la Vuelta Ciclista España ha ganado al esprín en la etapa de hoy su segunda etapa el italiano Elia Viviane y sigue de líder Simon Yates el británico con Valverde a un segundito pero vamos a preguntar ya como sale España en ese estadio de Las Gaunas las de Logroño con un ambientazo para intentar cerrar la clasificación para el Mundial de la selección española femenina de fútbol con otra victoria Andoni De la Torre buenas tardes bueno

Voz 1284 01:56 las tardes España que juega para conseguir ese pleno en la fase de clasificación serían ocho victorias de ocho partidos y Jorge Bill la que sale con paños en portería línea de cuatro para Celia Jiménez Andrea pérdida Ivana Mapi León en el centro el campo tres con Birkin Virginia Torrecilla Vicky Losada Aitana Bonmatí para tres atacantes también Amanda Sampedro por derecha delantera centro Jennifer Hermoso Hipólito era Marta Corredera las de Jorge vida repetimos buscan ese pleno veinticuatro puntos serían ocho victorias en ocho partidos en Las Gaunas en Logroño

Voz 0919 02:24 la selección femenina que ha hecho los deberes ya está en el próximo Mundial la masculina hoy completa su segundo día de concentración a las órdenes de Luis Enrique que parece que ha cambiado las normas de convivencia Luis Enrique tiene otro librillo diferente al de Lopetegui o al de Del Bosque dicen que es más riguroso enseguida estamos en Las Rozas para contar cómo son esas normas de Luis Enrique por dónde van los tiros de cara al primer once titular de la selección que será el próximo sábado ante Inglaterra pero como siempre en el inicio del programa vuestros mensajes lo de que haya llegado Ronaldo Nazario de Lima al Valladolid

Voz 5 03:05 tiene a todo el mundo contentísimo

Voz 6 03:10 mira me echo de Ronald veros gordito que se haga con el Valladolid me

Voz 7 03:17 Kahn pero me encanta me encanta me encanta en una cosa que no te vea cómo me gusta esto que ya no puedo llamar de de los Emiratos hoy de la gente está rica de los más me quedo

Voz 6 03:30 que no que no hoy los chinos lo que no gente de fútbol ingente con con la que que que cosa tan buena tiene a mí el gordito es que me ha gustado toda la vida tantísimo

Voz 3 03:46 a una persona tan

Voz 6 03:49 con con todo esa majestuosidad que lleva encima lo humilde y lo lo bueno y lo cariñoso y lo simpático y lo extraordinaria persona que al Valladolid de miedo me encanta me encanta a Dios corazón yo

Voz 8 04:09 es tremendo es tremendo porque Ronaldo sobre es feliz

Voz 0919 04:11 si las personas felices transmiten fe

Voz 8 04:14 ciudad de vuestro mensaje

Voz 9 04:31 buenas tardes compañeros desde Ponferrada decirles mi indignación con el premio que la FIFA y con el que está por llegar lo ves resulta incomprensible que ningún campeón del mundo figuran entre los tres primeros qué pasa con Varane campeón de la Champions el Mundial me lo podéis explicar compañeros buenas tardes

