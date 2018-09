El Larguero (04/09/2018): Morata, el Girona - Barça en Estados Unidos y la NBA con Daimiel

Voz 1375 00:00 muy buenas noches bienvenidos al larguero hasta la una y media haciéndote compañía en la Cadena Ser con todo este equipo de deportes de la radio para contarte

Voz 1 00:49 en la semana de selecciones que viene

Voz 1375 00:52 por delante los dos primeros partidos con Luis Enrique en el banquillo pero con además de eso protagonistas enseguida las estar aquí en los estudios de de la Cadena Ser Álvaro Morata delantero del Chelsea el ex del Real Madrid aunque siempre se sigue sintiendo delantero del Real Madrid enseguida estamos con él y con Javier Herráez y con Antonio Romero ya además de la selección que ahora contamos también los nuevos métodos que tiene preparados ya Luis Enrique en os cuento a esta hora de la noche que si efectivamente se viene hablando se viene rumoreando te hemos ido contando en la Cadena Ser en semanas anteriores la opción de que un partido de la Liga se juegue en Estados Unidos ya te contamos en su momento lo del Girona lo del Barça Girona de la jornada cinco que contó José David palacio al final no se ha podido llevar a cabo pero ya os cuento a esta hora que vayáis preparando eh la fecha veintisiete de enero jornada vigesimoprimera de la Liga en Primera División el Girona Barça no el Barça Girona había por lo visto había especial interés en que fuera este partido o bien Barça Girona

Voz 0105 01:59 no Girona Barça

Voz 1375 02:01 será el Girona Barça repito de la jornada vigesimoprimera el veintisiete de enero el partido de la Liga que se jugará por primera vez en la historia de nuestro fútbol en Estados Unidos se jugará en Miami en el estadio de los Doll fins eh luego os daremos más detalles pero eso es lo que está hablado lo que se está cerrando lo que está negociado para que por primera vez la Liga juegue un partido fuera de España y lo jueguen Estados Unidos veintisiete de enero Girona Futbol Club Barcelona es noticia que te damos al inicio de este Larguero en un día en el que además se ha producido el sorteo del Mundial de Clubes en Zúrich sede de la FIFA sorteó para el Mundial de Clubes que comienza el diecinueve de diciembre en los Emiratos Árabes Unidos el Real Madrid David como campeón de la Champions se enfrentará al ganador del encuentro entre el Guadalajara mexicano y el vencedor de la Liga de Campeones de Asia también hoy ha habido de Unión de entrenadores esta tarde en Nyon luego nos lo cuenta Mario Torrejón la vigésima edición del foro de entrenadores de elite donde han estado entre otros Julen Lopetegui Diego Pablo Simeone eh Allegri Ancelotti y Rafa Benítez Mourinho no está Guardiola luego nos cuenta Mario Torrejón que ha dado de si esa cumbre de técnicos en Nyon también ha jugado la selección española femenina tres cero le ha ganado a Serbia el equipo de Jorge Belda que afirma una fase de clasificación para el Mundial dos mil diecinueve Inmaculada

Voz 0105 03:26 ocho partidos ocho victorias

Voz 1375 03:29 los goles los han marcado hoy Amanda Sampedro Jennifer Hermoso por partida doble por cierto hermoso por partida doble ha marcado el doblete ya por cierto que el partido se juegan en Las Gaunas en el mítico las Gaunas batió récord de asistencia a un partido de la selección femenina siete mil setecientos veintisiete espectadores en El yo eso de logros contra Zubiarrain la última hora la previa de este partido que juega esta noche a las dos Rafa Nadal contra Dominic Thiem por un puesto en las semifinales a partir de las dos y media anoche cayó Federer ya lo sabéis ya no Carla Suárez que eliminó a Sharapova y luego también estaremos con los enviados especiales de la Vuelta Ciclista a España en la segunda victoria del italiano Elia vivían y que se ha impuesto al sprint en la décima etapa mantiene el mayor rojo el británico Simon James luego vendrá Daimiel con la NBA y por supuesto no quiero hoy arrancar el Larguero si mandarle un abrazo a la familia de Bernardo Salazar que es eh a uno de nuestros grandes amigos de la familia de deporte de la familia de Grupo PRISA I de la familia de todos los atléticos en general conocía Bernardo de Salazar cuando trabajaba en Canal Plus allí nos encargaron eh a mí me encargaron entonces cuando yo estaba allí en mi etapa de Canal Plus hacer un programa sobre la historia de los Mundiales lo presenté durante unos cuantos meses con Alfredo Relaño director del diario As Icon Bernardo de Salazar es una que siempre me impresionó un auténtico a bibliotecas en no no exageraba vamos es que a Bernardo de Salazar cuando nos tocaba hacer partidos históricos en Canal plus de tocaba hacer un partido ya que se del Mundial del sesenta y seis tú le llamaba siete de Bernardo de puedes decir por favor que que quién es el el defensa este de era de de de Hungría partidos en blanco y negro de de de del Mundial de Inglaterra IT decía la alineación entera era era una auténtica biblioteca era un auténtico servicio de documentación sin necesidad de consultar nada una cabeza privilegiada ya As y además una persona cariños y Sima entrañable al que todos el mundo queríamos eh fuese el equipo que fuese él era del Atlético pero no solamente querían los atléticos sino fuesen del equipo que fuese hoy nos ha dejado después de una larga enfermedad contra el cáncer y lema damos desde aquí un beso y un abrazo a toda la familia en nombre de esta casa de la Cadena SER descanse en paz el grandísimo Bernardo esa plaza todo esto en la portada de El Larguero que arranca ya once y treinta y cinco una menos en Canarias estamos con Álvaro Morata

