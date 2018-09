Pepe Sierra, peñista del Girona, sobre ir a Estados Unidos: "Hay peñistas que no tienen ni el pasaporte"

Voz 1375 00:00 está Raúl Musac en Girona hola Raúl buenas noches

Voz 1375 00:13 lo pendiente todo el mundo pendiente de ese Girona Barça porque cuando parecía que iba a ser el Barça Girona de la jornada quinta el partido que había elegido Tebas la Liga para que se jugase en Estados Unidos por primera vez en la historia pues no va a ser el Barça Girona va a ser el Girona Barça veintisiete de enero jornada vigesimoprimera hoy Fernando Sanz el embajador de la Liga ha dicho que es una posibilidad que el llorona Barça se juegue en Estados Unidos pero también existen otras opciones en las que se están trabajando Fernando Sanz aquí lo que te contaba es que es este partido el elegido además el diario deportivo en catalán Esportiu ha informado hoy que él Girona una especie de globo sonda por ahí a ver cómo la gente se embolsará unos cuatro millones de euros por jugar en Miami por lo que el club prepara compensaciones para sus aficionados si finalmente este es el partido elegido para disputarse en el territorio norteamericano ahora nos cuenta Raúl cómo son esas propuestas pero Ponseti hay una persona clave en todo esto en Miami que es el lugar elegido para para que juegue este partido no es un cualquiera no no es una persona cualquiera no es el dueño de los dulces que es quién está detrás de que el partido se juegue allí en su estadio el dueño del estadio multimillonario que dice aquí que se juega la Liga la la idea sería que no adoptara

Voz 1025 01:31 nada me caso Ross un tipo multimillonario que su fortuna al ha hecho con el rival State vendiendo apartamentos casas pero en todo Estados Unidos y que entre muchas cosas es dueña de los Miami Doll Finch es dueño de la Hard Rock dijo el estadio donde juega los dos fins que sean más hard rock porque tiene un acuerdo con la tribu de los indios seminuevos que son los dueños del jarro para que nadie se despiste el nos dueño de Harrods y no del jarro que Stadium que es distinto es dueño también de una empresa entre otras muchas que se llama regla Evans Poor's relevan Sport es quién está la negociando con la Liga a día de hoy lo que va a pasar ojo porque el trato según me cuentan de reglamento post desconocía es de quince años es representación en Estados Unidos y Canadá de la Liga ojo porque porque esto no es un pequeño el acuerdo para para una temporada no nos para probablemente para más años puntualizando que está dando los cuatro millones que parece ser que es la cifra que se baraja que va a recibir el Girona son los mismos cuatro millones que va a recibir el Barcelona osea no van a ser sólo cuatro sino son ocho ya por el pack completo claro si eso lo ha filtrado el diario deportivo en catalán el Esportiu llega sería estudiando heridos se maneja esa cifra si bien ha dado esa cifra sería cuanto a Girona cuando el Barça este tío que me has contado algunas cosas del el multimillonario esté ahora vamos a los datos de Girona que es lo que nos importa pero este dio donó cuatro mil y pico millones para causas benéficas no para trabajar dos millones sí ha dado cuatro mil millones de que dice que más o menos calcula que es la mitad de su fortuna para temas benéficos que es cuando yo he dicho adopta mi juego adoptado bueno es que yo creo que podría ser la madre hijo no reconocido tuyo pero el tipo sabéis que la élite de los dueños de los propietarios del fútbol americano son como una élite aparte en EEUU tanto es así que no dejaron a Donald Trump autor a actual presidente de los Estados Unidos que compraron expuso osea para que veáis la fuerza a estos tíos bueno

Voz 1375 03:41 Girona Barça jornada veintiuno en Miami y entonces los que nos están escuchando los que van al partido los que van a Montilivi a qué pasa con ellos el club de Girona ofrecería como mucho mil quinientas plazas ir a Miami que Raúl no

Voz 1 03:55 sí eso es lo que cuenta a Manu tiene también a los dos a la vez cosa que bueno pues

Voz 1375 04:01 sospechosa no

Voz 1 04:05 además los dos han coincidido en tener acceso a esa información el mismo día no y nadie más Torrellas dieron al ni confirma ni desmiente ni nada todo lo contrario se vale por lo tanto a mil quinientos aficionados que podrían ir en vuelos chárter pagado por el club Ida y vuelta una matanza de casi ocho mil kilómetros a coste cero pero atención a abonando previamente una fianza de quinientos euros que sería retornaba es decir antes de viajar hay que poner quinientos euros y como esto es una mataba como decíamos Si quieres poner una noche en Miami volver un poco más descansado Vito ahí ya le cuesta al socio seiscientos

Voz 1375 04:41 importante porque no están escuchando los aficionados del Barça también mil quinientos aficionados del Girona del Girona Si quiere siquiera un tío del Barça a ver el Girona Barcelona