Voz 0919 05:00 la verdad es que lo de Griezmann no tiene ninguna explica acción es increíble que no esté entre los tres candidatos pero qué le vamos a hacer empezamos con la selección en los campos de entrenamiento de la selección española en Las Rozas ya está colocado el famoso andamio de Luis Enrique donde se sube el técnico asturiano para ver mejor la disposición de sus jugadores en el terreno de juego todo el mundo tendría que subirse alguna vez han andamio para ver lo que eso supone de lo que se habla hoy en esa concentración es de las nuevas normas de convivencia Luis Enrique que está al mando quiere que se cumplan una serie de de normas que antes iban por otro camino ven más riguroso como son esas normas de Luis Enrique que parece que ha puesto en los entrenamientos antes Javier Herráez buenas tardes hola qué tal buenas tardes bueno lo ha puesto antes porque hace calor por eso cuando hace calor el andamio ya estaba lo que pasa es que puede poner otro andamio más hay una pequeña grada la lona ya estaba pero no era tan roja como la que hay ahora la menos tupida osea que sí que es verdad que ha habido cambios pero tampoco tanto se me hablan de un Luis Enrique muy cercano al futbolista no sé si porque acaba de llegar el nuevo jefe de la oficina y andan todos los jugadores pues eso más atentos que de costumbre pero dicen que que es muy cercano que mira a los ojos que les abra les habla claramente y que no anda con rodeos que le reúne antes del entrenamiento es verdad que lo va cortando eh para mejorar y para corregir ciertos aspectos y a mí por ejemplo que más me ha chocado es la figura el psicólogo pero con el chándal no está en otro sitio no está en la oficina no está con él al lado va diciendo cosas al oreja y está cerca el psicólogo de Luis Enrique no solamente las ruedas de prensa sino también en el terreno de juego y el resto más o menos lo habitual como digo los futbolistas tan contentos con él charla mucho de los viajes que enlaza un partido con otro también ocurría con Lopetegui a veces con Del Bosque dependiendo de la importancia de los partidos de la distancia entre encuentros amistosos amistoso sea oficial idea nos dimos no lo habitual de los móviles que prohibe de los móviles en las comida si una cosa sobre el que había que prohibir en todas las comida pero bueno correcto yo no está con sus hijos están con mobile me da una contigo que si eso me parece perfecto así que bueno ahí que bueno también yo que estoy con el móvil tampoco hablo con ellos está bien hay cosas que sí que ha hecho Luis Enrique que es también aquí como todo gallego lo importante es ganar Si gana será maravilloso el método Easy no gana ojalá eso no ocurra pues no será tan bueno hoy ha tomado la palabra Álvaro Morata que recordemos el año pasado se quedó fuera del Mundial con Lopetegui ha dicho que no guarda rencor a Lopetegui vamos a ver qué papel tiene teniendo en cuenta que en esta primera convocatoria no está Diego Costa que dice Mora corre si Diego Costa es el elegido por el técnico asturiano pero al no estar porque va a ser padre es curioso porque Diego Costa estaba esta mañana entrenando con en su excompañero del Atlético de Madrid en el Cerro del Espino no estaba por ejemplo Las Rozas viendo cómo trabaja Luis Enrique para el futuro pero bueno es una cuestión de Diego Costa ha dicho Morata que ha estado muy sincero en la rueda de prensa que el pasado año fue un año horrible y no ha escondido porque no fue al Mundial cambió de equipo dejó el Madrid ése fue el Chelsea y además no fue el Mundial

Voz 0105 08:14 que es lo importante es que soy muy feliz en todos los sitios donde he estado la verdad es que el año pasado no no no fui bueno empecé a nivel nacional de la temporada Sastre no sabía ni dónde estaba cuando salió a jugar y bueno al final pues todo eso ya ha pasado no importa oí por eso quiero quiero ser feliz extraño quiero quiero hacer una gran temporada en el Chelsea quiero venir que no sección

Voz 0919 08:38 sincero y con un toque de ingenuidad que hay por lo menos me encanta de Morata en un futbolista que lleva ya muchos años en la élite y que ha hablado así de Lopetegui que no le llevó al Mundial no

Voz 0105 08:48 ahora guardar rencor debido muchas cosas muy muy bonitas también pues fue su opinión también yo yo tampoco hizo la mejor temporada de bueno son decisiones que están en el fútbol y creo que no no hay que guardar rencor a nadie ya sabe que que le deseo todo lo mejor y más ahora que están en Madrid

Voz 0919 09:04 mañana hablaremos ya de cómo va a jugar España con Luis Enrique cuando tenemos atención el gol de la selección La selección femenina que en apenas dos minutos ha inaugurado el marcador en su partido ante Serbia Andoni gol de Jennifer Hermoso de penalti un penalti ya

