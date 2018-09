"No tenemos otro remedio, el diálogo es la única vía de desbloqueo"

Voz 0139

00:17

no tenemos otro remedio al final el diálogo es la única vía de desbloqueo y ahora estaba escuchando la entrevista que le hacías a Inés Arrimadas y y la verdad es que a mí me da pena que se Arrimadas haciéndole oposición de hacer la oposición a Torra porque va situación de Cataluña ya la conocemos los independentistas tienen una mayoría parlamentaria no tiene la mayoría social hicimos las elecciones hace poco oí y la verdad es que con una muy alta participación ellos prometieron el oro y el moro una república que no existe mandato que no existe bueno y qué hacemos ahora pues les que la única vía de desbloqueo es el diálogo ya los conocemos ya sabemos sus soflamas ya sabemos sus mítines yo he querido ir al allí al de Cataluña creo que era la única que lo he aplaudido allí era un público entregado no ha venido al Parlament yo lo dicho hoy debería haberse hecho el debate de política general que es el recurso lo el inicio de curso político en Cataluña donde los grupos parlamentarios contrastábamos la hoja de ruta que tiene devolvió no para ese curso político es la decidido irse a teatro explica hacerlo solamente a los suyos por eso hemos querido estar allí para que vea que el pueblo del que habla no solamente los que le aplauden sino que hay muchos otros representantes públicos que pensamos pensamos diferente pero dicho esto es que solamente estas que a la vía de diálogo