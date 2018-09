"Los hechos son suficientemente graves para que el Gobierno inicie el requerimiento previo al 155"

Voz 0194 00:00 Inés Arrimadas es la abierta oposición de la oposición en el Parlament de Catalunya en ese Parlament cerrado por Ciudadanos Inés Arrimadas muy buenas noches muy bien cambia algo tras esta conferencia de Torra

Voz 1 00:14 bueno Torras ha ratificado el es siempre dar el golpe contra la democracia e insultar a Davide Catalunya llamar a la desobediencia colectiva por eso se ratifica ser ratificado y lo que cambia yo espero que cambié espero que el señor que ratifica publicamente que no va a hacer caso a los tribunales que está llamando a calentar la calle que está llamando obviamente generar problemas de convivencia cerrado el Parlamento esto lo quiero recordar aferrado esto de hecho hoy hemos visto a Torra tienen un mitin monólogo un teatro en vez de estar en el Parlamento dando la cara no hace de los de los ciudadanos pero esto yo espero que cambia algo en Pedro Sánchez que cambiar algo para que dejen de ser socios de gobierno que cambiar algo para que déjeme déjeme y criminalizar a los catalanes que estamos sufriendo el acoso y ahí bueno los abusos del separatismo y empiecen a pensaré millones de catalanes que insisto que estamos siendo ignorados despreciados por el Gobierno de la Generalitat y que piense en todo el proyecto

Voz 0194 01:16 Justo interpela directamente al Gobierno al mi al presidente Pedro Sánchez incluso en un tuit que usted ha escrito le pedía es decir señor Sánchez reacción y protegernos usted piensa que este discurso por sí solo justifica la aplicación del ciento cincuenta y cinco con lo que se ha dicho esta tarde

Voz 1 01:30 bueno es que no sólo lo que hayan dicho que es lo que están haciendo han cerrado el Parlamento yo no puedo hacerle una sesión de control al señor Torra no se ha podido celebrar el pleno de la convivencia que nosotros hemos pedido hace más de un año que no se celebra una Comisión de Asuntos Sociales donde se puede agotar qué puesta de resolución que estos señores han cerrado el Parlamento cuando lo han tenido abierto a ningún ha aceptado resolución que está absolutamente suspendida con el Tribunal Constitucional con abierto embajadas que claramente están haciendo actividades que van en contra de la Constitución se ha dado de lazos inicia puesto como representantes del Guber a personas que están huidas de la justicia es que no es sólo el discurso sino los hechos no parece que los hechos y el discurso coso lo suficientemente graves como para que el Gobierno de España e inicie el requerimiento previo al gobierno de Torra sobre todo porque insisto tenemos un problema muy grave de convivencia estos señores quieren calentar aún más la calle tienen llamar como decía antes a una desobediencia colectiva tienen llamar a una desobediencia a las resoluciones tribuna de los tribunales esto no se puede permitir falló lo que no puede permitir es que gobierno España diga que aquí no pasa nada que Torras muy bueno y que los culpables de todos los ciudadanos que Banic y te anula joyería de la calle

Voz 0194 02:44 de dos zonas señora Arrimadas sobre todos hechos que usted está relatando que usted considera que ya serían suficientes como para activar la aplicación del ciento cincuenta y cinco y defensa a través de los tribunales es decir hay una buena parte de dos todo el proceso que está judicializado

Voz 1 02:59 bueno a ver donde los tribunales luego yo o del Defensor del Pueblo estamos teniendo que asistir a otras entidades constitucionales y democráticas como el Defensor del Pueblo ante la inacción de de la administración es decir la Administración pública no está Raquel amén hasta garantizando la neutralidad del espacio público se necesita estamos viendo cómo instrucciones a los Mossos para que se pueda perseguir a la gente que que que quita un lazo o incluso a gente que colgó bandera que España hay que pegó banderas de España en Barcelona pero no calor que llenan los espacios públicos de me simbología partidista estamos viendo cómo en El Ayuntamiento de Vic una llamada una llamada el independentismo como si fuera eso no lucha Santano bueno que estas cosas no son retórica no sólo son mis cursos son hechos IU yo les digo es la única explicación ver que Pedro Sánchez no haya actuado aquí no nos haya protegido como como se merecen millones de catalanes es porque Torra era el socio de Gobierno de Sánchez porque ellos de la presidencia tiene parece que no hay sillón cosa que merezca el mirar para otro lado mientras se violan los derechos de millones de catalanes una reflexión de fondo el señor saque decía que la solución iba a venir dio hablar con Torra no que la solución iba a venir de envía algo bueno pues aquí estamos viendo los resultados