Voz 2 04:50 a Miami qué pasa ahí tiene

Voz 1 04:53 el Barça contar qué va a hacer con sus socios y esto es lo que el lo que entendemos que el Girona suelta como globos sonda a ver a ver cómo cae que que por lo que hemos visto entre las peñas pues bueno no acaba de caer excesivamente bien porque estamos hablando de mil quinientos socios cuando la tiene una masa social de casi diez mil un poco más de diez mil es decir sólo mil quinientos podría haber a Leo Messi en directo para entendernos

Voz 1375 05:19 de la fianza de quinientos euros que luego se les devuelve los que quieran quedarse hasta el día siguiente haciendo turismo podrían hacerlo incluso por seiscientos euros no reembolsables eso para los que digan que si los que digan que no qué pasa con ellos

Voz 1 05:30 hay dos opciones una opciones te regalamos entradas para ver el el Barça Girona de finales pero desde ahora mismo a primera vueltas exactamente hay hay quince de cinco mil entradas que parece que la Liga ya ya se las ha pedido al Barça además TD perdemos el veinte por ciento de lo que has pagado de o abono

Voz 1375 05:54 cuánto puede ser eso cuánto vale

Voz 1 05:57 pues depende de la zona a todos somos unos dos euros si los más caros pues unos setecientos más o menos una que una cosa así

Voz 1375 06:05 es una ganga un veinte por ciento me refiero del abono anual no

Voz 1 06:07 no exactamente sí pues no te aviones ni una cosa ni otra pues el Girona te devuelve el cuarenta por ciento de el del abono fíjate el montante de la operación lo de los cuatro millones tiene mucho sentido porque el Girona recaudo este año pues aproximadamente unos tres millones y medio

Voz 3 06:25 o de abonos entonces sí

Voz 1 06:28 supongamos que toda la masa social pues no sea vienen y a ver el partido ni nada hay pide el cuarenta por ciento de una tendría que pagar cerca de uno coma seis millones de euros es decir todo lo que sea superior a uno coma seis millones de euros pues sería ganancia neta Brangelina

Voz 1025 06:43 esto no es una cosa que quiero que en las cifras de estoy manejando quiero que veis la otra parte de la jugada pensar que en Estados Unidos dicen nosotros llenamos el estadio indoloro eso claro sacamos beneficios

Voz 1375 06:57 ahora pagarle cuatro millones

Voz 1025 06:59 lo ojo estoy diciendo hace cuatro millones al Girona cuatro millones al Barcelona le voy a ganar dinero a esto me parece una operación que de verdad para para que el asturiano porque esa a ver cómo son capaces de de hacer algo que nosotros no somos capaces de hacer en nuestro país

Voz 1375 07:20 en esta política de

Voz 4 07:22 el de expandir no frontera así de abrirse al

Voz 1375 07:25 de la Liga que que lidera Tebas pues a Asia tal al mercado de Oriente Medio da pues ahora toca Estados Unidos hay que lleva el año impartido la operación desde el punto de vista económico pues probablemente sea rentable claro que sí evidentemente no creo que vayan allí perdiendo dinero sí llevamos hay partido por qué nos ofrecen dinero evidentemente pero al aficionado cómo les afecta está por ahí Pepe Sierra que es el presidente de la peña inmortal la peña más antigua

Voz 4 07:48 de Girona del Girona fundada en mil novecientos noventa y dos socias

Voz 1375 07:53 han disfrutado el Girona en Tercera en Segunda B en Segunda y además ahora en Primera división hola Pepe muy buenas hola buenas

Voz 5 08:00 no es que tal como estamos pues muy bien hombre encantado y gracias

Voz 1375 08:02 estar en el Larguero Pepe mal pero si además es gratis más bueno como lo del Girona con pues claro

Voz 1025 08:12 es el veinte por ciento

Voz 1375 08:15 bueno oye aquí os suena esto de que el Girona esté filtrando y algunos medios estén filtrando que os vayáis preparando para la jornada veintiuno Girona Barça en Miami

Voz 5 08:25 si no hay un globo sonda pero pero bueno como recordáis ese globos

Voz 1375 08:31 anda

Voz 5 08:32 pues pues ahora con resignación porque esto es bueno por lo que entendemos yo no tiene cualquier atrás y entonces pues pues pues eso es hacer lo que

Voz 1375 08:43 lo que José ha dicho alguien del club algo nadie solamente lo que habéis leído en los periódicos

Voz 5 08:49 qué

Voz 2 08:50 sí sí les Esportiu y cuál era el otro

Voz 1375 08:53 no quiero ir a ti personalmente ahora no ahora te pregunto por los demás socios Pepe te gustaría ir allí

Voz 5 09:01 hombre me gustaría pero al menos eran una noche dormir porque hay volverle vamos