Voz 1284 09:25 hecho Stefanovic sobre Vicky Losada cuando se cumple el minuto tres con retraso empezó el partido pero ya manda la selección española gracias a un gol de penalti de Jennifer Hermoso la delantera del Atlético de Madrid Gallego en alta clarísimo Nacho falta Nibali nada España uno serbio a cero El Logroño son las ocho

Voz 4 10:15 hoy ha tenido lugar la

Voz 0919 10:17 reunión que organiza antes de que se inicie la Champions la UEFA con los entrenadores de los mejores entrenadores del mundo reunidos en el cuartel general de la UEFA en Nyon y claro supuesto había entrenadores de nuestro país estaba el Cholo Simeone estaba Julen Lopetegui ya estaba con ellos nuestro compañero Mario Torrejón hola Mario buenas tardes

Voz 1501 10:39 hola Gallego muy buenas desde Nyon que bueno ya están haciendo ya terminado hace un ratito la reunión de entradas de la de la UEFA en la que se ha hablado de cerrar el mismo día todos los mercados conjuntamente no solamente ahora el inglés e italiano que que se cierran antes también al lado del bar que en general tiene muy buena acogida entre los entrenadores de élite de la UEFA aunque no no no en todos países es igual ahora eso sí después de esta reunión tampoco está muy claro Gallego que la Golfo vaya implantando ya en la Champions de hecho eh Marchetti el secretario general de la UEFA ha dicho que en todo caso se plantearía Si la respuesta positiva de todos los clubes para dos mil diecinueve y además bueno pues han estaba hablando un poco de cambiar normas como la de cuarto cambio que ya está implantado el cuarto cambio en la prórroga por ejemplo eliminar eso de lo que el valor doble de los goles en campo contrario porque creen que hoy en día eso de marcar goles fuera de casa pues es mucho más fácil

Voz 0919 11:30 bueno es representantes de nuestro país Lopetegui sólo alguna más

Voz 1501 11:35 bueno ha estado han estado viejos conocidos el Cholo y allí son los que están ahora mismo entrenando no ha habido ha iniciado del vi que sabes que a finales de este mes pues el Villa se se inicia aquí con la el el cuando te Cholo y Lopetegui sólo por cierto ha sido el primero en marcharse iba acompañado de Petro más que eso jefe de prensa ahí se perdía el vuelo así que a las cinco y poco cinco y cuarto más o menos a salió de de neón rumbo al aeropuerto Lopetegui ni siquiera lo hemos visto por la zona mixta que ha improvisado un poco la UEFA después del encuentro se ve que tenía prisa hemos visto lo hemos visto bien acompañado por ejemplo de Rafa Benítez eh de José Mourinho que también ha sido uno de los primeros abandonar cuando ya terminado la la reunión es decir nada de el añito que ha asumido de condena por el asunto de Hacienda ha pasado simpático hasta luego no ha deseado lo mejor se ha marchado como siempre sin decir una sola palabra tapó visto por ejemplo a Rafa Benítez y curiosamente sigue golpista vista Carlo Ancelotti que ha pasado ya sabes que es nuevo entrenador del Nápoles desde este verano y que lo hemos preguntado qué tal se vive por Nápoles lógicamente Carlet que sabe vivir ha dicho que se vive fenomenal que es una ciudad espectacular

Voz 0919 12:36 a Guardiola no Estado tendría trabajo en ese pequeño equipo del norte en el que entrena no

Voz 1501 12:42 a contracultura no que es lo que dicen sus más acólitos dice que que entre la contracultura City bueno pues si no no ha venido no no ha confirmado estables su presencia suele ser una habitual en estas reuniones pero España ha venido y tampoco han ido Valverde que ya hace unos días confirmó que no iba a poder estar así que dos ausencia destacada ni ni Guardiola ni Ernesto Valverde han podido estar aquí pero bueno aquí ya sabes que siempre se habla mucho de fútbol y esta vez no suele es el maestro de ceremonias Alex Ferguson que ya sabes que hace poco lo bueno tuvo un percance de salud si todavía no se ha recuperado del todo el nuevo maestro de ceremonias ha sido Arsene Wenger que ya sabes que está jubilado pero que ha venido un poquito dar a dar lecciones de lo que ha sido su experiencia que en el fútbol

