Alejandro: "Soy el primer español que gana una medalla de oro en la Olimpiada Internacional de Física"

Voz 1

00:00

hola buenos días llevamos Alejandro Pelé tengo aquí te años ir el pasado mes de junio o sea que la primera medalla de oro de España en la Unión Internacional de Física a mí la física y las matemáticas siempre me han gustado y entonces me quedaba corto así que tiene el mundillo Olimpiadas empecé con las matemáticas Si en programa de captar talento matemático que se llama estará Madrid y a partir de ahí pues ir explorando dan diría iban hasta donde ha llegado que hace listo ya que que tengo la quisiera llamar la atención sobre la falta de apoyo de las instituciones que éste año no han no han puesto ayuda económica para dar ni al equipo del internacional ni al equipo de la iberoamericana la gente de a pie como que no no sabe que existe en estas competiciones y en otros países desde luego mucho más el valor que tienen yo creo yo creo que la ciencia es importante no sólo por lo con sus aplicaciones en en el mundo real no son sólo hacer cuentas Si ir con así montar máquinas también tienen ese componente creativo oí yo creo que sí por lo que igual no tanto con unas matemáticas pero estamos