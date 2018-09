¿Qué es la blasfemia?

Voz 2 00:00 no

Voz 0194 00:24 Sadam es buenas noches qué tal Agnelli un momento para esa cara B en la que buscamos esos temas que están ahí escondidos pero que son buenos

Voz 1880 00:32 la blasfemias seguimos la blasfemia palabra o expresión injuriosa contra alguien o algo sagrado hoy nos paramos a analizar este término en clave porque lo hemos avanzado ya el juez ha ordenado la detención de Willy Toledo por no acudir a declarar por segunda vez Javier Álvarez nos lo cuenta

Voz 0689 00:47 el magistrado le dice a Willy Toledo que a la tercera va la vencida ha dictado una orden de detención que se hará efectiva el jueves de la semana que viene si no acude a declarar ante la justicia después de la denuncia presentada por abogados cristianos y por la Fiscalía es la segunda ocasión en la que Willy Toledo no acude al llamamiento de la Justicia y el juez le advierte ahora con una orden de detención que apoya también el Ministerio Público los abogados denunciantes y el propio Ministerio Fiscal dicen que el actor ha difundido a través de Facebook comentarios que vejan los sentimientos religiosos mientra justificaba los fusilamientos de sacerdotes el incendio de Iglesias porque algo harían aseguró el actor la acusación considera la posible existencia de un delito de odio y la vulneración de derecho

Voz 1880 01:27 eso de los Custo famosos decía Álvarez que los abogados denunciantes son la Asociación de Abogados Cristianos y hemos hablado con la presidenta que es Polonia castellanos ella dice que pusieron la denuncia a la Fiscalía que la Fiscalía vio que había indicios de delito que la remitieron al Juzgado de Instrucción la denunciará nos lo cuenta ya por qué

Voz 3 01:43 una publicación de Facebook de El señor Toledo lo que dije esto es compañera serán juzgadas por organizar la concesión de sabes seguían según la energúmeno de la jueza a dicha procesión constituye un escarnio al Domanes la santidad la original a la Virgen María yo me cago en Dios me sobra mierdas pasarme en dos manuales tantísima invisibilidad de la visión Marie nosotros denunciamos esto yo me cago en Dios me sobra Miaja para señalar años este señor continúa toda vez que sale profiriendo vejaciones de ataques entonces nosotros lo que hemos denunciado además es un delito León

Voz 2 02:18 orden de detención

Voz 0194 02:19 no por lo que dice sino porque no se presenta a declarar pero lo que dice un juez si considera que puede ser delito desde el momento que le pide que vaya a declarar seguimos ahora

Voz 0194 05:52 en el análisis hasta ahora Cristina de la Hoz Berna González Harbour y Eduardo Madina también aquí Sara habituales con la cara B con aquellas noticias aquellas historias de las que también hay que hablar hizo hemos hablado una palabra básicamente la blasfemia todo a raíz de la orden de detención del actor Willy Toledo por no haber ido a declarar por ahí

Voz 0283 06:08 ver blasfema dos pide una primera valoración sobre esto qué te parece bueno yo creo que la Asociación de Abogados Cristianos que denuncia está dándole un altavoz dándole una dimensión algo que no debería tener ni el mínimo comentario ni en Twitter vamos no no yo no retuvo y te hacían nada que valiera eso no no no vale ni para un tuit lo que ha dicho Willy Toledo y con esta denuncia que es impensable no que eso sea blasfemia aunque eso pueda ofender en fin que le están dando una dimensión que no merece de supongo que será el juez el que determine si no

Voz 0436 06:45 editor pues se lamenta ya que repasar qué significa o qué qué alcance deben tener lo que consideramos delitos de odio delitos de ofensas a las creencias religiosas a lo mejor hay que darles un repaso y eliminarlos pero está de nuestro Código Penal hilo que hasta el momento sí sabemos es que el juez ha llamado un señor dos veces tiene que comparecer sin obligación no la da la gana entonces ahora no se detiene NYSE la amenaza con cárcel porque haya dicho lo que haya dicho sino por desobediencia un juez cualquiera de nosotros cuando nos cita a un juez vamos seguro que vamos por ser Señor Willy Toledo queda exonerado de dejar de acudir ha dado la razón

Voz 0515 07:23 no pero se abre esta causa por haber dicho lo que dijo si no llega habérsele abierto esta causa por haber dicho lo que dijo no habría habido ningún juez amenazándole con cárcel porno y por tanto el origen es que este señor no va no el origen eje este señor tiene una causa abierta por un delito que Ave María Purísima debería estar fuera del Código Penal

Voz 0436 07:42 está bajar el problema que está

Voz 0515 07:44 vale pues entonces no nos remite a un debate sobre Willy Toledo no remite un debate uno sobre la libertad de expresión donde empiece donde terminan este país yo quiero que empiece y termine allí donde no es delito expresarse libremente con arreglo a la Constitución dos nos remite a un debate sobre derecho penal ya que estamos en este debate aprovecho para decir que lo que creo es que eso los partidos en el Congreso de los Diputados cuando tengan un rato libre a lo mejor pueden dedicarse alguno a meter una proposición de ley para modificar ese punto del Código Penal donde hay un delito de ofensa religiosa que no sé muy bien qué es que que que se siente interpelado por por me pasé muy marciano y muy del siglo XIX así que tiene vamos a cambiar nada

Voz 0194 08:22 déjame que nos escuche Ignacio González Vega que es portavoz de Jueces para la Democracia sobre si está o no está muy buenas noches Ignacio González pega existe el delito de blasfemia