Voz 1375 06:31 pues en la concentración de la selección española tenemos

Voz 0200 06:33 hoy a uno de los delanteros de la roja que están sintonía Larguero y con el Javi Herráez Antonio

Voz 3 06:38 pero la Hadi qué tal muy buenas hola qué tal muy buenas noches sola Romero muy buenas qué tal mano muy buenas

Voz 0200 06:42 los que Tamayo el día dos con Luis Enrique en en las

Voz 1375 06:47 pues me cuentan que muy bien que tiene

Voz 4 06:49 muchas ganas que habla con los futbolistas ayer pudimos ver en el entrenamiento a puerta abierta que quiere velocidad más que toque se debe con mucha conexión y que quiere ganar al final esto hay que ganar y Luis Enrique tiene su método cree que es capaz de hacerlo y tiene mimbres para ellos así que bueno pues suerte para Luis Enrique que de momento ayer si nos dejó ver el entrenamiento pero a partir de ahora ya está la previa quince minutos antes en Wembley

Voz 0105 07:11 va a cerrar todos los entrenamientos para trabajar con sus jugadores y su cuerpo técnico

Voz 1375 07:16 qué método entra Álvaro Morata primera lista de convocados de Luis Enrique ya ha vuelto el delantero del Chelsea a la selección después de verse perdió el Mundial Don Álvaro Morata buena no

Voz 0105 07:25 es una buenas noches encantado de volver no Hobart

Voz 1375 07:29 prepárate el Mundial que que no sé si lo viste por la tele lo dijiste no no veo ni un partido

Voz 0105 07:36 pero todos son los de España no un poco en general la verdad que no entendían daba con muchas ganas de ver los demás partidos pero pero al final no te vayas por donde vayas el Mundial lo ves o Si no quieres verlo lo escuchas pero los partidos de España no me lo voy a perder esperaba es quedarte fuera de la lista sinceramente no pensaba pensaba que iba a ir IT te dio alguna explicación Julen no la verdad es que no me dijo que que no estaba por los las cosas las circunstancias que no habían dado que no estaba ahí en ese suerte y bueno yo pensaba intentar convencerle para para volver pero al final bueno se fue su fue el Madrid que bueno les son mucha suerte

Voz 1375 08:17 sí pero te llama justo antes de dar la lista o te llamo en los meses anteriores que es lo que no lo que lo que aclaró el Teva llamando otra o justo cuando va a dar la lista te dice oye que no estás

Voz 0105 08:24 bueno eso da igual que para que son cosas que que quedan entre él y yo tampoco creo que tampoco es justo que yo diga lo que me dijo lo que no me dijo no no fui fue su decisión y muy bueno las respeto oí bueno fue un momento duro para mí

Voz 1375 08:44 tampoco te ha llamado Luis Enrique antes de convocar pero te lo esperabas avisaron antes

Voz 0105 08:48 no no no me avisaron antes hay puse estaba dándole me hubiera una niña muy sinceramente pensaba que era que era una hora más tarde con ahora no no hizo el cambio está un poco nervioso y estaba estaba ahí con el con el con el niño lo tuve que dejar

Voz 1375 09:05 con con quién estabas con Alessandro con Leonardo con Leonardo

Voz 0105 09:08 yo estaba y lo le dio le dio una una una una señora que no se biberón porque bueno volver pues no emociona un poco claro está con el embarazo se dirige este ostrás llamado Luis Enrique jo hizo lo dijiste a Leonardo no bueno no era todavía pero bueno les guardaba la la la primera camiseta no mal que no dan dos porque sino altanera tenía que partir

Voz 1375 09:33 bueno al menos mal oye lo que has hecho es cambiar el dorsal en el en el Chelsea no en la selección cuál vas a llevar

Voz 0105 09:39 bueno el que se pueda no ahora pues que que vuelvo pues que se pueda si se puede el siete que es el que tenía antes pues pues lo llevaré y sino pues como como si me dan que sea cuando te quedas fuera aquí vuelves te das cuenta que que hay ahora no me lo da igual da igual todo no importante

Voz 1375 09:57 estar no se desató hasta el nueve por el veinte

Voz 0105 10:00 nueve no por por por los niños no por el día sí bueno los niños también eso también fue un poco lo que había que decir porque por toda la gente que había comprado la camiseta no también ese número con el que debute que querías cambiar necesitaba cambiar Ivonne también era era un bonito detalle para para la mis niños ha

Voz 1375 10:22 ha sido una temporada dura no difícil no no sólo por el Mundial no sino por por por cómo se desarrollaron las cosas no incluso te planteaste llegar a salir del Chelsea a final de temor

