Carmen: "Presentí la muerte de mi hermano mientras dormía"

Voz 1 00:00 desde Valencia Carmen buenas noches

Voz 1602 00:03 buenas noches Adriana mira antes que nada claros la el programa que tiene y que por lo menos las personas que padecen insomnio nos hace pocos

Voz 1 00:15 muchas ventanas que es mucho mejor

Voz 1602 00:17 yo llevo escuchando los más de veinte años y me hacéis una compañía tremenda tengo ya explican no que es lo que era hace muy largo porque sé que habrá muchas personas esperando mira yo tenía un hermano que coraza cosas se casó y se marchó fuera de España sí habíamos quedado una hacer una comida los tres hermanos que queda vamos pero me llaman una mañana casi a las seis y media yo pues claro es Saura piensas que es algo mando me llama y me dice mira soy yo estoy subiendo al avión pero hombre no teníamos que haber hecho una despedida dice no he tenido valor de juntarnos dicen no nos veremos más dice porque él viajes muy largo es muy caro dice y no nos veremos más pero estaremos en contacto bueno en todo este tiempo él me llamaba yo lo llama Ray bien coincidió yo lo he dicho a tu compañera de los otros semanas pero es que estoy desorientada el día ocho del ocho del dieciocho cinco coincidencias yo hacía dos o tres o cuatro días que me dio un pequeño golpe un coche y me dolían mucho todas la espalda cuando más horas pasaban más Dolores tenía de momento no pero luego sí IU una noche una amiga mía sabíamos que da ánimos a comprar unas cosas digo mira si mañana me sigue doliendo estoy vitales porque ya no podía ni mover el cuello además me entraba así como mareos dolor tan pues te digo me voy yo soy de Valencia pertenezco a la fe un hospital grande que hay

Voz 1 01:59 sí digo mañana me gustan los cita

Voz 1602 02:02 pero sobre la diferencia dormir mano hermano estaba aquí la diferencia son casi siete horas y media sobre las siete y media no me acuerdo exacto yo me desperté pero como en un salto en la tabla perros Sada pero no con miedo porque a veces ha soñado ya has tenido pesadillas Pico Mónaco no yo era verdaderamente perro

Voz 2 02:30 pero terror pánico

Voz 1602 02:33 sudada él el sudor pero por todo el cuerpo me levanto me ducho me relajo yo digo esto no me ha corrido no ven con pero es que era terror yo no puedo explicar qué pánico que miedo yo te niña y bueno llamo a a Miguel yo digo mira no me esperes porque yo me voy lo porque es que no puedo soportar el dolor y me voy entra al al hospital y enseguida se llama atendieron me hicieron las actas y me dice espere si fuera que ahora la llamar al doctor digo tardará mucho dice no se sabe dice porque cuando él termine frutas cuando les vale y me suena el teléfono y me dicen eres Carmen yo digo sí dice soy la mujer de tu hermano dice pero teníamos que contar las ocho quiera dice es que ha hecho hermano terminar diciendo esta madrugada un infarto de irse bueno sí de noche era allí también dice muerto cómo te lo digo yo yo es que no me lo termino de creer tú fíjate que coincidió el ocho del ocho de dieciocho en lo que a mí me ocurrió yo voy yo no he visto a mi hermano por desgracia no me he podido despedir de él ahora el lo enterraron y claro no hemos ido ni nada pero yo me desperté pero de verdad que Txiki y mi palabra no comienzo aterrorizada yo no he tenido nunca en mi vida ese terror que yo abrí los ojos sobresaltada en La Palma que no es que me desperté es que fue un brinco que yo vi en la cama pero aterrorizada yo no me explico sí sí fue ha sido pura coincidencia o cosas raras de la vida yo eso lo tengo metido en la cabeza como no me he podido despertar de mi hermano todas las veinticuatro horas envía tengo yo esa sensación que yo noté

Voz 2 04:39 mi hermano faltó

Voz 1602 04:41 Mis Nico insidioso cuenta la diferencia horario la obra que yo me despectivas

Voz 2 04:48 ah

Voz 1602 04:50 al al horario que era yo ya se lo dije me digo mira pienso ir y mira lo que me ha pasado dice esos Hedren dolor tendrías una pesadilla digo no no porque yo me despertaba mucha billetes con pesadillas que yo creo que todo el mundo alguna tenemos una pesadilla digo yo esto que me ocurrió a mí me una pesadilla digo mira pero está dio un salto en la cama digo pero tengo miedo tengo terror digo pero verdadero terror dice pero que pasa algo digo no me pasa nada digo porque él lo que a mí me pasas el golpe de coche digo yo sólo tengo ya asumido que averías digo pero es que tengo el terror no sé a qué

Voz 1 05:28 yo no sé mira Sonko

Voz 1602 05:30 esas raras de la vida porque yo no me encuentro explicación pero yo es que ahora necesitaba contarlo porque como está ves diciendo que la noche era beso fíjate si yo soy todas las noches me lo digo pues yo lo voy a decir no sé si alguien podrá dar una explicación que puede haber ocurrido os y son tonterías o puras casualidades yo sólo sé lo que a mi me ocurrió Itu fíjate también a las fechas el ocho del ocho dieciocho