Voz 10 08:31 bueno Il delito heredero de la blasfemia en realidad esquís el delito de ofensa contra los sentimientos religiosos que está en el artículo quinientos veinticinco del Código Penal

Voz 0194 08:40 es decir como como como delito contra sentimiento religioso si está en el Código Penal

Voz 10 08:45 el Código Penal de la democracia que se aprueba en el año mil novecientos noventa y cinco aparece recogido este delito junto a otros delitos que en realidad lo que afirmó que es una discriminación positiva y un privilegio de en favor de las ideologías religiosas frente a las ideologías de otro carácter

Voz 0194 09:05 los jueces de todas formas suelen archivar este tipo de delitos

Voz 10 09:09 porque si hay las condenas escasean hay muy pocas condenas pero sí que es escandaliza a la sociedad piénsese por ejemplo recientemente en eso no lo penal deja en como por una foto de Instagram que por cierto la la hermandad le había denunciado más que nada por la el derecho a la imagen de Cristo acabó siendo acusado por el ministerio fiscal por un delito contra la ofensa a los sentimientos religiosos ir como reconoció los hechos y se conformó para tener una pena mínima bueno pues ahí sí que hubo una condena que no cabe ni siquiera recurrir ante la Audiencia Provincial INI mucho menores

Voz 0194 09:50 dice seguramente hubiera sido pues Ignacio muchísimas gracias como siempre por ayudarnos

Voz 10 09:55 gracias a vosotros

Voz 0194 09:57 Mino blasfemia de dónde vienes pues mira la etimología el significado actual y la subjetividad de este término todo esto se lo hemos preguntado al bravo que ella es filóloga

Voz 11 10:06 el último lógicamente las semanas tiene un origen latino proviene el término operarse mares que a su vez eh que nosotros inicial en viviríamos en la mezcla de dos palabras que son dos palabras mías Black Thein Oliart y Zeman que significa que significaba reputación entre dicho de otro modo de la semana es significa atentar contra la dignidad de algo o de alguien que es subjetivo porque criminaliza a cualquiera que emita un juicio una afirmación que contra digamos puestos sobre todo religiosos porque finalmente el término Blas semana se utiliza el email en el ámbito de la de la religión que desde luego están muy fuera de de los tiempos que corren es algo que tenía que estar superado todos entendemos que la libertad de expresión él no es la Sénia es son son términos pues como te digo muy arcaicos más medieval entre otras cosas no

Voz 12 11:12 el árbitro flamenco guays look Lola eh

Voz 1880 11:23 desde de mejora de la película la obra ya claro una ley de mil novecientos setenta y nueve decían los propios Monty Python que ahora no lo agravaría el porque en Irlanda o Noruega no se llegó a estrenar la iglesia británica también en Estados Unidos cargaron contra ella porque decían que era una blasfemia pero peor incluso fue en el caso de La última tentación de Cristo de Scorsese también estuvo prohibida en Turquía en México en Chile en París por ejemplo un grupo de católicos llegó a incendiar un cine donde estaba proyectando aquí en Madrid había mujeres rezando en las puertas de los cines en Venecia por ejemplo si pidió el secuestro de la película ya está Juan Pablo II el Papa que en aquel momento la calificó también como

Voz 0194 11:59 Cedillo aquí en España además del caso de Willy Toledo de ahora en que otros momentos hemos hablado

Voz 1880 12:03 delitos de blasfemo irá rápidamente vamos a al quemar recordamos ocres por nacimiento

Voz 13 12:08 para cada dos personas se extras nos alcanzó altas

Voz 1880 12:12 eso les separa del aquí es el caso de Javier Krahe te acuerdas del cómo cocinar un Cristo bueno pues yo creo que es el juicio más emblemático de todos por ofensas a los sentimientos religiosos al final el juez dijo que el vídeo tenía un inequívoco sentido satíricos que se quedó ahí pero también el caso de las o bueno mejor dicho los casos no porque fue condenada en el setenta y ocho pero también más tarde por la obra Tele de un donde hacían una parodia de la religión después de muchísimos años un tribunal de de Valencia dejó sin efecto también el procesamiento de ellos uno más por ejemplo el caso de Rita Maestre

Voz 14 12:42 las protestas pacíficas son legítimas en democracia y que reivindicar en el año dos mil dieciséis en una estado

Voz 1880 12:47 aconfesional que las capillas no tienen es España

Voz 14 12:50 no deberían tener espacio las universidades públicas es legítimo

Voz 1880 12:53 ha sido condenada a una ofensa a los sentimientos religiosos entró con un grupo de estudiantes de la Universidad Complutense en la capilla se levantaron las camisetas bueno una protesta en favor de la laicidad de la Universidad de este mismo año también recordaremos la la del chico de Jaén de en Instagram que tuvo que pagar que tenía que pagar cuatro

Voz 0194 13:09 otros Chen ahí Icaria referencia ante el juez el juez a este caso nada en treinta segundos fuera de España Sara el delito de blasfemia si existe como tal o no hombre si nos quedamos con imágenes con la de Salman Rushdie el escrito

Voz 1880 13:22 el indio amenazado de muerte en mil novecientos ochenta y nueve por sus versos Satán

Voz 0194 13:25 ahora mismo hay setenta y un países en los que sí que está incluida osea el treinta y seis por ciento de los países del mundo recoge sanciones penales por algún tipo de delito religioso

Voz 15 13:36 no le gustas democracia porque estas como todo parlamentario todo el todas cerradas