Voz 0105 10:30 Álvaro no nunca me lo he planteado a la verdad que que he tenido posibilidades pero pero creo que hubiera sido no por mi personalidad no creo que podía haber a lo mejor otro sitio ha metido más goles ocho hubieran dejado no se tirar penaltis au pero bueno al final creo que que la felicidad yo creo que no se encuentra escapando a la mínima que hay problemas no me me fui del Madrid para para ir al Mundial y me quedo sin el Mundial no al final el uno nunca sabe lo que va a pasar también tuve tuve problemas el año pasado con con todo es de con todas con todo lo que había colas lesiones con con muchas personas también y y bueno la verdad que que ahora estoy muy contento muy ilusionado oí han cambiado muchas cosas claro porque es por eso que dices no

Voz 1375 11:23 que lo del cambio de dorsal no solamente es por los niños sino porque ha dicho quería quería aunque quería cambiar algo algo tenía que cambiar no como Morata antes que otro monarca después

Voz 0105 11:31 bueno también soy un poco supersticioso los últimos el número uno de la verdad que creo que fui quince así que había que cambiar cambiar sí sí

Voz 1375 11:39 et in the leí en una entrevista creo que fue en el Mirror si no me equivoco Álvaro que decías eh que tuviste esta temporada en la que no querías hablar con nadie quería escuchar a nadie sólo querías quedarte en casa que que no era depresión pero algo similar que le pasaba por la cabeza en todos a Morata duda uno dudas sobre sí mismo

Voz 0105 11:53 que bueno y es que no gustan ya de ello porque lo pasé muy mal no sabía lo que tenía Hay made me tenía que ir Alemania con el doctor volvía a Alemania tenía que estar un mes parado por el doctor me dijo que tenían que estar un mes parado de siente pues pues yo estaba entrenando no y al final cuando cuando tú tienes dolor y no no puedes moverte había veces que me que me he dado al pinchazo que me daba Hay iba conduciendo de momento ya que quedarme media ahora en el coche porque mi mujer no conducen Londres si me entendían que queda media hora hasta que pasara y bueno sí había personas que decían que era que eran problemas problemas mentales mío no que que estaba todo en mi cabeza entonces a partir de ahí entra en una dinámica que que al final pues yo quería yo quería entrenar quería jugar y y bueno al final juegan muchas veces se juega muchas veces mal luego yo un partido importante contra el Barça yo tuve que ir yo tuve que ir varias veces de viaje para para intentar llegar a ese partido y luego bueno pues tras dos partidos jueguen muy poco y la verdad que a partir de ahí ya en mi cabeza estaba totalmente fuera salir al campo vamos como si me daba el viento frío en la cara me quejaba el árbitro muy mal con todos y al final buscaba cualquier excusa no para para para para evitar pues la realidad

Voz 1375 13:21 la familia es clave no la Familia y decir oye que te vienen dos niños dominando

Voz 0105 13:24 sí bueno me también mujer lo pasó muy mal tuvo que ir dos o tres veces al hospital porque estaba deshidratada porque un poco bueno ahora viendo lo que toda la leche que lo entendamos

Voz 0200 13:38 dejaba entre Castejón mantenemos y bueno al final

Voz 0105 13:40 con un año que te sirve para aprender quizás no fue el año que debería haber sido por por todas las cosas que había en juego oí bueno como como todo el mundo sabe me fui del Madrid para para ir al Mundial y me quedé fuera ese es el resumen al final del año pasado no

Voz 1375 13:56 ahora empieza una nueva temporada empiezas bien con el Chelsea con un entrenador con Luis Enrique qué tal con Luis Enrique que qué sensaciones con con estas primeras horas del nuevo seleccionador

Voz 0105 14:05 bien muy bien la verdad que que yo creo que es lo que también aquí en una nueva etapa citado en cambio un cambio en muchas cosas Si bueno yo creo que se nota de todo el mundo sabe que que él tiene una una personalidad eh qué quiere ganar sobre todo oí y creo que eso es lo más importante al final creo que no es nada fácil pues que igual que para él para para nosotros no para los que no hemos ganado nada aquí porque porque en los últimos diez años de la sección española han sido han sido los mejores de su historia no pero creo que que hay una una etapa muy bonita y sobre todo pues que que el míster es el primero que quiere ganar y eso es lo más importante

Voz 1375 14:47 hoy es compatible Álvaro Morata con Diego Costa en el equipo porque parece que todos es no el nueve Costa o el nuevo Morata cada uno hace su quiniela pero son compatibles sois los dos juntos

Voz 0105 14:56 bueno ojalá pudiera jugar algún día con él y creo que bueno la gente a mucha gente que no se imagina lo lo amigos que somos loable llamé a él el día siete bueno había menores escribía El hallazgo es escribir ya que yo me quede fuera de la lista cinco minutos después cuando estaba no estábamos jodido no elige qué tal le voy a echar de menos pero pero bueno a ver a ver a ver si lo traes el Mundial no al final yo creo que es lo bueno que aquí el grupo es lo primero y bueno ojalá pueda jugar con él hundía o con Yago o con Rodrigo la verdad que hay muchas opciones es bueno para España pero creo que que ante todo y y aunque parezca un tópico no no es no es fácil ser amigos porque porque al final de estar jugando de estar jugando lo que estar jugando no no no suele ser muy normal y sobre todo en en una selección con que te ves poco pero bueno creo que es una cosa destacar

