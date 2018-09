Daimiel: "Me decantaría por la pareja Shaq y Kobe antes que por la de Pippen y Jordan"

Voz 1 00:00 pues da igual que haya NBA que no hay NBA que que de un Messi quede en dos meses que quedan tres que queda mes y medio

Voz 1375 00:05 yo como aquí se me acumulan las preguntas para Antoni cada martes que viene así que no te dejan descansar hola Daimiel qué tal buenas noches buenas noches eh

Voz 0200 00:13 hoy la primera los Lakers han rescindido el contrato de Luol Deng si en algunos que sí esto es preparar

Voz 1375 00:19 terreno para la próxima temporada por espacios sí sí

Voz 0200 00:21 claro esto bueno pues es definitivo a la hora de tener mucho dinero disponible para incorporar otra gran estrella de la Liga en los Lakers esto les va a dar una disposición de aproximadamente treinta y cinco treinta y seis millones más para fichar Vargas Llosa exacto exacto y se habla por supuesto de Leonard no que que ahora han llegado a Toronto pero que se dice que el quiere jugar en los Lakers que es el equipo de su ciudad hice habla pues de Jimmy Butler también ahora en Minnesota pero sobre todo de dos jugadores de del gran equipo actual de la NBA que son los gorros Kevin Duran Thompson jugó vuelven a salir al mercado el verano que viene jo

Voz 1375 00:58 Clayton por hinchado a meter triples con Le Bron encima

Voz 0200 01:01 fíjate además su padre jugó los Lakers fue campeón allí el es de allí de Los Angeles bueno pues también está por ver qué Warriors pueda salarial mente hablando mantener a todas sus estrellas ya está haciendo malabares para verlo una temporada más por cierto está de gira por Europa Lebron Lebron sí con su Fundación con la marca deportiva pues estuvo en París no con con Aimar con el PP ha viajado a Berlín pop porque quería ver correr a Semenia la la atleta sudafricana que ha hecho una prueba de mil metros en Berlín bueno pues quería conocerla verla correr aprovecha porque él es un gran profesional del baloncesto tiene que estar preparándose entrenando a diario para llegar en buenas condiciones a la pretemporada con Lakers ha estado entrenando con el Alba de Berlín ya ya coincidió con su entrenador Aíto García Reneses e ir Ojeda que es el director deportivo y ex de Estudiantes de Gran Canaria pues ha coincidido con ellos allí en los entrenamientos buen ha habido un cambio de jugadores interesante entre Fini y sobre todo para los Rockets no para los Rockets para mí es muy importante hay una incógnita Brandon Knight un jugador que estuvo en Detroit estaba en fin Phoenix llega en este traspaso a Houston ha sido una estrella la Liga firmó un contrato de setenta millones por cinco años un base escolta tirador anotador pero viene de una lesión larga de ligamento cruzado es una incógnita pero sobre todo hay un jugador veintiún años Marquis Chris que ha jugado dos años en fines muy joven número ocho del draft del dos mil dieciséis yo creo que puede ser definitivo para Houston un jugador que va a aportar defensa rebote intimidación a plantar cara aquí Tibor si este es uno de los que en un partido Jutta Fini se encaró con Ricky llegaron una rígida engorda de acuerdo y bueno pues eh creo que fue Table Yeste jugador Marquis crisis le pegaron bueno pues éste va a ayudar yo creo muchísimo a Houston

Voz 1375 02:51 este marcando a Green va a ser bueno sí sí sí sí

Voz 0200 02:53 planas saltan chispas ahí humana Carmelo suman a este país gris Marquis Chris y acuérdate que se fueron a siete partidos con Chris Paul lesionado en la final de conferencia contragolpe

Voz 1375 03:04 Ana a Los Roques quieren ahí plantar batalla de verdad a los Warriors la última aquí te hago yo iba vamos con las de los

Voz 0200 03:09 oyentes y Chris Robinson Jo esto

Voz 1375 03:12 qué mérito que llevaba la cinta en la cabeza exactamente ha reconocido que consumían marihuana marihuana durante toda su carrera toda su carrera dieciocho años está así nada menos que la pinta le llevaban

Voz 0200 03:22 dice que no que antes de entrenamiento si de partidos que les servía para reducir la ansiedad Iker luego también después de los partidos le servía para ser más amable con su mujer y sus hijos ya cuando llegaba a casa él ahora es amable incluso sin es también también se pueden sí sí está demostrado es que el edil ya forma parte de una asociación que lucha para la normalización del consumo de cannabis en ya en Estados Unidos y lo ha dicho en una conferencia el jugador el ochenta y nueve al dos mil siete hay que recordar que en la NFL y la NBA hay controles Si hay castigos es decir es una sustancia prohibida todavía en el béisbol no hay controles ir sólo se hace un control se vea alguien seriamente sospechosos ya en la Liga de fútbol de Estados Unidos la Mayor League Soccer se hacen pruebas pero no hay castigos no hay sanción

