¿Estamos al paro o a Torra?

Voz 1100

00:00

buenos días Pepa duda este Ojo entre abordar los datos del paro malos de solemnidad o volver una vez más al raca raca del president Torra se acabó la temporada turística de nuevo vuelves empleó de aluvión mal pagados peor contratado a las tinieblas de la miseria o en el mejor de los casos a la economía sumergida donde el explotador campa a sus anchas pero sí algo de muy serán esos datos horribles es que es necesaria hoy más que nunca esa reforma de la reforma del PP que acabe con la denigrante precariedad del empleo por semanas días e incluso horas los contratos cuatro seis ocho que me decía no es un veterano sindicalista te contrato por cuatro horas trabajas ocho y te pago seis dos de ellas en negro un chollo para el empresario canalla claro decíamos también Torra tiene lo suyo que es un teatro no a la sede presidencial va al Parlament ese trasto inútil para los independentistas a repetir la misma porfía en sueño febril de una noche de verano empantanado en la nada no encuentra salida al laberinto que él mismo ha aventajado alumno de Push the Moon se ha construido con su palabrería hueca tiene usted los votos se lo han dicho mil veces a más de la mitad de los catalanes en contra de su proyecto maximalista excluyente lo demás usted perdone Far Folha