Voz 1375 15:52 es de los que con los que mejor te de uno de los que de los que mejor relación tienen con uno de los que mejor te llevas Diego Costa

Voz 0105 15:57 si Diego me acuerdo que la primera convocatoria que que que coincidimos no fuimos a cenar por ahí los dos los dos impago y amigos pues creo que no es imitar lo que no es invitado pero fuimos fuimos a cenar y bueno creo que a partir de ahí nos nos llevamos fenomenal y es un nada grandísima persona para el campo hombre yo yo yo no todas las este sufrir una pregunta algún centro arqueta que jugar contra él algunas tenido que que lo ha sufrido no como Ramos por ejemplo bueno creo que dentro del campo

Voz 1025 16:33 el el es una bestia

Voz 0105 16:36 da igual ser buena persona

Voz 1375 16:39 se habla mucho de Jordi Alba habéis hablado la concentración

Voz 0105 16:43 si te habla no no no hemos hablado le echa de menos es es a otro crack otro otro que traía traía siempre alegría la sección Un jugador espectacular pero bueno yo no no creo que que opinas de de eso gustaría obviamente que estuviera aquí porque porque es un un crack como como persona hay un me gusta mucho como jugador

Voz 1375 17:05 te sorprendió que se quedara fuera no

Voz 0105 17:07 creo que a todos

Voz 1375 17:09 ahora está otro compañero tuyo porque creo que después del Madrid sois el equipo que más aportarais estas tú está Kepa el portero Azpilicueta Marcos Alonso que

Voz 0239 17:15 vaya vaya temporada la la anterior

Voz 0105 17:18 así se merecía llegar a la selección Marcos también no si está claro que se lo merecía yo estoy yo estoy muy contento estoy encontrando por Marcos también porque porque también es es mi amigo bueno siempre que tengas tus amigos yo me llevo muy bien con todo el mundo Peraza no me Marcos te lo mereces está haciendo creo que es uno uno de los más importantes para para el Chelsea y bueno eh tenerlo aquí hoy se lo he dicho yo he dicho que raro por aquí pero bueno contento contento por porque no habíamos coincidido todavía aquí estoy muy contento

Voz 1375 17:52 bueno faltan Pedro y Cesc hay otros otros españoles allí es más más spanish Chelsea que nunca no este año también

Voz 0105 17:57 si ellos también pueden venir pelean para venir

Voz 5 17:59 sí están trabajando bien para venir muy bueno

Voz 0105 18:02 eh pues siempre que que haya muchos jugadores del Chelsea quiero decir también que que al Chelsea le va bien y eso es importante porque creo que que este año sí tenemos un poquito de suerte podemos por hacer una Henin

Voz 1375 18:12 mejor con Sarre que con Conthe

Voz 0105 18:15 sí sí sí para mí si ya por por nada sino por el estilo de juego al final eh pues bueno al final cuando la pelota que entrar al pero luego cuando las cosas no salen no era no era mi estilo de juego jugar jugar como jugábamos con Eli bueno también sufrimos sufrió un poco peores

Voz 1375 18:33 te preguntan las últimas Romero si Javier Recio que tenemos que mandar Adescas

Voz 0239 18:37 a a Álvaro Morata Romero y Javi todo vuestro mono yo sólo quería tener una grosería primeros un gusto escucharon futbolista hablar de otra cosa que no sea el fútbol porque lo que no llega a nosotros el feed back de la pasada temporada esquema la temporada hecho Álvaro Mora

Voz 1375 18:50 ahora tú miras a los ojos a A

Voz 0239 18:52 Álvaro Morata que no deja de ser un padre primerizo pero no deja de ser un chaval te das cuenta que a veces hay juicios prematuros tenía la sensación de que sobre tu pasada temporada hubo demasiado de ese tipo de juicio prematuro que la gente no sabíamos realmente que el está pasando al monte

Voz 0105 19:08 bueno al final eh creo que en el mundo de hoy es normal no que se diga que el Chelsea hizo una una una un esfuerzo importante por mí no no fue correlativo no yo tendría que haber respondido el doble por un jugador que pagan eso no no puede acabar la temporada con quince goles es es lo que hay yo lo asumo pero bueno es verdad que al final no es lo mismo siempre lo ha dicho muy bueno la gente también pues no no no no lo al final es que la gente piensa que somos máquinas no yo si hubiera parado tres meses igual hubiera vuelto con mi cabeza fresca con un oye fue profesional y quería quería darlo todo igual si volver atrás hubiera parado dos meses porque la gente pensaba que yo me estaba no me estás forzando que cuando estaban al máximo no hay dime iba pasaba dolor y me iba a Alemania pagaba yo aviones privados Alemania que cada cada tres días para para estar bien físicamente y bueno al final la gente se piensa que yo estaba en casa con qué es lo que lo que la falsa vida que se ve en Instagram no nos gusta cosas también para pues porque hay mucha gente que le gusta pero bueno al final lo que algún día pues escribir un libro de cómo no he pasado este año ir este verano oí bueno de lo que cambia también tienen una gran mujer y unos niños al lado y luego

