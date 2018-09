Voz 0194

00:00

el presidente de la Generalitat Quim Torra ha explicado esta tarde a los catalanes que piensa hacer en los próximos meses se podría pensar que lo ha hecho desde la sede donde reside la soberanía popular donde se sientan sus representantes en el Parlament bueno pues el president de la Generalitat ha explicado su proyecto en el escenario de un teatro con una escenografía hay un público que en ningún caso representan a la totalidad de los catalanes el president de la Generalitat no ha explicado su proyecto de Catalunya hecho un mitin ante su público entregado excluyendo a más de la mitad de los catalanes su idea de la democracia va ligada a la exclusión ya los bandos y en el discurso el rato de siempre lleno de fábulas y de realidades que sólo los independentistas reconocen el mandato social que se atribuyen con sólo el cuarenta y siete por ciento de los votos la intención de repetir el uno de octubre al tiempo que hablan de diálogo dialogar sobre que la insistencia en presentar a España como un Estado opresor o fascista denuncia que hace desde un teatro abierto al público y siendo retransmitido su discurso por las televisiones de ámbito nacional incluida la televisión pública española y la amenaza de no acatar la sentencia del juicio a los políticos catalanes siesta no es absolutoria sin detallar en qué va a consistir su desobediencia no parece que los gestos del Gobierno socialista de han hecho cambiar en nada la idea de los independentistas saben de las consecuencias de sus acciones por eso se cuidan ahora de hablar de unilateralidad pero su ficción sigue intacta una república que no existe una declaración de independencia que no tuvo continuidad pero donde los independentistas se imaginan que viven pisoteados por un Estado tan opresor que les sigue permitiendo reclamar su independencia Torra pide diálogo pero confeccionan la lista sobre lo que quiere dialogar la misma lista de siempre dice lo pone todavía más difícil al presidente del Gobierno con la amenaza de de Sober