Ana Pastor reemplaza al presidente representa sus ideas en el Congreso y éste lo rechaza la oferta por ahí se empieza si es una invitación al reconocimiento mutuo hay que aprovecharla a pesar de que torrencial en su conferencia programática una vez más ha pasado con las palabras por encima de las cosas confirmando el estado de confusión de un presidente que sigue aferrado a la búsqueda del Momentum la fracasada Estrategia de los momentos decisivos la situación exige algo más que retórica por un lado y cierta sensación de estancamiento como si el conflicto sesenta sobre una tierra pantanosa en la que es imposible avanzar por otro crece la preocupación por el día en que debajo del barro expone el vocal de las sentencias contra los presos independentistas mientras esta incógnita no se despeje no hay certeza posible dos cosas están claras sin embargo en el inicio de curso el relevo generacional se ha completado en la política española y eso beneficia el bipartidismo los partidos nuevos ya no parecen tan jóvenes la situación de los presos independentistas es el único factor que puede asegurar la continuidad de la unidad del soberanismo un desenlace con condenas altas les daría además un plus electoral considerable Domenech deja todos sus cargos los Comunes pierden una persona con autoridad criterio y empatía probablemente cansada de intentar introducirse un con elementos de racionalidad en el barullo en una política de se agradece que hay quién es capaz de decir que se va por agotamiento político personal me inspira mucha más confianza que lo que están dispuestos a aguantarlo todo mirando el mundo atención al mal verano para el Papa Francisco esta vez las malas noticias venían de Estados Unidos los casos de pederastia se siguen contando con los miles entre los clérigos católicos las peticiones de perdón por más solemnes que sean suena a cinismo es un problema estructural de la Iglesia católica estas cosas no se resuelven con cambios de fondo porque Francisco que ha hecho de los a día estilo aunque no siempre practica no impulse de una vez el fin del celibato rompes un paso imprescindible para reducir esta lacra