Voz 0239 20:38 la futbolística voy a ser poco original e se especuló con la posibilidad el Real Madrid evidentemente no ha habido nada del Real Madrid durante todo el verano pero el que está ahora en el Real Madrid es Mariano le ha recibido practicamente como como un salvador para la plantilla ante la ausencia de un delantero centro cuando tú estabas había dos tres delanteros centros ya horas eh eh recibe a Mariano que era suplente tuyo que ha tenido menos protagonismo que tú en el primer equipo del Real Madrid como un tipo importante para la plantilla cómo cambia la vida no en bueno yo

Voz 0105 21:08 creo que en el minuto uno oficial el mando un mensaje ahí estoy contento por qué pues porque estaba valorando Mariano como cómo cómo se valoran a Mariano no como siempre pues ha tenido que guiri implementarlas en León para que ese valorar Mariano como cómo cómo se tiene que

Voz 0239 21:26 a tener te ningún lío te da algo de envidia no por decir tú estás en el Chelsea quiere darlo todo pero están valorando a Mariano como quizá min en su momento no me valoraron ni

Voz 0105 21:35 bueno envidia no me dan envidia me alegro mucho por él y bueno yo estoy en el Chelsea también no no no estoy en un equipo que que sea muy muy inferior está claro que el Madrid es el mejor equipo del mundo y que que que hombre todo el mundo gustaría estar ahí pero no te lo mide las que que le deseo lo mejor y yo estoy seguro que lo va a hacer

Voz 4 22:00 eh Álvaro te sorprendió la marcha de Cristiano porque ya se barruntaba llevaba años diciendo me marcho de marcho pero este año acaba la Copa de Europa y antes de levantar la hora

Voz 0105 22:09 mejora dice que está tapa esta pocas

Voz 4 22:12 se ha acabado cuando les sorprendió

Voz 0105 22:14 bueno la verdad es que yo no me lo creía no pensaba que era el que sea el mejor para renovar una cosa que que no sé yo qué sé o alguna cosa pues que cabreado por detrás lo que querría más cariño no sé hasta que hable con con un directivo de la Llueve me dijo tres me dijo oye tasas quién quién va a venir que no me lo creía

Voz 4 22:37 está con tú te has creado en el Madrid en la Juve oscilaron de los dos equipos eres tú

Voz 0105 22:42 sí lo dijeron antes de que pasara a mis colegas decían es posible que se vaya tan no tenía la gran primicia del verano sí sí cuando cuando te enteraste cuando te lo dicen pues después de mundial justo vamos a acabar no digo Portugal no no no no antes incluso si te deja ver llamo por teléfono te llamo por teléfono me dijeron que iban a ir a peor el y que iban a hacer un esfuerzo por él y bueno la verdad que que al menos que se haya ido del Madrid pues que salido a otro club que es que es espectacular hay que sobre todo creo que ahí está

Voz 5 23:16 muy bien muy buenos muy parecido al al Madrid

Voz 0105 23:19 son dos grandes también eso te iba a decir que si es hemos

Voz 4 23:22 a La de Turing que la de Madrid porque no para de tirar dardos yo el pasado año hace justamente un año más que la suerte habrá contigo en los últimos tres años de forma consecutiva el mes de septiembre aparte de que han madurado preside esa espontaneidad tan para mí tan importante para ti y para tu juego para tu vida en Cristiano se ha ido chico en un el Real Madrid aquí tú te sientas y hablar maravillas derramaría Real Madrid que pasa que la familia para unos una cosa para otros otra yo a Cristiano han oído hablar de entre el latín

Voz 0105 23:48 yo creo que no tenemos elogios es que yo creo que

Voz 1025 23:51 sí hay diferentes formas de hablar del Madrid bueno yo creo que no

Voz 0105 23:57 se ha referido a la familia a la familia

Voz 6 24:01 cercana Él no se ha referido al pasado mes que ya

Voz 0105 24:05 ahora lo que es lo que diga igual me matan a mí ahora por por darme vía pero bueno yo creo que el pues eh sí salido el Madrid no es porque no porque no saben con sus compañeros porque no había buen ambiente porque sitúa bueno a cualquier persona que haya visto los rondos del Madrid a todo el día no creo que es mejor ambiente era imposible entonces pues bueno habrá tenido sus cosas que yo ahí no me meto ahí bueno e igual algún día pues cuenta por qué porque ese fue el año para el libro el tu y Cristiano

Voz 6 24:36 ah sí

Voz 1375 24:39 ah se ya habla sectores Se refería Florentino no a la plantilla

Voz 0105 24:42 bueno tampoco ya que ya se acaba el tiempo

Voz 1375 24:47 no es la última que te hago la las dos últimas de sí o no si quieres favorito la Juventus ahora con Cristiano para ganar la Champions

Voz 0105 24:56 quizás depende no solo por Cristiano los últimos los últimos años ya ha tenido ha estado siempre ahí en la Juve es un equipo que que creo que tácticamente es es uno de los más perfectos que hay ahora pues eh con con Cristiano ahí que que también presión cuando empezó a meter goles pues es lo mismo todos los años es lo mismo Cristiano en lo mete el final finalmente cincuenta bueno es un equipo seguramente los más peligrosos para para ganar la Champions seguro pero no solo por Cristiano porque en los últimos años siempre estaba ahí

Voz 1375 25:28 y la última astas triunfando en el Chelsea en el futbol inglés sigue envuelto has vuelto a la selección pero te fuiste dos veces te gustaría volver otra vez al Madrid

