"El ofrecimiento de diálogo se tiene que hacer al conjunto de la sociedad catalana"

Voz 0194 00:00 la reacción de Andrea Levy Partido Popular muy buenas noches

Voz 0392 00:03 vale para el tránsfer la misma mañana Ana

Voz 0194 00:05 Pastor llamaba a Torra que acudiera al Parlament a exponer su postura yo no sé si este ofrecimiento sigue siendo válido después de haber escuchado esta noche a Quim Torra comparte ese ofrecimiento piensa que tiene que seguir vivo

Voz 0392 00:19 mientras debe hacerse al conjunto de la sociedad catalana que ya está harta yo creo que los mismos independentistas deben estar hartos hartos pero no que lleva produciéndose ya no solo desde el año pasado donde se prometieron muchas cosas que no se han conseguido sino ya desde hace muchos años que estamos en un bucle que parece no acabar bien un bucle en el cual los políticos independentistas parecen vivir muy cómodos porque hoy al señor Torra de pueden resultar muy cómodo estar en una foro donde sus acólitos le aplaude incluido el Partido Socialista lamento que la portavoz del partido socialista fue ahí a tenga una posición complicada en estos momentos que es la a ir a escuchar pues a un señor que venía a reirse del conjunto de la democracia española y de la convivencia constitucional estamos hartos de que haya un Parlamento cerrados que estamos hartos de que se utilicen las instituciones catalanas sólo para los independentistas hemos visto cómo la misma guiada de lo que de septiembre que es la de todos los catalanes es utilizada por los independentistas haciendo de ese emblema haciéndoles anuncio de esa pancarta oficial también otra vez una soflama de propaganda independentista por lo tanto el ofrecimiento lo seguiremos haciendo al conjunto de la sociedad catalana que creo me le suele pasar página de de esta etapa

Voz 1 01:40 de decía escuchábamos a Inés Arrimadas hablaba con ella hace

Voz 0194 01:44 en unos minutos in ella instaba interpela va a Pedro Sánchez al presidente del Gobierno ya para poner en marcha el mecanismo del ciento cincuenta y cinco cree que es el momento usted también de ciento cincuenta que ha cambiado

Voz 0392 01:55 no de Torra con respecto a Puigdemont incluso con Artur Mas porque yo hace unos años también escuchaba no sé si en el teatro masón al que creo que fue el año pasado con o Ac2 con Puigdemont hace tres con el señor Artur Mas creo que fue en el espacio del Fórum el mismo discurso que siguen manteniendo lo mismo lo único que supere en Catalunya es que no pasa nada bien lo que son las premisas independentistas suceden muchas cosas negativas con respecto a el bienestar de los catalanes a la economía catalana estamos viendo pues datos ya preocupantes de actividad económica de Turís en fin cosas que que han sido creadas en negativo por por por ir es un independentista no entonces creo que el Partido Socialista no puede ir a sentarse a un acto por Torra cuando está en el Gobierno de la Nación y lo que tendría que estar al lado de todos aquellos que queremos pues e instituciones al favor a favor de todos los catalanes que el Parlament insisto es una vergüenza que en todo la legislatura el año pasado no hayamos tenido más que los plenos con normalidad

Voz 0194 03:08 Mar clamaba

Voz 0392 03:10 el cielo porque no se está debatiendo en el Parlament de Catalunya de cuestiones que tienen que ver con el día a día de catalanes a los que los políticos no se me da igual si son independentistas no independentista porque deja más que el presidente de la que me vaya a hacer sus actos y anime a parte de la sociedad a ir a la calle lo que deberíamos estar a las puertas del Parlament no por lo tanto insisto yo creo que cada vez van a ser menos los que aún siendo independentistas se han comprado una burbuja de humo que es lo que ficción vendiendo en estos actos bienestar soflamas los independentistas

Voz 0194 03:46 Andrea Levy muchísimas gracias en muy buenas noches