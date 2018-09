Mario Arnaldo: "Los futbolistas tienen vida privada y derechos pero tienen un plus de profesionalidad porque son un modelo de comportamiento"

Voz 1375 00:00 está por ahí Mario Arnaldo que es el presidente de Automovilistas Europeos Asociados hola Mario buenas noches eh gracias por estar en el larguero y yo creo que quería preguntarte cuatro-cinco cuestiones que seguro los oyentes de Larguero también están preguntando la primera hoy ha dicho Pere Navarro director de la DGT que si tenía constancia de que no podía conducir que no podía circular a qué se expone a que sanción al haber sido interceptados conduciendo sin puntos en el carné

Voz 0682 00:28 bueno yo tengo que aclarar en primer lugar que la pérdida del derecho a conducir no solamente se produce cuando te quedas con el saldo de puntos a cero no es automática sino que tiene que producirse otro procedimiento que es de declaración de pérdida vigencia este es un fallo que tiene nuestro sistema del carné por puntos en España lo voy a traducir aunque no soy muy futbolero al lenguaje del fútbol es como el problema que tiene nuestro modelo de carné por puntos es que cuando aún conductor se le saca la tarjeta roja por acumulación de amarillas

Voz 1375 01:02 si su expulsión del campo no

Voz 0682 01:05 no de juego no es inmediata les saca la tarjeta roja pero todavía puede seguía jugando y cometiendo faltas ese es el principal problema que tiene nuestro sistema pero aquí se expone a una persona y por eso es necesario para cometer el delito es que no se ha por desconocimiento sino que tiene que ser un delito intencionado doloso consciente él tiene que haber sabido que a partir de este momento en que le notifican una resolución usted a partir de hoy ese parque no puede conducir y por eso es tan importante desde el punto de vista penal que en esa acuse de recibo cuando le mandan un certificado eh que además para que sea válido picado tiene que identificarse el DNI la firma legible el cartero tiene que identificar la persona que lo ha recibido por tanto eso es lo importante de ella grito el problema es que en España hay muchos expedientes que tengo que decir yo pues comprendo espero que el director general de Tráfico no sea equivocado pero tengo que decir que hay muchos expedientes en los que la Administración lo han notificado por publicaciones es decir a través de boletines y eso no ha

Voz 1375 02:13 la notificación caso espero que el director general de Tráfico ahí a revisar es bien o osea que hay crisis pone a quienes pone correcto ICIO y sobre todo sobre todo a se expone Si me lo puedes contestar brevemente y sobre todo qué diferencia hay dentro de lo que se expone en tres saber que no tienes puntos y no saberlo aunque no los tengas

Voz 0682 02:33 bueno pues el saber que no tienes puntos tú no lo sabes aunque no los tienes resulta que no cometería un delito tipificado en el artículo trescientos ochenta y cuatro el Código Penal prevé una pena de prisión de seis meses es una que puede imponer un juez eh con una multa de doce a veinticuatro meses que las el sistema que tenemos en España va en función de la capacidad económica de él el imputado es decir no es lo mismo una persona que está en el desempleo que comete ese delito que otra que por ejemplo jugador de fútbol en el caso que habéis comentado en el caso de Marcelo por ejemplo fijaros que la multa puede llegar hasta de una cuota diaria de dos euros hasta cuatrocientos euros en el caso de Barceló expuso al juez una multa inusual a para un conductor que conduce sin puntos fueron seis mil euros de multa eso es inusual y eso para un jugador esto pues quizá puede ser Calderón

Voz 1375 03:31 yo estoy totalmente por tanto el

Voz 0682 03:34 juez podría ponerle o bien pena de prisión sino tiene antecedentes no lo cumpliría o bien una pena de multa que puede llegar a multa hasta doscientas

Voz 1375 03:43 a ochenta y ocho mil euros hollín o con trabajos en beneficio de la comunidad XXXI la noventa a noventa y luego la última porque te pregunta Jordi ahora estamos viendo que Piqué evidentemente sin puntos en el carné encima la han cazado lo hemos visto algún día con la bicicleta eléctrica una bicicleta que es un modelo Gray G doce no sé qué bueno que he visto que vale hasta diez mil euros anuales más que algún coche alcanza hasta los setenta kilómetros por hora ese tipo de vehículos con esas características Se pueden conducir sin carné de conducir