Voz 0105 25:37 a quién no yo soy feliz en el Chelsea pero bueno eh creo que todavía tengo tengo bastantes años si Dios quiere y las lesiones me han respetado bastantes años y bueno pues me he dado Mariano dijo que al Madrid no se cierra puertas nunca ya que está nunca se sabe Álvaro

Voz 1375 25:54 eh muchas gracias que siempre es un placer hablar contigo de fútbol y de la vida en general que te vaya muy bien y de momento a disfrutar de de

Voz 0105 26:00 la selección igualmente muchas gracias la temporada si Dios hasta luego

Voz 1375 26:04 Álvaro Morata en el larguero

Voz 1375 29:23 a las doce en punto de la noche que el lujo del que a gusto como decía Romero hablar con futbolistas que hablan de fútbol que para eso estamos aquí en El Larguero pero también de otras no hay sin tapujos sin morderse la lengua con la sinceridad la naturalidad que caracterizan a Morata que que yo creo que acabará siendo el nueve de La Roja eh Romero oí Javi Herráez ha vuelto por méritos propios no fue la gran sorpresa quedarse fuera del Mundial pero Morata es uno de los que va a pelear por ser el nueve ya hay Tina Diego Costa dura competencia con él

Voz 19 29:53 pero yo lo que acabará siendo el nueve de La Roja yo creo que de todas las las experiencias negativas que el año pasado no sacaba

Voz 0239 30:01 dar Morata que que tuvo y que que ha sido efectivamente un gusto escuchar las porque a veces nos quedamos en la superficie de la profesión más bonita del mundo que para mí es la deportista profesional y en este caso la de futbolista de máximo nivel pero es evidente que tiene una parte y una cara oculta que a mí particularmente eh me encanta que que en no es la abre hay que no la descubra pues entre otras cosas cuando le tengamos que criticarle tendrá que tengamos que alabar tengamos todos los puntos de información necesario no he dicho esto yo estoy absolutamente de acuerdo contigo si lo del año pasado le ha valido para para madurar como persona que como futbolista yo es que no tengo ninguna duda que no hay ningún delantero en España con en condiciones físicas y futbolísticas de Morata que luego ninguna

Voz 1375 30:40 yo Javi que por la por la forma de jugar de España e Italia sin más no es que tenemos la suerte de tener dos buenísimos ahora aparezco Lopetegui no tenemos dos soluciones sino un problema como dice en la portería pues en el nueve de España tenemos dos soluciones pero por la manera de jugar de España yo veo mucho más asociándose con ese estilo echándose incluso

Voz 1284 30:56 a la banda y aguantando el balón de espaldas a al área rematando

Voz 1375 31:02 de cualquier manera me parece que es un tío mucho más asociativo con el juego España que cualquier otro no estando en buenas

Voz 4 31:08 sí que haya bandas asocia muy bien por ejemplo Diego Costa quizás sea más killer pero Álvaro si eso minutos partidos Si irregularidad es un es un delantero nato bueno en el Chelsea estamos viendo jugar no está viendo puerta bueno si pierde un partido de la Premier pero por ejemplo el último partido no marcó hoy estuvo lo cambio por Giroud Sarre pero yo lo que

Voz 1375 31:28 trata con confianza con ganas porque

Voz 4 31:31 lo que me gusta de este de este chaval de Álvaro es que es espontáneo es es educado es correcto es alegres un sus dio positivo y además no tiene problema es sincero en decir oye pues pasé un mal momento de me lo pensé mucho yo creo que eso es lo mejor de Álvaro IS

Voz 0105 31:46 me subí baja constante en su carrera algún día tendrá que

Voz 4 31:49 quedarse ahí arriba en lo más alto para demostrar que es un nueve con con mayúsculas yo lo creo sinceramente no porque entrevista porque es amigo nuestro porque tiene mucha calidad hay bueno siempre una frase de Vicente del Bosque cuando estaba en el en el Castilla que decía no estaban Jesé Álvaro y compañía dice es que la progresión de Álvaro es bueno inigualable y va a llegar donde él quiera evidentemente ha llegado a tener un poco de mala suerte en ese momento en el que está a Benzema porque Zidane confío más en francés pero ahora se tiene un poquito de suerte y con España con Luis Enrique creo que va a ganar muchos enteros

Voz 1375 32:24 bueno pues protagonista en la portada el Larguero Álvaro Morata en el día dos de Luis Enrique como seleccionador Luis Enrique que poco a poco Llanos va y dando desvelando a alguno de sus sus métodos no hemos visto en la lona que ha colocado para que muy muy receloso siempre de la prensa ya lo sabemos no es nada nuevo pero también muy estricto no es un es un entrenador muy metido ha llegado muy enchufado nos lo dice en los jugadores lo dicen en la federación ha llegado motivo

Voz 0200 32:50 clarísimo motivando a todo el mundo pero también con

Voz 0239 33:15 a mí no me no me chirría cuando cuando terminó la etapa de Vicente del Bosque llegó Julen Lopetegui alguno futbolista públicamente dejaron caer así que trabajamos un poco cómo se trabaja