Voz 1375 04:15 así esas temporadas pero si te pillan no pasa nada no pasa nada

Voz 0200 04:17 qué culta va a lo mejor se le da algún aviso y tal pero y esto vamos a ver porque ahora quiénes están en una situación complicada son N Feli NBA teniendo en cuenta que ya en treinta estados de Estados Unidos es legal consumir positivo regionales

Voz 1375 04:31 bueno bueno pues ahora vamos con las preguntas para Antoni que tienes aquí unas cuantas vamos mira estas bien directa dice Alberto Zarco catorce entornos las tres todas a la cuenta de Instagram del Larguero eh Anthony Carrie o a Iverson red dice Sen Pipol trescientos ocho en la NBA para ti quién sería el bueno el feo y el malo un animal

Voz 0200 04:54 bueno pues el el feo vamos a decir a Harden que yo no acaba de resolver su su físico con con esos dientes que tiene lavar a viajar de sin barba no sí sí bueno anda ya hay que buscar fotos de hace bastantes años y bueno yo creo que sería Le Bron James no sólo por cómo juega sino por su actividad fuera de las pistas el más fiel malo para mí Drummond Greene yo yo creo que es un jugador muy odiado por los recovecos dice Javi P D

Voz 1375 05:23 ochenta y siete como ves la temporada para Luka Doncic candidatos rookie del año

Voz 0200 05:27 sí sí sí yo creo que es candidato arranque del año aunque bueno pues allí sus colegas no de promoción no confían mucho en él ha habido una encuesta entre otros novatos que Hinault sales Luka Doncic pero entre la prensa si sale yo creo que el va a tener bastante jerarquía ya nada más empezar en Dallas vamos a ver si es titular o no yo creo que es maduro suficiente no tiene esa suficiente madurez con todo lo que ha habido en el Real Madrid para hacer una muy buena

Voz 2 05:53 voy yo a guión Nieves en nieve seis eh

Voz 1375 05:58 cuántas posibilidades las a los Lakers del Hebrón de ser campeones de Conferencia campeones de Conferencia hubo muy pocas muy pocas a no ser que en febrero antes de febrero

Voz 0200 06:08 oye que Kawase y un jugador de estas características pero si no yo creo que Word Houston están un poquito

Voz 1375 06:14 encima con la plantilla que tienen mucho gol eh mira esa te dice han Ubis no perdona te dice Gaspar siete once prefieres ver la final de la Champions o el séptimo partido de las Finales de la NBA imagínate que una final de la Champions al Athletic

Voz 2 06:32 eh bueno vaya papelón eh

Voz 0200 06:34 vaya preguntó que vaya papelón no se puede grabar no

Voz 1375 06:37 eh

Voz 0200 06:38 bueno pues hay una tele en un canal de están poniendo la final de la Champions y en el otro ganar el séptimo partido de la final de la en el hombre Si yo creo que vería la final de la Champions por por la historia reciente del Atlético de Madrid y he vivido muchas en directo de la NBA claro pues ya te digo bueno vamos a ver el joven nunca Suso Suso González dice partido de básquet que masas disfrutado como narrador comentarista bonos y tengo una lista hay preferencial con el último el último parón pido de Jordan con los Bulls el último partido Jordan en un All Star en el dos mil tres el partido final de las finales del dos mil nueve con el primer anillo de Pau Gasol seguramente el séptimo partido de la final de la NBA aquella del triple Irving cuando gana Cleveland en en Auckland no a los gorros seguramente estar entre los mejores

Voz 1375 07:34 que ahora debe de haber dice Rey iba a J Corrado crees que avanzada la temporada los guardias van a echar de menos a Jabal Magee

Voz 2 07:43 no lo creo un poco no

Voz 0200 07:45 sí sí jugó es verdad que fue importante sobre todo al final ahora va a jugar en los Lakers pero no no es el típico jugador que echas de menos sobre todo ha llegado Cousins que seguramente va a empezar a funcionar a partir de diciembre veneno Eloy Mir crees que Scariolo va a volver a convocar a Ibaka después de su estancia en Toronto que buena pregunta que ahora cara a cara a los ojitos te llevo pues mira vamos a ver qué ocurre durante la temporada con Toronto eh y con Ibaka y todo eso yo lo veo difícil pero

Voz 1375 08:15 hemos visto cosas más difíciles darse la vuelta en el mundo lo va a ver qué pasa con Luis Enrique Jordi Alba sin que sería lo mismo eh yo creo que tiene más opciones

Voz 0200 08:25 Jordi Alba que iba

Voz 1375 08:28 ahora mismo es ahora mismo aclara al claro no sé si va a estar habiendo El Larguero cree o Scariolo crees que Marc Gasol dice Ruth punto hacer Villa crees que Marc Gasol puede salir de Memphis a mitad de temporada leves por ejemplo rumbo a los Lakers