Voz 0919 13:18 buen viaje de vuelta esta noche nos cuentas más cosas en El Larguero por cierto

Voz 1501 13:21 la Plaza Mayor con Lopetegui estará pendiente de él

Voz 0919 13:24 el sorteo del cuadro del Mundialito de clubes que se juega el próximo mes de diciembre en Abu Dhabi donde el Real Madrid ya sabe en semifinales cuáles pueden ser sus rivales Laura Díaz hola

Voz 12 13:34 hola Gallego qué tal pues se verán las caras del Real Madrid en semifinales con el ganador del partido entre el Chivas de Guadalajara y el campeón asiático que aún se desconoce ese partido será el diecinueve de diciembre por el otro lado del cuadro en la otra semifinal se enfrentarán el campeón de la Copa Libertadores que aún tampoco conocemos el que gane el encuentro entre el campeón africano y el ganador del partido no Urán entre Alain árabe y el Team Wellington la final será el veintidós de diciembre en caso de que llegue el conjunto Julen Lopetegui gane el torneo sería el tercero consecutivo después de conseguirlo en dos mil dieciséis dos mil diecisiete

Voz 0919 14:05 gracias en nuestro país con la competición en Primera División

Voz 13 14:09 aplazada por esos compromisos de la selección española a los puntos de interés pasan por ejemplo por San Sebastián Anoeta largarse

Voz 0919 14:19 de edad empezó ayer a plantar el césped donde se tiene que jugar el próximo partido de Liga ante el Fútbol Club Barcelona después de lo sucedido en Valladolid la Liga está muy pendiente de cómo va ese proceso segundo día de trabajo con la hierba cómo está los plazos se va a cumplir cuáles son las primeras impresiones Roberto Ramajo buenas tardes

Voz 1825 14:40 hola qué tal Gallego buenas tardes buenas impresiones del césped que se está plantando ya en Anoeta se ha plantado un tercio del césped mañana es una jornada muy importante porque la idea es que para el jueves excepto hago plantado todos los temas que han llegado desde Portugal plantados y que luzca el verde como tiene el para el partido frente al Barça porque el jueves llegan emisarios de la Liga para realizar la inspección clave para decidir si se puede jugar o no ese partido del día quince frente al Barça en Anoeta va a inspeccionar la Liga sobre todo el tema de las obras el tema de la seguridad para los aficionados pero también evidentemente cómo está el estado del césped para ese partido hará nueve días por delante para que el césped a raíz de bien esté en las mejores condiciones posibles para ese partido no va a poder estar esto es noticia deportiva William José el delantero brasileño se lesionó en el partido frente al Eibar va a estar entre uno

Voz 0919 15:36 dos meses de baja por una tienda no

Voz 1825 15:38 la tía rotura de fibras de grado II en el adductor de su cadera derecha

Voz 0919 15:42 sí que podemos decir que el próximo jueves los enviados de la Liga van a acatar la hierba de Anoeta esperemos que les guste y que vean que qué buena es buena el otro punto de atención de las últimas horas Valladolid después de que Ronaldo Nazario ha convertido oficialmente en el máximo accionista presidente de la entidad bueno comienza su trabajo y hoy ha ido a ver a los jugadores a la plantilla ya ha estado con ellos en El Vestuario evidentemente para jugar no está Ronaldo bueno ahora un ratito lo mismo todavía a José Ignacio Torradijo como estaba Ronaldo como estaba su equipo buenas tardes

Voz 14 16:20 buenas tardes Gallego esto promete esto promete y la verdad es que la expectación si siendo máxima ha visitado a la plantilla esta tarde como bien ha dicho ha visto el entrenamiento había quinientos líderes en los Anexos no ha parado de hacerse fotos ha firmado autógrafos siempre con unas