Voz 6 09:06 claro os tú eres de los que tú eres de los que diría que sí el remake pasaportes el visado que que te registro desde la la uñas del hasta el último

Voz 1025 09:21 eso lo sabe bien cada vez no y sobre todo acaba de decir una cosa clave que yendo no había querido entrar porque me da un poquito de miedo no te garantiza a Estados Unidos que puedas entrar a ver el partido si tú no pasas el rellenar el esta claro el documento que te hace obligatoria una serie de circunstancias que no dan el OK en el este ya no entras por mucho que hayas dejado veía conveniente sacar siempre está

Voz 6 09:47 a pasar parte digamos ya mucha gente que no tiene el pasaporte con esta otra ha dicho Pepe que vale el pasaporte treinta euros

Voz 1025 09:56 claro claro claro que lo conveniente es que se saque primero el documento esta y luego ya negocie con el Girona me iba a decir que si iba a decir que

Voz 1375 10:04 no crees que crees que se querían

Voz 5 10:07 no bueno aparte que es eso no que una persona sola pues muera pagar quinientos euros de fianza pues mira vamos menos el telón cuantas pero imagínate una familia claro la mujer de un par de niños puede pagar dos mil euros de fianza pues pues no sé si la mujer de la situación no de la familia

Voz 1375 10:27 me permito eso no se lo puede permitir oye y luego para los que para las propuestas para los que digan que no que no estaba contando Raúl esto de que te puedas reintegrar el veinte por ciento del carné de socio o el cuarenta por ciento de la Bono

Voz 5 10:38 he ir gratis al Barça Girona cómo lo ves ves lo del Barça hizo no no no lo es si pierde su veinte por ciento de tu compensación para los peñistas se Baratillo iba son bueno pues nada de eso por cierto el cómo pero te sale lo que el año pasado pero pero ejemplo socio de tribuna que pagar el carné seiscientos euros perder un veinte por ciento que son cierto por eso más caro el desplazamiento a a Barcelona que no lo que les salió el año pasado

Voz 1375 11:12 muy bien de la última pregunta tú crees tú crees que conoces bien a los aficionados que en general la afición de Girona ve con buenos ojos ir allí o que Girona Barça se juega allí en Miami

Voz 5 11:25 no no no no lo que pasa es que bueno también hay que entender no que ve que sábado y que y que bueno que que será un bien para el futuro no lo bueno he leído yo creo que sí P I que que no se ha hecho bien porque no se ha contado con con con el aficionado ideólogo es es más compensaciones pues no son del todo de de lo de la gente

Voz 1375 11:54 bueno hemos agotado los aficionados con los jugadores que han entrenado futbolistas leyéndolo por la prensa también pero bueno gracias Pepe estará en El Larguero

Voz 6 12:02 muchísimas gracias a vosotros un abrazo Nati Pepe Sierra presidente

Voz 1375 12:05 la peña inmortal fundada en el noventa y dos la más longeva de Girona pues habrá que ir a Miami a ver la Liga piensen

Voz 1025 12:10 pues probablemente por cierto un dato más para que luego os lo apunté is de los flecos que están hablando dudas que hay sabes que inicialmente se decía que era un partido para jugarse sobre las seis de la tarde hora de Miami medianoche hora española bien con que estamos en el mes de enero aquí no hay humedad y la temperatura está en veinticuatro veinticinco grados la yo sé que la Liga ha preguntado si podían jugar al horario del fin al horario que jugar y eso sería la una de la tarde hora Miami estamos hablando de las siete de la tarde hora española ojo porque ojo porque esto cambia mucho también la película no sería de madrugada como se deja activamente hace hola buenas no porque puede ser que no sea de madrugada que sí que puedan ponerse el horario aparte por un tema también de seguridad al fin y al cabo el el estadio de los dos fins está en las afueras de Miami en una zona que bueno no no más a pasear normalmente no es una una zona insegura porque está absolutamente cubierta de policía en las horas de partido pero en ningún sitio donde vayas a pasear si sales muy tarde de ese partido porque a las ocho de la noche en Miami Es tarde eh bueno pues digamos que tendrán más claro para los más de temas de seguridad pero atención porque podría variar la hora no podría final mente jugarse de madrugada como todos pensábamos eh bueno tú has hay robo ahí te lo dejo ahí es decir que si no izquierda tiene la directora exacto ahí te de visto el hablamos ahora directora hablaremos habrá que ir allí Ponseti hay una cama para tierra en casa Si hay más posibilidades un abrazo pero nada no se chao feliz noche luego pues adiós

Voz 7 13:56 pues nada jornada veintiuno veintisiete de enero Girona Barça curiosamente este partido Hinault otro iba a ser el Barça Girona de la jornada cinco no se ha podido y al final quieren hacerlo con el Girona Futbol Club Barcelona eh