Voz 1 06:00 yo es que soy

Voz 1602 06:02 cosas raras pero mira yo hoy aún no me lo creo pero la verdad es que el pobre ya

Voz 1 06:07 no me extraña Carmen que que disgusto que manera tan fea además de enterarse de una noticia en sí pero

Voz 1602 06:15 yo me desperté en la cama es quién Linke pero pero con terror como como cuando una persona pienso yo que sé lo están aquí mando Szabo o no sé yo me desperté aterrorizada de verdad yo estaba estaba sola no pasaba nada en mi casa tranquila y una sudadera no era asunto ella que me caía al agua por todo por la cara por el cuerpo hace calor porque yo soy regaló pero no era no era suya Vera de calor no era no sé yo no lo sé explica yo no soy más que que estando ya yendo a y se lo dije a atención al paciente y me puse a llorar y las personas se pensaban como yo llevaba la pulsera cuesta me había visto entrar a los médicos que me habían les habían dado una noticia de que yo tenía algo malo yo allí unos yo creo yo no podía ni hablar y se lo dije Atención al paciente y me dijo mire haremos digo yo necesito marcharme yo no puedo estar aquí llamaron a un doctor nido lo que eso me dieron mis cosas mis tratamientos juntas y me vine a casa pero es que fíjate si hace casi tres semanas no asimiló mía si mi lo que me ocurrió mía sin hilo quién miedo recibir esa noticia con lo que a mi me ocurrió porque claro falta podemos faltar cualquiera pero es lo que a mi me ocurrió que no me lo explico que fue pero mira hay y hoy aún no me creo que Myanmar no porque que era una persona que no tenía nada no le dolía nada no sé es que no se tomaba ni una pastilla mi nave y mira por azares de la vida un Dios pero claro tenemos que contar la diferencia de de horario que tenemos aquí cuando yo me sobresaltó

Voz 1 08:09 a cuánto exacto que dónde estaba ahora hay cuatro

Voz 1602 08:15 son casi ocho horas de diferencia yo quedamos en hacer una comida los hermanos y despedirnos himno en y no tuvo valor a mí nos llamó subiendo ya casi al avión dieciocho llamó porque ya cuya subir la escalera dije in me despido de vosotros seguiremos en contacto no llamaba los llama vamos dice pero no nos veremos más ya se fue

Voz 1 08:40 pero yo no lo has sus otros hermanos Carme Chacón

Voz 1602 08:47 otro hermano que quiera pues igual que yo no no lo creemos nadie pero bueno hay que asimilarlo pero es todo lo mío lo raro fue lo que a mi me ocurrió que coincidió Si quizás con las horas que faltó también porque él se lo llevaron pero no llego al hospital llegó muerto osea que yo pero es que yo y no lo asumirlo yo hay casos a veces la vida habrán personas que crearon ciertas cosas y otros que no yo no digo que las cosas existan o que no existan no soy una persona que Vigo pues puede pasar creer en ciertas cosas son ocre el yo yo respeto todas las opiniones del mundo pero lo mío no fue normal porque es que no me desperté de Vigo una pesadilla no me respete aterrorizada que que era un error que yo tenía que no era persona hija ir a su y me caí

Voz 1 09:41 sí sí sí fíjate la noticia

Voz 1602 09:44 la que me dieron

Voz 1 09:46 a mí me llamaron sobre una hora

Voz 1602 09:49 así de falta de qué es lo que a mí me constó de vestir me llegara al hospital mi y enseguida me atendieron enseguida nada no voy yo no maté a hacerme radiografías cuando me dieron la noticia

Voz 1 10:02 Carme pues no lo sentimos mucho muchísimas gracias por haberlo contado de esta manera

Voz 1602 10:08 yo no sé si alguien pudiera harán una explicación o que dijeran que no tiene nada que ver fue coincidencia pero es que es muy raro y fíjate hasta la fecha el ocho del ocho de dieciocho

Voz 1 10:22 cuestión de creencias no Carmen a ver qué le dice unos oyentes

Voz 1602 10:26 pero yo no tengo o no tengo paz porque no sé no estoy relajada no estoy tranquila tengo algo que que me que me dice que si eso es verdad que existe mi hermano en ese momento a lo mejor pensó conmigo de decir no he podido despedirme de mis hermanos yo que sé que no lo sabemos bueno pues no te doy la paliza porque habrá muchas personas esperando yo no encima

Voz 1 10:52 de Carmen

Voz 1602 10:53 me te dicho luchar tu compañera digo mira yo no sé si eso es para contarme que dice y si digo yo por el programa que esta noche tenéis que no se preocupe que sí que lo puede contar tranquilamente

Voz 1 11:03 claro que sí coming y se lo agradecemos mucho además

Voz 1602 11:06 a vosotros extenderme un beso muy fuerte y que si hay haciéndonos compañía