Voz 1284 16:33 sonrisa por ejemplo esto es lo que decía el capitán

Voz 14 16:35 en Moyano las consecuencias y conclusiones que ha sacado de la conversación con o fenómeno el nuevo propietario del Valladolid

Voz 15 16:41 porque una persona como en este caso Ronaldo no nombre de fútbol que que te hable con esa claridad sobre todo con con la tranquilidad que el que el no lo hizo saber poco hace que nosotros pues no no tengamos ningún tipo de duda no de lo que puede pasar si que no genere aún más ilusión no a estas ganas que él trae por por crecer Ara CR

Voz 14 17:02 el día asevera esta noche en una cena junto al presidente Carlos Suárez con el alcalde y con el presidente de la Diputación Ronaldo no para

Voz 0919 17:08 no no pero siempre con tranquilidad porque lo hace todo con tranquilidad en Sevilla pendientes de la lesión de mercado que recordemos se lesionó en el partido ante el Betis ya tiene el alta todavía tiene mucho tiempo de baja por delante Fran ronquido buenas tardes hola Gallego muy buena fue operado ayer de una fractura de hueso cúbito del brazo derecho hoy ha recibido el alta ya está en casa tiene dolor todavía pero ojo lo que más le duele no es el brazo

Voz 16 17:32 leerme de haber perdido el partido maquinaria

Voz 0919 17:35 se recupera rápido pero esos partido para bien Chan ha tocado a me decía ahora está deseando volver tiene por lo menos dos meses de baja el argentino del Sevilla mercado gracias en Villarreal fichaje de los amarillos Xavi Isidro quieren buenas tardes

Voz 17 17:51 qué tal Gallego muy buenas pues es el chileno Manuel Iturra medio centro que estaban en el paro después de rescindir su contrato con el Málaga Hay que ya es nuevo jugador del Villarreal por una temporada recuerdo que seleccionaba Santiago Cáceres en la última a última hora del mercado además se suma a las lesiones de Bruno de Javi Fuego se quedaba así medio centro el Villarreal ha podido mover ficha aunque sea fuera del mercado porque podía incorporar un jugador en el en el paro y en este caso ha afirmado a Iturra que tiene experiencia en Primera en Granada Rayo y Málaga así como decía firmo por una temporada

Voz 0919 18:19 a que les haga bueno de fútbol internacional estamos pendientes de que comience la famosa liga de naciones vamos a contar algo curioso que está sucediendo en la selección de Dinamarca una amenaza de huelga de los jugadores una decisión de la Federación para salir del paso al

Voz 1038 18:37 algo rara José Palacio cuenta la buenas tardes muy buenas gallego pues llegaron a octavos de final en el pasado Mundial cayeron ante Croacia mañana semana presentar en Bratislava en un amistoso contra Eslovaquia con futbolistas semi profesionales y con jugadores de fútbol sala la selección de Dinamarca que tiene un conflicto importante entre la Federación en los jugadores por los derechos de imagen el contrato publicitarios el contrato expiró el uno de agosto no se han puesto de acuerdo y las estrellas como Erich es Michael que insisto se han negado a jugar ayer se anunció un entrenador interino John Jensen que han tenido que tirar de jugadores de segunda tercera cuarta categoría del equipo de de fútbol sala que también tiene la selección da danesa de hecho han intentado hablar con los jugadores de la Superliga de la Primera División danesa mandando cartas a los clubes pero eso jugadores en solidaridad con los internacionales se han negado tiene igual primero un amistoso no mañana amistoso contra Eslovaquia pero es que el domingo seis de la tarde en la liga de las naciones

Voz 4 19:33 debut ante Gales con encuadres de Segunda B de fútbol sala veremos cómo les sale como les salga bien peligro once minutos para nueve hora25 deportes en la SER