Voz 0682 04:15 hay una normativa europea porque el tema de las bicicletas con motor esa asistidas eléctricas se pueden homologar como una bicicleta de pedales o con pedaleo asistido con lo cual eso no es un vehículo a motor por tanto sino es un vehículo a motor no necesita ni inmatriculación ni necesita carné de conducir a ningún tipo de permiso de sin embargo hay podemos de bicicleta que ya no se considera porque es que no se considera que sea una bicicleta con motor ha exigido sino que realmente se considera un ciclomotor por qué pues porque tiene o alcanza una velocidad superior a veinticinco kilómetros por hora o incluso tiene un motor que ejercen una potencia superior

Voz 1375 05:04 por doscientos cincuenta faltan dar pedales pedales

Voz 0682 05:08 Haro y entonces hay si ya no solamente es que ahí ese tipo de vehículo sin afectaría un permiso de conducir es el de la CEM lo que se llamaba antiguamente la licencia de ciclomotor sino ese vehículo al tener consideración de vehículo a motor tendría que tener una matrícula la matrícula la placa amarilla de ciclomotor

Voz 1375 05:30 sí sí importa el vehículo

Voz 0682 05:32 no podría círculos así pudo ganar cosa que le

Voz 1375 05:35 pues hay que paran a Piqué con esa estrella del hemos visto le podrían volver a multar

Voz 0682 05:39 sí sí pero ya sería una sanción administrativa no entraría dentro del terreno de lo que se considera un delito

Voz 0985 05:49 al margen de las sanciones administrativas del castigo penal que te parecen actitudes como

Voz 1375 05:55 pero no es herido la comunicación si no me escuchas bien ahora unos oyes pues no nos oye vamos a intentar recuperar a Mario todo cuando yo preguntaba es que ese es el debate lo ibas a preguntarle Mario sea lo quieres a preguntarle a Mario Jordi la imagen de los jugador hasta el punto de que alguien insinúa también que tú lo decías anoche en El Larguero es que el Barça debería multar a Piqué yo creo que eso no pues no sé si si el Barça tiene que estar obligaban multar a jugador yo creo que no es mi opinión eh es verdad que el Liverpool lo hizo con Salah pero yo creo que que tiene que sancionar es el órgano competente en este caso que que quién corresponda en un juzgado la DGT la policía que los sanciona pero por ahí va a tu pregunta creo que estalla por ahí

Voz 0985 06:38 sí Mario lo que te que regule lo critica preguntar es que el director del Servicio Catalán de Tráfico en los dijo anoche aquí en El Larguero que él aplaudía él ponía como ejemplo actuaciones como la del Liverpool que como tú sabes denunció a Salah que en un vídeo aparecía manipulando telefóno móvil te quiero decir al margen de las cuestiones penales y administrativas no crees que aquí estamos un poco es muy no estamos no es no es demasiado intensa cuando Valverde dijo hoy de Piqué de acuerdo tienes vida privada pero ojo porque tu vida privada tiene un amplio eco impacto público por tu carácter mediático te pregunto no crees que los clubes que todos en general deberíamos ser más severos a la hora de amonestar de sancionar también por ejemplo los clubes a sus jugadores sin duda

Voz 1 07:25 los deportistas efectivamente tienen vida privada tienen además los mismos derechos constitucionales que cualquier ciudadano pero tienen un plus de responsabilidad porque tiene una función no social muy importante son el modelo de comportamiento para millones de personas especialmente para jóvenes y niños y esa es la función yo incluso si han cometido el delito que se les un porque efectivamente conocía que no tenía puntos y que a pesar de eso siguió conduciendo saltándose la ley o creyéndose por encima de la ley dio incluso atrevería que yo propondría que no solamente se ponga una multa sino que haga campañas en favor de la seguridad vial

Voz 1375 08:11 estaría Leo eso sí estaría porque creo que lo eh

Voz 1 08:13 importante no saben el daño que pueden generar en las personas y desde luego desde luego tanto la televisión como el cine como las redes sociales pueden generar pueden mejorar la seguridad vial como pueden pero esos comportamientos de gente que grabó sirios son absolutamente rechazables yo propondría efectivamente con independencia de que me gustaría aclarar este tema el que efectivamente que tiene sus derechos protegidos el que se le ha notificado perfectamente porque lo digo porque ese delito de los puntos es el que más luego archivos penales tiene porque luego tráfico no ha tramitado muy bien y lo lamento decir esto pero la realidad por eso me gustaría que quedara muy claro si efectivamente cometió ese delito lo cometió conscientemente que se le imponga la sanción pero que también Piqué como todos los deportistas creo que será sensato porque tiene hijos y esa imagen hicimos