Voz 2 08:42 podría ser podría ser lleva buena también eh

Voz 0200 08:46 hay una cosa que hemos hablado en alguna ocasión en el larguero y es que Le Bron James es muy amigo de ex entrenador FIS del al que despiden de los Grizzlies dicen que por culpa de Marc Gasol lo cual yo no sé si ya Hebrón estaría tan abierto a la posibilidad de jugar al lado de Marc aunque es verdad que los un jugador que que es lo que quiere es ganar y ahora ha llegado Lance Stephenson a Lakers que con el que tuvo grandes batallas individuales en el este

Voz 1375 09:10 pero yo creo que sí empieza mal la temporada paramentos

Voz 0200 09:13 mis se tiene que haber otra abrir otra vez por lo menos el debate de la salida en traspaso de marca

Voz 3 09:19 qué preguntas de la NBA pero tiene una cantidad bruta por ejemplo está tengo curiosidad PJ VB trece cuál es tu comunidad autónoma favorita para comer

Voz 2 09:30 para eh porque Clooney otra Euskadi Euskadi Euskadi vale perfecto e insta también está bien dice David David nueve

Voz 1375 09:40 dos López camiseta de la NBA más atractiva la más fea

Voz 2 09:46 pues mira la además fea alguna de de de

Voz 0200 09:48 Memphis Grizzlies desde la época de Pau al principio tuvieron hay un algún uniforme muy feo Illa que más me ha gustado era aquélla del skyline de Denver cuando jugaba Alex English en los Denver Nuggets una conejita que hubo muchos colores no que era como

Voz 2 10:02 es triste casi un poco

Voz 0200 10:05 aquella me encantaba no no sé si por la época no era muy colorista pero pero en los ochenta quedaba muy bien yo no soy de esas eh eso aunque daría un poquito más y la de Memphis que te he dicho por fea competiría con con esta desde el Atlético de Madrid no me gustaba

Voz 1375 10:20 tan fea no es verdad que no tiene que ver con la me parece ser el Deportivo Alavés de de de peores épocas del Alavés que que ahorra a Vitoria no ahora está muy bien el hombre nosotros

Voz 2 10:31 lo dice Nick X cuál crees que es la mejor pareja de la historia Jordan Pippen o Shaquille Cobi

Voz 0200 10:41 hola de Sakhir Cobi tuvieron momentos tremendos no llevándose también cuando jugaban yo creo que PPN Jordan se llevaban mejor cuando jugaban aunque ahora creo que sí van muy bien pero si yo diría que por la mezcla uno grande y uno interior otro exterior y tal me decantaría por Sakhir Jordan puede que sea mejor que todos pero las orejas es crees que la pareja Montes hay mil sería mejor que alguna de estas no bueno yo creo que que sobre todo Montes fue muy bueno fue Jordan los que jugaban alrededor daba igual dice Clara C o cero uno como se supera la depresión pos verano empezando trabajar rápido y que te manden muchas cosas en el trabajo

Voz 1375 11:25 que este es estresado no si se olvida todo se olvida se olvida empiezas a pensar ya en el siguiente J Hilda puede ser este el gran año de la ceja bueno mucha gente piensa que que puede ser un año en el que el busque el envío

Voz 0200 11:38 sí pero para ser MVP necesita que su equipo gane muchos partidos y tenga una temporada regular más destacada que el anterior

Voz 1375 11:45 la última Carlitos diecinueve quince que Rockets ves mejores los de Tracy Mc Grady Yao Ming o los actuales sobre los hombres sin más competitivos aquellos tenían muchas lesiones y además yo creo que

Voz 0200 11:56 Antonia actual es mejor entrenador que el llevan

Voz 1375 11:59 sí aquello de hecho ya es bueno ese archivo así insistió las acciones

Voz 1 12:05 algunas voces iba a mira te voy a hacer estas dos últimas dice

Voz 2 12:09 Z de hora más ya te empieza a pagar el alquiler tu inquilino

Voz 0200 12:13 no ese es un tema que estoy intentando primero resolver mis asuntos laborales para ver si si si puedo seguir con con visibilidad y dice Alberto

Voz 1375 12:24 cosa prefieres que el Atleti gana la Champions o que dejen de preguntar Depor el inquilino prefiero que el Atleti gane resonante los virus que de momento se van de armas aunque sea con la camiseta azul esa de aunque sea aunque esté aunque cambiaría la camiseta zulo no

Voz 4 12:39 mañana estoy apasionado porque he mañana tenemos a Pau aquí en Madrid explicitado en el Bellas Artes después él no unos que grandes almacenes donde va a firmar el libro suyo yo espero que dejen

Voz 5 12:54 el que se lo menos mi jefe de

Voz 0200 12:57 mi anfitrión vas mañana Anthony no creo que pueda no creo que pueda pero ya más un día me gustaría ver a Manolete en el Bellas Artes

Voz 1 13:05 no sería sé pero sí se le tiene denegado la entrada de piel no le permiten entrar

Voz 0200 13:13 un abrazo muy bien abrazo a todos Arocha