Voz 1375 33:25 el barrio de momento eh

Voz 0239 33:27 no porque llevamos dos entrenando Juan Luis Enrique pero bueno ya parece que que todo va en ese camino no oí yo me niego a pensar que todo lo que pasó en el último campeonato del mundo la última Eurocopa es que los futbolistas estaba de cachondeo la concentración yo creo que Julen Lopetegui entraron serio que no permitiría que en la Eurocopa de Francia los los jugadores estuvieran de cachondeo en la concentración que Vicente del Bosque es un entrenador serio que no permitiría que los jugadores demasiado en la concentración en Brasil y al final esto va en el resultado Si el resultado positivo los métodos de Luisa perdón serán cojonudo no volverán volveremos a decir que todo es un deseo

Voz 1375 34:02 pero pero hay un matiz importante en esto que hay entrenadores que son más

Voz 18 34:06 eh

Voz 1375 34:07 proclives a sentarse con los capitanes y decir oye venga a Mister negociamos un poco esto tal hombre malo no no tiene porque ser malo malo no no por eso digo que es una diferencia que ya marca Luis Enrique que ya marca Terre terreno que que Luis Enrique ha dicho no aquí conmigo si esto no se negocia mañana se desayuna a las ocho cuarenta y cinco y a las diez a entrenar saque no se ha sentado con ramos para decir oye mira os parece bien que hagamos esto y que luego tengamos sesión de vídeo por la tarde y que no vais a tener tardes libres y que va a haber doble sesión y que cuando volvamos de Inglaterra camino de Elche no vamos a parar en Madrid sino que vamos directos de Inglaterra a Elche se este tipo de cosas que otros seleccionadores como dices Romero sin ser malo las han negociado sentándose cara a cara con los capitanes y peso pesado El Vestuario aquí Luis Enrique ni llama a los jugadores que vienen ni llama a los que no vienen ni les consultas y se les parece bien o les parece mal y no me parece mal simplemente digo cómo puede caer esto en en los jugadores no eh sí pero que hay una cosa Manu

Voz 4 35:03 a veces se habla de que por ejemplo Vicente del Bosque por ejemplo era muy permeable que bueno yo he oído un capitán de la selección española de decir cuando Vicente se le mete una cosa en la cabeza olvídate si no vayas allí a esa puerta porque no te va a hacer ni caso osea que una cosa es escuchar y otra cosa es decidir yo creo que ha habido técnicos en España que han escuchado pero Can tomaba decisiones que sean gente que parecen afable pero que luego tienen sumó su pronto y su carácter que por ejemplo hablan de Vicente del Bosque es decir que tiene carácter lesivo que hace y si no lo conozca pero no lo sabe pero totalmente Ximo Cutter cuando tu vida te y luego una cosa aunque propia Romero una cosa al tema este de los cambios de Luis Enrique Escalona ya estaba han cambiado con los rojo pero ya estaba antes la harán más tupida lo de el andamio también estaba los a diez de la mañana es porque a las diez hace menos calor que a las once estamos en verano lo de los móviles me parece perfecto uno llega a comer y es todo el mundo con el móvil antes había un físico sabía un halo

Voz 1375 35:58 la que impedía ver los entrenamientos de la selección

Voz 4 36:00 sí sí la vida al había pero entre permeable que es

Voz 1375 36:03 ahora porque toma estas más tupida pero les daba igual de alta

Voz 4 36:06 no ya antes era gris y con orificios y ahora está tupida como un poco de de la va a llevar CT que es decir que al final lo que que sí que hay cosas pero que que no son tantas hombre a mí lo que me ha chocado lo que chocó ayer que te contaba lo del psicólogo no que ves con el con el chándal con el balón al lado Luis Enrique inusualmente esa que no está en su en su en su despacho que está con el entrenador pero no dio grandísimos cambios ICO la prensa pues que Luis Enrique no quedar entre

Voz 6 36:32 no para mí el Príncipe lo pierde para mí el principal

Voz 1375 36:35 yo es que él no va a negociar nada con los jugadores eso es explosivo al gabinete que él no le Valencia deben no digo que de momento que claro claro que hay un debate Así empieza aquí en Madrid

Voz 0239 36:46 es un matiz importante a la selección Se Se negocia de otra manera porque te vas a ver como mucho una vez al mes pero recuerdo que a mi me parece muy respetable todo lo que está haciendo Luis Enrique como dice la diferencia fundamental es que los españoles no van a escuchar en la previa en las diferentes medio de comunicación al seleccionador y eso ya es una cuestión suya que lo permiten pero además de momento no veo grandes diferencias en lo táctico ya veremos pero en el Fútbol Club Barcelona también recuerdo que entró diciendo yo el

Voz 1375 37:13 quién y acabó negociando

Voz 0239 37:16 yo haciendo algo más que negociar con el que era de verdad el líder que era Leo Messi

Voz 1375 37:19 esto por lo digo por eso digo que incluso a gestiona día a día

Voz 0239 37:22 ya en la selección les véase una vez al mejor eso digo que así

Voz 1375 37:25 claro veremos a ver cómo va cayendo esto en en el grupo en el en el Vestuario mira tenemos a un jugador que ha estado a la selección española que conoció a Luis Enrique que sabe lo que es entrenadores duros entrenadores menos duros y saben lo que son este tipo de cosas comentarista de La Ser Rafa Alkorta muy buenas buenas a todos a ti te molestaba si llegaba un entrenador seleccionador seleccionadores decía los móviles fuera a las ocho cuarenta y cinco mira ahí ya sí sí si mi época árabe a móviles a vosotros ya voy fija el tío