Voz 2 04:16 seis mirar para otro lado los resultados son

Voz 1 04:18 a Torra no sólo se ratifica sino que dice que vamos yo y nos ha insultado amable media Cataluña no nos ha considerado agujero de Catalunya como viene siendo habitual encima una llamada a una desobediencia colectiva con lo peligroso que que que es eso para la convivencia ya fracturado en Cataluña no por tanto la verdad tenemos que esperar a otro golpe a la democracia consolidado de vaqueros que llamar que esperar algo tras desobediencia colectiva en las calles como los de los altercados que se produjeron en el mes de octubre pasado en la calle yo creo que un gobierno de España no puede esperar a que se produzca esto para para rectificar yo eso lo estoy Onésimo Sánchez que rectifique que nos proteja que y que deje de gobernar España con los separatistas empieza creo que giran los derechos constitucionales de personas

Voz 0194 05:03 de todas formas usted dice Torra es socio de Gobierno de Sánchez porque usted lo ha dicho así literalmente para ser socios de gobierno lo disimulan bastante bien

Voz 1 05:13 bueno al Sánchez está en Moncloa gracias a Torra y aquí y eso no lo digo yo es una evidencia quieren con quienes están intentando negociar presupuestos son con ellos es decir el señor Sánchez ex presidente del Gobierno porque los independentistas los partidos separatistas

Voz 0194 05:30 pero señora Arrimadas esto no esto pero señora nada esto no esto no les convierte en socios de gobierno

Voz 1 05:36 como los socios de investidura posó que se investidura le debe la silla de Moncloa a Moncloa y critica más a ciudadanos que al señor Torra que dice que que hay ciudadanos que son bestias paradas con un fallo es una nave porque no comparten subió su ideología yo de verdad la justificación de de de que el son los Sánchez prefiera llegar a acuerdos con Torra como ha hecho ha llegado a un acuerdo investir luego Asier Torra esta negociando presupuestos etcétera antes que con un partido constitucionalista que por cierto ha ganado las elecciones en Catalunya y que estoy tuvo que nuestros votantes comparten una moda muchos principios constitucionales como la igualdad la solidaridad de todos los españoles me parece muy difícil de explicar que además es que me digo es que el señor Sánchez ha pasado de llamarle que es el depende la política española a ver buena para mayo pitar La Moncloa quería dar un paseíto con el es decir que que es muy agradable y atacar a ciudadanos lo único que ha cambiado es una investidura cambiado aquí es que son quién debe la presidencia si yo creo que ser consciente España es un honor enorme y es una aspiración legítima de cualquier político que le llevará a serlo pero hacerlo a costa de los derechos de millones de catalanes ID principios constitucionales a mi me parece que no vamos una opción sí yo lo digo yo no me imagino al ver Rivera llegando Moncloa de la mano de Bigley de todo Rider Rufián el criticando la gente que que que que está ya muy amargada bestia acoso nacionalista lazo hay suponía defender a Torra que es exactamente lo que está haciendo

Voz 0194 07:03 sabe si está prevista es lo pregunto por si está urgencia de reacción que usted pida al Gobierno de España sabes esta previsto algún tipo de encuentro algún tipo de de reunión entre entre Rivera y Sánchez

Voz 1 07:16 bueno nuestra nuestra esa Serinyà y minutos a Bali al diálogo un acuerdo constitucionalista parado Albert Rivera este mismo fin de semana hacía una carta pública a Sánchez diciendo volvamos al acuerdo en que ha constitucionalistas volvamos al acuerdo para garantizar los derechos de los catalanes y los otros hinchas esto nos ponemos a disposición de ensanche para que rectifique llegar a un acuerdo con constitucionalistas nosotros siempre vamos a buscar más el acuerdo entre los que defienden la democracia los que defienden la libertad de todos los que defienden los derechos constitucionales que lo o

Voz 0194 07:50 señoras que

Voz 1 07:52 hacen discursos por cierto que excluyen a más de la mitad de la población de Catalunya X llaman nunca desobediencia colectiva que va a generar más problemas de convivencia si cabe yo creo que el Gobierno de Sánchez padre de temprano esto lo tendrá que asumir lo que me da mucha pena es que tenga que cargar tanto mientras tanto de ese deseo ahora no violando los derechos a millones de catalanes

Voz 0194 08:13 pues Inés Arrimadas agradezco muchísimo que haya intervenido en Hora Veinticinco muchísimas gracias y buenas noches