Voz 1284 20:34 a quince minutos del partido de la selección de fútbol femenina clasificación para el mundial jugamos con Serbia en Logroño como está Andoni de momento ganan uno cero vale ese gol de Jennifer Hermoso de penalti muchas imprecisiones en el juego pero las de Jorge la que está encontrando el partido sin ningún tipo de problema de momento cuando llegamos al minuto quince de juego uno cero más cerca ese pleno en la fase de grupos Ciclismo Vuelta Spa

Voz 0919 20:58 España ha ganado al esprint el italiano Viviane y que ya lleva dos y que es el más rápido el pelotón sin duda Íñigo Marquínez bueno más tarde

Voz 0802 21:05 muy buenas gallego pero sin lugar a dudas es el más rápido de los buenos velocistas eh que hay en el pelotón de la Vuelta Ciclista a España hoy ha ganado como se dicen alargó ciclista con una pata ha sido muy superior al de velocistas entre ellos Peter Sagan el campeón del mundo que ha sido segundo pero incuestionable e incontestable la victoria Delia vivían y no hay cambios en la clasificación general Jason Simon James es sigue de líder un segundito de ventajas

Voz 0919 21:29 sólo Valverde solo un segundo de ventaja tiene el líder sobre Valverde y estamos esperando que el Espanyol en en en algún momento pues Cossiga una bonificación que le daría la posibilidad de ponerse el maillot rojo lo va a hacer no lo va a hacer que dice Valverde Borja

Voz 0298 21:45 qué tal Gallego buenas tardes bueno pues Alejandro Valverde lo viene diciendo durante estos días que no está obsesionado que él aquí sobre todo ha venido para trabajar para Nairo Quintana que hoy ha habido momentos complicados porque habido pinchazos en los últimos kilómetros y un final muy tenso sobre eso sobre la opción de vestirse rojo nos contó

Voz 20 22:00 pues esto Alejandro ha habido muchísimo pinchazos que peligroso un poquito pero bueno trabajamos bien si hemos pasado a otro día de contento otra actividad relativamente porque por el viento pasar cualquier cosa pero bueno hemos estado ahí bien atento y la bonificará ni siquiera han enfrentado a última hora salió de mi palabra de que no iba a esprintar no es pronto

Voz 0298 22:17 te hoy la noticia también Gallego ha sido la conmoción cerebral que ha suplido Simone Petit y el corredor italiano que ha caído Bono han sido momentos tensos porque al principio te parecía que tampoco podía respirar finalmente ha sido trasladado al hospital de Zamora donde ha recuperado la consciencia ya reconocía a todo el mundo eso sí tiene una herida importante en su ceja izquierda finalmente le han dado de alta iba a dormir con sus compañeros en el hotel

Voz 0919 22:38 mañana como nota Marquínez pueden pasar cosas

Voz 0802 22:41 seguro que van a pasar no tiene altos de primera categoría pero son doscientos kilómetros son muy quebrados además hay tres puertos de tercera categoría ojo el último El Mirador de las cabezadas está apenas a diecisiete kilómetros de la meta

Voz 4 22:54 gracias compañeros en tenis la gran noticia de las últimas horas la derrota del suizo Roger Federer que ha caído en cuatro Said en el Open de los Estados Unidos ante

Voz 0919 23:05 yo misma Federer que ganó el primero

Voz 4 23:08 perdió los tres siguientes dijo que el calor le había perjudicado vamos a escuchar a Roger Federer

Voz 0105 23:15 aquel que vamos hacía mucho calor en la pista sobre lo sentía que no podía respirar no corría el aire estaba incómodo y sin capacidad de reacción como consecuencia del calor perdían energía a medida que el partido avanzaba cuando te sientes así todo no está acabado y eso para mí fue decepcionante en cierto modo deseaba que el partido terminara Xuso

Voz 0919 23:36 en esta derrota de Federer Nadal se asegura el número uno Miguel Ángel Zubiarrain Nueva York te parece que es para tanto el calor que tiene razón Federer buenas