Voz 18 37:55 pero bueno yo vamos a ver todos hemos tenido muchos entrenadores seleccionadores y cada uno tiene su librillo sus reglas sus normas hay unos que negocian con con los capitanes hay otros que no a mi me parece que que entrara todo dentro de de la lógica de llevar a un grupo un grupo además como eh mis que les ves una vez al mes que tú llegas nuevo y que quieres que ellos conozcan cómo es tu forma de proceder a tu forma de trabajar todo es más que dentro del campo fuera de campo porque no olvidemos que es una convivencia entonces no es lo mismo estar concentrado dos o tres días para un par de partidos que imaginaros cuando llega una Eurocopa Mundial que Disney un mes pero no claro entonces hay que hay que implantar unas reglas y unas normas el jugador pues hablaba algunos que les hará más gracia otros menos gracia pero no les va a quedar más remedio que hacer las cosas como dice Luis Enrique como dice Antonio no me parece nada el otro mundo las cosas que está imponiendo por ejemplo de los teléfonos os lo digo de verdad que estado de segundo entrenador un par de años comité él es un coñazo esa no puede ser que la comida o dando un masaje o estén con el teléfono no puede ser claro igual nosotros no es que seamos Caicos es que no no teníamos teléfonos no no sé que hubiera pasado pero es verdad que yo creo que hay que estar a lo que se está entonces el teléfono es para unos momentos del día para otros no lo de los madrugones pues ha pasado toda la vida hay entrenadores que permitían yo tenía entrenadores que permitía no bajar a desayunar yo otros que decía no se baja a desayunar si os sí claro claro eh entonces bueno pues unos dar más libertad a unos menos no sé si depende yo no creo que tenga nada que ver si depende de si los resultados son buenos o malos a mi me parece que el entrenador que tiene personalidad que quiere lo que ya sabe lo que quiere es oye esto es así así así pase

Voz 1375 39:39 lo que pasa una pregunta más sobre esto eh por conocer un poco los intríngulis que tú has estado ahí en los dos bandos una como entrenador ahí Michel y también como jugador sobre todo no eso a los jugadores os molesta cuando el entrenador seleccionador no lo consultas con vosotros porque el que manda es el osea yo siempre lo he dicho cuando llegó Luis Enrique cuando pusieron a cuando se marchó Lopetegui cuando llegó ayer yo siempre piensa lo mismo el que manda en un los jugadores tan para jugar y los que toman decisiones son los directivos y quién tiene que elegir quién es el seleccionadores presidente de la Federación y el capitán está para ser el capitán pero ya o sea que yo digo que que tiene que tomar lecciones y el entrenador pero a los jugadores les molesta que es entrenador seleccionador tome la decisión de manera unilateral sin consultar

Voz 18 40:22 jugadores pues depende el grado de importancia de influencia que tengan eh los capitanes en en el equipo donde estén en la selección durante cierto tiempo quiero decir si unos estar acostumbrados

Voz 1501 40:35 a manejar horarios a a hablar

Voz 18 40:38 de viajes a hablar de repente llegarán señor dice no no esto lo hago yo lo digo yo

Voz 1375 40:43 pues no sé lo que pasará yo creo que no habrá dicho Ramos habrá dicho tú crees hoy este tiene ha dicho de Ronaldo

Voz 18 40:49 pero yo creo que son todos los suficientemente listos y saben cómo es el fútbol y saben cómo es este llevan muchos entrenadores detrás tienen mucho kilometraje y no creo que a ninguno les haya molestado aparte de una

Voz 1375 41:01 cosa si le molesta que estaba tiene un problema

Voz 6 41:04 la mente y conociendo a Luis y claro

Voz 18 41:06 es él yo creo que está haciendo las cosas con bueno pues con sentido común que ya te di

Voz 1375 41:12 bueno no me parece nada del otro mundo pero es

Voz 18 41:14 la que al que le moleste tiene un problema con Luis desde luego

Voz 1 41:18 antes de deciros adiós quiero que me escucháis esta historia que me imagino

Voz 1375 41:22 ya conocéis que estéis al tanto de que tiene que ver también con la selección que en este caso no con la nuestra aquí estamos a escuchar muchos días al hace amenazaba con la huelga hoy como vayamos a Estados Unido nos plantamos hoy como

Voz 1284 41:32 ahora los de los derechos de imagen y no sé qué

Voz 1375 41:35 los jugadores necesitamos tanto da nos plantamos pero al final nunca se plantan aquí digo eh os imagináis que la selección española de fútbol que ahora tiene que jugar dos partidos con Luis Enrique contra Inglaterra contra Croacia os imagináis que tuviera que hacer la el once titular Luis Enrique con futbolistas de con jugadores de fútbol sala o con jugadores de tercera o cuarta división bueno pues no nos lo imaginamos nadie pues eso ha pasado Rafa os habéis con Dinamarca sea Dinamarca va a jugar mañana un partido con Eslovaquia con futbolistas semi profesionales y con jugadores de fútbol sala de Spa