Voz 21 23:44 es bueno si mira al calor de la noche será tremendo lo es ahora ahora todavía mucho más incluso amparados los partidos de los que Unión para no perjudicar a los chavales pues si acaso si hay una humedad tremenda verdad es que no está como para jugar peor pues también es decir una vez que amoldar a todo y es decir mucho calor un noventa por ciento de humedad y eso hace que juegues mal pero claro de hacia al mismo tiempo para los dos así que tuvo el partido Garau se tuvo el segundo desde mayo o lo perdió yo creo que ahí es donde se puso muy nervioso ya que aceptó jugar nunca bien hizo en escapó del partido

Voz 0919 24:25 hoy Nadal ante el austriaco que le llamo yo francés antes Dominic Thiem va a qué hora juega Rafa una hora también debe hacer calor

Voz 21 24:33 sí va a hacer el mismo calor que ayer por la noche por debajo al segundo turno de las siendo porque era pueden ser las nueve de la noche de aquel tres de la madrugada hora de España pero también haga mucho calor y mucha humedad por lo tanto habrá que amoldarse circunstancia es pero yo insiste que el calor y la humedad más el para los dos el que mejor sea molde que se haga esa situación que luego el que mejor pues el que debería gato al agua sea la AFA que avance ronda ahora ya estará más tranquilo porque sabe que tiene el número uno del mundo el regulador de momento y por lo tanto eso les puede dar tranquilidad

Voz 0919 25:09 Carla Suárez se ha metido en cuartos de final eliminó ayer a María Sara Pogba jugar ante la norteamericana Madison Keys así estaba Carla Suárez

Voz 22 25:19 partido muy completo ya venía muy mentalizada es lo bueno también de detener todo el día por delante y preparar el partido que al final te lo imaginas tanto que que las cosas salen si realmente está concentradas y te sientes bien

Voz 0919 25:32 Miguel Ángel soñamos con verla en semifinales ante la norteamericana Kiss

Voz 21 25:38 sí puede ser difícil porque pega muy fuerte que es peor jugadora que es en definitiva la Policía Local iba en silla daño gallega una sala apodo aquí no al Auna de dietas debiendo toma vitaminas vamos a ser muy claros por lo tanto yo creo que puede ganar pero no lo va a tener fácil quise le pegan muy impecable están

Voz 0919 25:57 gracias Zubi una noticia de baloncesto tenemos ya todos los horarios de la temporada de la Liga ACB y esto es lo importante Xavi Saisó porque en otros deportes

Voz 1982 26:07 pasa buenas tardes hola buenas tardes Gallego sí sí es noticia la Liga ACB se pone podíamos decirle a la altura de los mejores en el tema de los horarios porque hoy hemos conocido todos los horarios de la primera vuelta hasta febrero la Liga empezará el jueves veintisiete de septiembre a las nueve y media por un Barça Herbalife por ejemplo el domingo veinticinco de noviembre siete y cuarto primer clásico en el Palau Barça Real Madrid por cierto este año los partidos Juanan sábados seis y cuarto y ocho y media Domingo doce y media una cinco siete y cuarto pero sí es noticia la ACB primera vuelta todos los horarios

Voz 0919 26:43 terapias Xavi esta semana cerramos hora25 deportes con Rosalía sí sí Rosalía lo está rompiendo con su fusión de flamenco ir lo que sea como decíamos el partido de España con Serbia en Logroño clasificación para el Mundial Andoni minuto veinte de juego

Voz 1284 27:12 en estos momentos sigue mandando España por uno cero con ese gol de penas de Jennifer Hermoso buscando el segundo las de Jorge Valdano y cuando han estado a punto de conseguirlo Master casi pero de victoria sería la octava en ocho partidos

Voz 0919 27:23 el deporte femenino que sigue escalando y escalando peldaños sin parar van a clasificarse para el Mundial

Voz 23 27:31 sin perder un partido